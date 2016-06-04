Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Snapdragon 820 yonga setli mini Xiaomi akıllı telefonu ortaya çıktı

Xiaomi’nin iPhone SE modelinin karşısına çıkarmak için hazırladığı yeni 4.3 inçlik performans canavarı akıllı telefonu internete sızdırıldı. Modelin adı henüz bilinmiyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,7b
1
23
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Snapdragon 820 yonga setli mini Xiaomi akıllı telefonu ortaya çıktı

Apple’ın ailedeki en güçlü olmaya aday 4 inçlik iPhone SE modelini satışa sunmasının ardından, Android cephesinde de hareketlilik başladı. Xiaomi, gerçek bir performans canavarı olmaya aday yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.

Xiaomi’nin bu hamlesi uzun süredir biliniyor ancak ilk kez görseller de ortaya çıkmaya başladı. Mütevazi bir görünüme sahip olan bu yeni akıllı telefon, 4.3 inçlik IPS ekranında 720p çözünürlük barındırıyor. Snapdragon 820 ve 3GB LPDDR4 RAM ile birlikte bu boyuttaki en güçlü Android telefonu ile karşı karşıyayız.

Ayrıca Bkz. "Giyilebilir cihazlara yönelik Snapdragon Wear 1100 duyuruldu"

13MP çözünürlüğünde kamera, 32GB depolama kapasitesi ve Home butonunda parmak izi okuyucu özellikleri ile, Xiaomi’nin yeni akıllı telefonu performans arayan tüketicilere hitap edecek. Cihazın fiyatının 275$ civarında olacağı tahmin ediliyor. Tüketicilerin bu tarz modellere göstereceği tepki sonucunda, pazarın yeniden 4-4.5 inç arasındaki güçlü modellerle kaplandığını görmemiz mümkün olabilir. 

 

http://www.phonearena.com/news/Snapdragon-820-powered-4.3-inch-Xiaomi-compact-phone-surfaces_id81815 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Amd64x2 3 yıl en beğenilen
Apple senin karşına rakip çıkarsın şayomi, sen kendinle yarış.
Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 3 yıl
720p ekrana 4 GB LPDDR4 RAM + Snapdragon 820 çipset. Ölmeyen telefon. S7'yi de G5'i de M10 'u da tarar hatta içinden geçer.
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkn_s 3 yıl
Böyle bir firmaya sahtekar diyorlar
Böyle bir firmaya kurnaz diyorlar
Böyle bir firmaya ....

Xiaomi ki kapitalist düzenin şalterini indiren

Xiaomi ki kartellerin trollerin tekerine çomak sokan
Bu çakal düzenin altına dinamit koyup patlatan

Xiaomi ki halkın kahramani garibanın dostu

kaliteli ürünleri uygun fiyatlara satmak ha !
olacak iş mi senin yaptığın
Bu yaptıklarını affetmiyoruz xiaomi

geçen ay çıkan miu 8 arayüz 'ü
2012 yilinda urettiği mi 2 telefonuna güncelleme olarak veren efsane firma

[image]https://www.google.com.tr/search?hl=en&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=618&q=xiaomi+miui+8+update+model&gws_rd=cr&ei=3vBTV5rIFsWla6TUvoAD#gws_rd=cr&imgdii=SK80buUawLBYaM%3A%3BeWHioQkJXODPKM%3A%3BeWHioQkJXODPKM%3A&imgrc=eWHioQkJXODPKM%3A [/image]

[image]https://www.google.com.tr/search?hl=en&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=618&q=xiaomi+miui+8+update+model&gws_rd=cr&ei=3vBTV5rIFsWla6TUvoAD#gws_rd=cr&imgrc=SK80buUawLBYaM%3A [/image]

Halbuki bilmezmisin bizim millette bagaj geniş aç şemsiyeyi sonuna kadar.bak o zaman alkışlar tebrikler helal olsunlar nasıl yağıyor yağmur gibi
Bu telefon eger 275 dolardan çikarsa
aracı payı 275$+75$=350$ dolar
Gümrük vergisi 350$+75$=425$=1250 tl
Pasaport harcı 1250tl+150tl=1400 tl
Var mı bu telefonu 1400 tl'ye verecek babayiğit
sen onu söyle !
Böyle bir firmaya sahtekar diyorlarBöyle bir firmaya kurnaz diyorlarBöyle bir firmaya ....Xiaomi ki kapitalist düzenin şalterini ...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Fenomenon 3 yıl
4.3" de pek küçük be. Bari 4.7" olsaydı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkn_s 3 yıl
Öncelikle tüm donanım haber ekibinin sonra değerli donanım haber üyelerinin ramazan ayı mubarek olsun.

