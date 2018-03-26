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Son üç yılda İstanbullu sürücülere kesilen trafik cezaları 1 milyar lirayı aştı

Son üç yıl içerisinde İstanbul'da en çok park yasağı ihlaline ceza kesildi. En çok para cezası kesilen taraf ise açık ara farkla hız ihlali oldu. İşte kuralları ihlal eden sürücülere kesilen cezalar..
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Son üç yılda İstanbullu sürücülere kesilen trafik cezaları 1 milyar lirayı aştı
 

Son üç yıl içerisinde İstanbullu sürücülere kesilen trafik cezalarının bedeli 1 milyar lirayı aştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden ve medya yansımalarından elde edilen bilgilere göre, sadece İstanbul’da son üç yıl içerisinde kurar ihlali yapan sürücülere toplam 7 milyon 121 bin 83 cezai işlem uygulandı. Bu rakamın karşılığı ise tam 1 milyar 295 milyon 386 bin 854 liraya denk geliyor.

En çok ceza kesilen trafik ihlalleri sıralamasında park yasağı ipi göğüsledi. 1 milyon 689 bin 194 ile ilk sırada yer alan park ihlalini 1 milyon 207 bin 641 ile trafik levhalarına uymama takip etti. En çok ceza kesilen üçüncü ihlal ise 1 milyon 85 bin 752 ile hız sınırlarına uyulmaması oldu.

En çok para cezası hız ihlaline kesildi 

Hız ihlali üçüncü sırada yer alsa da, 272 milyon 699 bin 917 lira ile en çok para cezası kesilen taraf oldu. Onu 153 milyon 701 bin 398 lira ile park yasağı takip ederken, trafik işaretlerine uymayan sürücülere 108 milyon 998 bin 982 lira para cezası kesildi. İşte son üç yıl içerisinde İstanbullu sürücülere kesilen cezaların bazıları;

  • Hız ihlali = 272 milyon 699 bin 917 TL
  • Park yasağı = 153 milyon 701 bin 398 TL
  • Trafik işaretlerine uymama = 108 milyon 998 bin 982 TL
  • Kırmızı ışık ihlali = 78 milyon 781 bin 506 TL
  • Korsan taşımacılık = 46 milyon 494 bin 425 TL
  • Alkollü araç kullanma = 41 milyon 17 bin 812 TL

