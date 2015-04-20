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Snapdragon 810 ve metal çerçeve ile Sony Xperia Z4 resmiyet kazandı

4 yıl
17,4b
1
213
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Snapdragon 810 ve metal çerçeve ile Sony Xperia Z4 resmiyet kazandı

Sony'nin merakla beklenen yeni amiral gemi modeli Xperia Z4, görkemli bir lansmanın aksine sessiz sedasız resmiyet kazandı ve etkinlik davetiyesi bekleyenleri de şaşkınlığa uğrattı. 

Dış tasarım anlamında Omnibalance çizgisini koruyan Sony, telefonu metal çerçeve ile sararak biraz daha parlak bir görünüm kazandırmış. Arka ve ön cam kaplama ise yine geleneksel olarak yerini koruyor. 

Cihazda en büyük değişiklik Snapdragon 810 yongaseti olarak görülüyor. 64-bitlik 8 çekirdekli Snapdragon 810 yongaseti ile birlikte 5.2 inçlik Full HD IPS ekranı düşündüğümüzde Xperia Z4 modeli performans canavarı ünvanını Xperia Z3 Compact modelinin elinden almayı başarıyor. 

3GB RAM ve artırılabilir 32GB kapasiteye sahip olan modelde 20.7MP çözünürlüğünde arka kamera, 5.1MP çözünürlüğünde ön kamera, 2930mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikler mevcut. Sony farklı yazılımlarla kameralarını desteklerken, arka kamera için yiyeceklerin resminin 3 boyutlu olarak daha iyi çekilmesi adına pişirme modu adında ilginç bir özellik de mevcut. Ayrıca ön kamerada da yazılımsal optik görüntü dengeleme teknolojisi mevcut. 

Yine su geçirmezlik özelliğini muhafaza eden XPeria Z4, IP68 sertifikası ile 1.5 metreye kadar su altında 30 dakika çalışabiliyor. Model 6.9mm kalınlık ile önceki modele göre kendisini 0.4mm geliştirmiş. Ayrıca 8 gram daha hafifleyerek 144gr ağırlığa gerilemiş. Model 3 farklı renk seçeneği ile gelecek. Modelde LDAC teknolojisi ile 96kHz / 24bit seviyesinde ses kalitesi sunuluyor. 

Xperia Z4 modeli Sony Japonya sitesi tarafından resmiyete kavuşturulduğu için henüz ilk inceleme notları mevcut değil ve basın görsellerinin de önümüzdeki saatlerde dağıtılması bekleniyor. Model yaz aylarında Japonya'da piyasaya çıkacak. Fiyatı ise bilinmiyor. Gelen bilgiler global olarak hazırlanan versiyonun Mayıs ayı sonlarında lande edileceği yönünde. 

http://www.sonymobile.co.jp/company/press/entry/2015/0420_1_xperia_z4.html Yorum Yaz
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Guest-BE73ABCD2 4 yıl en beğenilen conrado
Arkadaşım sen rahatsızmısın , yok kepengi kapattılar vss. Beğenmiyorsan almazsın ne diye konuyu trollüyorsun. Senin yaptığın ayıptır , benimde beğenmediğim markalar ama hiçbirinin konusunda yok batsınlar yok kepenk kapatsınlar diye saldırmıyorum. Sony dev bir şirkettir , ve geleceğini tek bir telefon modeline bağlamaz.

Z2 ve z3 modelleri çok başarılı modellerdi ve çerçeve sorunlarıda yoktu. Bu 2 modelde %70 çerçeve oranına sahipti. Tasarım , elde tutuş hissiyatı ve şarj olarak sony telefonları tek geçerim. Arayüzüde hafif olduğunu için kasma problemi çıkartmaz.

Dediğim gibi beğenmiyorsan gider başka model alırsın , liseli çoçuklar gibi telefon tartışmalarına girmeyin
cep telefonlarınıda hayatınızın merkezine koymayın telefon değil siz akıllı olun.
Arkadaşım sen rahatsızmısın , yok kepengi kapattılar vss. Beğenmiyorsan almazsın ne diye konuyu trollüyorsun. Senin yaptığın ayıptır , benimde beğenmediğim mar...
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hell line 4 yıl
Sony's Xperia Z4 is only for Japan, company said to unveil another flagship device for the rest of the world at the end of May.

phonearena.com/...

Japonya'ya özel versiyon.

Global Z4 versiyonu Mayıs ayında tanıtılacakmış.

O yüzden tanıtımı bu şekilde oldu.

Forumda yine sony batırıp şirketi dağıtanlar olmuş.
Sony's Xperia Z4 is only for Japan, company said to unveil another flagship device for the rest of the world at the end of May.phonearena.com/...
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strathmorea 4 yıl
İyi ki 1 ay önce Z2 almışım. Donanım özelliklerinden 1-2 tanesini değiştir al sana bildiğin Z2. İşlemciyi az yükselt, pili iyice düşür, belli bir kaç optimizasyon yap. tasarım ise neredeyse hiç değişmesin, al sana Z4. Yersen. Kendileri de biliyor bir yenilik içermediğini, bu yüzden lansmana bile gerek görmemişler. Ne yalan söyleyeyim sevindim haberi okuyunca. En az 2 sene Z2 çatır çatır işimi görecek.
İyi ki 1 ay önce Z2 almışım. Donanım özelliklerinden 1-2 tanesini değiştir al sana bildiğin Z2. İşlemciyi az yükselt, pili iyice düşür, belli bir kaç optimizasy...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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1 Avatar
ne diyorum 4 yıl
Hiçbir firma babamın firması değil. Ama şu gerçek sony telefon dünyasının kralıdır..
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AppleFans 4 yıl
Sony walkmanlarıyla ünlü. Keşke müzik konusundaki hassasiyetlerini telefonlarına da yansıtsalar. Yazılımla yürümez bu iş. Lg g2'de bile 24 bit/192khz ses desteği var.
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CorelDraw04 4 yıl
Z2 nin gözünü seveyim..
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` quaD. 4 yıl
z4ün kesin tasarımı bu mu şimdi
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DH Misafiri 4 yıl
sony çok farklı bi telefon çıkarmış harika. go home sony.
al sana fatality sony.
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DH Misafiri 4 yıl
Beklentiler yüksek olunca, yorumlar olumsuza kayıyor doğal olarak.
Kalite bakımından tatmin ediciliğini koruyacaktır diye düşünüyorum.
İnce telefon sevdasının getirdiği daha düşük pil kapasitesi ve Snapdragon 810 umarım telefonu çok bozmamıştır.
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DH Misafiri 4 yıl
Yine samsungcular konuşmaya başlamış ve sevinmiş haha yine aynı tasarım deyip piyasaya sürmüş diye arkadaşım kendi ülkesinde satışa sunulacak ayrıca sony hacker tarafından bütün dökümanları ele geçirildi z4te dahil adamlar enayimi gösterilen bir ürünü üretsinler akıllı düşünün ya Eylül ayında xperia serisini zden ayıracak xperia... Artık başka bir harfle devam ettirebilir asıl bomba amiral gemisini eylülde tanıtacak ve o arada zaten snapdragon 815 ve 4 ram ile gelebilir o zaman yeni çıkacak iphone veya başka telefonla kapışır samsungcular bu ara herzamanki gibi kandırılmış olacak 3gb ram haha.)
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DH Misafiri 4 yıl
güzel on numara
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-KeepCalm-7 4 yıl
Umarım bu telefon sadece Japonya'ya özeldir. Yoksa Sony mobile da elden çıkacak
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Fenomenon 4 yıl
Sony'nin avukatı olarak eleştirilere cevap vereyim

1. çerçeve çok kalın.
Sony'nin adı çıkmış. Z1'de çerçeve kötüydü ama Z2'den bu yana çerçeveyi incelttiler.
Üst seviye telefonların ekran/kasa oranları
Xperia Z3 %70,9
Galaxy S5 %69,6
Galaxy S6 %70,7
HTC M8 %66,7
HTC M9 %68,4
iphone 6 %68,8
LG G3%75,3

LG hariç hepsinden daha iyi. Apple 5.2" kasasına 4.7" zor sığdırıyor ama eleştiren kimse olmuyor. Sanal tuş için eleştiri olabilir ama artık herkes sana tuş kullanıyor, ayrıca kitkat'dan beri çoğu uygulamanın tam ekran desteği var, yani ekrandan kayıp o kadar çok yok. Matematiksel değeri bile kabul edemiyorsunuz.

