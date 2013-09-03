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Son yaklaşıyor: Nokia markası akıllı telefonlara veda edecek

5 yıl
6,8b
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Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Son yaklaşıyor: Nokia markası akıllı telefonlara veda edecek

Güne bomba gibi düşen Microsoft’un Nokia’nın cihazlar ve servisleri birimini satın alması sonucu Nokia markasının geleceği de, anlaşmanın detaylarıyla birlikte netlik kazandı.

Sabah saatlerinde sizlere Microsoft’un Lumia ve Asha markalarının yanı sıra Nokia ismini de lisansladığını aktarmıştık. Bu durum başta akıllara Nokia isminin yaşayacağını getirmişti. Fakat anlaşma detayları bunun tam aksini söylüyor.

Sabahki haberimizde paylaştığımız şekilde Microsoft, Lumia ve Asha markalarının tam kullanım haklarını Nokia’dan almış durumda. Ancak gelen son bilgiler, Nokia isminin lisans konusunun  Lumia ve Asha markalarının kullanım hakkından daha farklı olduğunu gösteriyor. Anlaşmaya göre Nokia markasının tam kullanım hakları yine Finli şirketteyken; iki firma arasında yapılan anlaşma çerçevesinde Microsoft, Nokia ismini 10 yıl boyunca sadece özellik telefonu dediğimiz, giriş segmenti ve temel iletişim işlevleriyle öne çıkan telefonlarda kullanabilecek.

Kısa ve öz şekilde yazacak olursak, raflarda Nokia ismiyle akıllı telefonları göremeyeceğiz. Bu durumda Microsoft, Nokia’nın deneyimini ve vizyonunu akıllı telefon tarafında Lumia ve Asha ile sürdürecek. Konu özellik telefonu olduğunda ise Microsoft, Nokia’nın marka bilinilirliğinden faydalanmak için isterse telefonları Nokia markasıyla pazarlayabilecek. Bu hak şu anda Microsoft’un elinde. Ancak Microsoft, Nokia markasını hiç kullanmaya da bilir.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki; bir döneme damgasını vuran Nokia ismi, önümüzdeki yıllarda akıllı telefonlar yaygınlaştıkça tarihin tozlu sayfalarında kaybolacak.


http://www.theverge.com/2013/9/3/4688888/there-will-never-be-another-nokia-smartphone Yorum Yaz
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Mete E. 5 yıl en beğenilen
3310 kalbimizde yaşıyor hala [>:]
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olağan_şüpheli 5 yıl
sankim babanızın şirketi....


zamanında android için telefon çıkarsaydı, windowsun kucağına oturmak yerine kendi ayakları üzerinde durabilirdi.
sankim babanızın şirketi....zamanında android için telefon çıkarsaydı, windowsun kucağına oturmak yerine kendi ayakları üzerinde durabilir...
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Golden Gate 5 yıl
Zamanında azmı sömürdü bizi .

Sadece tip değiştirerek telefon kakalayıp durdu , o zamanlar teknoloji cahiliydik yiyorduk ,

Şimdi yemedik, Battılar ...
Zamanında azmı sömürdü bizi .Sadece tip değiştirerek telefon kakalayıp durdu , o zamanlar teknoloji cahiliydik yiyorduk ,Şimdi yemedik, B...
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1 Yanıt Yanıtla +77
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MuStafA.A 5 yıl
Arkadaşlarla para toplayıp tam alacaktıkki Mcrsoft bizden önce davranmış
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WTF Viqqy 5 yıl


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KaSaTuRa. 5 yıl
nokia ne batti ne de microsoft bilmem kac bin calisan ve lumia ismi icin o parayi verdi, size ne kimin oldugundan, hisse durumlarindan ondan bundan, zaten hisselerin yonetimi microsoft a yakin kesimlerde olmasa ceo atanmasi da satis da olmazdi, nokia marka adina bu kadar para verenler de direk rakibi bile olmayan bir firmayi yoketmezler, ustune buyutup guclendirip satarlar
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brk-bjk 5 yıl
Daha 6.sınıfı takdir ile bitirdikten sonra koştur koştur Turkcell e gidip heyecanlı heyecanlı satıcıya Nokia telefon bakacaktık dediğimi,adamın da bana 7200 ı göstermesi sonucu adete telefona aşık olduğumu eve gidene kadar telefonun kutusunu bile açmaya kıyamadığımı ve o gece telefonun kutusunu bile başucuma koyup uyuduğumu nasıl unuturum.


