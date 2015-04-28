Snapdragon 808 ve deri arka kaplama : Karşınızda LG G4

Teknoloji dünyasının merakla beklediği amiral gemi akıllı telefonlarından birisi olan LG G4 bugün düzenlenen bir etkinlikle nihayet resmiyet kazandı. Sızıntılar sayesinde dış tasarımının az çok belli olduğu modelin donanım tarafında da bazı sürprizler var.





Bu sürprizlerden birisi şüphesiz Snapdragon 808 yongaseti. Bu yıl amiral gemi modellerinde Qualcomm'un Snapdragon 810 yongasetini görüyorduk. 4 adet Cortex-A57 çekirdeği ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği taşıyan yongasetinde Adreno 430 grafik birimi yer alıyordu. Samsung ise yola Exynos 7420 yongaseti ile devam etmeyi uygun bulmuştu.





Snapdragon 808 yongaseti 4 adet Cortex-A53 ve 2 adet Cortex-A57 çekirdeği taşıyor ve ilk kez bir amiral gemi modelinde yer verildiğini görüyoruz. Adreno 418 grafik birimi ile birlikte Snapdragon 808 yongaseti Snapdragon 810 ve Exynos 7420 yongasetlerine göre biraz geride kalacaktır.





LG'nin niye bu riski aldığı merak konusu ancak Snapdragon 810 yongasetindeki ısınma problemlerinin böyle bir karara sebep olduğu tahmin ediliyor. Firma yongasetini 3GB RAM ve 32GB artırılabilir depolama kapasitesi ile desteklemiş.





Diğer bir yenilik ise 16MP çözünürlüğündeki arka kameranın OIS 2.0 ile desteklenmesi. Standart OIS sistemlerinden farklı olarak LG kendi sisteminde 3 adet eksene yer verirken bu sayede sarsıntılara karşı daha hassas bir modül ortaya çıkarmış. Sensör LG G3'e göre daha büyük.





F/1.8 diyafram aralığı ve G3 modelindekinden yüzde 80 daha fazla ışık alması sayesinde daha kaliteli görüntüler ortaya çıkaran arka kamerada lazer odaklamalı sistem yine öncekine göre 2 kat daha hızlı odaklanabiliyor. Odaklanma hızı yaklaşık 0.276 saniye. LG artık RAW kayıtların depolanmasına da imkan tanıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğe sahip.





5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükteki ekranı muhafaza eden LG, renk canlılığını ve kontrastı artıran Quantum teknolojisi sayesinde 1500:1 kontrast seviyesine erişmek mümkün hale gelmiş. LG G3 ekranına göre yüzde 50 daha fazla kontrast ve yüzde 25 daha fazla parlaklık elde edilmiş.





3000mAh gücünde çıkarılabilir bir batarya barındıran modelde Android 5.1 işletim sistemi üzerinde LG UX 4.0 kullanıcı arayüzü çalışıyor. Arka tuşa iki kere basarak anında kameraya geçiş, yeni galeri uygulaması, akıllı ajanda gibi fonksiyonlar barındıran arayüz sade ve oldukça da hızlı.





LG G3'e bakarak genel tasarım hatlarını koruduğunu gördüğümüz LG G4'ün arka kontrol tuşları ise G' modelinden miras alınmış. Farklı renk seçenekleri arasında hakiki deri kaplama seçeneği de yer alıyor. Modelde Bluetooth 4.1 ve 5. nesil WiFi bağlantıları unutulmazken, 4G LTE altyapısında da 450Mbps hızlarına imkan tanıyan Cat. 10 standardına destek sunuluyor. Cihazın ağırlığı 155gr, kalınlığı ise 9.8mm.





LG G4 modeli Mayıs ayı sonlarından itibaren Güney Kore başta olmak üzere 170 ülkede satışa sunulacak. 600$-680$ arasında seyreden fiyat haricinde deri kaplama versiyon için 730$'ı gözden çıkarmak gerekiyor.