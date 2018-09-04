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Snapdragon 855, Geekbench performans testinde 10 bin puan aldı

Qualcomm, amiral gemisi telefonlara güç verecek yeni yonga setinin son rötuşlarını yapıyor. Geekbench performans testinde görülen Snapdragon 855'in çoklu çekirdek puanı oldukça etkileyici.
8 ay
5,3b
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49
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Kendi işlemcilerini üreten Samsung ve Huawei'nin cihazları dışında 2018'in tüm amiral gemisi telefonları Qualcomm’un Snapdragon 845 yonga setinden güç alıyor. Qualcomm, SND 845'in devamı niteliğindeki Snapdragon 855 için son rötuşlarını tamamlamak üzere. Yonga setinin Geekbench performans testinde yüksek puan aldığı ortaya çıktı.
Ayrıca Bkz. "İlk yerli ve milli anakart Çin malı çıktı"
Geekbench yaklaşan Qualcomm yonga setinin modem numarasını yayınlamadı. Sadece “msmnile” kod adı ile listelendiğini görüyoruz. Performans testi yapılan cihaz 6 GB RAM'e sahip ve Android 9 Pie işletim sistemini çalıştırıyor.

Performansı ile Apple'ın A11 işlemcisini yakaladı

Söz konusu yonga setinin Snapdragon 855 olduğunu onaylayan şey ise SND 855 destekli cihazın çoklu çekirdek testinden 10.469 puan alması. Yani Apple'ın geçen yılki iPhone'larda kullandığı 64 bit mimariye sahip A11 Bionic çipin aldığı puana çok yakın.
Yeni Qualcomm yonga seti tek çekirdek testinden ise 3.697 puan alarak, 4.300 puanlı Apple A11 çipinin gerisinde kaldı. Geekbench testine tabi tutulan Snapdragon 855, üretim modeli olmayabilir. Yani yonga seti piyasaya sürüldüğünde, Apple'ın A11 işlemcisinden daha iyi bir performans göstermesi kimseyi şaşırtmamalı.

https://browser.geekbench.com/v4/cpu/9684512 Yorum Yaz
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yorumculuklar 8 ay en beğenilen
Bu tip işlemciler bence hala telefonlarda heba ediliyor. Ufak ve güçlü bilgisayarlar görme vakti geldi. Her şey oyun değil işin sonunda, işlemci yüküne ihtiyaç duyan insanlar bu işlemcileri daha elverişli, batarya derdi olmayan platformlarda kullanabilmeli.
Bu tip işlemciler bence hala telefonlarda heba ediliyor. Ufak ve güçlü bilgisayarlar görme vakti geldi. Her şey oyun değil işin sonunda, işlemci yüküne ihtiyaç ...
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3 Yanıt Yanıtla +31
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polatxp635 8 ay
2019 işlemcisi 2017 işlemcisini geçemiyor cidden ilginç.
Edit: Samsung kullanıcısıyım.
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canguler917 8 ay CaSsErDoDo
ne kadar boş bir yorum
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slajer 8 ay
Snapdragon 845 işlemcili telefonlar eskiyor yani? Meizu 16 almayı düşünüyordum da kötü oldu bu.
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Mete Can Karahasan 8 ay
Önemli olan performansın şişirilmesi değil, doğru ölçeklenmesi. 2 watt işlemci 2 watt sabit sürücü yüzünden takılıyorsa daha fazla performans için 1 watt işlemciye 3 wattlık sabit sürücü bir tasarım seçeneği olarak ortaya çıkıyor. Alabileceğiniz en hızlı, akıcı cihazlar son çıkan işlemciyle gelmez. Intel Optane, M.2-NVME gibi sürücü seçenekleri ARM ekosistemine de elbet birgün çıkacak. Hani ne olur olsa olsa, Intel'in tek çekirdekten ulaştığı performansa ARM'lı işlemci iki çekirdekten ulaşabilir diye biraz daha düşük toplam yazma hızı olan ürünler devşirilir bu ekosisteme.
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V2 8 ay
Benim için SD835 bile çok çok yeterli skoru artırmayıp enerji verimliliği artsa kafi.
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aycibin 8 ay
Gecen yılın a11'ine yakin veya yine gecen yılın exy9`u hizinda bir yeni islemci çıkmış.ben mi yanlis anlıyorum :)
Performansta bir ustunlugu yoksa enerji tuketimi olarak mi bariz üstünlüğü var? Yeni ise ya performansta ya da tasarrufta fark atiyor olmasi lazim mantik olarak
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napolyon94 8 ay
PS2 emülasyon performansi nasil olucak acaba
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canguler917 8 ay
apple ile qualcomm karşılaştıranlar olmuş :D komik. rekabet halinde bile değiller ki. apple kendi telefonlarında sadece kendi işlemcilerini kullandığından ve başkasına da satmadığından aslında birbirini etkilemekten çok uzak iki ürün apple bionic ve qualcomm snapdragon. birbirleriyle rekabet halinde değilseler, birbirlerini kıyas almazlar, biz de kıstas olarak görmemeliyiz. ayrıca çekirdek büyüklükleri ve sığan transistör sayıları hakkında fikir edinmenizi öneririm
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CaSsErDoDo 8 ay
İşlemci isterse 5 milyon puan alıp bütün rakiplerini geride bıraksın. Günün sonunda beş para etmez, çöpten daha değersiz Android işletim sistemli telefonlar tarafından kullanılacak. Rakibinin sunduğu deneyimin %1'ini bile sunamayacak. Bu donanım üreticilerine özellikle de Samsung'a çok üzülüyorum. Android denilen bir işletim sistemi yüzünden ellerindeki bütün donanımı beş para etmez bir deneyime yem ediyorlar.
4 Yanıt Yanıtla +3
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canguler917 8 ay CaSsErDoDo
ne kadar boş bir yorum
Yanıtla +7
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Joseph242 8 ay CaSsErDoDo
yüzde 1 ? hmm acaba venüs 5020 tarzında dede telefonu mu kullandınız android tarafında ?
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edirneli86 8 ay CaSsErDoDo
Terbiyesizlige lüzum yok edebinizi takinin. Beş para etmez dediğiniz android i milyarlarca insan kullanıyor
Hem beş para etmez ise Apple niye hep üst seviyelere cikiyor bıraksın 5/sene önceki donanımla devam etsin.
Görgüsüzlük bilgisizlik cahillik başa bela.
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V4LKyR 8 ay
Şu A11'de nasıl bir kara büyü vardır ki, veya Apple çip tasarımcıları nasıl bir büyücü adamlardır ki böyle inanılmaz tasarımlara imza atıyorlar?
Veya yoksa... Çipleri özel bir şey içermemekle beraber iOS sistemi çip ile o kadar güzel entegre ki o yüzden mi böyle puanlar almaktalar?
Bu şekilde ne yapmak, nereye varmak istemektedirler?
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ctrl-alt-delete 8 ay V4LKyR
Bu testler ham işlemci gücünü ölçmüyor mu? Arayüz ile mi ölçülüyor?
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Erasmus78 8 ay
Bu arada 8 çekirdeği ile 6 çekirdekli A11 i çoklu görev testinde geçmek başarı mıdır? Pek de emin olamadım. :D
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Mr. Jingles 8 ay
Çok ciddi bir değişim var. Tek çekirdeği baz alırsak SDM845 SDM835'ten %25 civarı daha hızlıydı. Sonuca bakılırsa SDM855 SDM845'ten %50 daha hızlı görünüyor. Her ne kadar 7 nm ile üretilecek olması etkilese de dökümü TSMC yapmasının da etkisi olabilir.
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