Snowden filminin ilk fragmanı yayınlandı

ABD'nin en önemli istihbarat teşkilatlarından biri olan NSA'in gizli belgelerini medyaya sızdırmasının ardından dünyanın en çok aranan isimlerinden biri haline gelen Edward Snowden'ın hayatı beyaz perdeye uyarlanıyor. Bazıları tarafından vatan haini, bazıları tarafından ise bir kahraman olarak görülen Edward Snowden'ın hikayesini anlatacak olan Snowden, bu yıl sinemaseverler ile buluşacak.

Medyaya sızdırdığı belgeler sayesinde NSA'in yasa dışı izleme politikalarını ifşa eden Snowden'ın hikayesini sinemaya taşıyacak isim, muhalif tavrı ve politik filmleri ile tanınan usta yönetmen Oliver Stone olacak. Filmde Edward Snowden'ı canlandıracak isim ise ünlü oyuncu Joseph Gordon-Levitt olacak.

Filmin başrollerinde Gordon-Levitt'e Shailene Woodley, Melissa Leo, Tom Wilkinson, Nicolas Cage, Zachary Quinto, Rhys Ifans ve Timothy Olyphant eşlik edecek. 16 Eylül 2016'da vizyona girecek olan filmin bu yılın Oscar yarışında da oldukça etkili olması bekleniyor.



