Snapdragon 820 yonga setli mini Xiaomi akıllı telefonu ortaya çıktı

Apple’ın ailedeki en güçlü olmaya aday 4 inçlik iPhone SE modelini satışa sunmasının ardından, Android cephesinde de hareketlilik başladı. Xiaomi, gerçek bir performans canavarı olmaya aday yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.

Xiaomi’nin bu hamlesi uzun süredir biliniyor ancak ilk kez görseller de ortaya çıkmaya başladı. Mütevazi bir görünüme sahip olan bu yeni akıllı telefon, 4.3 inçlik IPS ekranında 720p çözünürlük barındırıyor. Snapdragon 820 ve 3GB LPDDR4 RAM ile birlikte bu boyuttaki en güçlü Android telefonu ile karşı karşıyayız.

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13MP çözünürlüğünde kamera, 32GB depolama kapasitesi ve Home butonunda parmak izi okuyucu özellikleri ile, Xiaomi’nin yeni akıllı telefonu performans arayan tüketicilere hitap edecek. Cihazın fiyatının 275$ civarında olacağı tahmin ediliyor. Tüketicilerin bu tarz modellere göstereceği tepki sonucunda, pazarın yeniden 4-4.5 inç arasındaki güçlü modellerle kaplandığını görmemiz mümkün olabilir.