Seni çok özliyeceğiz NOKİA



1 Yanıt Yanıtla +2
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DSGNRY 5 yıl brk-bjk
brk-bjk

Daha 6.sınıfı takdir ile bitirdikten sonra koştur koştur Turkcell e gidip heyecanlı heyecanlı satıcıya Nokia telefon bakacaktık dediğimi,adamın da bana 7200 ı göstermesi sonucu adete telefona aşık olduğumu eve gidene kadar telefonun kutusunu bile açmaya kıyamadığımı ve o gece telefonun kutusunu bile başucuma koyup uyuduğumu nasıl unuturum.


Seni çok özliyeceğiz NOKİA





hay yaşa kardeşim, aynen öyle. NOKIA ismini öldürmeleri sadece anitpati toplar başka birşey değil...
akşama lumia 925 alacaktım vaz mı geçsem nedir?
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TEOG Master 5 yıl
Palm gibi olur umarım



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AERN 5 yıl
Bakalım nasıl olacak yeni modeller ve markası. Lumia serisi aslında güzel telefonlardı. Ayrıca bir zamanlar 5110, 3210 gibi modelleri kullanıyordum.
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İronik Adam 5 yıl
Hala anlamayanlar var yahu. Amerika destekli şeyler oluyor işte. Microsoft'un yaptıklarına bakın güzelim Nokia'ya. İçiniz cız etmiyor mu? Tek Avrupalı üreticiye. Ayrıca Meego gibi bir işletim sistemi vardı. Çok farklı ve tüm sistemleri devirebilecek yeniden dirilme yaşanabilecek bir platform. Herkes de umursamıyor bu durumları ama farkındaysanız tüm yazılımlar artık Amerika'dan geliyor. Bu da büyük bir güç demek. Akıllı telefonlar aracılığıyla elde edebildikleri bilgilere, sermayelere bakın. Amerika'yı daha da güçlü yapıyor hem de en önemli yerden vuruyor. İletişim, bilgi paylaşım. Her şeyimizi biliyorlar, her şeyi. Basitmiş gibi görünse de olası bir savaş durumunda neler olabileceğini düşünün. Bu yüzden Nokia'nın Android'e geçmemesini doğru buluyordum ancak WP'ye de geçmesi mantıklı değildi tabii bunun arkasındakiller de belli. Olayı belki de farklı boyuta taşıdım ama maalesef ki böyle. Amerikalı hissedarlar da hep bir destek içinde imiş zaten Microsoft'un ele geçirmesi için. Nokia gibi kendine has sistemi olan bir telefon markasına ta o zamanlardan yazık ettiler. Her ne olursa olsun ayakta kalabilirlerdi. Meego harika bir sitemdi. Şuanki WP'den bile daha iyi. Eksikleri çok kolay düzeltilebilirdi. 2011'de çıkan telefon şuanki WP'lerden iyi. Her neyse uzatmaya gerek yok ama artık şu Android'e geçseydi olmazdı, Eee bize ne bundan? İyi oldu Microsoft'un alması gibi yorumlardan bıktım. İyi olmadı kardeşim iyi olmadı!
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Elitforce 5 yıl
Ah nokia ah
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Redunay 5 yıl
Yazık oldu
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FreeRun 5 yıl
banane nokiadan yahu ben 41mp e bakıyorum 1020 cıksın alıcam o telefonu, yine gder ayak kıyak yaptı ama topram 1020 ile boş beleş gitmedi.
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HodriMeydan89 5 yıl FreeRun
FreeRun

banane nokiadan yahu ben 41mp e bakıyorum 1020 cıksın alıcam o telefonu, yine gder ayak kıyak yaptı ama topram 1020 ile boş beleş gitmedi.

iyiydi
Şu 920 lerin de fiyatı biraz düşşe de alsak bari yahu hala 1200 seviyelerinde .
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emmare 5 yıl
Nokia salakligina yansin...cokmu zordu dunyaya ayak uydurup android telefon uretmek...
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