Snapdragon 855, Geekbench performans testinde 10 bin puan aldı

Kendi işlemcilerini üreten Samsung ve Huawei'nin cihazları dışında 2018'in tüm amiral gemisi telefonları Qualcomm’un Snapdragon 845 yonga setinden güç alıyor. Qualcomm, SND 845'in devamı niteliğindeki Snapdragon 855 için son rötuşlarını tamamlamak üzere. Yonga setinin Geekbench performans testinde yüksek puan aldığı ortaya çıktı.

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Geekbench yaklaşan Qualcomm yonga setinin modem numarasını yayınlamadı. Sadece “msmnile” kod adı ile listelendiğini görüyoruz. Performans testi yapılan cihaz 6 GB RAM'e sahip ve Android 9 Pie işletim sistemini çalıştırıyor.

Performansı ile Apple'ın A11 işlemcisini yakaladı

Söz konusu yonga setinin Snapdragon 855 olduğunu onaylayan şey ise SND 855 destekli cihazın çoklu çekirdek testinden 10.469 puan alması. Yani Apple'ın geçen yılki iPhone'larda kullandığı 64 bit mimariye sahip A11 Bionic çipin aldığı puana çok yakın.

Yeni Qualcomm yonga seti tek çekirdek testinden ise 3.697 puan alarak, 4.300 puanlı Apple A11 çipinin gerisinde kaldı. Geekbench testine tabi tutulan Snapdragon 855, üretim modeli olmayabilir. Yani yonga seti piyasaya sürüldüğünde, Apple'ın A11 işlemcisinden daha iyi bir performans göstermesi kimseyi şaşırtmamalı.

https://browser.geekbench.com/v4/cpu/9684512