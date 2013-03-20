Snapdragon 800 işlemcili Xiamo MI-3'e ait olduğu iddia edilen görsel paylaşıldı





Uluslararası pazarda etkinliği olmasa da güçlü modelleri ile adını duyuran Çinli Xiaomi, gelen bilgilere göre yılın en iddialı modellerinden birisi üzerinde çalışıyor.





Daha önce Xiaomi'nin Tegra 4 çözümünü yeni amiral gemi modelinde yer vereceği iddia edilmişti. Ancak kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Xiaomi, MI-3 adlı amiral gemi modelinde Snapdragon 800 çözümüne yer verecek ve ZTE Grand Memo'nun ardından bu çözümü kullanan ikinci akıllı telefon olacak. Snapdragon 800 çözümünün ilk örneklerinin Çin'den geliyor olması da oldukça dikkat çekici.





Modelin ekranının ise 5 inç boyutunda ve Full HD çözünürlükte olması bekleniyor. Yine daha önce 4.5 inçlik bir ekran boyutundan bahsedilmekteydi ancak 5 inçlik Full HD ekranların artık yaygın kullanımda olması firmanın bu seçimi yapmasına sebep olmuş olabilir. Kamera olarak ise modelin 13MP çözünürlükte Exmor RS modülüne yer vereceği belirtiliyor. Batarya 3000mAh gücünde.





Diğer detayları bilinmemekle birlikte modelle ilgili bir görsel de paylaşıldı. Görselde modelin köşeden köşeye bir ekran tasarımı sunduğu ve muhtemelen ekran kenarlarının çok ince bırakıldığı görülüyor.





Firmanın önceki modellerine bakarak MI-3'te de agresif bir fiyat politikası uygulaması bekleniyor.





http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-MI-3-photo-and-specs-surface-online_id41037