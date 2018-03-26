Son üç yılda İstanbullu sürücülere kesilen trafik cezaları 1 milyar lirayı aştı

Otomobil Editörü
Son üç yıl içerisinde İstanbullu sürücülere kesilen trafik cezalarının bedeli 1 milyar lirayı aştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden ve medya yansımalarından elde edilen bilgilere göre, sadece İstanbul’da son üç yıl içerisinde kurar ihlali yapan sürücülere toplam 7 milyon 121 bin 83 cezai işlem uygulandı. Bu rakamın karşılığı ise tam 1 milyar 295 milyon 386 bin 854 liraya denk geliyor.
En çok ceza kesilen trafik ihlalleri sıralamasında park yasağı ipi göğüsledi. 1 milyon 689 bin 194 ile ilk sırada yer alan park ihlalini 1 milyon 207 bin 641 ile trafik levhalarına uymama takip etti. En çok ceza kesilen üçüncü ihlal ise 1 milyon 85 bin 752 ile hız sınırlarına uyulmaması oldu.
En çok para cezası hız ihlaline kesildi
Hız ihlali üçüncü sırada yer alsa da, 272 milyon 699 bin 917 lira ile en çok para cezası kesilen taraf oldu. Onu 153 milyon 701 bin 398 lira ile park yasağı takip ederken, trafik işaretlerine uymayan sürücülere 108 milyon 998 bin 982 lira para cezası kesildi. İşte son üç yıl içerisinde İstanbullu sürücülere kesilen cezaların bazıları;
- Hız ihlali = 272 milyon 699 bin 917 TL
- Park yasağı = 153 milyon 701 bin 398 TL
- Trafik işaretlerine uymama = 108 milyon 998 bin 982 TL
- Kırmızı ışık ihlali = 78 milyon 781 bin 506 TL
- Korsan taşımacılık = 46 milyon 494 bin 425 TL
- Alkollü araç kullanma = 41 milyon 17 bin 812 TL
http://www.iha.com.tr/haber-istanbullulara-1-milyar-295-milyon-854-lira-trafik-cezasi-kesildi-718808/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ödenme oranlarını açıklayın da görelim, ayrıca ceza kesmek marifet değil, cezayı tahsis etmek marifet. Cezalara 1 ay ödeme şartı getirilmedikten sonra kes kes dur, ödeyen yok. Trafikte 5 milyondan fazla muayenesiz, MTV ödemeyen, sigorta yaptırmaya araba var. Bunların cezasını %10'luk dürüst insanlara kesiyorlar sürekli. Haram olsun hakkım.
- Ama olsun o paralarla yol yapıyorlar..
- Bugün 12 kuruş daha geliyormuş.
- Ama olsun yol yapıyorlar...
- Devlet 1 tane iPhone dan 1300 lira para alıyor.
- Ama olsun yol yapıyorlar.
- Motosikletlere %20 gümrük vergisi geldi.
- Ama olsun yol yapıyorlar.
- Motosikletlerdeki KDV yi %8 den %22 ye çıkartacaklarmış.
- Ama olsun yol yapıyorlar.
- Elektriğe de yeni %8 zam geldi.
- Ama olsun yol yapıyorlar.
Ne yollar yapıyorlar yaaa..