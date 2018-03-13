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Snapdragon 660 yonga setli Asus ZenFone 5 Max göründü

Uzun kullanım süreleri ile Zenfone ailesinin beğenilen modeli olan ZenFone Max, bu yıl da boy göstermeye hazırlanıyor. Asus ZenFone 5 Max özellikleri haberimizde.
1 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Snapdragon 660 yonga setli Asus ZenFone 5 Max göründü

MWC 2018 fuarının en çok beğenilen akıllı telefon serisi olma başarısını gösteren Asus ZenFone 5 henüz tamamlanmadı. İlk etapta 3 model tanıtılsa da halen Max versiyonu gündeme gelmiş değil. Sızıntılar tanıtımın yakın olduğunu belirtiyor.

Asus ZenFone 5 Max özellikleri

Geekbench platformu üzerinde ortaya çıkan yeni Asus ZenFone 5 Max modeli artık biraz daha orta üst seviyeye hitap ediyor. Bu bakımdan önceki nesle göre fiyat konusunda artış olacağı tahmin ediliyor.

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Asus ZenFone 5 Max modelinde özelleştirilmiş çekirdeklere sahip Qualcomm’un Snapdragon 660 yonga seti olduğu görülüyor. 4GB RAM ile desteklenen model Android 8.0 işletim sistemi üzerinde çalışıyor.

Asus ZenFone 5 Max modeli görünüşe göre seride ZenFone 5Z amiral gemisinin arkasına yerleşecek. Modelde yine çift kamera kombinasyonu ve yapay zekâ desteğinin olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca çentik tasarımı da yeniliklerden biri olacaktır. Diğer taraftan en önemli kozu olan yüksek kapasiteli batarya yine kendisine yer bulacak. Bunun da 5000mAh seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

 

https://www.gizmochina.com/2018/03/12/asus-zenfone-5-max-with-snapdragon-660-and-4-gb-ram-spotted-on-geekbench/ Yorum Yaz
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muammer816 1 yıl
sonunda zenfone max serisi için beklediğim upgrade olacak galiba.çok sevindim şuan.inşallah fiyatı çok şişkin olmaz.
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psicik96 1 yıl
AYPON IKS SIMULATOR
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TearsForFears 1 yıl
Nokia 7 plus alacaktım snapdragon 660 işlemci ve 3800 bataryaya sahipti. Bu telefon için 5k bataryadan söz ediliyor, çentik tasarımı ve çift kamerayla gelirse iphone çakması falan anlamam çıktığı gibi alırım. Umarım bu model doğrudur biran evvel duyurulur 5z gibi yaza sarkarsa sıkıntı olur.
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buraoca2 1 yıl
Bu özellikler ile fiyatinin da yüksek olacagini düşünüyorum ama, umarim fiyati uygun seviye de tutabilirler.
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xxxx1 1 yıl
İşlemcisi diğer nesillere göre çağ atlamış, baya baya güçlü i bır işlemci 660 serisi, 625,630 koyup kolaya kacmamıslar .
,donanımlar ve teknojıler yapay zeka de eklendiğine vs.bu seri iyi.
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Silent Guardian 1 yıl
Hadi çentiği kabullendik diyelim adamların ekran çerçevesinin altı boştu bunlar hem çentik ekliyor hem de alt tarafta çerçeve bırakıyor. Hayat çok garip...
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koyunsavar 1 yıl
Bu zemmıl fon her snap işlemci ile aynı kasada çıkacak.anlayamayana düşük olanı yapıştırırlar.
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