2. Hep aynı tasarım.
Omnibalance tasarımı bence şuan en iyi tasarım. Huawei, Lenovo bunların da bence çok iyi tasarımı var ama bence sony 1. sırada. Adamlar tasarımı neden değiştirsin ki, zaten tasarımı seven gider sony alır, sevmeyen almaz. S6 mükemmel tasarım dediler ama bence hiç de mükemmel falan değil. Arka kasayı Gorilla Glass yapmakla olmuyor, bildiğin Samsung olmuş işte.

3. Donanımda değişen birşey yok
Kardeşim S910 çıktı da sony S810 mu koydu. Zaten olabilecek donanım bu. Yine samsung örneği vericem ama Samsung'un hangi telefonunda stereo hoparlör var. Adamlar SD kart koymayarak iyi özelliği bile bozdu. Sony'de Z2'den beri 3GB ram sabit. Samsung sırf S6 daha çok satsın diye bilerek S5 donanımını düşük tuttu. Note 3'te 3GB ram koyup S5'te 2GB ram'e döndü.

4. Z2-Z3'ten Z4'e geçilmez.
eeee zaten geçilmez. Z4 çıktı diye Z3, Z2 çöp mü oldu? olmadı. Hem güncelleme desteği devam ediyor, hem de donanım olarak Z2-Z3 hala üst düzey.

Xperia'ların en önemli özelliği
1. Tasarım, malzeme kalitesi ve dayanıklılık
2. Akıcı arayüz ve uygulamalar (walkman vs)
3. Muazzam batarya
Soyn bu özellikler bozulmadan geliştirmişse doğru yapıyor demektir.

Ancak benim anlamadığım nokta neden bu kadar sessiz tanıtıldı. Z4'ün sadece Japonya'da satılması bana gerçekçi gelmedi. Z4'ü sadece Japonya'ya özgü yapıp global pazara Z5 ile giriş yapmaz.

Not: Gerçekten sony'nin avukatı değilim ama yaptığım yorumdan sonra bana sony'nin avukatı mısın diyenler olacaktır. O yüzden baştan yazıyım dedim.
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sayitusta 4 yıl
z2 ile herşeyi yapabiliyorum.note4 olan arkadaşım bile pişman oldu...z4 çok extrem özellikleri olursa belki ama z5 mutlaka alırım
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muratkaya 4 yıl
Samsung telefon kullanan birisiyim, bir yakınıma z1 compact aldım, cihaz tek kelimeyle mükemmel. Tarzı, verdiği kalite hissi, hızı... Her yönden sorunsuz bir telefon. Yağmur altında ben telefonum ıslanmasın diye uğraşırken, biri arasa telefonu açamazken onu alıp candy crush oynayabiliyorsun üstünden şıpır şıpır sular damlarken :)
Artık 'yeni telefon çıksa da şunları yapamıyorduk yapalım, bunu yavaş çalıştırıyor, oyunda kasıyor' gibi bir olay kalmadığı için görmemiş gibi yeni cihaz beklemek yerine alın z1 compact'ı, Z2'yi, olmadı Note 3, LG G3, tipini mi beğenmedin ya da daha ucuza canavar gibi telefon mu istiyorsun Meizu MX4 bul forumdan keyfini sür. Android istemiyorsan Iphone 5s var :) Ama yok bizim millet illa ki S6 alcak, note 4 alacak, Z4 gelsin diye sabırsızlıktan kendini sevecek.
Z4 bugün gelse 2300TL olacak. Bir aylık maaşı bayılıp facebook takılacaksın da ne olacak? Al 1200TL'ye telefon, geri kalanla da 2 tam altın al 2 sene sonra bozdurup yeni telefon alırsın :)
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