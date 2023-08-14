Xiaomi Redmi K60 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

- Xiaomi Redmi K60 Ultra neler sunuyor?
- Rakipsiz performans ve daha fazlası
- Redmi K60 Ultra fiyatı:
- Redmi K60 Ultra özellikleri
- Yorumlar
Xiaomi Redmi K60 Ultra neler sunuyor?
Redmi K60 Ultra, geçtiğimiz yıl vitrine çıkan Redmi K50 Ultra'nın halefi niteliğinde diyebiliriz. Ancak Xiaomi, fiyat performans odağını bir adım ileriye taşımayı başarmış. Redmi K60 Ultra'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri ekranı. Akıllı telefon ön yüzünde 1.5K çözünürlük (1440 x 3200) ve 144Hz yenileme hızı sunan 6.67 inç OLED ekran ile destekleniyor. Ayrıca Corning Gorilla Glass Victus ile korunan bu panelin güneş ışığı ve yansımalara karşı 2.600 nit tepe parlaklığa ulaşabildiğini belirtelim.
Rakipsiz performans ve daha fazlası
Redmi K60 Ultra, kutusundan Android 13 tabanlı MIUI 14 ve 120W'a kadar hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketi ile çıkacak. Bu kuruluma ise, Xiaomi imzalı Surge P1 Hızlı Şarj çipinin eşlik ettiğini hatırlatalım. Böylelikle Xiaomi, daha hızlarda hem sorunsuz hem de daha güvenli bir şarj deneyimi hedefliyor.
Redmi K60 Ultra'nın diğer özellikleri arasında, çift stereo hoparlör, suya ve toza karşı IP68 sertifikası, ekran altı parmak izi sensörü, Bluetooth 5.3 ve 5G desteği yer alıyor. Ayrıca üç renk seçeneğine sahip olacak. Bunlar: Yeşil, Siyah ve Beyaz.
Lansmanda yer alan bilgilere göre Redmi K60 Ultra'nın fiyatı 12GB+256GB sürümü için 360 dolar olacak. En üst 24GB+1TB'lık modelin fiyatı ise 495 dolar olarak belirlenmiş.
Redmi K60 Ultra fiyatı:
- 12GB RAM + 256GB : 360 dolar
- 16 GB RAM + 256 GB: 385 dolar
- 16 GB RAM + 512 GB: 400 dolar
- 16 GB RAM + 1 TB: 455 dolar
- 24 GB RAM + 1 TB: 495 dolar
Redmi K60 Ultra özellikleri
- Ekran: 6.67 inç, AMOLED, 1.5K çözünürlük, 144 Hz, HDR10+, 2600 nit tepe parlaklık
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9200+
- RAM: 12GB /16GB /24GB
- Depolama: 256 GB / 512GB / 1TB
- Arka Kamera: 50MP Sony IMX 800 (birincil) 8K 24FPS kayıt, 8MP geniş açı, 2MP makro
- Ön Kamera: 20 MP, f/2.0
- Pil: 5.000 mAh (120W hızlı şarj)
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB Type-C
- İşletim sistemi: Android 13 MIUI 14
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: