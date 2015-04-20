Snapdragon 810 ve metal çerçeve ile Sony Xperia Z4 resmiyet kazandı

Sony'nin merakla beklenen yeni amiral gemi modeli Xperia Z4, görkemli bir lansmanın aksine sessiz sedasız resmiyet kazandı ve etkinlik davetiyesi bekleyenleri de şaşkınlığa uğrattı.





Dış tasarım anlamında Omnibalance çizgisini koruyan Sony, telefonu metal çerçeve ile sararak biraz daha parlak bir görünüm kazandırmış. Arka ve ön cam kaplama ise yine geleneksel olarak yerini koruyor.





Cihazda en büyük değişiklik Snapdragon 810 yongaseti olarak görülüyor. 64-bitlik 8 çekirdekli Snapdragon 810 yongaseti ile birlikte 5.2 inçlik Full HD IPS ekranı düşündüğümüzde Xperia Z4 modeli performans canavarı ünvanını Xperia Z3 Compact modelinin elinden almayı başarıyor.





3GB RAM ve artırılabilir 32GB kapasiteye sahip olan modelde 20.7MP çözünürlüğünde arka kamera, 5.1MP çözünürlüğünde ön kamera, 2930mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikler mevcut. Sony farklı yazılımlarla kameralarını desteklerken, arka kamera için yiyeceklerin resminin 3 boyutlu olarak daha iyi çekilmesi adına pişirme modu adında ilginç bir özellik de mevcut. Ayrıca ön kamerada da yazılımsal optik görüntü dengeleme teknolojisi mevcut.





Yine su geçirmezlik özelliğini muhafaza eden XPeria Z4, IP68 sertifikası ile 1.5 metreye kadar su altında 30 dakika çalışabiliyor. Model 6.9mm kalınlık ile önceki modele göre kendisini 0.4mm geliştirmiş. Ayrıca 8 gram daha hafifleyerek 144gr ağırlığa gerilemiş. Model 3 farklı renk seçeneği ile gelecek. Modelde LDAC teknolojisi ile 96kHz / 24bit seviyesinde ses kalitesi sunuluyor.





Xperia Z4 modeli Sony Japonya sitesi tarafından resmiyete kavuşturulduğu için henüz ilk inceleme notları mevcut değil ve basın görsellerinin de önümüzdeki saatlerde dağıtılması bekleniyor. Model yaz aylarında Japonya'da piyasaya çıkacak. Fiyatı ise bilinmiyor. Gelen bilgiler global olarak hazırlanan versiyonun Mayıs ayı sonlarında lande edileceği yönünde.

http://www.sonymobile.co.jp/company/press/entry/2015/0420_1_xperia_z4.html