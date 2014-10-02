Snapdragon 810 yongasetli bir Sony akıllı telefonu AnTuTu skorlarında ortaya çıktı





Amiral gemi modelleri için 6 aylık bir tanıtım döngüsü belirleyen Sony cephesinde Mart 2015 dönemine kadar amiral gemi olarak Xperia Z3 belirlenmişti. Mart 2015 sonrası için ise firmanın daha iddialı modeller hazırlayacağı konuşuluyor. Bunlardan birisi de Xperia Z Ultra modelinin devamı olacak gibi görünüyor.





AnTuTu benchmark skorlarında ortaya çıkan yeni bir Sony amiral gemi modeli 1GHz saat hızında çalışan 64-bitlik Snapdragon 810 yongaseti, 6.2 inçlik 2560x1600 piksel çözünürlükte ekran, 4GB RAM barındırıyor. Donanım itibariyle hali hazırda bu yeni cihazla boy ölçüşebilecek bir model mevcut değil.





Boyut itibariyle cihazın Xperia Z Ultra modelinin devamı olacağı tahmin ediliyor. Zira Z serisinde 5.2 inçlik ekrandan bir anda 6.2 inçlik ekrana atlamak Sony için pek ihtimal dahilinde değil. İsminin ise Xperia Z3X olabileceği düşünülüyor.





4 Cortex-A57 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini birarada çalıştıran Snapdragon 810 yongaseti, Adreno 430 grafik birimi ile birlikte mevcut mimariden yüzde 30-40 civarında daha iyi performans ve daha az enerji tüketimi sağlamayı hedefliyor. Ancak skorlarda ortaya çıkan yongaseti muhtemelen optimizasyonlar yapılmadığı için düşük hızda çalışıyor.





Bu modelde ayrıca Sony'nin yeni Exmor RS sensörüne de sahip olacağı belirtiliyor. 22MP çözünürlükteki IMX271 model numaralı CMOS yığın sensörü kavisli bir yapıda, 20mm odak uzunluğuna sahip ve f /1.2 diyafram aralığı sunuyor. eni sensörün daha az bozulma ve daha yüksek hassasiyeti sayesinde çekilen görüntülerin de daha kaliteli olacağı ifade ediliyor.





Sony Xperia Z3X piyasaya çıktığı dönemde muhtemelen en iyi akıllı telefon veya akıllı telefonlardan birisi olacak. Ancak şimdilik model ile ilgili bilinenler bu kadar.

http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-Z3X-rumor--a-powerful-phone-with-a-powerful-camera_id61256