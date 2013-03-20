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Snapdragon 800 işlemcili Xiamo MI-3'e ait olduğu iddia edilen görsel paylaşıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Snapdragon 800 işlemcili Xiamo MI-3'e ait olduğu iddia edilen görsel paylaşıldı

 Uluslararası pazarda etkinliği olmasa da güçlü modelleri ile adını duyuran Çinli Xiaomi, gelen bilgilere göre yılın en iddialı modellerinden birisi üzerinde çalışıyor.

Daha önce Xiaomi'nin Tegra 4 çözümünü yeni amiral gemi modelinde yer vereceği iddia edilmişti. Ancak kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Xiaomi, MI-3 adlı amiral gemi modelinde Snapdragon 800 çözümüne yer verecek ve ZTE Grand Memo'nun ardından bu çözümü kullanan ikinci akıllı telefon olacak. Snapdragon 800 çözümünün ilk örneklerinin Çin'den geliyor olması da oldukça dikkat çekici.

Modelin ekranının ise 5 inç boyutunda ve Full HD çözünürlükte olması bekleniyor. Yine daha önce 4.5 inçlik bir ekran boyutundan bahsedilmekteydi ancak 5 inçlik Full HD ekranların artık yaygın kullanımda olması firmanın bu seçimi yapmasına sebep olmuş olabilir. Kamera olarak ise modelin 13MP çözünürlükte Exmor RS modülüne yer vereceği belirtiliyor. Batarya 3000mAh gücünde.

Diğer detayları bilinmemekle birlikte modelle ilgili bir görsel de paylaşıldı. Görselde modelin köşeden köşeye bir ekran tasarımı sunduğu ve muhtemelen ekran kenarlarının çok ince bırakıldığı görülüyor.

Firmanın önceki modellerine bakarak MI-3'te de agresif bir fiyat politikası uygulaması bekleniyor.


http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-MI-3-photo-and-specs-surface-online_id41037 Yorum Yaz
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hollowman_ 6 yıl en beğenilen
Buda S4 ten güzel :D
1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 6 yıl
zte grand memo da snapdragon 600 var yanlş biliyorsunuz ey donanimhaber !!!
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meego 6 yıl
one'ın tasarımını kopyalamışlar...
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patriotic* 6 yıl
Şahsen beğenmedim HTC benzeri gibi duruyor zaten.
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Jacobıan 6 yıl
olmamış
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musti198080 6 yıl
cok degil bundan 5-6 sene oncesine kadar exterm modelleri japon ureticilerin uretip sadece ulkelerinde sattigini cok kez bu forumda okuduk....simdide cinli ureticiler ataga gecti.. japonlarin sesi solugu cikmiyor.....
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Golden Gate 6 yıl
Şu Çinliler bir tane özgün tasarım birşey yapsın şaşıracağım vallahi .

Performans performans diye ölen S4'çüler bekleyip bunu alsın herşeyi işlemci koymaksa .
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bellair 6 yıl
diğer firmalar tasarımı örnek almalı :)
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thinkwithbrain 6 yıl
Her serisi ayrı olay arkadaş neymiş Xiamo. Ama daha me M2 gördük ne M3.. Ülkemize gelmedikten sonra.... Vurun davulları çaydan aşağı.. =)
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ihsanttk 6 yıl
budur...
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
Tasarim mukemmel ama oppo find in ilk resimleride boyleydi yani daha cok resim gormek lazim
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V4LKyR 6 yıl
__BadblooD__
MasterOfElectric
hollowman_ Buda S4 ten güzel :D
Tasarım herkesin gözünde farklıdır arkadasım ben xperia z derim o htc one der ben galaxy S4 derim o iphone 5 der [:]
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
özgülük biidi

ASŞDKLALŞDKSAJİDŞSAİPODKJASİKJSDİŞKJSADkjlashdgljksdafjlşas öldüm ya gülmekten :DD::D:DD asdğlpsğpdofğsda
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DH Misafiri 6 yıl
tasarımı hTc one dan çalımışlar
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FreeRun 6 yıl
tasarım guzelmiş.
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