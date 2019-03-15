Snapdragon SiP tümleşik yongalı ilk telefonlar duyuruldu

Qualcomm bir taraftan ana akım akıllı telefon pazarı için yonga setleri geliştirirken diğer taraftan ülkelere özel çözümler de tasarlıyor. Son olarak Brezilya hükümeti ile Snapdragon SiP projesi hayata geçirildi.

Snapdragon SiP 1 nedir?

Qualcomm, Çinli USI ve Brezilya hükümeti ile yapılan bir proje kapsamında Snapdragon SiP tümleşik yongası tasarlandı. Snapdragon yonga setini temel alan tümleşik yongada RAM bellek, depolama, ses birimi, kablosuz bağlantılar da entegre halde bulunuyor. Böylece akıllı telefonlarda daha fazla alan elde ediliyor. Projenin ilk ürünü Snapdragon SiP 1 oldu.

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Snapdragon SiP 1 tümleşik yongasında 8 Cortex-A53 çekirdekli ve Adreno 506 grafik birimli Snapdragon 450 yonga seti temel alınıyor. Yanında ise 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi veya 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi bulunuyor. Bellek konfigürasyonları değişebiliyor. Snapdragon SiP 1 ilk olarak Asus telefonlarında kullanıldı.

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Asus Zenfone Max Shot özellikleri ve fiyatı

Asus Zenfone Max Shot modelinde 6.26 inçlik 2180x1080 piksel çözünürlüğünde çentikli ekran yer alıyor. Arka kısımda 12MP çözünürlüğünde Sony IMX486 f/1.8 ana sensör, 8MP çözünürlüğünde 120 derecelik geniş açı sensör ve 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörü bulunuyor. Ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde LED flaş destekli kamera yer alıyor.

4000mAh kapasiteli batarya ile desteklenen model 3GB RAM veya 4GB RAM seçenekleri ile geliyor. Fiyat olarak 352$ ve 445$ gibi donanıma göre oldukça yüksek seviyeler söz konusu.

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Asus Zenfone Max Plus M2 özellikleri ve fiyatı

Asus Zenfone Max Plus M2 modeli Max Shot ile hemen hemen aynı. Fark olarak sadece 8MP çözünürlüğünde geniş açı sensörü kaldırılmış. 3GB RAM konfigürasyonu için 339$ söz konusu.

Brezilya gibi alım gücü düşük bir ülkede yüksek fiyat etiketleri eleştiri konusu olabilir. Aynı seviyede Çinli markaların amiral gemilerini bulmak mümkün. Telefonlar global pazara çıkacak mı bilinmiyor.