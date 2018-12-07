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Snapdragon 855'li Galaxy S10'un performansı Exynos 9820'li varyantı solladı

Samsung, Galaxy S10'da Snapdragon 855 ve Exynos 9820 yonga setlerini kullanacak. AnTuTu sonuçları Snapdragon'lu varyantın performansı ile daha önde olduğunu ortaya çıkardı.
5 ay
13,3b
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26
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Qualcomm, Hawaii'de düzenlenen yıllık Snapdragon Teknoloji Zirvesi kapsamında, önümüzdeki sene muhtemelen birçok amiral gemisi telefona güç verecek Snapdragon 855 platformunu duyurdu. Yeni yonga setinin kullanılacağı telefonlardan biri de Samsung Galaxy S10 olacak.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10 Plus'ın tasarımı açığa çıktı"
AnTuTu'nun Weibo hesabında yayınlanan benchmark puanlarına bakılırsa, Galaxy S10’un Snapdragon 855'li versiyonu Exynos 9820'li modelden daha iyi performans gösteriyor. Güney Koreli şirket genellikle amiral gemisi telefonlarının iki farklı versiyonunu piyasaya sürüyor. Bunlardan birinde Qualcomm’un yonga seti kullanılırken diğerinde Samsung’un kendi Exynos platformuna yer veriliyor.

Samsung performans farkına müdahale edecektir

Karşımızda duran benchmark skorları doğruysa, Snapdragon 855 performansı ile Exynos 9820'yi geride bırakmış durumda. Ancak bu puanların ne kadar gerçek olduğu tartışılır. Ayrıca şirket tüm kullanıcıların aynı seviyede performans almasını sağlamak için muhakkak ki cihaz piyasaya sürülene kadar gerekli ayarlamaları yapacaktır.
Samsung, Exynos 9820'den daha fazla performans alamaması durumunda Snapdragon 855'in performansını yapay olarak kısıtlayarak aradaki farkı dengeleyebilir ki bunun böyle olmayacağını umut ediyoruz. Galaxy S10'un önümüzdeki yılın ilk aylarında resmiyet kazanması bekleniyor.

https://www.weibo.com/2662447161/H5GXj70qJ?from=page_1006062662447161_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1544185681061 Yorum Yaz
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V4LKyR 5 ay en beğenilen Havya Makinesi
299 TL'ye de şeffaf kılıf almayı unutmayın :)
3 Yanıt Yanıtla +16
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Mr.Data 5 ay Havya Makinesi
Sirinin çıkış tarihi Ekim 2011
Türkçe sirinin çıkış tarihi Nisan 2015
Bixby'nin çıkış tarihi Nisan 2017
Kaç yılda Türkçe getirdiklerini hesap edin bence ve yapabildiklerini bixby Türkçe olmasa bile Google Asistan Türkçe oluyor
Sirinin çıkış tarihi Ekim 2011Türkçe sirinin çıkış tarihi Nisan 2015Bixby'nin çıkış tarihi Nisan 2017Kaç yılda Türkçe getirdiklerini he...
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Havya Makinesi 5 ay
Samsung kullanıcılarını önemsemiyor. Apple Siri'yi yıllardır Türkçe olarak kullandırırken hala daha Samsung'da bir adım yok. İşlemciler farklı. Bundan sonra ki tercihim iphone olacak.
Samsung kullanıcılarını önemsemiyor. Apple Siri'yi yıllardır Türkçe olarak kullandırırken hala daha Samsung'da bir adım yok. İşlemciler farklı. Bundan sonra ki ...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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hamza5806 1 ay
Pcde intel
Mobilde snapdragon 800 serisi yada apple a serisi
Baska da düzgün islemci yok bu dünyada surekli söylüyorum
Az bucuk oyun oynayan biriyseniz pisman olmak icin samsung huawei yada mediatek islemcili telefon alıp sinir hastası olabilirsiniz
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burakdc 1 ay
Exynoslar snapdragonun samsung tarafindan revize edilmis hali degilmi benmi yanlis biliyorum
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MS4343 5 ay
Her sene aynı muhabbet...
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konsoldede 5 ay
ben avrupadayim , milletin kerizi ben miyim neden samsung islemcili s10 alayim,,, gider Qualcomm lu one plus 7 alirim ayrica samsung da kendi islemcili telefonunu münasip bi yerine kaydiriversin
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MaSSive 5 ay
Samsung S10 nun, Sd55 varyantı, Exynos varyantına göre daha performanslı ise,
Samsung arada ki fark a müdahale nasıl edebilir?Az da olsa, ya Qualcomm varyantına yazılımla downclok , ya da Exynos lu varyantını overclock yapıcak.
Exynos varyantına gereğinden fazla yükenip overclock yapsa, bu da cihazın, qualcomm varyantına göre batarya performansı standby süreleri başta olmak üzere, ısınma vb kararsızlıklara neden olacaktır.
Oualcomm a çok az ince ayar çekse bile downclock yapsa, ki bu da kabul edilemez. O zaman arada ki fark bu fark dışından daha fazla getirileri varsa, Samsung S10 da sadece oualcomm varyantı ile çıkması gerekir. Bunu da yapsa bu sefer kendi exynos platformuna yanlış olur.
SD55 in tam performansın dan yararlanmak isteyen biri, eğer fanboy değilse gidip farklı bir markanın Sd55 cihazıyla kıyasa girecektir.
Ayrıca DH de ki bazı haber başlıkları içeriklerini, editörlerin kendinden birşey bir yorum katıp, habermi, reklam mı, potansiyel müşterinin farklı alternatiflere yönelmesi için kafa karışıklığı amacıylamı yapılıyor anlam veremiyorum. Benchmark sonuçları doğruysa diyip, bu puan skorlarının nekadar doğru olduğu tartışılır yazıp, Sonuçların doğruluğundan şüphe ettiğin birşeyi, kesinlik kazanmasından sonra herşeyin belli olacağına kanaat getirip, haberi yapıyorsun.
Haberi yapıcaksan da, söylenti ya da gerçekliğin den şüphe ettiğin haberi kendi kendinle çelişme den yap.
Bu şey gibi, Apple fanlarına malzeme verip, Samsung fanlarına üzülmeyin Samsung bir yolunu bulacaktır. Hem bu sonuçların doğruluğu da tartışılır,

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EuronGreyjoy 5 ay
Samsung tasarımını kullanmasam da seviyordum. Umarım bu tasarımla çıkmaz, bence çentikten bile kötü duruyor.
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Burzum_^^ 5 ay
Hep Exynos islemcili Samsung kullandim, seneye Snapdragon deneyimlemek isiyorum. Eger S10+ Qualcomm bulamazsam muhtemelen OnePlus 7 alirim. Zaten cok sacma, sozde ayni mali aliyor herkes ama icindeki telefonun en baba parcasinda farklilik var. AMD ve intel islemci ayni kullanici denegimini sunamayacagi gibi Qualcomm ve Exynos da ayni olamaz.
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dr20mouse 5 ay
Mutemelen qualcomm gpudan çok kazanıyor.
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kimi_raikonen 5 ay
Samsung un amerika ve çin pazarına snapdragon versiyonunu kullanması bile Qualcomm yongalarının exynos yongalarından daha iyi olduğunun kanıtıdır.
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Bay Robot 5 ay
Apple’ı bu konularda gömen zamzung fanboyları konuya bekleniyorsunuz...
Apple yapsa böyle bir ...lik (siz doldurun.) burası şimdiye sayfalar olmuştu...
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marsli61 5 ay Bay Robot
Teknoloji takipçisi olarak vermek istediğin mesajı alamadım. Samsung tam olarak ne yaptı ve siz samsunglularla neyi tartışmak istiyorsunuz çözemedim.
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samsung, performans ve
13 etiket daha akıllı telefon antutu benchmark cep telefonu skor puan galaxy s10 snapdragon 855 exynos 9820 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler
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