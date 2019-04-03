Snapdragon 855 ile güçlendirilmiş Asus ZenFone 6Z ortaya çıktı

Kısa süre önce Geekbench platformunda ASUS_I01WD model numarasına sahip bir telefon ortaya çıktı. Amiral gemisi seviyesindeki özellikleri ile dikkat çeken cihazın Asus ZenFone 6Z olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

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Gücünü Snapdragon 855 yonga seti ve 6 GB RAM'den alan akıllı telefon Android 9 Pie işletim sistemi yüklü şekilde gelecek. Ayrıca Geekbench'te 3.527 tek çekirdek, 11.190 çoklu çekirdek puanı elde ettiğini görüyoruz. Açık konuşmak gerekirse cihazın benchmark performansı oldukça etkileyici.

16 Mayıs'ta tanıtılabilir

ASUS_I01WD modeli kısa süre önce Wi-Fi Alliance adlı sertifikasyon kurumu ve Tayvan’daki Ulusal İletişim Komisyonu (NCC) tarafından onaylanmıştı. Asus, resmi Twitter hesabı aracılığı ile 16 Mayıs tarihinde ZenFone 6 serisinin tanıtılacağı bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu.

Snapdragon 855 mobil platformu tarafından güçlendirilen ZenFone 6Z'nin de İspanya'nın Valencia şehrinde düzenlenecek etkinlikte resmiyet kazanması bekleniyor. Akıllı telefonun ekrana gömülü parmak izi sensörü ve üçlü arka kamera sistemi ile piyasaya sürüleceği gelen haberler arasında.

https://browser.geekbench.com/v4/cpu/12644751