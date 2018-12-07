Snapdragon 855'li Galaxy S10'un performansı Exynos 9820'li varyantı solladı

Qualcomm, Hawaii'de düzenlenen yıllık Snapdragon Teknoloji Zirvesi kapsamında, önümüzdeki sene muhtemelen birçok amiral gemisi telefona güç verecek Snapdragon 855 platformunu duyurdu. Yeni yonga setinin kullanılacağı telefonlardan biri de Samsung Galaxy S10 olacak.

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AnTuTu'nun Weibo hesabında yayınlanan benchmark puanlarına bakılırsa, Galaxy S10’un Snapdragon 855'li versiyonu Exynos 9820'li modelden daha iyi performans gösteriyor. Güney Koreli şirket genellikle amiral gemisi telefonlarının iki farklı versiyonunu piyasaya sürüyor. Bunlardan birinde Qualcomm’un yonga seti kullanılırken diğerinde Samsung’un kendi Exynos platformuna yer veriliyor.

Samsung performans farkına müdahale edecektir

Karşımızda duran benchmark skorları doğruysa, Snapdragon 855 performansı ile Exynos 9820'yi geride bırakmış durumda. Ancak bu puanların ne kadar gerçek olduğu tartışılır. Ayrıca şirket tüm kullanıcıların aynı seviyede performans almasını sağlamak için muhakkak ki cihaz piyasaya sürülene kadar gerekli ayarlamaları yapacaktır.

Samsung, Exynos 9820'den daha fazla performans alamaması durumunda Snapdragon 855'in performansını yapay olarak kısıtlayarak aradaki farkı dengeleyebilir ki bunun böyle olmayacağını umut ediyoruz. Galaxy S10'un önümüzdeki yılın ilk aylarında resmiyet kazanması bekleniyor.

https://www.weibo.com/2662447161/H5GXj70qJ?from=page_1006062662447161_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1544185681061