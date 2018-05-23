Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon, ürün iade sistemini suistimal edenleri yasaklıyor

Aldığınız üründe yanlış olduğunu düşündüğünüz bir konudan dolayı iade yapmaktan çekinmiyorsanız haberler kötü. Amazon platformu ürün iade politikasını sertleştiriyor.
1 yıl
4,4b
1
19
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Amazon, ürün iade sistemini suistimal edenleri yasaklıyor

Kolay ve hızlı bir ürün iade sistemi sunmasıyla yıllardır beğeni toplayan Amazon, bunu suistimal edenleri de affetmiyor. Firma kötü niyetli olduğuna inandığı kullanıcıları platformdan uzaklaştırıyor.

İadenin suistimali

Amazon yaptığı açıklamada müşteri deneyimini korumak ve suistimallere fırsat vermemek adına tespit ettikleri kullanıcıları yasakladıklarını belirtiyor. İtirazı olanların ise doğrudan iletişime geçmelerini istiyor.

Ayrıca Bkz. "Avrupa Patent Ofisi sıralamasında Vestel tek Türk şirketi oldu"

Aslında yasaklama konusu çok yeni değil. Bir süredir ürün iade ettiği için siteden yasaklanmış kullanıcıların şikayetleri internete yansımıştı. Pek çoğu haklı nedenlerle ürünü iade etmiş olmalarına rağmen Amazon’un haksız kendilerini yasakladığını iddia ediyor. Hatta bazıları konuyu yargıya taşımaya kararlı. Bunların arasında Prime üyeleri de var.

Ürün iade sisteminin suistimali olarak neden belirtildiği için haklı ürün iadesi yaptığını düşünen kullanıcılar haliyle isyan ediyor. Bununla birlikte Amazon’un politikasının daha da sertleşeceğini düşünenler de var.

 

