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Sniper Fury'yi inceledik: Göz, gez, arpacık...

Mobil platformların başarılı geliştiricisi Gameloft'un elinden çıkan keskin nişancı temalı Sniper Fury oyununu sizler için inceledik. Bakalım oyun neler vadediyor?
3 yıl
17,6b
1
14
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sniper Fury'yi inceledik: Göz, gez, arpacık...


Son dönemde keskin nişancı temalı mobil oyunlar sıkça mağazalarda boy göstermeye başladı. Jason Statham'ın bile sanal olarak katıldığı bu rekabette Gameloft'un olmaması tabii ki düşünülemezdi. Sniper Fury adındaki oyunu ile Gameloft rekabette farklılaşmaya çalışacak. 

Uzun zamandır geliştirme sürecini hayranları ile paylaşan ve süreci takip edenlere oyun için özel ödüller vadeden Gameloft, bu sayede ilgiyi yüksek tuttu ve kısa süre içerisinde bir milyon indirme rakamını geride bıraktı. Klasik keskin nişancı teması yanında Sniper Fury de üs koruma mücadelesi olması ayrı bir hava katıyor. Gameloft'un oyunlarından alıştığımız üzere grafikler düşük donanımdaki cihazlarda da kasmayacak şekilde hazırlandığı için hayal kırıklığı yaşatmıyor. 
Sniper Fury'yi inceledik: Göz, gez, arpacık...
 

Kısa bir intro ve eğitimden sonra Sniper Fury ana ekranı geliyor ve burada üç farklı görev kategorisi sizi bekliyor. Keskin Nişancı kategorisinde sürekli olarak yenilenen görevleri yapıyor, altın ve para kazanıyorsunuz. Saldırı kategorisinde yakın çarpışma silahları ile karşıdan gelen düşmanları indiriyorsunuz. Hikaye kategorisinde ise birden fazla bölümün iç içe geçtiği ve bir lidere doğru ilerlediğiniz mücadeleler yer alıyor. Oyun pek çok farklı dünya ülkesinde hikayeler hazırlamış. 

Her bölümde altın ve para kazanarak silahınızı geliştirmeniz gerekiyor zira belirli bir bölümden sonra ilk silahınız zayıf kalıyor. Sürekli seviye atladığınız için silahınızın seviyesinin de yüksek olması gerekiyor zira karşınıza gelen rakipler de güçleniyor. Türkçe anlatım ile bölümlerde yabancılık çekmiyorsunuz. Geniş görüş alanında düşmanları belirlemekte zorlanırsanız farklı araçlar ile koçunuz yardımınıza koşuyor. Her oyuna giriş bir enerji harcadığı için uzun süreli oynamak sürekli görevlerde başarılı olmayı gerektiriyor. İlerleyen bölümlerde kalabalıklar içerisinde düşman bulmak gibi görevler oldukça zorlayıcı olabiliyor. 
Sniper Fury'yi inceledik: Göz, gez, arpacık...
 

Keskin nişancı ve yakın dövüş bölümlerinin yanında bir de üs koruma sistemi mevcut. King of Thieves oyunundan hatırlayacağımız üzere kendi üssünüzü korurken, diğer oyuncuların üslerine saldırarak ganimet elde edebiliyorsunuz. Bu noktada keskin nişancı ve yakın dövüş tekniklerini harmanlayan br yapı karşımıza çıkıyor. 

Üssü korumak için belirli sayıda asker istihdam edebiliyorsunuz. Bu askerlerden altın kazanabilirken, yeteneklerini güçlendirerek iyi bir savunma hazırlamanız gerekiyor zira asker sayısı kısıtlı ve çok güçlü oyuncular kolayca üssü talan edebiliyor. Yetenek artırmak için de yine para ve altına ihtiyaç duyuyorsunuz. Bölümün güzel tarafı kendi üssünüzü 3 boyutlu olarak görebilmek. Bu da oyuna biraz daha derinlik katıyor. 

FPS savaş oyunlarından hoşlananların beğeneceği yapım özellikle üs koruma ve saldırı ile farklı bir boyut kazandırmış. Aynı senaryodan sıkılan oyuncular kendi üslerine odaklanarak çoklu oyuncu modunda keyifli anlar geçirebiliyor. Bununla birlikte hedeflerin serçe parmağını bile vursanız ölmesi gerçekçiliğe gölge düşürmüş. Gameloft bu konuda biraz daha çalışabilirdi. 

Gameloft oyunları genelde ücretsiz ve iç satın alımları destekleyen bir yapıya sahip ancak Sniper Fury uzun süre oyun keyfinizi bölmeden oynamanızı sağlıyor. Hızlı ilerleme isterseniz para ödemeniz gerekiyor. 

 


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lapatid 3 yıl en beğenilen
klasik gameloft oyunu,adami kafasindan uzun namlulu tufekle vuruyosun healthbar cikiyor,neden ? cunku oyun icinde kazanilmayan bir para birimiyle altin renkli tufek alip vurman lazim.
klasik gameloft oyunu,adami kafasindan uzun namlulu tufekle vuruyosun healthbar cikiyor,neden ? cunku oyun icinde kazanilmayan bir para birimiyle altin renkli t...
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DH Misafiri 2 yıl
Eksik parçaları tamamla diyor ekranın her tarafına tikladim ama açılmıyor
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amrStudiosGraphix 2 yıl
Oyunun Uçak Gemisi bölümüne geçince yakut ile silah almanız gerekiyor ve yakut kazanmak çok zor. Mecburen bu bölümde insanı oyuna para harcamaya zorluyorlar. Yakutlar ise çok pahalı, ucuz olsa neyse :)
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DH Misafiri 2 yıl
seviye nasıl 50 nin üstüne çıkıyor
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DH Misafiri 2 yıl
arkadaşlar üst seviyesine tıklayıp yeterli sevideki altınınız ile kasanızı genişletiyorsunuz bu sayede daha fazla altın biriktirip kullanabiliyorsunuz
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faruk 2 yıl
Saçma sapan bir oyun. Headshot ile vurudm diye sevinmeyin çünkü vuran siz değilsiniz. Yaptığınız upgrade ve seviyeye göre headshot çıkıyor. Defalarca headshot yapıyorum, para verip upgrade yapmadım diye legshot yazıyor
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DH Misafiri 2 yıl
Arkadaşlar Mangada 3 tane asker var asker sayısını Nasıl 5 yapabilirim
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DH Misafiri 3 yıl
oyunda manga savunmasındaki arkadaşları 5250 seviyesine kadar getirdim son seviye olduğu gözüküyor ama bazıları 18000 seviyelerine cıktını gördüm bu nasıl oluyor açıklarmısınız teşekkürler.
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herschell 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
oyunda manga savunmasındaki arkadaşları 5250 seviyesine kadar getirdim son seviye olduğu gözüküyor ama bazıları 18000 seviyelerine cıktını gördüm bu nasıl oluyor açıklarmısınız teşekkürler.

Bu olayı bende merak ediyorum
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DH Misafiri 3 yıl
DH Misafiri
Oyunda altın kasası 1200 de kalıyor ama silah geliştirmek için 2000 altın gerekiyor kasayı nasıl genişletebiliyoruz.

ÜSSÜ GELİŞTİRMENİZ GEREK
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Mr.Wiggle 3 yıl
Isınma sorunu olan var mı?
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DH Misafiri 3 yıl
Oyunda altın kasası 1200 de kalıyor ama silah geliştirmek için 2000 altın gerekiyor kasayı nasıl genişletebiliyoruz.
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castraelectro 3 yıl
Playstore deki en iyi 4 Sniper oyunlarından biri ama en iyisi contract killer: Sniper.
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