http://www.iha.com.tr/haber-istanbullulara-1-milyar-295-milyon-854-lira-trafik-cezasi-kesildi-718808/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
zotacing 1 yıl en beğenilen
Cezayı kes dur, 100 kişiden 90'ı ödemiyor, ya af çıkıyor taksitlendiriyor yada arabayı satarken fiyatından düşüyor ve öyle ödüyor aylar veya yıllar sonra.
Ödenme oranlarını açıklayın da görelim, ayrıca ceza kesmek marifet değil, cezayı tahsis etmek marifet. Cezalara 1 ay ödeme şartı getirilmedikten sonra kes kes dur, ödeyen yok. Trafikte 5 milyondan fazla muayenesiz, MTV ödemeyen, sigorta yaptırmaya araba var. Bunların cezasını %10'luk dürüst insanlara kesiyorlar sürekli. Haram olsun hakkım.
Cezayı kes dur, 100 kişiden 90'ı ödemiyor, ya af çıkıyor taksitlendiriyor yada arabayı satarken fiyatından düşüyor ve öyle ödüyor aylar veya yıllar sonra.
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1 Yanıt Yanıtla +43
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mokinto 1 yıl
Emniyet şeridi ihlaline ceza kesilse 10 milyar garanti ama o cezayı kesmek artık yürek ister malum sebeplerden dolayı.
1 Yanıt Yanıtla +35
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OverClocK1ng 1 yıl
- Benzine geçenlerde 18 kuruş zam geldi.
- Ama olsun o paralarla yol yapıyorlar..
- Bugün 12 kuruş daha geliyormuş.
- Ama olsun yol yapıyorlar...
- Devlet 1 tane iPhone dan 1300 lira para alıyor.
- Ama olsun yol yapıyorlar.
- Motosikletlere %20 gümrük vergisi geldi.
- Ama olsun yol yapıyorlar.
- Motosikletlerdeki KDV yi %8 den %22 ye çıkartacaklarmış.
- Ama olsun yol yapıyorlar.
- Elektriğe de yeni %8 zam geldi.
- Ama olsun yol yapıyorlar.
Ne yollar yapıyorlar yaaa..
- Benzine geçenlerde 18 kuruş zam geldi.- Ama olsun o paralarla yol yapıyorlar..- Bugün 12 kuruş daha geliyormuş.- Ama olsun yol yapıyorlar...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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Jeopol 1 yıl
Bu cezalarin buyuk cogunlugu ceza kesmek zorunda olduklarindan uydurulan cezalardir.
Cezaya karsi degilim. Hatta daha da desteklerim. Ancak sen hiz sinirini aniden dusurup ceza kesmek yerine, ortada trafik canavarligi yapan, sagina soluna bakmadan ilerleyen adamlara kes bu cezalari.
Her yuz metreye kamera koysunlar, makas atana ,hizli gidene, serit ihlali yapanlara, sis farlariyla gezen, minibus taksi gibi zirt pirt tehlikeli sekilde serit degistirenlere ceza versinler sonuna kadar desteklerim. Hatta cezalar on kat artsin da.
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_mp_ 1 yıl
"trafik işaretlerine uymamak" maddesine neler giriyor da bu kadar yekün tutmuş?
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atof 1 yıl
Hız ihlali---- Trafik işaretlerine uymama------- Kırmızı ışık ihlali Alkollü araç kullanma diğerlerini isterse yapsınlar cebleri bilir ama bu ihlallerle başkalarınında canını tehlikeye atıyorlar.
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igetsky 1 yıl
Bizde San Francisco geciriyo diyoruz 18m $ yapmis 1 yilda istanbuldan iyi
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tobepeople 1 yıl
Amerika da yaya geçidinde birine çarp kolu kırılsın evini sattırırlar adama. O yüzden de seve seve kurallara uyarlar yayanın yaya geçitlerinde her zaman geçiş üstünlüğü vardır. Cezayı acımasız yazacaksın ama hak edene yazacaksın öyle rastgele birini seçip kurban kesmek ile bu iş çözülmez tabi.
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mavizaman 1 yıl
devlete havadan gelir kapısı tatlı para Türkiye de trafik kurallarına uyan kişi sayısı zaten bir elin parmaklarını geçmez.
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snoppy 1 yıl
Adamın altında trilyonluk araba 500 liralık ceza kessen ne olur? Çerez parası onun için. Kesilen cezalarda da adaletin sağlanması gerekiyor.
Yanıtla +2
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OverClocK1ng 1 yıl
- Benzine geçenlerde 18 kuruş zam geldi.
- Ama olsun o paralarla yol yapıyorlar..
- Bugün 12 kuruş daha geliyormuş.
- Ama olsun yol yapıyorlar...
- Devlet 1 tane iPhone dan 1300 lira para alıyor.
- Ama olsun yol yapıyorlar.
- Motosikletlere %20 gümrük vergisi geldi.
- Ama olsun yol yapıyorlar.
- Motosikletlerdeki KDV yi %8 den %22 ye çıkartacaklarmış.
- Ama olsun yol yapıyorlar.
- Elektriğe de yeni %8 zam geldi.
- Ama olsun yol yapıyorlar.
Ne yollar yapıyorlar yaaa..
1 Yanıt Yanıtla +14
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Elma 1 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
- Benzine geçenlerde 18 kuruş zam geldi.
- Ama olsun o paralarla yol yapıyorlar..
- Bugün 12 kuruş daha geliyormuş.
- Ama olsun yol yapıyorlar...
- Devlet 1 tane iPhone dan 1300 lira para alıyor.
- Ama olsun yol yapıyorlar.
- Motosikletlere %20 gümrük vergisi geldi.
- Ama olsun yol yapıyorlar.
- Motosikletlerdeki KDV yi %8 den %22 ye çıkartacaklarmış.
- Ama olsun yol yapıyorlar.
- Elektriğe de yeni %8 zam geldi.
- Ama olsun yol yapıyorlar.
Ne yollar yapıyorlar yaaa..

Yaptıkları da yol olsa. Üzerinden bir yıl geçmeden koca koca kraterler oluşuyor.
2 Yanıt Yanıtla
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BekirARSLAN 1 yıl
Şu kırmızıda geçenlere 5 bin lira ceza kessinler yeter...
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zolzauza 1 yıl
Türkiye'de ekonominin bel kemiğini "milli fabrika" olan "vatandaş" tan alınan vergiler oluşturur.
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