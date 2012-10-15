Softbank, Sprint'in %70'ini 20.1 milyar dolar karşılığında satın alacağını açıkladı

Japonya'da iletişim hizmeti vermekte olan SoftBank, A.B.D'nin en büyük üçüncü operatörü Sprint'in %70'ini satın alacağını resmen açıkladı. Taşıyıcı için 8 milyar dolar sermaya ödemesi ve 12.1 milyar dolarlık hisselerle birlikte toplam değeri 20.1 milyar dolara ulaşan alımın 2013 ortalarında tamamlanması bekleniyor. Dünyanın en çok gelir elde eden üçüncü operatörünü oluşturacak olan SoftBank ve Sprint, Japonya ile Amerika'da toplam 96 milyon aboneye servis sağlayacak.

Dün internetten yayınlanan bir basın duyurusunda 2006'da gerçekleştirilen Vodafone Japonya alımından beri Japonya dışına açılmayı planladıklarını söyleyen SoftBank CEO'su Masayoshi Son, yalnızca son birkaç aydır Sprint ile ilgilendiklerini bildirdi. Alımı tamamlamak için gerekli paranın sağlanamaması veya Sprint'e daha iyi bir teklif gelmesi halinde 600 milyon dolar ödemeyi kabul eden SoftBank, taşıyıcının Kansas City'deki merkezinin ve mevcut CEO'su Daniel Hesse'nin değişmeyeceğini belirtti. Sprint hissedarlarının alımı oylamayla kabul etmemesi durumunda ise; SoftBank'a harcamaları sebebiyle 75 milyon dolarlık bir ödeme yapılacak.

Mobil iletişim fatura ortalamalarının dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha yüksek olduğu, sektörün büyümesinin Japonya ve diğer bölgelerden daha hızlı seyrettiği ve akıllı telefon kullanımının daha hızlı yaygınlaştığı Amerika'ya tecrübesini arttırmak amacıyla açıldığını ifade eden SoftBank, 4G iletişim teknolojileri ve akıllı telefonlar konusundaki uzmanlığını geliştirerek Sprint'in Verizon Wireless ve AT&T karşısında daha rekabetçi bir politika izleyebilmesine imkan tanıyacak. Halihazırda 15 milyon aboneyle Amerika'nın en büyük ikinci ön ödemeli ve 33 milyon ile üçüncü büyük sonradan ödemeli servis sağlayıcısı konumunda olan Sprint, mevcut CEO'su Daniel Hesse'nin görevi gelişiyle birlikte 29 arama merkezini kapatmış, ancak çok daha başarılı bir müşteri hizmetleri oluşturmayı başarmıştı. Birkaç yıl önce üç aylık zaman dilimleri boyunca 1 milyonu aşkın abone kaybeden operatör 2011 son çeyreğinde 1.62 milyon yeni abone kazandı ve diğer alanlarda da yükselişini sürdürdü.

Gelir ve abone yükselişi en hızlı Amerikan operatörü olarak nitelendirilen Sprint'in satın alabilmek için Amerika'da Starburst I adlı bir şirket kuran SoftBank, bu holdingin alt firması olan Starburst II'nin %70 payını elinde bulunduracak ve geri kalan kısım Sprint pay sahiplerine dağıtılacak. Yeni oluşumun başında yine Daniel Hesse bulunacak. Clearwire'ın %48'ine sahip olan Sprint'in alım sonrası diğer firmalarla olan ilişkilerinden bir değişme yapılması SoftBank tarafından talep edilmedi. Konferans sırasında dünya genelindeki en büyük operatör olma gibi bir hedeflerinin olup olmadığıyla ilgili gelen bir soruya her zaman kendilerini ilk sırada görmek istediklerini belirterek cevap veren Son, bu hedefe ulaşmak için bazı aşamalardan geçmeleri gerektiği ve bu alımın ilk adım olduğunu ifade etti. Bundan sonraki amaçlarının Sprint alımını başarılı kılmak olacağını aktaran 52 yaşındaki CEO, bunu başarabileceklerini ispatlamak için Vodafone Japonya alımını ve yardım ettkileri firmaları örnek gösterdi.

Henüz iki hafta önce Japonya'daki rakipleri eAccess'i 1.84 milyar dolar karşılığında satın alacaklarını açıklayan SoftBank, yılın en büyük alımlarından birine imza atmaya hazırlanıyor. Her iki firmanın da alımın faaliyetlerine etkisini 2014'te hissetmeye başlayacağı tahmin ediliyor.

http://www.reuters.com/article/2012/10/15/us-sprint-softbank-idUSBRE89A0I520121015