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Snapchat sadece zenginler için iddiası kullanıcıları ayağa kaldırdı

Snap CEO'su Evan Spiegel'in ''Snapchat sadece zengin insanlar için.'' şeklinde bir ifadede bulunduğu iddia ediliyor. İddiaların ardından şirketin hisse değerleri bu ayın en düşük seviyesine geriledi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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16
sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Hızlı fotoğraf ve video paylaşım platformu Snapchat, 2013 yılında Facebook'un 3 milyar dolarlık satın alım teklifini reddedip yoluna devam edeceğini duyurduğunda insanların takdirini toplamıştı. Geçen süre zarfında değerini sürekli arttırarak yoluna devam eden Snapchat, geçtiğimiz yıldan itibaren Facebook tarafından ciddi bir saldırıya uğramış ve Snapchat'e özgü şeyler; Instagram, WhatsApp, Messenger ve Facebook'ta yer almaya başlamıştı. Bu durum ise Snapchat'e yönelik pozitif duyguların artmasını sağlamıştı.
Şimdilerde ise bu pozitif duygular yerini nefrete bırakırken binlerce kullanıcı uygulamayı silmeye başladı. Bu duruma neden olan şey ise Snapchat'in çatı şirketi olan Snap'in CEO'su ve aynı zamanda Snapchat uygulamasının mimarı Evan Spiegel'in söylediği iddia edilen sözler. İddialara göre Evan Spiegel, Snapcaht uygulamasının sadece zengin insanlara yönelik olduğunu düşünüyor.

''Yoksul Ülkelere Yayılmak İstemiyorum'' 

İddiaların sahibi Snapchat'in eski çalışanı olan Anthony Pompliano. Pompliano'nun açıklamalarına göre Snapchat'in 2015'te yaptığı bir toplantıda Pompliano, şirket CEO'su olan Spiegel'e uygulamanın geniş kitlelere yayılabilmesi için denizaşırı ülkeleri neden düşünmediğini sordu. Spiegel ise ''Snapchat sadece zengin insanlar için. Hindistan ve İspanya gibi yoksul ülkelere yayılmak istemiyorum.'' cevabını verdi.
Tabi bu haberin yayılmasıyla birlikte özellikle Hindistan'da Snapchat'e yönelik büyük bir boykot kampanyası başlatıldı ve binlerce kişi telefonlarından uygulamayı sildi. Snap veya Evan Spiegel henüz bu iddialara karşı bir açıklama yapmadı ancak iddianın ardından şirket hisseleri yaklaşık yüzde 2 değer kaybederek nisan ayının en düşük seviyesine geriledi. 

http://www.reuters.com/article/us-snap-stocks-idUSKBN17J1I5 Yorum Yaz
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pUnduli 2 yıl en beğenilen
Muhtemelen "Hispanic" demişlerdir yolda gelirken İspanya olmuştur.
Edit : Orjinaline baktım İspanya (Spain) demişler adamlarda genel kültürde yok anlaşılan
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metagenez 2 yıl
İspanya bile yoksul sayılıyorsa
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merveyanar 2 yıl
alsın başına çalsın ceo ya bak para fazla geldi ellam :) zaten kullanmıyorum
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axaxa 2 yıl
Sadece kızlar için dese daha iyi olurmuş 😄
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fuujitsu 2 yıl
Parayla satılan bir şey değil ki.
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d41mon 2 yıl
nefendim adlı kullanıcı gelmeden yazayım. eeeey snapchat zenginler için hizmet vermeyi senden öğrenecek değiliiiiiz
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soneday 2 yıl
Evet hâla ayaktayım
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V2 2 yıl
dünyanın en gereksiz ve cahil insan uygulaması
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canguler917 2 yıl
valla uygulama Türkçe,demek ki bize karşı böyle bir düşünce yok. sıkıntı yok kullanmaya devam
1 Yanıt Yanıtla +1
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num 2 yıl canguler917
canguler917

valla uygulama Türkçe,demek ki bize karşı böyle bir düşünce yok. sıkıntı yok kullanmaya devam

Güldürdün, teşekkürler.


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Whippoorwill 2 yıl
Snapchat kullancılarına lafım yok ama uygulama bana kalırsa gayet gereksiz.
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Mars Portakalı 2 yıl
İnsanların özelini, mahremiyetini paylaşmak size mi kaldı ya yoruma bak size mi soracak ne paylaşacağını?
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Kerim5100 2 yıl
Sona doğru da aynısını dersin aynen devam :D
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