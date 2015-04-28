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Snapdragon 808 ve deri arka kaplama : Karşınızda LG G4

4 yıl
15,7b
1
205
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Snapdragon 808 ve deri arka kaplama : Karşınızda LG G4
Teknoloji dünyasının merakla beklediği amiral gemi akıllı telefonlarından birisi olan LG G4 bugün düzenlenen bir etkinlikle nihayet resmiyet kazandı. Sızıntılar sayesinde dış tasarımının az çok belli olduğu modelin donanım tarafında da bazı sürprizler var.

Bu sürprizlerden birisi şüphesiz Snapdragon 808 yongaseti. Bu yıl amiral gemi modellerinde Qualcomm'un Snapdragon 810 yongasetini görüyorduk. 4 adet Cortex-A57 çekirdeği ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği taşıyan yongasetinde Adreno 430 grafik birimi yer alıyordu. Samsung ise yola Exynos 7420 yongaseti ile devam etmeyi uygun bulmuştu.

Snapdragon 808 yongaseti 4 adet Cortex-A53 ve 2 adet Cortex-A57 çekirdeği taşıyor ve ilk kez bir amiral gemi modelinde yer verildiğini görüyoruz. Adreno 418 grafik birimi ile birlikte Snapdragon 808 yongaseti Snapdragon 810 ve Exynos 7420 yongasetlerine göre biraz geride kalacaktır. 

LG'nin niye bu riski aldığı merak konusu ancak Snapdragon 810 yongasetindeki ısınma problemlerinin böyle bir karara sebep olduğu tahmin ediliyor. Firma yongasetini 3GB RAM ve 32GB artırılabilir depolama kapasitesi ile desteklemiş. 

Diğer bir yenilik ise 16MP çözünürlüğündeki arka kameranın OIS 2.0 ile desteklenmesi. Standart OIS sistemlerinden farklı olarak LG kendi sisteminde 3 adet eksene yer verirken bu sayede sarsıntılara karşı daha hassas bir modül ortaya çıkarmış. Sensör LG G3'e göre daha büyük. 

F/1.8 diyafram aralığı ve G3 modelindekinden yüzde 80 daha fazla ışık alması sayesinde daha kaliteli görüntüler ortaya çıkaran arka kamerada lazer odaklamalı sistem yine öncekine göre 2 kat daha hızlı odaklanabiliyor. Odaklanma hızı yaklaşık 0.276 saniye. LG artık RAW kayıtların depolanmasına da imkan tanıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğe sahip.   
Snapdragon 808 ve deri arka kaplama : Karşınızda LG G4
 

5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükteki ekranı muhafaza eden LG, renk canlılığını ve kontrastı artıran Quantum teknolojisi sayesinde 1500:1 kontrast seviyesine erişmek mümkün hale gelmiş. LG G3 ekranına göre yüzde 50 daha fazla kontrast ve yüzde 25 daha fazla parlaklık elde edilmiş. 

3000mAh gücünde çıkarılabilir bir batarya barındıran modelde Android 5.1 işletim sistemi üzerinde LG UX 4.0 kullanıcı arayüzü çalışıyor. Arka tuşa iki kere basarak anında kameraya geçiş, yeni galeri uygulaması, akıllı ajanda gibi fonksiyonlar barındıran arayüz sade ve oldukça da hızlı.

LG G3'e bakarak genel tasarım hatlarını koruduğunu gördüğümüz LG G4'ün arka kontrol tuşları ise G' modelinden miras alınmış. Farklı renk seçenekleri arasında hakiki deri kaplama seçeneği de yer alıyor. Modelde Bluetooth 4.1 ve 5. nesil WiFi bağlantıları unutulmazken, 4G LTE altyapısında da 450Mbps hızlarına imkan tanıyan Cat. 10 standardına destek sunuluyor. Cihazın ağırlığı 155gr, kalınlığı ise 9.8mm.

LG G4 modeli Mayıs ayı sonlarından itibaren Güney Kore başta olmak üzere 170 ülkede satışa sunulacak. 600$-680$ arasında seyreden fiyat haricinde deri kaplama versiyon için 730$'ı gözden çıkarmak gerekiyor. 
Snapdragon 808 ve deri arka kaplama : Karşınızda LG G4
 

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darkhair 4 yıl en beğenilen
1800-2000 bandına deri olan vefsiyonu iyi gider. Ama yok deri vs diye 2500 den açılışı yaparlarsa anca fanboylar ve telefonu sadece cafede masaya koyunca şık görünsün diye ala kitleye hitap eder. Bu sene android tarafında diğer firmalar sanki anlaşmış hadi şu samsung u eski günlerine döndürelim diye sözleşmiş gibiler...
1800-2000 bandına deri olan vefsiyonu iyi gider. Ama yok deri vs diye 2500 den açılışı yaparlarsa anca fanboylar ve telefonu sadece cafede masaya koyunca şık gö...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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MMistanbul 4 yıl
Tam fiyasko olmuş. Nesi amiral gemi bunun. LG3 ten geçmek için sebep yok.
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ParS7 4 yıl
Sanal tuşlar için hayır LG.
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1 Avatar
Haftanın Hitleri Adolf.. 3 yıl
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erhanercan 3 yıl
konu hortlatmak moda mı oldu terbiyesiz herif işsiz
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Kerim5100 4 yıl
Valla dün ne hikmetse G4'ü S6 Edge'le yanyana karşılaştırma fırsatını buldum

Kamerası akıyor G4'ün diyenler resimlere bi de yakınlaştırıp baksınlar işte orda rezalet ortaya çıkıyor.
G4'te resimlere normal bakınca herşey normal görünüyor ama resmi yakınlaştırdığınız zaman detay falan kalmıyor ortada herşey sanki geometrik gibi oluyor keskinlik sıfır.
Ekran iyi ama renkler S6 Edge'den daha soluk böyle de bi gerçek var.
İşlemci zaten ayrı bi konu burda S6/S6 Edge'in ezici bir üstünlüğü var bu da kaçınılmaz bir gerçek ve ortada şöyle bir durum var.
Fiyat konusu hala karanlık ve hangi Turkcell bayisine gitsem "2000tl hayal abi." yanıtını aldım fiyat konusunda. Halihazırda S6'nın güzel fırsatlarla birkaç hediyeyle 2500tl'ye alıyorken fiyatı meçhul (en az 2200 deniyor plastik versiyon için) bir orta/üst bir cihaza bu parayı vermek akıl karı değildir.
Ayrıca deri versiyon gerçekten LG'nin bu telefondan para kırmaya çalıştığının göstergesidir. Dandik bir deri kapak ve bunun sürekli yıpranıp yenisinin aldırılmak istendiği gayet açık ki iki gün önce yerleştirilen cihazın bile arka tarafında yıpranma vardı.
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DH Misafiri 4 yıl
lg ayağına sıktı hayırlı olsun..
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DH Misafiri 4 yıl
Sabirsizlikla bekledigim bir telefondu ama gercekten bana uzuntu verdi hem islemcisi hemde material olarak rakiplerinin cok gerisinde.Samsung yillar once kullandigi deri kapak bence anlamsiz rakiplari metal kasaya dondu lg hala plastik ve fiyati ayni bence bu fiyat seviyesinde satis yapmasi zor gorunuyo 3 ay sonra duser fiyati...
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DH Misafiri 4 yıl
Görmeden/incelenmeden birşey demwk zor. Sunumda kamera, ekran, arayüz çok iyi görünüyor. İlk inceleme videolarında L 5.1 ile geçişler sorunsuz. Xperia z3 bile 801 ile her türlü oyunda yeterli, 808 iyi iş çıkartabilir. Sentetik testlerden çok sistemin tümünün birlikte stabil çalışması önemli. Çıkarılabilir pil, rds radyo, arttırılabilir hafıza, LTE 10 desteklemesi artıları. Uygun fiyatla tercih edilebilir.
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DH Misafiri 4 yıl
Görmeden/incelenmeden birşey demwk zor. Sunumda kamera, ekran, arayüz çok iyi görünüyor. İlk inceleme videolarında L 5.1 ile geçişler sorunsuz. Xperia z3 bile 801 ile her türlü oyunda yeterli, 808 iyi iş çıkartabilir. Sentetik testlerden çok sistemin tümünün birlikte stabil çalışması önemli. Çıkarılabilir pil, rds radyo, arttırılabilir hafıza, LTE 10 desteklemesi artıları. Uygun fiyatla tercih edilebilir.
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DH Misafiri 4 yıl
G4 ÜLKEMİZE İLK ETAPTA 120.000 ADET GELECEK. BU GELENLERİN %30'u DERİ KAPLAMA OLACAK.
DERİ KAPLAMA VE POLİKARBON KAPAK MODELLERİNİN ARASINDA FİYAT FARKI OLMAYACAK! BU ÜLKEMİZE ÖZEL BİR UYGULAMA.
EN ÖNEMLİ HABER İSE G4 2199TL İLE GİRİŞ YAPACAK!! RESMİ LG TÜRKİYE GARANTİ FİYATI.
KAYNAK VEREMEM PAYLAŞTIĞIM BİLGİLER SAKLANMASI GEREKEN BİLGİLER.
SAYGILAR.
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spyman 4 yıl
Sanal tuş ve elveda lg.
samsung dan ders alın ders.
s6 akıyor.
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mtevfikdag 4 yıl
g4'ü bekliyordum ama s6 alacam artık. s6 dururken yazık olur.
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teonamel 4 yıl
G4 FİYATI: 2199TL.
ELEŞTİREN ARKADAŞLAR BU FİYATI BAZ ALSINLAR.
TÜRKİYE'ye İLK ETAPTA 120.000 ADET G4 GELECEK. BU ADETLERİN %30'u DERİ KAPAKLI MODEL OLACAK.
DERİ KAPAK VE POLİKARBON KAPAK ARASINDA FİYAT FARKI OLMAYACAK.
İLK SATIŞ İÇİN BİR AKSİYON PLANI VAR FAKAT HENÜZ NETLEŞMEDİĞİ İÇİN BUNU PAYLAŞAMIYORUM.
SAYGILAR...
Kaynak belirtemiyorum sebebi bu bilgilerin paylaşımı yasak.
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