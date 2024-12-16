Trafikte 18 milyon sürücüye işlem yapıldı: Cezaların çoğu hız ihlali

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Tam Boyutta Gör 2024 yılının başından bu yana trafik denetimleri yüzde 52 oranında arttı. Söz konusu dönemde 18 milyonun üzerinde sürücüye çeşitli ihlaller nedeniyle para cezası uygulandı. En fazla işlem uygulanan ihlal her zaman olduğı gibi hız ihlali oldu. İşte bu cezalardan öne çıkanlar:

5.085.973 hız ihlali

1.041.748 muayene eksikliği

748.450 emniyet kemeri takmama

552.332 belgesiz araç kullanma

380.118 trafik sigortası bulunmaması

11.386 izinsiz çakar kullanımı

Türkiye'de trafik kazalarının en büyük sebeplerinden biri aşırı hız. 2024 yılında da kazaların yüzde 37'si aşırı hız nedeniyle meydana geldi. Bu nedenle denetim sıklığının artırıldığı ve yeni nesil radar sistemlerinin devreye alındığı ifade ediliyor. Ayrıca denetimlerde drone ve helikopter desteği de kullanılıyor.

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2025 yılında trafik cezalarına yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 oranında zam gelecek. Hız sınırını aşmanın en düşük cezası 2169 TL olacak. Diğer zamlı trafik ceza ücretlerini görmek için linke tıklayarak ilgili haberi inceleyebilirsiniz.

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Trafikte 18 milyon sürücüye işlem yapıldı: Cezaların çoğu hız ihl