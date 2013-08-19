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"Son 1 senede Samsung bir kazanırken, Apple üç kazandı."

5 yıl
4,2b
1
213
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Başlıkta cümleyi biz değil, Consumer Intelligence Research Partners isimli araştırma şirketinin son yaptığı çalışma söylüyor.CIRP'in saygın yayın organlarından Fortune için yaptığı son araştırmaya göre Samsung, Apple'dan 1 müşteri kaparken; Apple, Samsung'dan 3 müşteri kapmayı başardı.

Haziran 2012'den Haziran 2013'e kadar geçen 4 çeyrekte, son 90 gün içerisinde yeni bir akıllı telefon satın alan 2000'den fazla katılımcıyla yapılan çalışmanın sonuçları oldukça ilginç. Çalışmanın öne çıkan sonuçlarına hızlıca değerlendirecek olursak:

  • Apple'ın yeni müşterilerinin %20'si daha önceden Android'li akıllı telefon kullanırken; Samsung'un yeni müşterilerinin %7'si ise daha önceden iOS yani iPhone kullanmaktaydı.
  • iPhone alan kullanıcıların %42'si daha önceden de iPhone kullanırken, benzer durum %43 oran ile Samsung için de geçerli.
  • Samsung'a geçiş yapan kullanıcıların %37'si daha önceden özellik telefonu kullanırken; bu segmentten Apple'a geçiş yapanların oranı ise %26. Yani akıllı telefon deneyimi ilk defa yaşayan kullanıcılar, tercihlerini iPhone'dan değil Samsung'un çözümlerinden yana kullanmakta.
  • Sadece marka değiştiren kullanıcılar göz önüne alındığında ise çalışmanın en ilginç sonucu ortaya çıkıyor. Buna göre Apple'ı tercih eden her 100 kişiden 33'ünün bir önceki telefonları Samsung marka iken; tersi durum, yani Apple'dan Samsung'a geçiş yapanların oranı ise %11. Yani Apple, Samsung'a 1 müşteri kaptırırken; rakibinden 3 müşteri kazanmayı başarmış durumda.
  • Samsung, daha çok HTC, Motorola ve Nokia'nın eski müşterilerini kazanmayı başarırken; Apple ise daha çok Samsung'dan sonra en çok LG ve Blackberry müşterilerini kazanmayı başarmış.
  • Apple kullanıcılarının %69'u 18 ile 34 yaşları arasındayken, aynı yaş aralığı Samsung'un yeni müşterileri arasında %64'lük dilimini oluşturuyor.
  • Apple ve Samsung kullanıcıları gelir açısından kıyaslandığında; Apple'ın yeni müşterilerinin %38'i 75000 dolar ve üzeri gelir sağlarken, aynı gelir sınıfının Samsung'un yeni müşterileri arasındaki oranı %29 oldu.
  • Eğitim seviyesine bakıldığında ise Apple'ın yeni müşterilerinin yaklaşık %48'i lisans ve daha üzeri (lisansüstü, doktora ya da profesörlük) eğitim diplomasına sahipken, aynı oran Samsung'un yeni müşterileri arasında %32 seviyesinde.

Bu sonuçlarla ilgili CIRP'in hazırladığı grafiklere aşağıdan göz atabilirsiniz:

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In God We Trust 5 yıl en beğenilen
İkisinden biri babasının şirketiymiş gibi tartışmaya başlayanlar gelir birazdan
2 Yanıt Yanıtla +210
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Emir 5 yıl
Bazen forumdaki editörlerin sırf android ve ios kullanıcılarını birbirlerini yesinler diye haber yaptıklarını düşünüyorum....
1 Yanıt Yanıtla +86
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gahst 5 yıl
Aha kavga başlayacak.
Bu şirket sanki tüm Akıllı telefon kullanıcılarıyla anket yaptı.
Yoldan buldukları 1000 kişiye soruyorlar. Bi değeri yok.
1 Yanıt Yanıtla +28
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nadirgoktan 5 yıl
Hocam 21 ağustosta yazdığım soruya cevap vermişsiniz. O 6 aylık dönemde L925 satın alıp kendi sorularıma cevap buldum
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truvazotti 5 yıl
Buraya yazanlarin 3te1 ban yemis noluyo yaaa :)))
Ekleme . Konu eskiymis neden hortlattiniz ki
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fuzzylgc 5 yıl
Kavga çıkarsa samsung tarafindayim.

Sopa ve kask hazırlıklı geldim.

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ByGalaxyS3 5 yıl
Oley Apple kazanmış konuya bak ya

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sirreal1453 5 yıl
Bı tarafta ıos diger tarafta Android androıdı sadece samsung kullansa adıl bı arastırma olur
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DriveMaN 5 yıl
ben note 3 ve ipad 4 kullanıyorum.. tasarım olarak kesinlikle note 3 ü hiçbiriyle kıyaslamam.. ayrıca sınır yok görüntüyü 3 saniyede tv ye aktarabiliyosun, bluetooth halaa aktif kullanılan bi özellik ve şarjı gece sonunda %60 larda olabiliyo.. bunun yanında ana ekran bölümünde tam bi şov var.. hareketli animasyonlar widgetlar vs.. yani iphonedan çok daha üstün bence.. lakin ios tam bir hız canavarı.. stabil.. sade kullanımı basit ve bi kere çok kaliteli cihaz.. ipad 4 ü elimden düşürmüyorum mesela o yüzden.. kısacası iki cihazında üstün şeyleri var.. olaya kim hangisinden hoşlanıyosa onu almalı diye bakılmalı..
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WaylandIZMIR 5 yıl
Araştırmalar son noktayı koymuş. iPhone tek lider!
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xxsavasxx2 5 yıl
apple gerçekten stabil telefon yapıyor benim sevmediğim nokta ekranı küçük bide telefon sizi yönetiyor siz telefonu değil özgürlük dene bişi yok dışardan bişi yapamıyorsun tabi bu benim şahsi görüşüm. Bu yüzden iphone hoşuma gitmiyor
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-Yeniçeri- 5 yıl
İphone'u deli gibi savunanları anlamıyorum hiç. Apple size para mı gönderiyo ? Niye zamanınızı onları savunarak harcıyosunuz ?

zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış..
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AlphaCentauri 5 yıl
-İndependence-
Apple fahiş fiyattan satiyor cihazlari normaldir

once bi oku ne yaziyor.
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Çok Önemli Birisi 5 yıl
Sanki Samsung daha çok kullanılıyor gibi
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-BraveHeart- 5 yıl
Apple fahiş fiyattan satiyor cihazlari normaldir
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TurQich 5 yıl
Fanboy'luk felan olarak algilanmasin ama,
bana bu istatistikler cok mantiga aykiri geldi.
Istatistikleri yaptiklari ortami cok merak ettim..
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