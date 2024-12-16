Trafikte 18 milyon sürücüye işlem yapıldı: Cezaların çoğu hız ihlali

- 5.085.973 hız ihlali
- 1.041.748 muayene eksikliği
- 748.450 emniyet kemeri takmama
- 552.332 belgesiz araç kullanma
- 380.118 trafik sigortası bulunmaması
- 11.386 izinsiz çakar kullanımı
Türkiye'de trafik kazalarının en büyük sebeplerinden biri aşırı hız. 2024 yılında da kazaların yüzde 37'si aşırı hız nedeniyle meydana geldi. Bu nedenle denetim sıklığının artırıldığı ve yeni nesil radar sistemlerinin devreye alındığı ifade ediliyor. Ayrıca denetimlerde drone ve helikopter desteği de kullanılıyor.
2025 yılında trafik cezalarına yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 oranında zam gelecek. Hız sınırını aşmanın en düşük cezası 2169 TL olacak. Diğer zamlı trafik ceza ücretlerini görmek için linke tıklayarak ilgili haberi inceleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor