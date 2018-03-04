Snap'in hisse değeri 1 yılın sonunda sadece 1 dolar arttı

Bekleneni veremedi
Halka arzın ardından bir daha asla halka arzın ilk gününde ulaştığı değerlere ulaşamayan Snap hisseleri yıl boyunca 15 ile 22 dolar arasında değere sahip olurken geçtiğimiz cuma gününü, halka arzın yıl dönümünü, 18 dolar değeriyle kapattı. Yani hisselerin satışa sunulduğu ilk dakikalarda New York Menkul Kıymetler Borsası'nı kilitleyecek yoğunlukta işlem yapan ve çok sayıda Snap hissesi satın alan yatırımcılar bir yılın sonunda hisse başına sadece 1 dolarlık kar elde etmiş oldu.
Tabi şirketin bir yılın sonunda büyümeye yönelik yol katedememesinin pek çok sebebi var ancak şüphesiz bu nedenlerden ilki Facebook ve Instagram ile olan mücadele. Kullanıcı kitlesini büyük bir kısmını gençlerden oluşan Snapchat, kullanıcı sayısını artırma hızını koruyamadı. Özellikle geçtiğimiz yıl yaz aylarında Snap yatırımcıları; Instagram'ın sunduğu yeni özellikleri ve kullanıcı sayısındaki artışı görmesi üzerine Snap'in geleceğinden endişe duymaya başlarken şirketin hisse değeri 17$'ın altına geriledi.
http://www.business-standard.com/article/international/1-year-of-snapchat-ipo-frenzy-fades-as-shares-up-by-1-since-going-public-118030300629_1.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İnsanlar birbirleriyle zaten etkileşimde olduğu instagramda birbirlerinin hikayelerinin görmek varken neden sadece hikaye izlemek için uygulamaya girsinler ki? En aktif kullanıcılarından biri olan ben bile artık en son ne zaman hikaye attığımı hatırlamıyorum. Bunun yanında Snapchat'in berbat optimizasyonları, kasma donma ve her telefonda aynı verimi verememe problemininde bu sonuca yol açtığını düşünüyorum..