Hoş geldin on bir ayın sultanı. Bu mübarek ayın bütün milletimiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diler, vatanımız için de en bereketli ay olmasını temenni ederim. Savaşların olmadığı, kıtlığın baş göstermediği, şehit haberlerinin olmadığı bir Ramazan ayı diliyorum. Mübarek ayımız kutlu olsun.

On bir ayın sultanı kapıda.
Bu ay bütün gönüller ibadetten yana,
bütün yürekler aynı çatı altında.
Hz Muhammed (s.a.v) bu ay sizin kapınızda.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barni Moloztaş 3 yıl
Apple'ın çokta umrunda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zdniz 3 yıl
Batarya ve kalınlık önemli 9 mm geçmiyorsa ve bataryada saglamsa 2000 civarı. Alıçagım tek firma kürek gibi telefon kullanmak istemiyorum dandik cihazlara da akıllı telefon parası vermek istemiyorum örnek Sony compac var ama resmen araba takozu gibi tasarımı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkn_s 3 yıl
Son olarak her yerde ayni terane
Ne zaman asya markasi bir telefon uretse efendim neymis o fiyatlar hayalmis
Neymis soylenen fiyatin cok cok ustundeymis...
Hatta neredeyse 2 kati diyenler bile var.
Bu gibi sacmaliklara inanmayin.
Kapitalist mantigi anlayin biraz.hemen sahip olmak istersen bedeline katlanirsin.bu extra fiyatlara ragmen kardasin aslinda ama konumuz o degil .Isin asli biraz sabretmekten geciyor.cok degil 45-70 gun beklerseniz nerdeyse cikis fiyatina bu telefonlara sahip olabilirsiniz.ben beklemem diyenlere yapacak birsey yok.

Laf kalabaligi yapma ornek goster birader
diyenlere
.....iste ornek
Xiaomi mi5 cikis fiyati
3gb ram 32gb rom icin 300 dolar
3gb ram 64gb rom icin 340 dolar
mart ayinin ilk haftasi on siparise cikti 15 -20 martta da marketlere dusmustur. O zaman market fiyatlari
3gb ram 32gb rom versiyonu 400 dolar
3gb ram 64gb rom versiyonu 480 dolar
Ortalama 100-140 dolar fark var her iki modelde de .
az para degil sonucta 300-400 tl eder

Peki simdi durum ne
Mart 15 - 1 haziran 75 gun sonra
Xiaomi mi5 3gb ram 32gb rom 309 dolardan
Xiaomi mi5 3gb ram 64gb rom 350 dolardan
Satista
gordugunuz gibi neredeyse cikis fiyati
Biraz sabrederseniz karsiligini alirsiniz
oppomart.com/...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZaferBiryol 3 yıl ozkn_s
Sabredenler için LG Türkiye paranın karşılığını daha çok veriyor.Çıkış fiyatı dedikleri neyse o.Yurtdışı kargo telaşı veya y.dışından getirenlere komisyon vermek yok.Tedarikte tükenme ihtimali yok.Garanti sorunu derdi yok.Beklemede kalıp neredeyse yarı fiyatına lg g4, g5 sahibi olabiliyorsun.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkn_s 3 yıl
Böyle bir firmaya sahtekar diyorlar
Böyle bir firmaya kurnaz diyorlar
Böyle bir firmaya ....

Xiaomi ki kapitalist düzenin şalterini indiren

Xiaomi ki kartellerin trollerin tekerine çomak sokan
Bu çakal düzenin altına dinamit koyup patlatan

Xiaomi ki halkın kahramani garibanın dostu

kaliteli ürünleri uygun fiyatlara satmak ha !
olacak iş mi senin yaptığın
Bu yaptıklarını affetmiyoruz xiaomi

geçen ay çıkan miu 8 arayüz 'ü
2012 yilinda urettiği mi 2 telefonuna güncelleme olarak veren efsane firma

[image]https://www.google.com.tr/search?hl=en&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=618&q=xiaomi+miui+8+update+model&gws_rd=cr&ei=3vBTV5rIFsWla6TUvoAD#gws_rd=cr&imgdii=SK80buUawLBYaM%3A%3BeWHioQkJXODPKM%3A%3BeWHioQkJXODPKM%3A&imgrc=eWHioQkJXODPKM%3A [/image]

[image]https://www.google.com.tr/search?hl=en&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=618&q=xiaomi+miui+8+update+model&gws_rd=cr&ei=3vBTV5rIFsWla6TUvoAD#gws_rd=cr&imgrc=SK80buUawLBYaM%3A [/image]

