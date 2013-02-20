Snapdragon 600 ve 800, OpenGL ES 3.0 sertifikasyonu alan ilk mobil yongalar oldu













Mobil cihazların donanım kapasiteleri ve yetenekleri giderek artarken, grafik ve oyun alanında da önemli yatırımlar yapılmaya başlandı. Her yeni işlemci ile birlikte sunulan grafik birimleri özellikle merak edilirken, tasarımcıların önemli sertifikasyonlar almaya başladığını da görüyoruz.





İlk örneklerini LG Optimus Pro ve HTC One modellerinde gördüğümüz Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 600 ve 800 yongasetleri, OpenGL ES 3.0 sertifikasyonunu almaya hak kazanan ilk mobil yongalar oldu. Ayrıca Adreno 300 serisi grafik birimlerinin de oyuncu ve geliştiricilere yeni özellikler getirecek bu sertifikasyonu destekleyeceği açıklandı. Snapdragon 600 ve 800 yongasetlerinde yine Adreno 320 grafik birimine yer verilse de bu çözüm öncekine göre hızlandırılmış durumda.





API olarak adlandırılan programlama arayüzleri, genelde geliştiricilere önceden kodlanmış komut seti kütüphaneleri sunarak kodlama süresinin oldukça hızlanmasını sağlamakta. DirectX ve OpenGL gibi alt seviye API'ler de grafik donanımından tam olarak istifade etmek isteyen geliştiricilere daha hızlı kod paketleri hazırlayabilme imkanı sunuyor.





OpenGL ES aslında OpenGL tabanlı ve lisans bedeli olmayan bir API. Genelde küçük çaptaki geliştiricilerin taşınabilir cihazlar için 2D/3D uygulamalar tasarlaması için kullanılıyor. OpenGL ES 3.0, mobil oyunların performansını ve kalitesini artıracak pek çok opsiyonel özellik sunuyor. Bu sayede oyunlar daha akıcı oynanabiliyor. Özellikle örnek işleme adı verilen çift nesnelerin bilindik performans maliyetlerinin çok altında işlenebilmesini sağlayan teknoloji de bu sürümde sunuluyor.





Ayrıca aynı dosya boyutunda geliştiricilerin daha kaliteli dokular elde edebilmesini sağlayan ve daha yüksek kalitede sıkıştırma vaad eden ETC2 / EAC teknolojisi de yine bu sürümde yer alıyor. Böylece hem grafik belleği hem de depolama belleğinde daha az yer kaplanıyor.





OpenGL ES 3.0, OpenGL ES 2.0 ile de uyumlu. Böylece yeni bir Snapdragon yongasetinde eski API kullanan oyunları da oynayabileceksiniz.





Ancak OpenGL ES 3.0 sertifikasyonuna sahip cihazların bu yıl yaygınlaşması beklenmiyor. Çünkü OUYA gibi popüler cihazlarda Open GL ES 2.0 halen kullanılmakta. ARM'ın Mali-T600 serisi de henüz sertifikasyon onayını almadı. Bu bakımdan yıl sonu ve gelecek yıl başları gibi OpenGL ES 3.0 API'sinin yaygın olarak kullanılmaya başlaması bekleniyor.

http://www.androidauthority.com/qualcomm-opengl-es-3-snapdragon-600-800-156906/