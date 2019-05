Snapdragon S4 yongada sisteminde üretim sorunları rapor ediliyor

Barselona'da gerçekleşen ve ekibimizin de yerinde izlediği MWC 2012 fuarında neredeyse her üst seviye Androidli cihazda NVIDIA Tegra 3 işlemcisine veya Snapdragon S4 yongada sistemine yer verildiğine şahit olduk. Kısa süre sonra NVIDIA Tegra 3 ve Qualcomm Snapdragon S4 rekabetinin piyasada başlamasını beklerken tedarik zincirinden beklenmedik bir haber geldi.





Semiaccurate sitesinin TSMC firmasındaki kaynaklarına dayandırdığı iddiasında 28nm fabrikasyon sürecine sahip üretim bandının bazı değişiklikler nedeniyle yaklaşık 20 gündür tamamen durdurulduğu belirtildi.





Üretimin durması planlı değil aniden gerçekleşti. Ancak kaynaklar Mart sonuna doğru tam kapasite ile üretime başlanacağını tahmin ediyor. Bu da birkaç haftalık bir gecikme anlamına geliyor.





Üretime ara verilmesinin sebebinin tasarımdan kaynaklanan büyük bir hata olmadığı düşünülüyor. Üretimde hammadde olarak kullanılan nadir elementlerdeki kısıntının buna yol açmış olabileceği vurgulanıyor. Yongada sistem üretimleri oldukça zahmetli olduğu için en küçük bir kısıntı bile üretimde problemlere neden oluyor.





TSMC tesisleri pek çok firmanın 28nm fabrikasyon sürecine sahip yongalarını üretiyor. Bunlardan birisi olan AMD'nin 28nm fabrikasyon sürecine sahip bileşenlerinin piyasada yeteri kadar stoklandığı ve kesintiden etkilenmeyeceği belirtiliyor.





NVIDIA'nın ise 28nm fabrikasyon sürecine sahip yongalarının bu problemden etkileneceği belirtiliyor.





Diğer bir kötü haber ise Qualcomm'dan. 28nm fabrikasyon sürecine sahip Snapdragon S4 yongada sistemleri özellikle HTC One serisini bekleyen meraklıları için büyük bir önem taşıyor. HTC One XL, HTC One S bu yongada sistemi taşıyor ve muhtemel bir gecikmenin tüm seriyi etkilemesinden korkuluyor.

Bilindiği gibi Nisan ayında One serisinin ülkemize giriş yapması bekleniyor. Ancak One X modelinin de lansmandan bu yana görücüye çıkmamış olması, Tegra 3 entegrasyonunda da bazı problemlerin olup olmadığını akıllara getiriyor. Ayrıca 4 çekirdekli Krait platformunun da gelecek yıla kayabileceği ihtimali doğuyor.

S4 yongada sistemine sahip diğer modellerden bazıları Panasonic ELUGA ve Asus Transformer Pad Infitinty 700 şeklinde sıralanıyor. Bunların da üretiminde gecikmeler yaşanabilir.





Henüz iddia mahiyetinde olan bu haber umarız doğru değildir veya varsa bile kısa sürede üretim tam kapasiteye ulaşır ve bu modellerde fazla bir gecikme yaşanmaz.