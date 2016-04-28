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Snowden filminin ilk fragmanı yayınlandı

NSA'in gizli belgelerini basına sızdırarak son yılların en tartışmalı isimlerinden biri haline gelen Edward Snowden'ın hayatını anlatacak Snowden filminin ilk fragmanı yayınlandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,9b
1
10
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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 ABD'nin en önemli istihbarat teşkilatlarından biri olan NSA'in gizli belgelerini medyaya sızdırmasının ardından dünyanın en çok aranan isimlerinden biri haline gelen Edward Snowden'ın hayatı beyaz perdeye uyarlanıyor. Bazıları tarafından vatan haini, bazıları tarafından ise bir kahraman olarak görülen Edward Snowden'ın hikayesini anlatacak olan Snowden, bu yıl sinemaseverler ile buluşacak.
 Medyaya sızdırdığı belgeler sayesinde NSA'in yasa dışı izleme politikalarını ifşa eden Snowden'ın hikayesini sinemaya taşıyacak isim, muhalif tavrı ve politik filmleri ile tanınan usta yönetmen Oliver Stone olacak. Filmde Edward Snowden'ı canlandıracak isim ise ünlü oyuncu Joseph Gordon-Levitt olacak.
Filmin başrollerinde Gordon-Levitt'e Shailene Woodley, Melissa Leo, Tom Wilkinson, Nicolas Cage, Zachary Quinto, Rhys Ifans ve Timothy Olyphant eşlik edecek. 16 Eylül 2016'da vizyona girecek olan filmin bu yılın Oscar yarışında da oldukça etkili olması bekleniyor.


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herakles24 3 yıl en beğenilen
oyuncular ve yönetmen iyi belki bizim milletin biraz aklını açar ama zanettmem
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OverClocK1ng 3 yıl
Joseph Gordon-Levitt. Adı yeter.
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Cilehta 3 yıl
Yine sonunda god bless americaya baglanmayacaksa izlenebilir
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ULYSES 3 yıl
Yazık olacak bu oyuncuya. Amerikan derin devletini eleştiren filmlerde kim oynadıysa holiwood kariyeri bitiyor. Açıktan kimse birşey demiyor ama film endüstrisinin üstü kapalı kuralı gibi. Bundan sonra ikinci sınıf filmlerde görürüz artık.
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alemburda34 3 yıl
bir kere daha bilgisayarımın kamerasına siyah bant niye yapıştırdığımı hatırladım :)
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huhuq 3 yıl
bekliyorum
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OverClocK1ng 3 yıl
Joseph Gordon-Levitt. Adı yeter.
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herakles24 3 yıl en beğenilen
oyuncular ve yönetmen iyi belki bizim milletin biraz aklını açar ama zanettmem
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Haftanın Hitleri Adolf.. 3 yıl
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peske 3 yıl
merak ettim filmi:)
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