Şok: Andy Rubin için kurala aykırı ilişki iddiaları, Essential’dan ayrılıyor

Son haftalarda özellikle Hollywood ağırlıklı olmak üzere cinsel istismar konusunda şoke edici gelişmelerle karşılaştık. Harvey Weinstein, Kevin Spacey, Louis C.K. gibi dev isimlerin yanı sıra ünlü senatör AI Franken de bu iddiaların merkezindeydi. Bu kez teknoloji tarafında bir şok yaşanıyor.

İlginç iddialar

Android işletim sisteminin babası olarak görülen ve bir süre önce Google’dan ayrılarak Essential adında bir girişim kuran, sonrasında da çerçevesiz Essential Phone akıllı telefonunu satışa sunan Andy Rubin, kurala ilişki iddiaları ile gündeme geldi.

The Information tarafından verilen bilgilere göre Andy Rubin hakkındaki kurala ilişki iddiaları 2014 yılına kadar gidiyor. Bu dönemde Android bölümünün başında olan Rubin, aynı bölümden bir kadın çalışan ile gönül ilişkisi yaşıyor.

Google şartlarına göre çalışanlar birbirleri ile ilişki kurabilir ancak ikisi de aynı bölümde ise bunu insan kaynaklarına bildirmeleri gerekiyor. Zira Google, diğer çalışanlara olan saygı ve iş temposunun etkilenmemesi adına ilişkisi olan çalışanların bölümlerini ayırıyor.

Rubin ve ismi verilmeyen kadın ilişkilerini firmadan saklıyor. Nedeni bilinmemekle birlikte bu kadının daha sonra insan kaynaklarına ilişki ile alakalı şikâyette bulunduğu belirtiliyor.

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Google gerekli soruşturmaları başlatıyor ve Rubin’in kötü yönetim gösterdiği iddia edilerek hakkında disiplin cezası verilmesi gündeme geliyor. Bu konu Rubin ile de paylaşılıyor. Hemen ardından da Andy Rubin’in Google’dan ayrılışı gerçekleşiyor.

Rubin’in sözcüsü kesinlikle böyle bir konunun vuku bulmadığını ve kötü yönetim gösterdiği için Google’dan ayrılmak zorunda kaldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Ne var ki sürpriz bir şekilde Andy Rubin’in kişisel konular nedeniyle Essential girişiminden bir süre ayrı kalacağı duyuruldu.

Konu ile ilgili pek çok nokta karanlıkta kalıyor. Kadın çalışan Rubin’den intikam almak için mi şikâyette bulundu, Google’dan ayrılma sebebi bu kadın mı, Essential girişiminden yine aynı nedenle mi uzak kalacak gibi pek çok soru kafalarda. Ne var ki Android dünyası için önemli bir ismin düştüğü durum gerçekten üzücü.