Son yıllarda sinema sektöründeki süper kahraman filmi egemenliği hakkında ne düşünüyorsunuz? [Anket #5]

Teknoloji Editörü
Son zamanlarda sinema sektöründe süper kahraman filmlerinin arttığı bariz bir şekilde ortada. Marvel'ın merakla beklenen filmi Avengers: Infinity War'ın gişedeki yolculuğuna başlamasıyla birlikte süper kahraman filmlerine bir yenisi daha eklendi. Peki siz beyaz perdedeki süper kahraman furyasını seviyor musunuz?
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Süper kahraman etkileyici değil artık, sıradan bir şey. Geriye güzel bir kurgu yapmak kalıyor. İşte bu filmlerin sıkıntısı bu. Kurgu, hikaye çok dandik veya ucuz oluyor veya olmuyor.
Örneğin Neon Genesis Evangelion'un kurgusunu bu filmlerin herhangi birine tercih ederim.
İnsanlar süper kahramanları seviyor, güzel efektlerin olduğu filmleri seviyor diye dandik dandik senaryolarla filmler üretmek zorunda değilsin.
Filmde karakterlere zaman kalmadığından karakterin derinliklerine dahi inemiyorsun. Sürekli sloganvari sohbetler.
Süper kahraman filmleri üzerine oturup tartışmaya, kafa yormaya gerek yok. İzledikten sonra hemen unutulacak filmler bunlar. Zamanı eğlenceli geçirmeye yarar hepsi o. Yarın dönüp de; şu film de ne inanılmaz şeyler olmuştu denemez. Hepsi birer klişeden ibaret. Amerika içerisinde bundan rahatsız olan yönetmenler varsa remake yapmayı bırakıp özgün işler yapma peşine düşmeli. Hollywood seneler önce rüyaların mekanı olmaktan çıktı.
Amacı gerçekten sinema olan kişiler için ürün bol, ulaşmak gerek.