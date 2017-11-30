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Şok: Andy Rubin için kurala aykırı ilişki iddiaları, Essential’dan ayrılıyor

Android işletim sisteminin babası olarak adlandırılan Andy Rubin, kariyerinin en zor günlerini yaşıyor. Kurala aykırı ilişki iddiaları ayyuka çıkınca Essential’dan ayrılmak zorunda kaldı.
1 yıl
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10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son haftalarda özellikle Hollywood ağırlıklı olmak üzere cinsel istismar konusunda şoke edici gelişmelerle karşılaştık. Harvey Weinstein, Kevin Spacey, Louis C.K. gibi dev isimlerin yanı sıra ünlü senatör AI Franken de bu iddiaların merkezindeydi. Bu kez teknoloji tarafında bir şok yaşanıyor.

İlginç iddialar

Android işletim sisteminin babası olarak görülen ve bir süre önce Google’dan ayrılarak Essential adında bir girişim kuran, sonrasında da çerçevesiz Essential Phone akıllı telefonunu satışa sunan Andy Rubin, kurala ilişki iddiaları ile gündeme geldi.

The Information tarafından verilen bilgilere göre Andy Rubin hakkındaki kurala ilişki iddiaları 2014 yılına kadar gidiyor. Bu dönemde Android bölümünün başında olan Rubin, aynı bölümden bir kadın çalışan ile gönül ilişkisi yaşıyor.

Google şartlarına göre çalışanlar birbirleri ile ilişki kurabilir ancak ikisi de aynı bölümde ise bunu insan kaynaklarına bildirmeleri gerekiyor. Zira Google, diğer çalışanlara olan saygı ve iş temposunun etkilenmemesi adına ilişkisi olan çalışanların bölümlerini ayırıyor.

Rubin ve ismi verilmeyen kadın ilişkilerini firmadan saklıyor. Nedeni bilinmemekle birlikte bu kadının daha sonra insan kaynaklarına ilişki ile alakalı şikâyette bulunduğu belirtiliyor.

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Google gerekli soruşturmaları başlatıyor ve Rubin’in kötü yönetim gösterdiği iddia edilerek hakkında disiplin cezası verilmesi gündeme geliyor. Bu konu Rubin ile de paylaşılıyor. Hemen ardından da Andy Rubin’in Google’dan ayrılışı gerçekleşiyor.

Rubin’in sözcüsü kesinlikle böyle bir konunun vuku bulmadığını ve kötü yönetim gösterdiği için Google’dan ayrılmak zorunda kaldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Ne var ki sürpriz bir şekilde Andy Rubin’in kişisel konular nedeniyle Essential girişiminden bir süre ayrı kalacağı duyuruldu.

Konu ile ilgili pek çok nokta karanlıkta kalıyor. Kadın çalışan Rubin’den intikam almak için mi şikâyette bulundu, Google’dan ayrılma sebebi bu kadın mı, Essential girişiminden yine aynı nedenle mi uzak kalacak gibi pek çok soru kafalarda. Ne var ki Android dünyası için önemli bir ismin düştüğü durum gerçekten üzücü.

 

https://www.theinformation.com/articles/androids-andy-rubin-left-google-after-inquiry-found-inappropriate-relationship Yorum Yaz
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General. 1 yıl en beğenilen
Haberden bişey anlamadım
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bugatti1907 1 yıl
Şok nedir ya posta gazetesi mi burası?
1 Yanıt Yanıtla +11
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cumur 1 yıl
kendi kurduğu yada kurucu ortağı olduğu şirkette uzaklaştırma cezası alıyor adam, vay be demokrasiye bak yiyorsa burada yap aynısını
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pUnduli 1 yıl
Ekrem standartlarında akıcı bir Türkçe ile hiçbirşey anlatamama sanatının sofistike bir örneği sergilenmiş.
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mavizaman 1 yıl
"kurala aykırı ilişki" editör yeni bir deyim yaratma çabasında.
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cumur 1 yıl
kendi kurduğu yada kurucu ortağı olduğu şirkette uzaklaştırma cezası alıyor adam, vay be demokrasiye bak yiyorsa burada yap aynısını
Yanıtla +6
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bugatti1907 1 yıl
Şok nedir ya posta gazetesi mi burası?
1 Yanıt Yanıtla +11
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OverClocK1ng 1 yıl bugatti1907
bugatti1907
Şok nedir ya posta gazetesi mi burası?

Şşşşşt. Ekrem'e laf etme.


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nedensiz07 1 yıl
O kadar teknoloji üretip 10K Kablo yapıyorsunuz ama gel gör ki kablonun bir yerlerine hangi standartı desteklediğini yazmak gücünüze gidiyor bende buna ayar oluyorum
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innformatics 1 yıl
Katil kim?
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kımyasal 1 yıl
Özet : Andy aşk yaşadığını şirket içindeki insan kaynaklarına bildirmesi gerekiyor (şirket ilişki yaşayan insanları aynı bölümlerde çalıştırmıyor iş verimi açısından)Andy bu kuralı çiğniyor ve Google'den ayrılıp kendi şirketi Essentail'de de aynı kafayı yaşamış ve uzaklaştırma almış
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General. 1 yıl kımyasal
Adamda benim gibi çapkınmış
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General. 1 yıl en beğenilen
Haberden bişey anlamadım
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