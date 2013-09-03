Son yaklaşıyor: Nokia markası akıllı telefonlara veda edecek

Güne bomba gibi düşen Microsoft’un Nokia’nın cihazlar ve servisleri birimini satın alması sonucu Nokia markasının geleceği de, anlaşmanın detaylarıyla birlikte netlik kazandı.

Sabah saatlerinde sizlere Microsoft’un Lumia ve Asha markalarının yanı sıra Nokia ismini de lisansladığını aktarmıştık. Bu durum başta akıllara Nokia isminin yaşayacağını getirmişti. Fakat anlaşma detayları bunun tam aksini söylüyor.

Sabahki haberimizde paylaştığımız şekilde Microsoft, Lumia ve Asha markalarının tam kullanım haklarını Nokia’dan almış durumda. Ancak gelen son bilgiler, Nokia isminin lisans konusunun Lumia ve Asha markalarının kullanım hakkından daha farklı olduğunu gösteriyor. Anlaşmaya göre Nokia markasının tam kullanım hakları yine Finli şirketteyken; iki firma arasında yapılan anlaşma çerçevesinde Microsoft, Nokia ismini 10 yıl boyunca sadece özellik telefonu dediğimiz, giriş segmenti ve temel iletişim işlevleriyle öne çıkan telefonlarda kullanabilecek.

Kısa ve öz şekilde yazacak olursak, raflarda Nokia ismiyle akıllı telefonları göremeyeceğiz. Bu durumda Microsoft, Nokia’nın deneyimini ve vizyonunu akıllı telefon tarafında Lumia ve Asha ile sürdürecek. Konu özellik telefonu olduğunda ise Microsoft, Nokia’nın marka bilinilirliğinden faydalanmak için isterse telefonları Nokia markasıyla pazarlayabilecek. Bu hak şu anda Microsoft’un elinde. Ancak Microsoft, Nokia markasını hiç kullanmaya da bilir.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki; bir döneme damgasını vuran Nokia ismi, önümüzdeki yıllarda akıllı telefonlar yaygınlaştıkça tarihin tozlu sayfalarında kaybolacak.

http://www.theverge.com/2013/9/3/4688888/there-will-never-be-another-nokia-smartphone