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Snapchat, görsel tabanlı alışveriş için Amazon'la işbirliği yapıyor

Snapchat, e-ticaret konusunda dünya devi olan Amazon'la görsel tabanlı alışveriş için işbirliği yapmaya başladı. Yakında Snapchat kamerası ile çekilen ürünler Amazon'dan satın alınabilecek.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Sosyal medya platformlarından Snapchat yaptığı açıklamada, kullanıcıların uygulama kamerasını kullanarak Amazon.com'daki ürünleri arayabilecekleri ve doğrudan sipariş edebilecekleri bir özelliğin test edildiğini açıkladı.

Alışverişi pratik hale getirecek

Görsel arama işlevi olarak adlandırılan bu yeni özellik, Snapchat kullanıcılarının kamerayı herhangi bir eşya veya barkoduna tutarak, o ürünü Amazon.com'da aramalarına izin veriyor. Arama sonucunun Amazon'un veritabanındaki ürünlerle eşleşmesi durumunda ise ekranda bir kart belirerek, ürünle ilgili fiyat ve satın alma seçeneklerini gösteriyor.
Kullanıcıların pratik bir şekilde alışveriş yapabilmesini sağlayacak görsel arama özelliğinin şimdilik test aşamasında olduğunu belirten Snapchat, şimdilik kesin bir tarih vermemiş olsa da yakında tüm kullanıcıların bu yeni özelliği kullanabileceğini duyurdu.

https://www.snap.com/en-US/news/post/introducing-visual-search/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fuckulteli 7 ay
Hepsiburada 'nın görsel araması gibi bir şey değil mi? Amazon'unki daha mı tutarlı olacak acaba?
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