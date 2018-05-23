Amazon, ürün iade sistemini suistimal edenleri yasaklıyor

Kolay ve hızlı bir ürün iade sistemi sunmasıyla yıllardır beğeni toplayan Amazon, bunu suistimal edenleri de affetmiyor. Firma kötü niyetli olduğuna inandığı kullanıcıları platformdan uzaklaştırıyor.

İadenin suistimali

Amazon yaptığı açıklamada müşteri deneyimini korumak ve suistimallere fırsat vermemek adına tespit ettikleri kullanıcıları yasakladıklarını belirtiyor. İtirazı olanların ise doğrudan iletişime geçmelerini istiyor.

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Aslında yasaklama konusu çok yeni değil. Bir süredir ürün iade ettiği için siteden yasaklanmış kullanıcıların şikayetleri internete yansımıştı. Pek çoğu haklı nedenlerle ürünü iade etmiş olmalarına rağmen Amazon’un haksız kendilerini yasakladığını iddia ediyor. Hatta bazıları konuyu yargıya taşımaya kararlı. Bunların arasında Prime üyeleri de var.

Ürün iade sisteminin suistimali olarak neden belirtildiği için haklı ürün iadesi yaptığını düşünen kullanıcılar haliyle isyan ediyor. Bununla birlikte Amazon’un politikasının daha da sertleşeceğini düşünenler de var.