https://www.cnet.com/news/amazon-is-banning-shoppers-who-make-too-many-returns/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
deoks 1 yıl en beğenilen
Türkiyeye girmeden böyle bir uygulamaya gitmeleri isabetli olmuş. Buradaki ölücüler illallah ettirirdi valla.
1 Yanıt Yanıtla +55
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tahir40 1 yıl
Basit bi örnek vereyim; ekran kartı alıp yanında gelen oyunu forumda 100 lira üzeri fiyata satıp ekran kartını iade eden yamyamlar yüzünden kart alınca verilen oyun kodları Amazon tarafından satın alma işleminden haftalar sonra verilmeye başlandı. Yani namuslu vatandaş kartıyla gelen yeni oyunları oynamak için bu uyanıklar(aslında uyanık değil, hırsız üçkağıtçılar) yüzünden haftalarca beklemek zorunda artık...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
3qzotix 1 yıl tahir40
Aynen geçen yaz 10 gün sonra yolluyorlardı oyun kodlarını. Kod yollama olayı tam bir fiyaskoydu. 4 tane kart aldım. 4 kart için 6 7 kod almışımdır sadece 3 ü geçerliydi. 2 farklı hesaba aynı kodu gönderdiklerine bile şahit oldum. Bir ara hesap başı 1 kod demeye başladılar. 4 5 kere m.h. e bağlandım durumu çözemeyince vazgeçtim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jeodempp 1 yıl
Geçen kulaklık aldım bir tarafında ses bozuktu, söyleyince hemen yenisini gönderdiler. Gerçekten bozuktu ama yalan söylesem de gönderirlerdi. Kandırmaya fazla müsait.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blank42 1 yıl
Bir satıcı olarak iade bir çok konuda belini büküyor.
Örneğin 10 TL'ye bir telefon kılıfı satıyorum bu kargo dahil fiyatı.
2 TL Gelişi 4,5 TL Kargo ücreti 1,5 TL Komisyon 2 TL Vergi 1 TL Kâr, adam üşenmiyor bunu beğenmedim diyerek iade ediyor, yeri geliyor faturasını kaybediyor, yeri geliyor ambalajına zarar verip gönderiyor ve iadesinin kabul edilmesini bekliyor.Reddetsen ayrı hikaye geliş gidiş kargo ücreti bize patlıyor :)
Bazen Zarar üstüne zarar yazıyoruz.
Bu kullanıcıları belirleyip mağazamdan atma şansım olsa atarım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MustafaC53 1 yıl
Çinliler çok yapıyor bu işleri, rakip satıcının ürünlerini alıyor, sonra iade ediyorlar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Görkem ! 1 yıl
yapsınlar ki Türkiyeye kargo göndermeme gibi durumdan kurtarsınlar bizi. rezil insanların cezasını biz çekiyoruz
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
warriorry1 1 yıl
Bence bu uygulama bir tek türkiyeye getirlimeliydi bunu abuselayanların &60ından fazlası turk
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaZAaRa 1 yıl
Ben bir kere ölçüme uymayan pantolonu iade etmek istedim. Kargosu pantolondan pahalı tutunca yazdım adamlara, onlar da pantolon da sende kalsın para da dediler :) güzel günlerdi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yankizulu 1 yıl
Sayın amazon sen az .... degilsin.Ekran kartı alalım dedik 4 ay beklettin elinde olmayan ekran kartlarını varmış gibi listeleyip insanların satıp sabır taşı ettin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozbey08 1 yıl
sözde amazon Türkiye açılacaktı bu dövizdeki artıştan sonra asla açmazlar Amazon Türkiye yalan oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Valentino 1 yıl
Şu Amazon'dan parayı kıran çiftten sonra gerekliydi bu zaten geç bile kalınmış.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
snakefatih 1 yıl Valentino
Mevzu ne?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4418 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
amazon, amazon return policy ve
5 etiket daha Web Siteleri Internet Ekrem71 Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl EA, oyun yansıtma hizmeti Gamefly’ı satın aldı 1 yıl Snapdragon 710 resmen tanıtıldı: İşte özellikleri! 1 yıl Xiaomi Mi 8 inceleme videoları internete saçıldı 1 yıl George R.R. Martin kitabı The Ice Dragon sinemaya uyarlanıyor 1 yıl Lenovo Z5'in pili 45 gün bekleme süresi sunacak 1 yıl Donald Trump artık Twitter'daki takipçilerini engelleyemeyecek 1 yıl MediaTek "premium orta sınıf" telefonlar için Helio P22 yonga setini duyurdu 1 yıl HTC'nin yeni amiral gemisi U12+ elimizde 1 yıl BMW'nin otomobil yazılımında 14 farklı kusur tespit edildi 1 yıl LG V35 önümüzdeki ay dört orta sınıf telefonla birlikte gelebilir 1 yıl Sürücüsüz araçlar tıpkı insanlar gibi şerit değiştirmeyi öğrenecek 1 yıl Yakıtsız çalışan uzay aracı testleri gerçeği yansıtmıyor 1 yıl Zuckerberg, Avrupa Parlamentosu'nun kilit sorularını yanıtlamadı 1 yıl Gather ile yüzlerce haber kaynağı ve radyoyu tek uygulamadan takip edin 1 yıl IBM Blockchain'i kullanarak sahtecilikle mücadele edecek 1 yıl Türkiye’nin en çok indirilen haber uygulaması Bundle yenilendi! 1 yıl HTC U12+ kamera performansıyla DxOMark listesine tepeden giriş yaptı 1 yıl Trump'ın Twitter yüklü iPhone'u Beyaz Saray güvenlik birimini çıldırtıyor 1 yıl Yeni Kia Sportage, dizel hibrit seçeneği ile resmi olarak tanıtıldı 1 yıl Makyajlı Hyundai i20'nin Türkiye fiyatı belli oldu 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Amazon, ürün iade sistemini suistimal edenleri yasaklıyor Sonraki Instagram uygulamasına "Sessize Al" özelliği geldi 1 yıl LG’den 77 inçlik şeffaf esnek ekran 1 yıl Yeni Mercedes G Serisi'ne dizel seçeneği ekleniyor 1 yıl iOS tarafının beğenilen çizim uygulaması Procreate Pocket güncellendi 1 yıl Razer Blade dizüstüleri yeni Intel işlemcilerle güncellendi 1 yıl Dört kameralı HTC U12+ tanıtıldı! 1 yıl TSMC yeni iPhone'ların 7nm mimarili A12 işlemci üretimine başladı 1 yıl Akamai ve Mitsubishi, blockchain tabanlı bir ödeme ağı kuruyor 1 yıl Netflix, Barack ve Michelle Obama çifti ile yapım anlaşması imzaladı 1 yıl Android P, çentiksiz Google Pixel 3'ün tasarımını mı açığa çıkardı? 1 yıl Vivo açılır kapanır selfie kamerasına sahip telefonunun teaser videosunu yayınladı 1 yıl Elektrikli DS 3 Crossback, Paris'teki fuarda sergilenecek 1 yıl Facebook ve Qualcomm şehirlere yüksek hızda kablosuz internet bağlantısı getirecek 1 yıl Android'in geciken güncellemelerine çare: Treble 1 yıl Avrupa Parlamentosu, Zuckerberg'in veri gizliliği toplantısını canlı yayınlayacak 1 yıl Apollo uygulaması iPhone kameralarıyla harika işler yapıyor 1 yıl Mobileye'ın sürücüsüz aracı yapmaması gereken şeyi yaptı 1 yıl Avrupa Patent Ofisi sıralamasında Vestel tek Türk şirketi oldu 1 yıl Epic Games, Fortnite oyuncularına 100 milyon dolar ödül dağıtacağını açıkladı 1 yıl Fujifilm X-T100'ün ilk görüntüsü sızdırıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim