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Snapdragon S4 yongada sisteminde üretim sorunları rapor ediliyor

7 yıl
2,8b
1
9
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Barselona'da gerçekleşen ve ekibimizin de yerinde izlediği MWC 2012 fuarında neredeyse her üst seviye Androidli cihazda NVIDIA Tegra 3 işlemcisine veya Snapdragon S4 yongada sistemine yer verildiğine şahit olduk. Kısa süre sonra NVIDIA Tegra 3 ve Qualcomm Snapdragon S4 rekabetinin piyasada başlamasını beklerken tedarik zincirinden beklenmedik bir haber geldi.

Semiaccurate sitesinin TSMC firmasındaki kaynaklarına dayandırdığı iddiasında 28nm fabrikasyon sürecine sahip üretim bandının bazı değişiklikler nedeniyle yaklaşık 20 gündür tamamen durdurulduğu belirtildi.

Üretimin durması planlı değil aniden gerçekleşti. Ancak kaynaklar Mart sonuna doğru tam kapasite ile üretime başlanacağını tahmin ediyor. Bu da birkaç haftalık bir gecikme anlamına geliyor. 

Üretime ara verilmesinin sebebinin tasarımdan kaynaklanan büyük bir hata olmadığı düşünülüyor. Üretimde hammadde olarak kullanılan nadir elementlerdeki kısıntının buna yol açmış olabileceği vurgulanıyor. Yongada sistem üretimleri oldukça zahmetli olduğu için en küçük bir kısıntı bile üretimde problemlere neden oluyor.

TSMC tesisleri pek çok firmanın 28nm fabrikasyon sürecine sahip yongalarını üretiyor. Bunlardan birisi olan AMD'nin 28nm fabrikasyon sürecine sahip bileşenlerinin piyasada yeteri kadar stoklandığı ve kesintiden etkilenmeyeceği belirtiliyor.

NVIDIA'nın ise 28nm fabrikasyon sürecine sahip yongalarının bu problemden etkileneceği belirtiliyor. 

Diğer bir kötü haber ise Qualcomm'dan. 28nm fabrikasyon sürecine sahip Snapdragon S4 yongada sistemleri özellikle HTC One serisini bekleyen meraklıları için büyük bir önem taşıyor. HTC One XL, HTC One S bu yongada sistemi taşıyor ve muhtemel bir gecikmenin tüm seriyi etkilemesinden korkuluyor.
Bilindiği gibi Nisan ayında One serisinin ülkemize giriş yapması bekleniyor. Ancak One X modelinin de lansmandan bu yana görücüye çıkmamış olması, Tegra 3 entegrasyonunda da bazı problemlerin olup olmadığını akıllara getiriyor. Ayrıca 4 çekirdekli Krait platformunun da gelecek yıla kayabileceği ihtimali doğuyor.
S4 yongada sistemine sahip diğer modellerden bazıları Panasonic ELUGA ve Asus Transformer Pad Infitinty 700 şeklinde sıralanıyor. Bunların da üretiminde gecikmeler yaşanabilir.

Henüz iddia mahiyetinde olan bu haber umarız doğru değildir veya varsa bile kısa sürede üretim tam kapasiteye ulaşır ve bu modellerde fazla bir gecikme yaşanmaz.

http://semiaccurate.com/2012/03/07/tsmc-suddenly-halts-28nm-production/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
E_Aydin35 7 yıl
Aslında bu tür konularda en üst seviyede dikkatli olunması alzım ama bunlarda insan sonuçta.:):) Ayrıca mart ayı sonuna kadar olması uzun bir süre :/ AMD'de şanslıymış stokdan yana :)
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HTC Specialist 7 yıl
Ne oldu? Demekki samsung un kendisi kendi işlemcilerini üretmesi iyi bişeymiş...
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axilik 7 yıl
Hayır:((((
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thunderwatcher 7 yıl
Küreselleşmenin faydaları olduğu gibi zararları da var işte. Serbest piyasa ekonomisi, tekelcilik gibi kavramları az çok bilen herhangi biri için "tüm firmalar için 28nm üretim gerçekleştiren TSMC" ve "Nadir elementlerdeki kısıntı" gibi kavramlar alarm çanları çaldırmalı. Ama nedense ürkütücü bir sessizlik hakim dünya piyasalarına ve siyasetine. Özet: Filler tepişir olan çimenlere olur. HTC'nin ONE serisi sorun yaşar mı yaşamaz mı bilemem, çok da umrumda da değil ama mevcut durumun bir an önce iyileştirilmemesi halinde BÜTÜN firmaların sorun yaşayacağı, bunun faturasının da biz nihai tüketiciye kesileceği kesin.
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khytr89 7 yıl
amd çok şanslı :)
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turbo-powwer 7 yıl
@MAU hocam üstü kapalı bir şeyler demişti demek buymuş...
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söny 7 yıl
HTC One x yerine başka telefon tanıtıyolar su an ama bakalım
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eeevrim 7 yıl
Bildiğin Apple ın Nazarı deymiş bu baba yiğitlere umarım en kısa süre de hallederler...
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xLmNt13 7 yıl
Nvidia da etkilenebilirmiş bu hiç iyi olmadı...
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