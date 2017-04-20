Kenar sensörlü HTC U amiral gemisi doğrulandı

HTC’nin farkındalık oluşturmak adına ilginç özelliklerle donattığı yeni amiral gemisi U ile ilgili net bilgiler gelmeye başladı. Cihazın kenar sensörü firma tarafından doğrulanırken lansman tarihi de kesinleşti.

Firmanın dağıtmaya başladığı etkinlik davetiyelerinde cihazın en önemli odak noktasının kenar sensörleri olduğu görülüyor. Hem slogan olarak hem de harf logosu olarak HTC bu özelliği ön plana çıkarmış. Video tanıtımında da aynı durum geçerli. Kenar sensörleri aslında daha önce de kullanılmıştı ancak HTC bu konuda kendisini çok geliştirmiş.

Kenardan kontrol

Kenar sensörler sayesinde cihazın ekranına dokunmadan pek çok işlem yapmak mümkün. Kenarı sıkarak özel menüyü ekrana getiriyor, yukarı doğru sürükleme yaparak menüler arasında geziniyor ve kenara tıklayarak menü içerisine girebiliyorsunuz. Aynı durum diğer kenar için de geçerli. Özçekim yapmak, arama gerçekleştirmek, SMS’lere cevap vermek gibi pek çok fonksiyon kenarları sıkarak yapılabiliyor.

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Firmanın bu yapı için özel bir kısayol menüsü hazırladığı anlaşılıyor. Ayrıca muhtemelen üçüncü taraf uygulamalar da bu yapıya entegre olacaktır.

Diğer donanım

HTC de Snapdragon 835 yonga setinin üretim verimlilik düzeyini yükseltmesini bekleyen firmalardan. Bu yüzden HTC U tanıtımı oldukça gecikti. Hatta rakipleri arasında en geç tanıtılacak amiral gemisi olduğunu söyleyebiliriz. Firma 16 Mayıs 2016 tarihinde üç farklı şehirde etkinlik gerçekleştirecek.

HTC U modelinde 5.5 inçlik 1440x2560 piksel çözünürlüğünde ekran, SNapdragon 835 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, 12MP çözünürlüğünde Sony IMX362 arka sensör, 16MP çözünürlüğünde IMX351 ön sensör, 64GB/128GB depolama seçenekleri olması bekleniyor.