Halbuki bilmezmisin bizim millette bagaj geniş aç şemsiyeyi sonuna kadar.bak o zaman alkışlar tebrikler helal olsunlar nasıl yağıyor yağmur gibi
Bu telefon eger 275 dolardan çikarsa
aracı payı 275$+75$=350$ dolar
Gümrük vergisi 350$+75$=425$=1250 tl
Pasaport harcı 1250tl+150tl=1400 tl
Var mı bu telefonu 1400 tl'ye verecek babayiğit
sen onu söyle !
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Ölmeyen telefon olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 yıl
Omurluk telefon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sasaki Kojiro 3 yıl
Bu tarz küçük telefonlar Çin'de pek tutulmuyor diye biliyorum. Türkiye ve Avrupa'ya gelse iyi satış yapabilir ancak Çin'de hiç sanmıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 3 yıl
720p ekrana 4 GB LPDDR4 RAM + Snapdragon 820 çipset. Ölmeyen telefon. S7'yi de G5'i de M10 'u da tarar hatta içinden geçer.
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7687 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, xiaomi 4.3 inch ve
4 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Samsung Galaxy Tab S3 internete sızdırıldı 3 yıl Sony Xperia X modelinde de kamera ısınması problemi devam ediyor olabilir 3 yıl Björk'ün son albümü sanal gerçeklik deneyimine dönüştürülüyor 3 yıl Samanyolu galaksisinin kütlesi ne kadar? İşte cevabı 3 yıl Kara muharebe robotu Dogo 3 yıl AMD Radeon RX 480 mercek altında 3 yıl Amsterdam Paktı ile AB, hava kirliliğine savaş açıyor 3 yıl WWDC 2016'da donanımdan ziyade yazılımsal yenilikler yer alacak 3 yıl Diş fırçalarında kamera dönemi 3 yıl Patriot, düşük maliyetli SSD ürünlerini duyurdu 3 yıl Huawei, bu yıl da Nexus programında 3 yıl Asus’dan kablosuz şarj imkanı sunan Disegno monitörler 3 yıl Güvenli olması gereken yazılımlar açıklardan para mı kazanıyor? 3 yıl Temple Run 2, yeni güncelleme ile kızgın kumlara gidiyor 3 yıl Kickstarter üzerinde oyun bağışları 500 milyon doları geride bıraktı 3 yıl The Flash filmini kimin yöneteceği belli oldu 3 yıl 2017 Volvo V90 Cross Country kameralara yakalandı 3 yıl Huawei 20 Haziran'da Avrupa'da yeni bir Honor modelini piyasaya sürmeyi planlıyor 3 yıl Birinci Dünya Savaşı'nın en büyük deniz muharebesi 3 yıl Kompakt oyuncu bilgisayarı MSI Aegis artık sıvı soğutmalı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Snapdragon 820 yonga setli mini Xiaomi akıllı telefonu ortaya çıktı Sonraki Asus'un performans canavarı GTX 1080 Strix mercek altında 3 yıl Kablosuz şarj teknolojisi dizüstüne geliyor 3 yıl Dünyanın ilk gece görüş kameralı telefonu: Lumigon T3 3 yıl Roketler ne kadar yakıt tüketiyor? İşte cevabı 3 yıl Ubisoft'un popüler oyunu The Divison film oluyor 3 yıl Adidas Yeezy ayakkabılarına bu uygulama ile sahip olun 3 yıl Facebook Notify uygulaması geldiği gibi gitti 3 yıl 2si1 “Öngörülemeyen” Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Yeni güneş pili verimlilikte rekor kırdı 3 yıl Twitter ve Yahoo birleşmesi gündemde 3 yıl Elon Musk, makineleri üreten makineler üretmek için kolları sıvadı 3 yıl Google Maps’in en yeni özelliklerini ilk deneyen siz olun! 3 yıl Model 3 sahipleri Supercharger kullanamayacak mı? 3 yıl Okullarda General Mobile servisi açılıyor 3 yıl Turkcell, 275 Milyon TL yatırımla Türkiye'nin en büyük veri merkezini açtı 3 yıl Google'ın yeni aracı web sitenizin hızını test etmenize yardımcı oluyor 3 yıl Samsung Galaxy Note 6 tasarımı sızdırıldı 3 yıl AMD Radeon RX 480, 1.2GHz hızında çalışıyor 3 yıl 2016 model Audi A5 Coupé ve S5 resmiyete kavuştu 3 yıl Thermaltake, DPS güç kaynağı serisini genişletiyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim