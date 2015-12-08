Sniper Fury'yi inceledik: Göz, gez, arpacık...





Son dönemde keskin nişancı temalı mobil oyunlar sıkça mağazalarda boy göstermeye başladı. Jason Statham'ın bile sanal olarak katıldığı bu rekabette Gameloft'un olmaması tabii ki düşünülemezdi. Sniper Fury adındaki oyunu ile Gameloft rekabette farklılaşmaya çalışacak.





Uzun zamandır geliştirme sürecini hayranları ile paylaşan ve süreci takip edenlere oyun için özel ödüller vadeden Gameloft, bu sayede ilgiyi yüksek tuttu ve kısa süre içerisinde bir milyon indirme rakamını geride bıraktı. Klasik keskin nişancı teması yanında Sniper Fury de üs koruma mücadelesi olması ayrı bir hava katıyor. Gameloft'un oyunlarından alıştığımız üzere grafikler düşük donanımdaki cihazlarda da kasmayacak şekilde hazırlandığı için hayal kırıklığı yaşatmıyor.





Kısa bir intro ve eğitimden sonra Sniper Fury ana ekranı geliyor ve burada üç farklı görev kategorisi sizi bekliyor. Keskin Nişancı kategorisinde sürekli olarak yenilenen görevleri yapıyor, altın ve para kazanıyorsunuz. Saldırı kategorisinde yakın çarpışma silahları ile karşıdan gelen düşmanları indiriyorsunuz. Hikaye kategorisinde ise birden fazla bölümün iç içe geçtiği ve bir lidere doğru ilerlediğiniz mücadeleler yer alıyor. Oyun pek çok farklı dünya ülkesinde hikayeler hazırlamış.





Her bölümde altın ve para kazanarak silahınızı geliştirmeniz gerekiyor zira belirli bir bölümden sonra ilk silahınız zayıf kalıyor. Sürekli seviye atladığınız için silahınızın seviyesinin de yüksek olması gerekiyor zira karşınıza gelen rakipler de güçleniyor. Türkçe anlatım ile bölümlerde yabancılık çekmiyorsunuz. Geniş görüş alanında düşmanları belirlemekte zorlanırsanız farklı araçlar ile koçunuz yardımınıza koşuyor. Her oyuna giriş bir enerji harcadığı için uzun süreli oynamak sürekli görevlerde başarılı olmayı gerektiriyor. İlerleyen bölümlerde kalabalıklar içerisinde düşman bulmak gibi görevler oldukça zorlayıcı olabiliyor.





Keskin nişancı ve yakın dövüş bölümlerinin yanında bir de üs koruma sistemi mevcut. King of Thieves oyunundan hatırlayacağımız üzere kendi üssünüzü korurken, diğer oyuncuların üslerine saldırarak ganimet elde edebiliyorsunuz. Bu noktada keskin nişancı ve yakın dövüş tekniklerini harmanlayan br yapı karşımıza çıkıyor.





Üssü korumak için belirli sayıda asker istihdam edebiliyorsunuz. Bu askerlerden altın kazanabilirken, yeteneklerini güçlendirerek iyi bir savunma hazırlamanız gerekiyor zira asker sayısı kısıtlı ve çok güçlü oyuncular kolayca üssü talan edebiliyor. Yetenek artırmak için de yine para ve altına ihtiyaç duyuyorsunuz. Bölümün güzel tarafı kendi üssünüzü 3 boyutlu olarak görebilmek. Bu da oyuna biraz daha derinlik katıyor.





FPS savaş oyunlarından hoşlananların beğeneceği yapım özellikle üs koruma ve saldırı ile farklı bir boyut kazandırmış. Aynı senaryodan sıkılan oyuncular kendi üslerine odaklanarak çoklu oyuncu modunda keyifli anlar geçirebiliyor. Bununla birlikte hedeflerin serçe parmağını bile vursanız ölmesi gerçekçiliğe gölge düşürmüş. Gameloft bu konuda biraz daha çalışabilirdi.





Gameloft oyunları genelde ücretsiz ve iç satın alımları destekleyen bir yapıya sahip ancak Sniper Fury uzun süre oyun keyfinizi bölmeden oynamanızı sağlıyor. Hızlı ilerleme isterseniz para ödemeniz gerekiyor.







