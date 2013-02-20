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Snapdragon 600 ve 800, OpenGL ES 3.0 sertifikasyonu alan ilk mobil yongalar oldu

6 yıl
838
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13
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Snapdragon 600 ve 800, OpenGL ES 3.0 sertifikasyonu alan ilk mobil yongalar oldu



Mobil cihazların donanım kapasiteleri ve yetenekleri giderek artarken, grafik ve oyun alanında da önemli yatırımlar yapılmaya başlandı. Her yeni işlemci ile birlikte sunulan grafik birimleri özellikle merak edilirken, tasarımcıların önemli sertifikasyonlar almaya başladığını da görüyoruz.

İlk örneklerini LG Optimus Pro ve HTC One modellerinde gördüğümüz Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 600 ve 800 yongasetleri, OpenGL ES 3.0 sertifikasyonunu almaya hak kazanan ilk mobil yongalar oldu. Ayrıca Adreno 300 serisi grafik birimlerinin de oyuncu ve geliştiricilere yeni özellikler getirecek bu sertifikasyonu destekleyeceği açıklandı. Snapdragon 600 ve 800 yongasetlerinde yine Adreno 320 grafik birimine yer verilse de bu çözüm öncekine göre hızlandırılmış durumda.

API olarak adlandırılan programlama arayüzleri, genelde geliştiricilere önceden kodlanmış komut seti kütüphaneleri sunarak kodlama süresinin oldukça hızlanmasını sağlamakta. DirectX ve OpenGL gibi alt seviye API'ler de grafik donanımından tam olarak istifade etmek isteyen geliştiricilere daha hızlı kod paketleri hazırlayabilme imkanı sunuyor.

OpenGL ES aslında OpenGL tabanlı ve lisans bedeli olmayan bir API. Genelde küçük çaptaki geliştiricilerin taşınabilir cihazlar için 2D/3D uygulamalar tasarlaması için kullanılıyor. OpenGL ES 3.0, mobil oyunların performansını ve kalitesini artıracak pek çok opsiyonel özellik sunuyor. Bu sayede oyunlar daha akıcı oynanabiliyor. Özellikle örnek işleme adı verilen çift nesnelerin bilindik performans maliyetlerinin çok altında işlenebilmesini sağlayan teknoloji de bu sürümde sunuluyor. 

Ayrıca aynı dosya boyutunda geliştiricilerin daha kaliteli dokular elde edebilmesini sağlayan ve daha yüksek kalitede sıkıştırma vaad eden ETC2 / EAC teknolojisi de yine bu sürümde yer alıyor. Böylece hem grafik belleği hem de depolama belleğinde daha az yer kaplanıyor.

OpenGL ES 3.0, OpenGL ES 2.0 ile de uyumlu. Böylece yeni bir Snapdragon yongasetinde eski API kullanan oyunları da oynayabileceksiniz.

Ancak OpenGL ES 3.0 sertifikasyonuna sahip cihazların bu yıl yaygınlaşması beklenmiyor. Çünkü OUYA gibi popüler cihazlarda Open GL ES 2.0 halen kullanılmakta. ARM'ın Mali-T600 serisi de henüz sertifikasyon onayını almadı. Bu bakımdan yıl sonu ve gelecek yıl başları gibi OpenGL ES 3.0 API'sinin yaygın olarak kullanılmaya başlaması bekleniyor. 

http://www.androidauthority.com/qualcomm-opengl-es-3-snapdragon-600-800-156906/ Yorum Yaz
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bLind 6 yıl en beğenilen
Tahminim s4 fullhd ye yeticek bir grafik birimi koyarak pazari yine domine edicek.
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OverClocK1ng 6 yıl
V4LKyR
Çoğu bilgisayarda hali hazırda 800MHzlik DDR3 RAMler kullanılıyor, dikkatinizi çekerim.

Düzeltme yapayım da. Çoğu bilgisayarlarda 800Mhz lik DDR3 Ramler değil DDR2 Ramler kullanılıyor. DDR3 Ramlerin en düşükleri 1333Mhz den başlıyor.
Hatta piyasadaki Lenovo Notebooklarda bile 4Gb DDR3 1600 Ram görüyorum.
Elimde bir sürü Ram var ve 2 adet de DDR2 1066Mhz Ram var.
Kendi kullandığım DDR3 ler yıllardan beri 1600Mhz DDR3 ve şu an 2133Mhz lerin de fiyatları baya düştü. Hatta şu 1-2 sene içerisinde 2400 veya 2600 Mhz'lerden başlayarak DDR4 ler de çıkmaya başlayacak...
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Elektroterm 6 yıl
kımyasal
Elektroterm
kımyasal
Elektroterm
bLind35 Tahminim s4 fullhd ye yeticek bir grafik birimi koyarak pazari yine domine edicek.
Kesin... S4 ü piyasaya sürmekte acele etmeyip (ki zaten acele etmiyor gibi) telefonu, gerekli değişiklikleri yaparak sürecektir muhtemelen. Benim korkum bu değişiklikleri yaptıktan sonra cihazı yeterince test sürecinden geçiremeden sorunlu olarak piyasaya sunması. Örnek: S2 nin kırmızı çeken kamerası, düşük WiFi çekim gücü gibi. Bir taraftanda piyasaya yeterince cihaz sunabilmek için üretime başlamaları gerekiyor çünkü 100 milyon satış hedeflerini duyurdular. Samsung CEO sunun yerinde olmak istemezdim şu anda :)
Samsung marka gücünü tüketiciye iyi aktardı.yüksek reklam harcamaları bunun kanıtı.geçtiğimiz senelerde aplle tezek satsa milyon satıcak tabirini artık samsung için rahatlıkla söyleyebiliriz.donanım konusundada rakiplerini gözlemleyip daha iyisini yapabilecek bir üretim gücüne sahip.
Çokta haksızlık yapma istersen. Samsung un telefonları hem fiyat/performans oranı olarak , hemde yazılım desteği konusunda çok başarılı olduğu için tüm dünyada en çok satılan android telefon markası. İnsanlar aptal değil,kimse bu kadar yüksek fiyatlardan (42-50 plazma TV fiyatına) satın alacakları telefonları incelemeden, üzerinde kafa yormadan sırf markaya bakıp aldığını sanmam. (Android telefonlar için söylüyorum) iPhone ise istisna bir durum ve müşteri kitlesi çok farklı. Bu nedenle ikisini kıyaslamak yanlış olur. Düşünürsen binlerce kişi günlerdir burada neden , Sony Xperia Z veya HTC One tanıtımlarını takip ediyoruz. Kendimden örnek verirsem S2 kullanıyordum. Geçen hafta sattım yeni alacağım telefon için Xperia Z, HTC One hatta Huawei nin yeni çıkacak telefonu gibi modelleri en ince ayrıntısına kadar inceliyip ona göre alacağım. Herhangi bir model beni tatmin ettiğinde, tamam budur dediğimde marka umrumda olmaz.
Hocamaplle tezek satsa milyon satıcak benzetmesini kötü anlamdan ziyade ne kadar çok satış yapabildiğini anlatmak için yazdım.samsung markasını kötülemiyorum aksine aplle gibi tanınmış bir marka olduğundan bahsediyorum.ürün satışlarında göremediğimiz nokta tüketicinin ne kadarı bilinçli ne kadarı bilinçsiz ? Gerçi buda abartı olsada satışları sorgulamak için bu penceredende bakmalıyız.bilinçsiz tüketiciyi reklamlar aracılığı ile kolayca etkilemekte söz konusu.s2 kullanmışsınız hayirli olsun bende kullanmistim taki çaldırana kadar.her halde bataryadan şikayetçisinizdir ?

Bende sizi tam anlayamamışım.
Apple bence konu dışı. Onun müşteri kitlesi çok farklı. Apple ın müşteri kitlesinden telefonu sorgulamasını beklemek hata olur zaten.
Benim bahsettiğim Android telefonlar söz konusu olduğunda satış rakamlarını "bunların ne kadarı bilinçli tercihle yapılmış alımlar" diye değerlendirmek haksızlık olur. Zaten Androidi seçen kişiler büyük çoğunlukla teknoloji meraklısı, telefonu kurcalamak, değişik ROM lar, yazılımlar yüklemek isteyen telefonu elinden bırakmayacak kişiler. Ha bunların arasında arkadaşından görüp, duyup alan yok mudur? İllahaki vardır. Ama bence çok azınlıktadır. (Tekrar edeyim bu düşüncem Android telefon alanlar için geçerli)
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V4LKyR 6 yıl
Qualcomm Snapdragon S4 işlemci ailesinin en baba işlemcisi APQ8064. Bilindiği gibi bu işlemci son çıkan amiral gemisi diye tabir ettiğimiz modellerde kullanılan işlemci. (Sony Xperia Z, LG Nexus 4, vs) Dolayısıyla Snapdragon S4'ün işi bitti, bu kadardı. Daha yeni model çıkacağını sanmıyorum. Haberde bahsedilen işlemci aileleri Snapdragon 600 ve Snapdragon 800 diye geçiyor. S4 ile alakaları yok yani. Yine de, Snapdragon 600 işlemcisinin model numarası APQ8064T. Yani tek bir harf farkı var S4 versiyonu ile. Karıştıranlar olacaktır. Snapdragon 800 işlemcisinde 32-bit 800MHz LPDDR3 RAM(Low-Power Double Data Rate 3 Random Access Memory) kullanılacak, 12.8 GB/sn'lik bir veriyolu sağlıyor. Çoğu bilgisayarda hali hazırda 800MHz'lik DDR3 RAM'ler kullanılıyor, dikkatinizi çekerim. :) Üzerinde kullanılacak olan grafik birimi ise Adreno 330, gerçek zamanlı çoklu-parçacık render alabilme, gerçek zamanlı anti-aliasing gibi bir çok özellikle gelecek. Çok sağlam gelecek deniyor, kendinizi hazırlayın. Snapdragon 800, şu an en hızlı işlemci olarak kabul edilen Snapdragon S4 APQ8064'ten (Xperia Z, Nexus 4, ve daha başka birçok telefonun işlemcisi) %75 daha fazla performans sağlayacak, diyor Qualcomm.
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atroce 6 yıl V4LKyR
V4LKyR

Qualcomm Snapdragon S4 işlemci ailesinin en baba işlemcisi APQ8064. Bilindiği gibi bu işlemci son çıkan amiral gemisi diye tabir ettiğimiz modellerde kullanılan işlemci. (Sony Xperia Z, LG Nexus 4, vs) Dolayısıyla Snapdragon S4'ün işi bitti, bu kadardı. Daha yeni model çıkacağını sanmıyorum. Haberde bahsedilen işlemci aileleri Snapdragon 600 ve Snapdragon 800 diye geçiyor. S4 ile alakaları yok yani. Yine de, Snapdragon 600 işlemcisinin model numarası APQ8064T. Yani tek bir harf farkı var S4 versiyonu ile. Karıştıranlar olacaktır. Snapdragon 800 işlemcisinde 32-bit 800MHz LPDDR3 RAM(Low-Power Double Data Rate 3 Random Access Memory) kullanılacak, 12.8 GB/sn'lik bir veriyolu sağlıyor. Çoğu bilgisayarda hali hazırda 800MHz'lik DDR3 RAM'ler kullanılıyor, dikkatinizi çekerim. :) Üzerinde kullanılacak olan grafik birimi ise Adreno 330, gerçek zamanlı çoklu-parçacık render alabilme, gerçek zamanlı anti-aliasing gibi bir çok özellikle gelecek. Çok sağlam gelecek deniyor, kendinizi hazırlayın. Snapdragon 800, şu an en hızlı işlemci olarak kabul edilen Snapdragon S4 APQ8064'ten (Xperia Z, Nexus 4, ve daha başka birçok telefonun işlemcisi) %75 daha fazla performans sağlayacak, diyor Qualcomm.

aynen bende bunu merak ediyordum,

haberde ufak bi hata olmuş sanırım, 800 serisinde adreno 320 denmiş ama 330 diye haber çıkmıştı ve 600 serisine göre daha fazla özellikler barındırıyor

telefonlarda görmemiz büyük ihtimal sene sonunu veya gelecek yıl başını bulur
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depeche35 6 yıl
S4 siler götürür , tozu da dumana katar, merak etmeyin.
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RAN7843 6 yıl
Bence akkililik yapti htc s600 kullanarak eger bir eskisini kullansaydi ben almazdimmm beklerdimmmm bu benim acimdan iyi olduu
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Elektroterm 6 yıl
bLind35
Tahminim s4 fullhd ye yeticek bir grafik birimi koyarak pazari yine domine edicek.

Kesin...
S4 ü piyasaya sürmekte acele etmeyip (ki zaten acele etmiyor gibi) telefonu, gerekli değişiklikleri yaparak sürecektir muhtemelen. Benim korkum bu değişiklikleri yaptıktan sonra cihazı yeterince test sürecinden geçiremeden sorunlu olarak piyasaya sunması.
Örnek: S2 nin kırmızı çeken kamerası, düşük WiFi çekim gücü gibi.
Bir taraftanda piyasaya yeterince cihaz sunabilmek için üretime başlamaları gerekiyor çünkü 100 milyon satış hedeflerini duyurdular. Samsung CEO sunun yerinde olmak istemezdim şu anda :)
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atroce 6 yıl
snapdragon 800 serisi adreno 330 grafik birimine sahip olmayacakmıydı
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kımyasal 6 yıl Elektroterm
Elektroterm
bLind35
Tahminim s4 fullhd ye yeticek bir grafik birimi koyarak pazari yine domine edicek.

Kesin...
S4 ü piyasaya sürmekte acele etmeyip (ki zaten acele etmiyor gibi) telefonu, gerekli değişiklikleri yaparak sürecektir muhtemelen. Benim korkum bu değişiklikleri yaptıktan sonra cihazı yeterince test sürecinden geçiremeden sorunlu olarak piyasaya sunması.
Örnek: S2 nin kırmızı çeken kamerası, düşük WiFi çekim gücü gibi.
Bir taraftanda piyasaya yeterince cihaz sunabilmek için üretime başlamaları gerekiyor çünkü 100 milyon satış hedeflerini duyurdular. Samsung CEO sunun yerinde olmak istemezdim şu anda :)

Samsung marka gücünü tüketiciye iyi aktardı.yüksek reklam harcamaları bunun kanıtı.geçtiğimiz senelerde "aplle tezek satsa milyon satıcak" tabirini artık samsung için rahatlıkla söyleyebiliriz.donanım konusundada rakiplerini gözlemleyip daha iyisini yapabilecek bir üretim gücüne sahip.
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bLind 6 yıl en beğenilen
Tahminim s4 fullhd ye yeticek bir grafik birimi koyarak pazari yine domine edicek.
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