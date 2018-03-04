Snap'in hisse değeri 1 yılın sonunda sadece 1 dolar arttı

Snapchat uygulamasının geliştiricisi olan Snap şirketi, geçtiğimiz yıl 2 Mart tarihinde halka arz edilmişti. Teknoloji dünyasında son yılların en büyük halka arzını gerçekleştiren Snap, halka arz esnasında her bir hissenin değerini 17 dolar olarak belirlemişti. Yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan Snap hisseleri New York Menkul Kıymetler Borsası'nda saatler içinde tükenirken Snap'in hisse değeri 27 dolara piyasa değeri ise 31.5 milyar dolara kadar yükselmişti. Halka arzın ilk günü şirket yetkilileri için beklenenin de ötesinde geçse de halka arzının birinci yıl dönümü kutlanırken şirketin çok fazla yol katedemedeği görülüyor.





Bekleneni veremedi

Halka arzın ardından bir daha asla halka arzın ilk gününde ulaştığı değerlere ulaşamayan Snap hisseleri yıl boyunca 15 ile 22 dolar arasında değere sahip olurken geçtiğimiz cuma gününü, halka arzın yıl dönümünü, 18 dolar değeriyle kapattı. Yani hisselerin satışa sunulduğu ilk dakikalarda New York Menkul Kıymetler Borsası'nı kilitleyecek yoğunlukta işlem yapan ve çok sayıda Snap hissesi satın alan yatırımcılar bir yılın sonunda hisse başına sadece 1 dolarlık kar elde etmiş oldu.





Tabi şirketin bir yılın sonunda büyümeye yönelik yol katedememesinin pek çok sebebi var ancak şüphesiz bu nedenlerden ilki Facebook ve Instagram ile olan mücadele. Kullanıcı kitlesini büyük bir kısmını gençlerden oluşan Snapchat, kullanıcı sayısını artırma hızını koruyamadı. Özellikle geçtiğimiz yıl yaz aylarında Snap yatırımcıları; Instagram'ın sunduğu yeni özellikleri ve kullanıcı sayısındaki artışı görmesi üzerine Snap'in geleceğinden endişe duymaya başlarken şirketin hisse değeri 17$'ın altına geriledi.