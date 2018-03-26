Son üç yılda İstanbullu sürücülere kesilen trafik cezaları 1 milyar lirayı aştı

Son üç yıl içerisinde İstanbullu sürücülere kesilen trafik cezalarının bedeli 1 milyar lirayı aştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden ve medya yansımalarından elde edilen bilgilere göre, sadece İstanbul’da son üç yıl içerisinde kurar ihlali yapan sürücülere toplam 7 milyon 121 bin 83 cezai işlem uygulandı. Bu rakamın karşılığı ise tam 1 milyar 295 milyon 386 bin 854 liraya denk geliyor.

En çok ceza kesilen trafik ihlalleri sıralamasında park yasağı ipi göğüsledi. 1 milyon 689 bin 194 ile ilk sırada yer alan park ihlalini 1 milyon 207 bin 641 ile trafik levhalarına uymama takip etti. En çok ceza kesilen üçüncü ihlal ise 1 milyon 85 bin 752 ile hız sınırlarına uyulmaması oldu.

En çok para cezası hız ihlaline kesildi

Hız ihlali üçüncü sırada yer alsa da, 272 milyon 699 bin 917 lira ile en çok para cezası kesilen taraf oldu. Onu 153 milyon 701 bin 398 lira ile park yasağı takip ederken, trafik işaretlerine uymayan sürücülere 108 milyon 998 bin 982 lira para cezası kesildi. İşte son üç yıl içerisinde İstanbullu sürücülere kesilen cezaların bazıları;

Hız ihlali = 272 milyon 699 bin 917 TL

Park yasağı = 153 milyon 701 bin 398 TL

Trafik işaretlerine uymama = 108 milyon 998 bin 982 TL

Kırmızı ışık ihlali = 78 milyon 781 bin 506 TL

Korsan taşımacılık = 46 milyon 494 bin 425 TL

Alkollü araç kullanma = 41 milyon 17 bin 812 TL

http://www.iha.com.tr/haber-istanbullulara-1-milyar-295-milyon-854-lira-trafik-cezasi-kesildi-718808/