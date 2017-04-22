Snapchat’ten önemli bir patent adımı

Teknoloji dünyasında rahat bir şekilde faaliyet gösterebilmek için herhangi bir telif hakkına takılmamak şart. Aksi takdirde yıllarca süren davaların içerisinde kendinizi buluyorsunuz. Popüler mesajlaşma uygulaması Snapchat, bu anlamda önemli bir adım atıyor.

Rekor fiyat

Firmanın İsrailli Mobli firmasının elinde bulunan konum tabanlı filtreler ile ilgili patenti satın aldığı açıklandı. Patent için 7.7 milyon dolar ödenirken, İsrail teknoloji sektöründe bir patent için şimdiye kadar ödenen en yüksek miktar oldu. Önceki rekor 2.7 milyon dolar ile Google’a aitti.

Mobli. 2011 yılında Instagram’a rakip olacak bir sosyal ağ geliştirmiş ancak başarılı olamamıştı. Sosyal ağı için konum tabanlı filtre fikrini ortaya atan Mobli, 2012 yılında patent için başvurdu ve 2014 yılında da onay aldı. Patent konuma göre sunucu tabanlı filtreleri tanımlıyor yani yeni filtreler için uygulamanın sürekli güncellenmesine gerek yok.

Ayrıca Bkz.

"Kenar sensörlü HTC U amiral gemisi doğrulandı"

Peki patent neden bu kadar önemli? Aslında önemli olan Snapchat’in konum tabanlı filteleri. Fotoğraf veya video kaydettikten sonra sürükleme yaparak ortaya çıkan bu filtreler, belirli bir konuma özgü oluyor ve gerekli araçları kullanan herkes tarafından geliştirilebiliyor.

Snapchat, 400 milyon dolarlık gelirinin 360 milyon dolarını reklamcılara konum tabanlı filtreler satarak elde ediyor ancak bugüne kadar herhangi bir patent almamıştı. Facebook gibi rakiplerinin bu patenti elde etmesi gelirlere büyük bir darbe vurabilirdi. Zaten Mobli’nin Facebook ile de görüştüğü iddia ediliyor. Patenti satın alarak Snapchat önemli bir engeli önünden kaldırmış oldu.