Snapdragon 805 yongasetli LG G3 memleketinde ön siparişe başladı





LG'nin amiral gemi modeli G3'ü Snapdragon 805 yongaseti ile güncelleyeceği bir süredir gündemde ve nihayet Güney Kore'de model ön sipariş almaya başladı.





LG G3 Cat. 6 olarak adlandırılan cihaz aynı Galaxy S5 LTE-A modelinde olduğu gibi LTE-Advance altyapısına uyumlu ve 300Mbps indirme hızlarını destekliyor. Bu bakımdan Galaxy S5 LTE-A ile LG G3 Cat. 6 Güney Kore'de başabaş güreşecek.





LG G3 Cat. 6 modelinin orijinalden tek farkı Snapdragon 805 yongaseti ve LTE Cat. 6 desteği olarka öne çıkıyor. Orijinal modelde Snapdragon 801 yongaseti Cat. 4 altyapısını desteklediği için 150Mbps hızlarına kadar çıkabiliyordu.





Qualcomm'un mevcut mimarideki en güçlü üyesi olan Snapdragon 805 yongaseti 2.5GHz saat hızında çalışan 4 adet Krait 450 çekirdeğini ve Adreno 420 grafik birimini birarada sunuyor. 2K ekranlara en hazır yongaseti olarak tabir edilen Snapdragon 805, önceki versiyona göre işlemci performansı olarak yüzde 30-40, grafik performansı olarak yüzde 40-50 artış sağlarken, enerji tüketiminde de yüzde 20-30 civarında bir kazanım sağlıyor.





Galaxy S5 LTE-A ile LG G3 Cat. 6 akıllı telefon pazarının en güçlü iki üyesi olarak öne çıkıyor. Aslında NVIDIA'nın Tegra K1 platformu benchmark skorlarında en güçlü yongaseti olarak dikkat çekse de henüz bir akıllı telefonda kendisine yer bulamadı.





LG G3 Cat. 6 modelinde bunun haricinde 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, 2GB RAM/16GB depolama kapasitesi, 3GB RAM/32GB depolama kapasitesi, 3000mAh batarya, microSD yuvası şeklinde özellikler yer alıyor. Modelin fiyatı ve uluslararası satışı konusunda bir bilgi yok.

http://www.phonearena.com/news/LG-G3-Prime-with-Snapdragon-805-appears-for-preorder-in-Korea-disguised-as-G3-Cat.-6_id58107