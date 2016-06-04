Snapdragon 820 yonga setli mini Xiaomi akıllı telefonu ortaya çıktı

Apple’ın ailedeki en güçlü olmaya aday 4 inçlik iPhone SE modelini satışa sunmasının ardından, Android cephesinde de hareketlilik başladı. Xiaomi, gerçek bir performans canavarı olmaya aday yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.
Xiaomi’nin bu hamlesi uzun süredir biliniyor ancak ilk kez görseller de ortaya çıkmaya başladı. Mütevazi bir görünüme sahip olan bu yeni akıllı telefon, 4.3 inçlik IPS ekranında 720p çözünürlük barındırıyor. Snapdragon 820 ve 3GB LPDDR4 RAM ile birlikte bu boyuttaki en güçlü Android telefonu ile karşı karşıyayız.Ayrıca Bkz. "Giyilebilir cihazlara yönelik Snapdragon Wear 1100 duyuruldu"
13MP çözünürlüğünde kamera, 32GB depolama kapasitesi ve Home butonunda parmak izi okuyucu özellikleri ile, Xiaomi’nin yeni akıllı telefonu performans arayan tüketicilere hitap edecek. Cihazın fiyatının 275$ civarında olacağı tahmin ediliyor. Tüketicilerin bu tarz modellere göstereceği tepki sonucunda, pazarın yeniden 4-4.5 inç arasındaki güçlü modellerle kaplandığını görmemiz mümkün olabilir.
http://www.phonearena.com/news/Snapdragon-820-powered-4.3-inch-Xiaomi-compact-phone-surfaces_id81815 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Böyle bir firmaya kurnaz diyorlar
Böyle bir firmaya ....
Xiaomi ki kapitalist düzenin şalterini indiren
Xiaomi ki kartellerin trollerin tekerine çomak sokan
Bu çakal düzenin altına dinamit koyup patlatan
Xiaomi ki halkın kahramani garibanın dostu
kaliteli ürünleri uygun fiyatlara satmak ha !
olacak iş mi senin yaptığın
Bu yaptıklarını affetmiyoruz xiaomi
geçen ay çıkan miu 8 arayüz 'ü
2012 yilinda urettiği mi 2 telefonuna güncelleme olarak veren efsane firma
[image]https://www.google.com.tr/search?hl=en&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=618&q=xiaomi+miui+8+update+model&gws_rd=cr&ei=3vBTV5rIFsWla6TUvoAD#gws_rd=cr&imgdii=SK80buUawLBYaM%3A%3BeWHioQkJXODPKM%3A%3BeWHioQkJXODPKM%3A&imgrc=eWHioQkJXODPKM%3A [/image]
[image]https://www.google.com.tr/search?hl=en&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=618&q=xiaomi+miui+8+update+model&gws_rd=cr&ei=3vBTV5rIFsWla6TUvoAD#gws_rd=cr&imgrc=SK80buUawLBYaM%3A [/image]
Halbuki bilmezmisin bizim millette bagaj geniş aç şemsiyeyi sonuna kadar.bak o zaman alkışlar tebrikler helal olsunlar nasıl yağıyor yağmur gibi
Bu telefon eger 275 dolardan çikarsa
aracı payı 275$+75$=350$ dolar
Gümrük vergisi 350$+75$=425$=1250 tl
Pasaport harcı 1250tl+150tl=1400 tl
Var mı bu telefonu 1400 tl'ye verecek babayiğit
sen onu söyle !