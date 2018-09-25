Snapchat, görsel tabanlı alışveriş için Amazon'la işbirliği yapıyor

Teknoloji Editörü
Sosyal medya platformlarından Snapchat yaptığı açıklamada, kullanıcıların uygulama kamerasını kullanarak Amazon.com'daki ürünleri arayabilecekleri ve doğrudan sipariş edebilecekleri bir özelliğin test edildiğini açıkladı.
Alışverişi pratik hale getirecek
Görsel arama işlevi olarak adlandırılan bu yeni özellik, Snapchat kullanıcılarının kamerayı herhangi bir eşya veya barkoduna tutarak, o ürünü Amazon.com'da aramalarına izin veriyor. Arama sonucunun Amazon'un veritabanındaki ürünlerle eşleşmesi durumunda ise ekranda bir kart belirerek, ürünle ilgili fiyat ve satın alma seçeneklerini gösteriyor.Kullanıcıların pratik bir şekilde alışveriş yapabilmesini sağlayacak görsel arama özelliğinin şimdilik test aşamasında olduğunu belirten Snapchat, şimdilik kesin bir tarih vermemiş olsa da yakında tüm kullanıcıların bu yeni özelliği kullanabileceğini duyurdu.
https://www.snap.com/en-US/news/post/introducing-visual-search/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle