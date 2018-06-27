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Snapdragon 632, 439 ve 429 resmi olarak duyuruldu

Yonga seti üreticisi Qualcomm, orta ve düşük bütçeli telefonar için ürettiği Snapdragon 632, 439 ve 429 işlemcileri tanıttı. Qualcomm'un yeni yonga setlerinin tüm özellikleri haberimizde.
11 ay
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5
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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ABD merkezli dev teknoloji şirketlerinden Qualcomm, orta ve üst sınıf akıllı telefonlar için ürettiği Snapdragon 710'dan sonra, şimdi de orta ve düşük bütçeli cihazlarda kullanılacak olan Snapdragon 632, 439 ve 429 işlemcileri duyurdu. 

Snapdragon 632 özellikleri

Qualcomm Snapdragon 632, 1.8 GHz'de çalışan dört adet performans odaklı ve 1.8 GHz'de çalışan dört adet de verimlilik odaklı olmak üzere toplam sekiz adet Kryo 250 işlemci çekirdeği barındırıyor. Snapdragon 626'ya göre %40 daha iyi performans vaat eden Snapdragon 632, Adreno 605 grafik birimi ve X9 LTE modeme sahip. FHD+ ekran, 24 Megapiksellik tek kamera veya 13 Megapiksellik çift sensör desteği sunan işlemci gerçek zamanlı bokeh, geniş açılı fotoğraf çekimi ve 4K video kaydetme özelliklerini destekliyor.

Snapdragon 439 özellikleri

Düşük bütçeli telefonlar için tasarlanan Qualcomm Snapdragon 439, 1.9 GHz'de çalışan dört çekirdekli Cortex A53 ve 1.45 GHz'de çalışan dört çekirdekli Cortex A53 olmak üzere sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip. Adreno 505 grafik birimi ve X6 LTE modem içeren yonga seti, 21 Megapiksel tek kamera ve 8 Megapiksellik çift sensör ve FHD+ ekran desteği sunuyor. Snapdragon 439'un, Snapdragon 430'dan %25 daha iyi performans sunduğu da diğer bilgiler arasında.

Snapdragon 429 özellikleri

Qualcomm Snapdragon 429, 1.95 GHz'de çalışan dört adet Cortex A53 işlemci çekirdeğine sahip. Adreno 504 grafik birimi ve X6 LTE modem sunan bu mütevazi sayılabilecek yonga seti HD+ ekran desteğinin yanında, 16 Megapiksele kadar tek, 8 Megapiksele kadar ise çift kamerayı destekliyor. Qualcomm, Snapdragon 429'un, Snapdragon 425'ten %25 daha performanslı çalıştığı da göze çarpan bir başka detay.

https://www.gizmochina.com/2018/06/27/snapdragon-632-439-429-mobile-platforms-officially-announced/ Yorum Yaz
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Like a Sir 11 ay en beğenilen
çok karıştırdılar numaralandırma işini
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intel7mix 11 ay
10nm değilse çıkarmasınlar
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Like a Sir 11 ay en beğenilen
çok karıştırdılar numaralandırma işini
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FrknEgeOztrk 11 ay
Aynen hocam ben de aynı şekilde düşünüyorum. Standardı vardı ne güzel şimdi hepsi birbirine girdi.
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ardicli2000 11 ay
710 vs 632 isteriz.
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Moving On 11 ay
Hayırlısı bakalım, haber için teşekkürler.
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