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Snapdragon 810 yongasetli bir Sony akıllı telefonu AnTuTu skorlarında ortaya çıktı

4 yıl
316
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43
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Snapdragon 810 yongasetli bir Sony akıllı telefonu AnTuTu skorlarında ortaya çıktı

Amiral gemi modelleri için 6 aylık bir tanıtım döngüsü belirleyen Sony cephesinde Mart 2015 dönemine kadar amiral gemi olarak Xperia Z3 belirlenmişti. Mart 2015 sonrası için ise firmanın daha iddialı modeller hazırlayacağı konuşuluyor. Bunlardan birisi de Xperia Z Ultra modelinin devamı olacak gibi görünüyor.

AnTuTu benchmark skorlarında ortaya çıkan yeni bir Sony amiral gemi modeli 1GHz saat hızında çalışan 64-bitlik Snapdragon 810 yongaseti, 6.2 inçlik 2560x1600 piksel çözünürlükte ekran, 4GB RAM barındırıyor. Donanım itibariyle hali hazırda bu yeni cihazla boy ölçüşebilecek bir model mevcut değil. 

Boyut itibariyle cihazın Xperia Z Ultra modelinin devamı olacağı tahmin ediliyor. Zira Z serisinde 5.2 inçlik ekrandan bir anda 6.2 inçlik ekrana atlamak Sony için pek ihtimal dahilinde değil. İsminin ise Xperia Z3X olabileceği düşünülüyor. 

4 Cortex-A57 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini birarada çalıştıran Snapdragon 810 yongaseti, Adreno 430 grafik birimi ile birlikte mevcut mimariden yüzde 30-40 civarında daha iyi performans ve daha az enerji tüketimi sağlamayı hedefliyor. Ancak skorlarda ortaya çıkan yongaseti muhtemelen optimizasyonlar yapılmadığı için düşük hızda çalışıyor. 

Bu modelde ayrıca Sony'nin yeni Exmor RS sensörüne de sahip olacağı belirtiliyor. 22MP çözünürlükteki IMX271 model numaralı CMOS yığın sensörü kavisli bir yapıda, 20mm odak uzunluğuna sahip ve f /1.2 diyafram aralığı sunuyor. eni sensörün daha az bozulma ve daha yüksek hassasiyeti sayesinde çekilen görüntülerin de daha kaliteli olacağı ifade ediliyor. 

Sony Xperia Z3X piyasaya çıktığı dönemde muhtemelen en iyi akıllı telefon veya akıllı telefonlardan birisi olacak. Ancak şimdilik model ile ilgili bilinenler bu kadar. 

http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-Z3X-rumor--a-powerful-phone-with-a-powerful-camera_id61256 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Lightr 4 yıl
Heyecanlandıran bi haber bekliyoruz yeni bir boyut mu geliyor
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TRSOF 4 yıl
Tahminimce Z3X bu. Xperia Z1 ik çıktığında piyasayı nasıl salladıysa bu da aynı olacak
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szr1907 4 yıl
6.2 inc birde sony nin çerçeve anlayışını düşünürsek bildiğin tablet olacak bu
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Şimdi buna reklam çeker Sony, Ultra'da yaptığı gibi güzelim bir kızcağıza tek elde mesaj yazdırtır. Ultra reklamı malum zaten zavallı kızı acile zor yetiştirmişler
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Darkimore 4 yıl
6.2 inchtir ama boyutları takoz yamuk teneke 5.5 lik iphone 6 plus kadardır
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General. 4 yıl
Donanıma laf yok ama ekran çok büyük.
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atp96 4 yıl
Z4 de bu özelliklerle gelirse çok iyi olur
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TroppX 4 yıl
donanım fena olmuşda ekran çok büyük ya
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mhcd 4 yıl
direk android l ile gelmeli bu cihaz 4.4.2 ye hiç bulaşmamalı
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Illustrious. 4 yıl
Böyle bir cihaz gelirse kaçırmam. Tablet düşünüyordum beklemem isabet, cihaz efsane olmuş


1- "Büyük" diyen arkadaşlar. Cihaz 6.2 inc yani Phablet olacak. Bu donanımda ve büyüklükte bir cihaza piyasanın ihtiyacı var.

2- "Aha Z4 çıktı" diyen arkadaşlar, cihaz Phaplet segmentinde bulunduğu için doğal olarak ne Z2 ne de Z3 ile hiç bir alakası yok. Biraz mantık.

3- "Şöyle gelirse böyle gelirse bu cihaz olur" diyen arkadaşlar biraz mantık! bu cihaz,

ZATEN;

4 GB RAM,
S810. 64 bit. Adreno 430.
QHD ekran. 1.2 diyafram aralığına sahip, 2/3 inç curved sensör,

Özelliklerine sahip. Elbette ki iddialar sahte değil doğru ise..
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Elsa 4 yıl Illustrious.
Illustrious.
Böyle bir cihaz gelirse kaçırmam. Tablet düşünüyordum beklemem isabet, cihaz efsane olmuş


1- "Büyük" diyen arkadaşlar. Cihaz 6.2 inc yani Phablet olacak. Bu donanımda ve büyüklükte bir cihaza piyasanın ihtiyacı var.

2- "Aha Z4 çıktı" diyen arkadaşlar, cihaz Phaplet segmentinde bulunduğu için doğal olarak ne Z2 ne de Z3 ile hiç bir alakası yok. Biraz mantık.

3- "Şöyle gelirse böyle gelirse bu cihaz olur" diyen arkadaşlar biraz mantık! bu cihaz,

ZATEN;

4 GB RAM,
S810. 64 bit. Adreno 430.
QHD ekran. 1.2 diyafram aralığına sahip, 2/3 inç curved sensör,

Özelliklerine sahip. Elbette ki iddialar sahte değil doğru ise..

Gören de sanır S810'u sony üretiyor
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xxxx1 4 yıl
iyi alet,zamanlamasını geçirtmedikleri taktirde can yakar...
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Elefue 4 yıl
6" kadar inebilseydi
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