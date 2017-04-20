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Kenar sensörlü HTC U amiral gemisi doğrulandı

Bir süredir gündemde olan HTC’nin yeni amiral gemisi akıllı telefonu U ile ilgili resmi detaylar gelmeye başladı. Modelde kullanıcının ilgisini çekecek yeni bir kontrol mekanizması yer alıyor.
2 yıl
4,6b
1
16
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC’nin farkındalık oluşturmak adına ilginç özelliklerle donattığı yeni amiral gemisi U ile ilgili net bilgiler gelmeye başladı. Cihazın kenar sensörü firma tarafından doğrulanırken lansman tarihi de kesinleşti.

Firmanın dağıtmaya başladığı etkinlik davetiyelerinde cihazın en önemli odak noktasının kenar sensörleri olduğu görülüyor. Hem slogan olarak hem de harf logosu olarak HTC bu özelliği ön plana çıkarmış. Video tanıtımında da aynı durum geçerli. Kenar sensörleri aslında daha önce de kullanılmıştı ancak HTC bu konuda kendisini çok geliştirmiş.

Kenardan kontrol

Kenar sensörler sayesinde cihazın ekranına dokunmadan pek çok işlem yapmak mümkün. Kenarı sıkarak özel menüyü ekrana getiriyor, yukarı doğru sürükleme yaparak menüler arasında geziniyor ve kenara tıklayarak menü içerisine girebiliyorsunuz.  Aynı durum diğer kenar için de geçerli. Özçekim yapmak, arama gerçekleştirmek, SMS’lere cevap vermek gibi pek çok fonksiyon kenarları sıkarak yapılabiliyor. 

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Firmanın bu yapı için özel bir kısayol menüsü hazırladığı anlaşılıyor. Ayrıca muhtemelen üçüncü taraf uygulamalar da bu yapıya entegre olacaktır.

Diğer donanım

HTC de Snapdragon 835 yonga setinin üretim verimlilik düzeyini yükseltmesini bekleyen firmalardan. Bu yüzden HTC U tanıtımı oldukça gecikti. Hatta rakipleri arasında en geç tanıtılacak amiral gemisi olduğunu söyleyebiliriz. Firma 16 Mayıs 2016 tarihinde üç farklı şehirde etkinlik gerçekleştirecek.

HTC U modelinde 5.5 inçlik 1440x2560 piksel çözünürlüğünde ekran, SNapdragon 835 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, 12MP çözünürlüğünde Sony IMX362 arka sensör, 16MP çözünürlüğünde IMX351 ön sensör, 64GB/128GB depolama seçenekleri olması bekleniyor.

 

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Kerim5100 2 yıl
Artık telefona hallenenler baş gösterir :D
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Whippoorwill 2 yıl
M7 ve M8'in tasarım çizgilerinde bir cihaz gelirse harika olur. Sanal tuşlar bence gayet güzel duruyordu HTC cihazlarda. Çift kamera olayı sanırım pas geçilecek bu yıl. İnternetteki bazı HTC U tasarımları gayet şık bir cihazın geleceğini doğruluyor ancak fark oluşturacak bir özelliği sanırım olmayacak.
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Zuko 2 yıl Whippoorwill
Orijinalden alıntı: Night Rain

M7 ve M8'in tasarım çizgilerinde bir cihaz gelirse harika olur. Sanal tuşlar bence gayet güzel duruyordu HTC cihazlarda. Çift kamera olayı sanırım pas geçilecek bu yıl. İnternetteki bazı HTC U tasarımları gayet şık bir cihazın geleceğini doğruluyor ancak fark oluşturacak bir özelliği sanırım olmayacak.

Sanal tuslarin neyi guzeldi hocam iki tusla geliyordu ortada tus olmayan bir htc logosu.
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kadirirdem 2 yıl
Rakipleri arasında geç çıkacak ki işi zor...
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ardaalisahin 2 yıl
Htc yasiyor mu ya
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Adiyamanmp3 2 yıl
Konu resmindeki tarihi bile yanlış yazmış HTC. Ay ortaya yazılacak bunlar gitmiş başa yazmış. Telefon modelleri de böyle oluyor işte son zamanlarda. Alışılmışın, olması gerekenin dışında yani. Şu an m9 Plus kullanan bir HTC sever olarak bu kötü gidişata ocean serisi son verir umarım.
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likonalite 2 yıl Adiyamanmp3
Amerika'da günün yerine ay yazılır . Hata falan Yok ;)
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Johan Elmander 2 yıl
Htc iyi iş yapacak gibi.
O çerceveler ne öyle
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12 Angry Men 2 yıl
Demek ki bundan öncekiler gerçek amıral gemısı degılmiş, sevındım valla. :D Htc her zaman benı heyecanlandıran bır marka ama son yıllarda çok bozdu umarım toparlar.
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stivjabs 2 yıl
Dolar ve euro kuru+ yeni özellik + htc amiral gemisi = 4000 tl
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EzioAuditore_ 2 yıl
Benim çok hoşuma gitti. Bir HTC telefonu merak ettim uzun süre sonra.
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0MG90 2 yıl
M7'den sonra bir efsane geliyor gibi.
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