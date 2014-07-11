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Snapdragon 805 yongasetli LG G3 memleketinde ön siparişe başladı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Snapdragon 805 yongasetli LG G3 memleketinde ön siparişe başladı
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LG'nin amiral gemi modeli G3'ü Snapdragon 805 yongaseti ile güncelleyeceği bir süredir gündemde ve nihayet Güney Kore'de model ön sipariş almaya başladı.

LG G3 Cat. 6 olarak adlandırılan cihaz aynı Galaxy S5 LTE-A modelinde olduğu gibi LTE-Advance altyapısına uyumlu ve 300Mbps indirme hızlarını destekliyor. Bu bakımdan Galaxy S5 LTE-A ile LG G3 Cat. 6 Güney Kore'de başabaş güreşecek. 

LG G3 Cat. 6 modelinin orijinalden tek farkı Snapdragon 805 yongaseti ve LTE Cat. 6 desteği olarka öne çıkıyor. Orijinal modelde Snapdragon 801 yongaseti Cat. 4 altyapısını desteklediği için 150Mbps hızlarına kadar çıkabiliyordu.

Qualcomm'un mevcut mimarideki en güçlü üyesi olan Snapdragon 805 yongaseti 2.5GHz saat hızında çalışan 4 adet Krait 450 çekirdeğini ve Adreno 420 grafik birimini birarada sunuyor. 2K ekranlara en hazır yongaseti olarak tabir edilen Snapdragon 805, önceki versiyona göre işlemci performansı olarak yüzde 30-40, grafik performansı olarak yüzde 40-50 artış sağlarken, enerji tüketiminde de yüzde 20-30 civarında bir kazanım sağlıyor. 

Galaxy S5 LTE-A ile LG G3 Cat. 6 akıllı telefon pazarının en güçlü iki üyesi olarak öne çıkıyor. Aslında NVIDIA'nın Tegra K1 platformu benchmark skorlarında en güçlü yongaseti olarak dikkat çekse de henüz bir akıllı telefonda kendisine yer bulamadı. 

LG G3 Cat. 6 modelinde bunun haricinde 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, 2GB RAM/16GB depolama kapasitesi, 3GB RAM/32GB depolama kapasitesi, 3000mAh batarya, microSD yuvası şeklinde özellikler yer alıyor. Modelin fiyatı ve uluslararası satışı konusunda bir bilgi yok.  

http://www.phonearena.com/news/LG-G3-Prime-with-Snapdragon-805-appears-for-preorder-in-Korea-disguised-as-G3-Cat.-6_id58107 Yorum Yaz
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Holk 4 yıl
Ayıptır LG çok değiştin ilk millete 801 ile sat sonra 805 çıkar sende Samsung gibi mi olmaya çalışıyorsun?
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Guaire 4 yıl ekrem71
ekrem71

Aslında NVIDIA'nın Tegra K1 platformu benchmark skorlarında en güçlü yongaseti olarak dikkat çekse de henüz bir akıllı telefon veya tablette kendisine yer bulamadı.

Tegra K1, Xiaomi MiPad'de kullanılıyor.
ekrem71Aslında NVIDIA'nın Tegra K1 platformu benchmark skorlarında en güçlü yongaseti olarak dikkat çekse de henüz bir akıllı telefon ve...
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ten_don 4 yıl
Her şeye kötü yanından bakıyorsunuz!
Her çıkanı almak zounda hisseden için kötü tabi ama mevcut g3'ün fiyatını daha çabuk düşürcektir sende 2000'değil 1500'den alır kullanırsın, içinde 805 olmayıversin.
Ben fimaların her gün yeni bir model çıkarmalarını destekliyorum hatta sabah ayrı akşam ayrı model çıkarsınlar yoksa iphone gibi 1 sene boyunca gram inmez fiyatlar..
Her şeye kötü yanından bakıyorsunuz!Her çıkanı almak zounda hisseden için kötü tabi ama mevcut g3'ün fiyatını daha çabuk düşürcektir sende 2000'değil 150...
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2 Yanıt Yanıtla +16
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okan_cehapelioglu 4 yıl
yahu 801 li telefonları satıyorsun bu nasıl iştir nasıl insanlar yönetiyor bu firmaları
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İronik Adam 4 yıl
Hayatımda böyle saçma iş görmedim. Birazcık da ileriyi düşünüp böyle saçma hareketler yapmayın. İnsanların size olan güveni kalmadı.

Tüm bu durumlarda Apple ve HTC'yi tebrik etmek lazım. Adamlar tüketiciyi mağdur etmeyecek şekilde bir düzende telefonlarını çıkarıyorlar.
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Ken Block43 4 yıl








ulan LG
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SeRo-34 4 yıl
Millet daha yeni uyandi. Lg ve Samsung yıllardır Güney Kore için farklı özellikte ve farklı kutu içeriğine sahip telefonlar piyasaya sunuyorlar. Hatta servis anlayışları dahi ciddi ölçüde farklı. Güney Kore modellerinin hepsi karasal tv antenine, ekstra bataryaya, şarj ünitesine, hatta çift sim carda kadar sahip. Bundan önceki g2 de kapaklı idi ve sd card slotuna sahipti. üstelik Avrupa'da kapaksız ve sdcardsiz olmasına karşın. Yani bırakında bir işlemciyide farklı yapıversinler Kore için. Bu mu sizi rahatsız etti yani ? Bu zamana kadar nerdeydiniz ?
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SPeaky 4 yıl
En iyisi iPhone abi senede bir güncelleniyor
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Virtual Reality 4 yıl
Sadece G.Kore de satılacak olan bu model için neden bu kadar yaygara çıkarıyorsunuz arkadaşlar? G.Kore teknolojiyi ileride yaşayan bir ülke, 801 onları doyurmuyor olabilir ama bizim gibi teknoloji üretmeyen bir milletin, 801 805 farkını kafaya takması gerçekten anlamsız.
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azbark 4 yıl
Bu tahminen ne zaman turkiyede satilmaya baslar ben g3 alicaktim normalde bunu bekleyip alayim o zaman ? Ne zaman gelir
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sightly 4 yıl
Size kötü bir haber daha vereyim :D
teknokulis.com/...

Büyük ihtimalle Avrupayada gelicek
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murat010 4 yıl
801 miş yok 805 miş, yahu alıp faceye gircen, watsapta msj yazcan, oyun oynucan be kardeşim. bu ne tüketim çılgınlığıdır yahu.
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volkans33 4 yıl
ben yarın bigün g3 alacaktım şimdi ne yapacam? lanet olsun yaptığınız işe...
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qmerzM 4 yıl
Ağzına tüküriyim LG. Samsung olma yolunda hızla ilerliyosun valla. Yakında Exynos gibi kıytırık bi CPU çıkarıp LTE destekli olmayan ülkelere onları verirsin sende. Tüm sempatini kaybediyorsun bak.
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cihan3737 4 yıl volkans33
volkans33
ben yarın bigün g3 alacaktım şimdi ne yapacam? lanet olsun yaptığınız işe...

Sen daha düşünme aşamasındasın, ben bugün aldım, akşamına bunları gördüm. Ben napim?? :)
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prince_de_lyon 4 yıl
ulan milletteki kaygiya bak sizde daha 4G lte destegi yok adam onu lte 6 olarak cikariyo guney kore icin ,3g kullanmak icin snapdragon 801 olsa ne 805 olsa ne zaten tr de yok ALLAH ALLAH
bebeler yazmis gene sinirlendim ya
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