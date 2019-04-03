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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Snapdragon 855 ile güçlendirilmiş Asus ZenFone 6Z ortaya çıktı

Asus, 16 Mayıs tarihinde İspanya'da düzenleyeceği etkinlikte Zenfone 6 serisini tanıtacak. Önümüzdeki ay resmiyet kazanması beklenen ZenFone 6Z, amiral gemisi özellikleri ile Geekbench'te göründü.
1 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Kısa süre önce Geekbench platformunda ASUS_I01WD model numarasına sahip bir telefon ortaya çıktı. Amiral gemisi seviyesindeki özellikleri ile dikkat çeken cihazın Asus ZenFone 6Z olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.
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Gücünü Snapdragon 855 yonga seti ve 6 GB RAM'den alan akıllı telefon Android 9 Pie işletim sistemi yüklü şekilde gelecek. Ayrıca Geekbench'te 3.527 tek çekirdek, 11.190 çoklu çekirdek puanı elde ettiğini görüyoruz. Açık konuşmak gerekirse cihazın benchmark performansı oldukça etkileyici.

16 Mayıs'ta tanıtılabilir

ASUS_I01WD modeli kısa süre önce Wi-Fi Alliance adlı sertifikasyon kurumu ve Tayvan’daki Ulusal İletişim Komisyonu (NCC) tarafından onaylanmıştı. Asus, resmi Twitter hesabı aracılığı ile 16 Mayıs tarihinde ZenFone 6 serisinin tanıtılacağı bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu.
Snapdragon 855 mobil platformu tarafından güçlendirilen ZenFone 6Z'nin de İspanya'nın Valencia şehrinde düzenlenecek etkinlikte resmiyet kazanması bekleniyor. Akıllı telefonun ekrana gömülü parmak izi sensörü ve üçlü arka kamera sistemi ile piyasaya sürüleceği gelen haberler arasında.

https://browser.geekbench.com/v4/cpu/12644751 Yorum Yaz
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Quard 1 ay
16 Mayısa kadar daha fazla detayı göreceğimizi düşünüyorum ama fiyatı bilemiyorum.Umarım o gün geldiğinde dolar uçmamış olur:)
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dreamblue35 1 ay
asus türkiye ya iş yapacak telefonları ya türkiye ye getirmiyor yada getirdikleri telefonlar orta segment telefonlar olup amiral gemisi fiyata satıyor bu yüzden bu telefonu asus türkiye ye geldiğini farz edelim sittin sene benim için bir anlamı olmayacaktır gidin piyasada satılan LG g7 bile hem bundan daha ucuza satılır hemde vaad ettiği özellikler bundan iyi olur takip edin
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emir_sezer 1 ay yeni yorumcu
telefon da son noktalara geldik artık 1000 € 1000$ dolar vermenin anlamı manası yok şu telefonlara gerçek garanti sun cihazın arkasında dur güncellemeyi ver başka bi şey istemez donanım zaten en üst noktada 500$ dolarda fiyat belirle satışlara bak sonrasın da
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The.Mafia 1 ay
Üçlü kamera modasına katılmış asus da
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dodofran 1 ay
şu an sd 845 li zenfone 5z 3200 lere satılıyor. ki bence sd 845 li alınabilecek en uygun cihhazlardan biri.
bu da 3700-4000 arası açılışı yapıp sonradan 3 binlere düşerse iyi satar gibime geliyor. tabii tasarımı da önemli 5z deki gibi kalın çentik koymamalılar. damla çentik idealdir.
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stackman 2 hf. dodofran
çentiksiz tasarım kullanılıyor. kamera sistemi yukardan açılan sistem sanırım.
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r.yilmaz4545 1 ay
Bence uygun fiyatlarla gelmezse çok satılmaz.
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intel7mix 1 ay
Uygun fiyatlarla gelinmezse çok satamazlar.
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