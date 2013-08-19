"Son 1 senede Samsung bir kazanırken, Apple üç kazandı."

Başlıkta cümleyi biz değil, Consumer Intelligence Research Partners isimli araştırma şirketinin son yaptığı çalışma söylüyor.CIRP'in saygın yayın organlarından Fortune için yaptığı son araştırmaya göre Samsung, Apple'dan 1 müşteri kaparken; Apple, Samsung'dan 3 müşteri kapmayı başardı.

Haziran 2012'den Haziran 2013'e kadar geçen 4 çeyrekte, son 90 gün içerisinde yeni bir akıllı telefon satın alan 2000'den fazla katılımcıyla yapılan çalışmanın sonuçları oldukça ilginç. Çalışmanın öne çıkan sonuçlarına hızlıca değerlendirecek olursak:

Apple'ın yeni müşterilerinin %20'si daha önceden Android'li akıllı telefon kullanırken; Samsung'un yeni müşterilerinin %7'si ise daha önceden iOS yani iPhone kullanmaktaydı.

yeni müşterilerinin daha önceden kullanırken; yeni müşterilerinin ise daha önceden iOS yani iPhone kullanmaktaydı. iPhone alan kullanıcıların %42'si daha önceden de iPhone kullanırken, benzer durum %43 oran ile Samsung için de geçerli.

Samsung'a geçiş yapan kullanıcıların %37'si daha önceden özellik telefonu kullanırken; bu segmentten Apple'a geçiş yapanların oranı ise %26 . Yani akıllı telefon deneyimi ilk defa yaşayan kullanıcılar, tercihlerini iPhone'dan değil Samsung'un çözümlerinden yana kullanmakta.

geçiş yapan kullanıcıların daha önceden kullanırken; bu segmentten geçiş yapanların oranı ise . Yani akıllı telefon deneyimi ilk defa yaşayan kullanıcılar, tercihlerini iPhone'dan değil Samsung'un çözümlerinden yana kullanmakta. Sadece marka değiştiren kullanıcılar göz önüne alındığında ise çalışmanın en ilginç sonucu ortaya çıkıyor. Buna göre Apple'ı tercih eden her 100 kişiden 33'ünün bir önceki telefonları Samsung marka iken; tersi durum, yani Apple'dan Samsung'a geçiş yapanların oranı ise %11 . Yani Apple, Samsung'a 1 müşteri kaptırırken; rakibinden 3 müşteri kazanmayı başarmış durumda.

tercih eden bir önceki telefonları marka iken; tersi durum, yani geçiş yapanların oranı ise . Yani Apple, Samsung'a 1 müşteri kaptırırken; rakibinden 3 müşteri kazanmayı başarmış durumda. Samsung, daha çok HTC, Motorola ve Nokia'nın eski müşterilerini kazanmayı başarırken; Apple ise daha çok Samsung'dan sonra en çok LG ve Blackberry müşterilerini kazanmayı başarmış.

Apple kullanıcılarının %69 'u 18 ile 34 yaşları arasındayken, aynı yaş aralığı Samsung'un yeni müşterileri arasında %64'lük dilimini oluşturuyor.

kullanıcılarının 'u arasındayken, aynı yaş aralığı yeni müşterileri arasında dilimini oluşturuyor. Apple ve Samsung kullanıcıları gelir açısından kıyaslandığında; Apple'ın yeni müşterilerinin %38'i 75000 dolar ve üzeri gelir sağlarken, aynı gelir sınıfının Samsung'un yeni müşterileri arasındaki oranı %29 oldu.

yeni müşterilerinin gelir sağlarken, aynı gelir sınıfının yeni müşterileri arasındaki oranı oldu. Eğitim seviyesine bakıldığında ise Apple'ın yeni müşterilerinin yaklaşık %48'i lisans ve daha üzeri (lisansüstü, doktora ya da profesörlük) eğitim diplomasına sahipken, aynı oran Samsung'un yeni müşterileri arasında %32 seviyesinde.

Bu sonuçlarla ilgili CIRP'in hazırladığı grafiklere aşağıdan göz atabilirsiniz: