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Son yıllarda sinema sektöründeki süper kahraman filmi egemenliği hakkında ne düşünüyorsunuz? [Anket #5]

DonanımHaber olarak yepyeni bir anketle karşınızdayız. Tam da Avengers: Infinity War arefesinde sizlere soruyoruz: "Beyaz perdedeki süper kahraman furyasını seviyor musunuz?"
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
3,2b
1
43
Sinema ve Dizi
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Son zamanlarda sinema sektöründe süper kahraman filmlerinin arttığı bariz bir şekilde ortada. Marvel'ın merakla beklenen filmi Avengers: Infinity War'ın gişedeki yolculuğuna başlamasıyla birlikte süper kahraman filmlerine bir yenisi daha eklendi. Peki siz beyaz perdedeki süper kahraman furyasını seviyor musunuz?
Beyaz perdedeki süper kahraman furyasını seviyor musunuz? Oy Ver 1249 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

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eulogy 1 yıl en beğenilen
Bu filmlerin tek sorunu kalitesiz olmaları. Bunu ısrarla kabul etmek istemiyorsunuz.
Süper kahraman etkileyici değil artık, sıradan bir şey. Geriye güzel bir kurgu yapmak kalıyor. İşte bu filmlerin sıkıntısı bu. Kurgu, hikaye çok dandik veya ucuz oluyor veya olmuyor.
Örneğin Neon Genesis Evangelion'un kurgusunu bu filmlerin herhangi birine tercih ederim.
İnsanlar süper kahramanları seviyor, güzel efektlerin olduğu filmleri seviyor diye dandik dandik senaryolarla filmler üretmek zorunda değilsin.
Filmde karakterlere zaman kalmadığından karakterin derinliklerine dahi inemiyorsun. Sürekli sloganvari sohbetler.
Bu filmlerin tek sorunu kalitesiz olmaları. Bunu ısrarla kabul etmek istemiyorsunuz.Süper kahraman etkileyici değil artık, sıradan bir şey. Geriye güzel bir...
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koçari 1 yıl
Aslında çok güzeller. Ama o kadar çok çıktı ki etkisi kayboldu diyebilirim. En sevdiğiniz yemeği sürekli yeyip sıkılmaya benziyor.
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Ed Wood 1 yıl
Bir kere 'sinema' sektörü dersek ben buna itiraz ederim. Sinema sadece belli bir kıtada üretilen bir olay değil. Dünyanın farklı ülkelerinde ve coğrafyasında birçok film çıkıyor her sene. İsteyen dilediği festivali takip edip fazlasıyla nitelikli film izleyebilir. Bunu yapmayıp tempelliğe giderek sadece Amerika üzerinden film takip etmeye çalışmak ayrı üşengeçlik.
Süper kahraman filmleri üzerine oturup tartışmaya, kafa yormaya gerek yok. İzledikten sonra hemen unutulacak filmler bunlar. Zamanı eğlenceli geçirmeye yarar hepsi o. Yarın dönüp de; şu film de ne inanılmaz şeyler olmuştu denemez. Hepsi birer klişeden ibaret. Amerika içerisinde bundan rahatsız olan yönetmenler varsa remake yapmayı bırakıp özgün işler yapma peşine düşmeli. Hollywood seneler önce rüyaların mekanı olmaktan çıktı.
Amacı gerçekten sinema olan kişiler için ürün bol, ulaşmak gerek.
Bir kere 'sinema' sektörü dersek ben buna itiraz ederim. Sinema sadece belli bir kıtada üretilen bir olay değil. Dünyanın farklı ülkelerinde ve coğrafyasında b...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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DH Misafiri 1 yıl
Çizgi roman filmleri çok iyi fakat senaryo kısmında eksiklikler var ve bunların gelişmesi lazım.Daha yeni dün Avengers:Infınity War filmine gittim o kadar ballandırarak anlattılar pekte o kadar büyük bir haz almadım çünkü karakterler tanıdık ne yapacakları aşağı yukarı belli bir Iron-Man'in silah teknolojisi gelişmiş ona biraz gözümüz çarptı diğerleri genelde hep aynıydı.Burada sanırım film yapımcılarının ve senaristlerin hayal dünyaları kısıtlanmış gibi bir izlenim verdi bir yerden sonra Beyaz Tv'de çıkan aksiyon sahnelerine döndürdüler filmi bu yapılmamalı.Sonuca bağlayacak olursak filmi beğerndim fakat o ultra kötü karakterlerle kapışacak bir Marvel evreni göremedim NET...
