Son yıllarda sinema sektöründeki süper kahraman filmi egemenliği hakkında ne düşünüyorsunuz? [Anket #5]

Son zamanlarda sinema sektöründe süper kahraman filmlerinin arttığı bariz bir şekilde ortada. Marvel'ın merakla beklenen filmi Avengers: Infinity War'ın gişedeki yolculuğuna başlamasıyla birlikte süper kahraman filmlerine bir yenisi daha eklendi. Peki siz beyaz perdedeki süper kahraman furyasını seviyor musunuz?

Beyaz perdedeki süper kahraman furyasını seviyor musunuz? Evet Hayır Önemsemiyorum/Kararsızım Oy Ver 1249 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Beyaz perdedeki süper kahraman furyasını seviyor musunuz? Evet Hayır Önemsemiyorum/Kararsızım Anket Sonlandı 1249 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Beyaz perdedeki süper kahraman furyasını seviyor musunuz? 50% Evet 622 oy 37% Hayır 460 oy 13% Önemsemiyorum/Kararsızım 167 oy 1249 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön