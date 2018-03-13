Snapdragon 660 yonga setli Asus ZenFone 5 Max göründü

MWC 2018 fuarının en çok beğenilen akıllı telefon serisi olma başarısını gösteren Asus ZenFone 5 henüz tamamlanmadı. İlk etapta 3 model tanıtılsa da halen Max versiyonu gündeme gelmiş değil. Sızıntılar tanıtımın yakın olduğunu belirtiyor.

Asus ZenFone 5 Max özellikleri

Geekbench platformu üzerinde ortaya çıkan yeni Asus ZenFone 5 Max modeli artık biraz daha orta üst seviyeye hitap ediyor. Bu bakımdan önceki nesle göre fiyat konusunda artış olacağı tahmin ediliyor.

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Asus ZenFone 5 Max modelinde özelleştirilmiş çekirdeklere sahip Qualcomm’un Snapdragon 660 yonga seti olduğu görülüyor. 4GB RAM ile desteklenen model Android 8.0 işletim sistemi üzerinde çalışıyor.

Asus ZenFone 5 Max modeli görünüşe göre seride ZenFone 5Z amiral gemisinin arkasına yerleşecek. Modelde yine çift kamera kombinasyonu ve yapay zekâ desteğinin olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca çentik tasarımı da yeniliklerden biri olacaktır. Diğer taraftan en önemli kozu olan yüksek kapasiteli batarya yine kendisine yer bulacak. Bunun da 5000mAh seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.