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DH Misafiri 1 yıl
çizgi romanları okuyup kahramanları sevip takip edenleri anlayamazsınız.Biz gayet memnunuz.Sonsuzluk savaşı part 1 ve part 2 birçok rekoru kırınca sallarsınız bizde gülmeye devam ederiz.
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DH Misafiri 1 yıl
görsel efekleri için izliyorum, ve yarattıkları gerçek olmayan hayallerin, gerçekde nasıl duracaklarını tasarlayanların algılarını görmek için izliyorum, onun haricinde alayi boş, islami ezen, kendilerini kıral gibi gösteren yapımlar, dünyada savaşları abd çıkarmıyormuş gibi gösteriyor ya bitiyorum, güya abd dünyayı koruyormuş,,, çok ileri tarihde, bu tarz kahramanların gerçeklerine ihtiyaç duyacağını düşündüğüm ülkedir, halkı bir bekleyiş içinde olacakdır ancak gelen giden kimse olmayacakdır :) okoca
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WarSaw 1 yıl
fazla abarttılar
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pikalos 1 yıl
Bilgisayar efektleri ile dolu,sonu belli sıradan hikayeler.Kalite sıfır.
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agent1453 1 yıl
Eski filmler bana daha kaliteli geliyor,mesela Robocop 1 vs Robocop 2014,Terminatör 1 gibi filmleri,kaliteli filmlerde var yok değil.
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GunslingeR085 1 yıl
Marvel işi abartıya kaçırdı, sırf para kazanmak adına sıradan senaryolarla arası kesilmeden filmler çıkarıyor.
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fthkn 1 yıl
En ensesi kalın dediğimiz aktörler ile bu işe sırtını dönemedi. Anlayacağınız iyi paralar kazanmak işlerine geldi. Robert Downey çok başarılı bazı film serilerini resmen siktir etti. Mesela Sherlock Holmes serisi gibi. 3. filmi çekeceklermiş ama işte zaman bulursak çekmeyi düşünüyoruz demiş yönetmen. Sanki ortaokul tiyatro gösterisi çekecekler gibi konuşmuş. Çok para akıttılar. Sanırım bu paralar katlanarak geri döndüğü için kimse şikayetçi değil ama sinemada gösteriliyor bu yapımlar. Sinema olmadıkları halde. Yeni bir döneme iriş yapıldı CGI ile birlikte. Bu tür yapımlar özel salonlarda gösterilmeli ve sinema adı verilmemeli. Bu müşteriyi yanıltmak oluyor çünkü. Ama bu durum hiçbir zaman bir skandala dönüşmeyeceği için sinema kapsamında ilerliyor işler.
Sinema başka bir şeydi. 90'larda zirveye çıkmış bir sanat dalıydı. Hem yerli hem yabancı yapımlar coşmuştu bu dönemde. Çok güzel sinema yapıtları vardı. Terminator, Matrix, Esaretin Bedeli, Titanic gibi adını klasikler çıkmıştı. Yerli yapımlarda da Eşkıya, Masumiyet, İstanbul Kanatlarımın Altında gibi sinema yapıtları çıkmıştı.
Sinema dijital akım nedeniyle artık öldü denilebilir. Ama elbette her sanat dalı gibi varlığını sürdürecek. Ama sinema tahtından indirildi. Diğer sanat dalları gibi literatürdeki yerini alarak.
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Redunay 1 yıl
En sonunda Avengers vs Justice League yapacaklar herkes ölecek sektörde bitecek
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draw1907 1 yıl
DC Filmlerinde kalite biraz daha düşük oluyor, karakterler fazla kasıntı gibi ama Marvel'de öyle değil, filmler hep eğlenceli oluyor ve bence izleyiciye daha çok hitap ediyor.
Bir Batman, süperman e bakalım birde iron man, hulk, spider man vs. Hele birde DC'nin o son filmi neydi öyle ilk yarım saati boşa çekmişler resmen.
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