Snapchat sadece zenginler için iddiası kullanıcıları ayağa kaldırdı

Hızlı fotoğraf ve video paylaşım platformu Snapchat, 2013 yılında Facebook'un 3 milyar dolarlık satın alım teklifini reddedip yoluna devam edeceğini duyurduğunda insanların takdirini toplamıştı. Geçen süre zarfında değerini sürekli arttırarak yoluna devam eden Snapchat, geçtiğimiz yıldan itibaren Facebook tarafından ciddi bir saldırıya uğramış ve Snapchat'e özgü şeyler; Instagram, WhatsApp, Messenger ve Facebook'ta yer almaya başlamıştı. Bu durum ise Snapchat'e yönelik pozitif duyguların artmasını sağlamıştı.

Şimdilerde ise bu pozitif duygular yerini nefrete bırakırken binlerce kullanıcı uygulamayı silmeye başladı. Bu duruma neden olan şey ise Snapchat'in çatı şirketi olan Snap'in CEO'su ve aynı zamanda Snapchat uygulamasının mimarı Evan Spiegel'in söylediği iddia edilen sözler. İddialara göre Evan Spiegel, Snapcaht uygulamasının sadece zengin insanlara yönelik olduğunu düşünüyor.

''Yoksul Ülkelere Yayılmak İstemiyorum''

İddiaların sahibi Snapchat'in eski çalışanı olan Anthony Pompliano. Pompliano'nun açıklamalarına göre Snapchat'in 2015'te yaptığı bir toplantıda Pompliano, şirket CEO'su olan Spiegel'e uygulamanın geniş kitlelere yayılabilmesi için denizaşırı ülkeleri neden düşünmediğini sordu. Spiegel ise ''Snapchat sadece zengin insanlar için. Hindistan ve İspanya gibi yoksul ülkelere yayılmak istemiyorum.'' cevabını verdi.

Tabi bu haberin yayılmasıyla birlikte özellikle Hindistan'da Snapchat'e yönelik büyük bir boykot kampanyası başlatıldı ve binlerce kişi telefonlarından uygulamayı sildi. Snap veya Evan Spiegel henüz bu iddialara karşı bir açıklama yapmadı ancak iddianın ardından şirket hisseleri yaklaşık yüzde 2 değer kaybederek nisan ayının en düşük seviyesine geriledi.

http://www.reuters.com/article/us-snap-stocks-idUSKBN17J1I5