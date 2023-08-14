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    Xiaomi Redmi K60 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi, Redmi K60 Ultra modelini resmen duyurdu. Amiral gemisi katili telefon, uygun fiyat, yenilikçi özellikler ve performansı bir araya getiriyor. İşte Redmi K60 Ultra özellikleri ve fiyatı...
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    Xiaomi Redmi K60 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, uzun bir bekleyişin ardından Redmi K60 Ultra modelini resmen duyurdu. Küresel pazarda Xiaomi 13T Pro olarak lanse edilen Redmi K60 Ultra, çok daha uygun bir fiyata amiral gemisi telefonların rakibi olacak. İşte yenilikçi özellikler, performans ve kamera deneyimi ile öne çıkan Redmi K60 Ultra'nın özellikleri ve fiyatı..

    Xiaomi Redmi K60 Ultra neler sunuyor?

    Redmi K60 Ultra, geçtiğimiz yıl vitrine çıkan Redmi K50 Ultra'nın halefi niteliğinde diyebiliriz. Ancak Xiaomi, fiyat performans odağını bir adım ileriye taşımayı başarmış. Redmi K60 Ultra'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri ekranı. Akıllı telefon ön yüzünde 1.5K çözünürlük (1440 x 3200) ve 144Hz yenileme hızı sunan 6.67 inç OLED ekran ile destekleniyor. Ayrıca Corning Gorilla Glass Victus ile korunan bu panelin güneş ışığı ve yansımalara karşı 2.600 nit tepe parlaklığa ulaşabildiğini belirtelim.

    Rakipsiz performans ve daha fazlası

    Xiaomi Redmi K60 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Amiral gemisi katili telefon, gücünü 4nm üretim düğümünü temel alan MediaTek Dimensity 9200+ platformundan alıyor. Bu işlemci, 3,35Ghz tepe frekansı ve Pixelworks X7 görüntü işlemcisi ile destekleniyor. Ayrıca akıllı telefona 24GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 1TB'a kadar UFS4.0 depolama seçenekleri eşlik edecek.  

    Redmi K60 Ultra, kutusundan Android 13 tabanlı MIUI 14 ve 120W'a kadar hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketi ile çıkacak. Bu kuruluma ise, Xiaomi imzalı Surge P1 Hızlı Şarj çipinin eşlik ettiğini hatırlatalım. Böylelikle Xiaomi, daha hızlarda hem sorunsuz hem de daha güvenli bir şarj deneyimi hedefliyor. 

    Xiaomi Redmi K60 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Cihazın kamera kurulumu da etkileyici özelliklere sahip. Arka bölümde 1/1,49 inç boyutunda 50MP Sony IMX 800 (OIS) (birincil), 8MP geniş açı ve 2MP makro olmak üzere üçlü bir sensör tasarımı bulunuyor. Ayrıca kullanıcılara 8K 24FPS'e kadar video kayıt yeteneği sunulacak. Ön bölümde ise, görüntülü aramalar ve selfie çekimleri için 20 MP sensöre yer verilmiş.

    Redmi K60 Ultra'nın diğer özellikleri arasında, çift stereo hoparlör, suya ve toza karşı IP68 sertifikası, ekran altı parmak izi sensörü, Bluetooth 5.3 ve 5G desteği yer alıyor. Ayrıca üç renk seçeneğine sahip olacak. Bunlar: Yeşil, Siyah ve Beyaz. 

    Lansmanda yer alan bilgilere göre Redmi K60 Ultra'nın fiyatı 12GB+256GB sürümü için 360 dolar olacak. En üst 24GB+1TB'lık modelin fiyatı ise 495 dolar olarak belirlenmiş. 

    Redmi K60 Ultra fiyatı:

    • 12GB RAM + 256GB : 360 dolar
    • 16 GB RAM + 256 GB: 385 dolar
    • 16 GB RAM + 512 GB: 400 dolar
    • 16 GB RAM + 1 TB: 455 dolar 
    • 24 GB RAM + 1 TB: 495 dolar 

    Redmi K60 Ultra özellikleri

    • Ekran: 6.67 inç, AMOLED, 1.5K çözünürlük, 144 Hz, HDR10+, 2600 nit tepe parlaklık
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 9200+
    • RAM: 12GB /16GB /24GB
    • Depolama: 256 GB / 512GB / 1TB
    • Arka Kamera: 50MP Sony IMX 800 (birincil) 8K 24FPS kayıt, 8MP geniş açı, 2MP makro
    • Ön Kamera: 20 MP, f/2.0
    • Pil: 5.000 mAh (120W hızlı şarj)
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB Type-C
    • İşletim sistemi: Android 13 MIUI 14
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