Sonic filmine gelen ağır eleştiriler sonrasında Paramount'tan geri adım

Oyun dünyasının en popüler karaktelerinden birisi olan Sonic the Hedgehog, yakın bir zamanda ilk live-action filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Filmin merakla beklenen ilk fragmanı da bildiğiniz gibi nihayet geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Ancak Sonic serisinin hayranları, yayınlanan ilk görüntülerden pek de hoşnut olmadı. Filmin YouTube'da 20 milyondan fazla izlenen fragmanı şu anda neredeyse %70 oranında olumsuz oy oranına sahip. Ayrıca sosyal medyada genel anlamda inanılmaz ağır eleştiriler yapılıyor.
Bu durumun farkında olan yapımcı stüdyo Paramount Pictures, ilginç bir hamle yaparak Sonic'in tasarımını filmin vizyona girmesine altı ay kala değiştirme kararı aldı. Konuyla ilgili Twitter üzerinden açıklama yapan yönetmen Jeff Fowler,"Tüm destek ve eleştirileriniz için teşekkürler. Mesaj çok açık ve net...Sonic'in tasarımından memnun değilsiniz ve değişiklikler istiyorsunuz. Gerekeni yapacağımızdan emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
Tasarım değişikliği kararının filmi tam olarak nasıl etkileyeceği şu an için elbette belli değil. Ancak en azından Paramount stüdyolarında görev yapan CGI uzmanları için bu haberin epey can sıkıcı olacağı söylenebilir.
Sonic'in fragmandaki tasarımı sadece sosyal medyadan değil karakterin orijinal tasarımcısı Naoto Ohsima'dan da tepki çekti. Ohsima,"Şimdiye kadar farklı tasarımlarda birçok Sonic gördüm ve hepsini de beğendim. Bugün izlediğim fragman ise beni endişelendirdi. Yetişkinlerin de eğlenebileceği bir film bekliyordum." ifadelerini kullandı.
Sonic hayranlarının fragman üzerinde düzenlemeler yaparak oluşturduğu kendi Sonic tasarımlarına buradan göz atabilirsiniz.
Bu durumun farkında olan yapımcı stüdyo Paramount Pictures, ilginç bir hamle yaparak Sonic'in tasarımını filmin vizyona girmesine altı ay kala değiştirme kararı aldı. Konuyla ilgili Twitter üzerinden açıklama yapan yönetmen Jeff Fowler,"Tüm destek ve eleştirileriniz için teşekkürler. Mesaj çok açık ve net...Sonic'in tasarımından memnun değilsiniz ve değişiklikler istiyorsunuz. Gerekeni yapacağımızdan emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
Tasarım değişikliği kararının filmi tam olarak nasıl etkileyeceği şu an için elbette belli değil. Ancak en azından Paramount stüdyolarında görev yapan CGI uzmanları için bu haberin epey can sıkıcı olacağı söylenebilir.
Sonic'in fragmandaki tasarımı sadece sosyal medyadan değil karakterin orijinal tasarımcısı Naoto Ohsima'dan da tepki çekti. Ohsima,"Şimdiye kadar farklı tasarımlarda birçok Sonic gördüm ve hepsini de beğendim. Bugün izlediğim fragman ise beni endişelendirdi. Yetişkinlerin de eğlenebileceği bir film bekliyordum." ifadelerini kullandı.
Sonic hayranlarının fragman üzerinde düzenlemeler yaparak oluşturduğu kendi Sonic tasarımlarına buradan göz atabilirsiniz.
https://www.theverge.com/2019/5/2/18527476/sonic-live-action-cgi-redesign-sega-paramount-director-fan-edits Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yani olabiliyormuş, kimsenin gözüne batmayabiliyormuş, herkes sevebiliyormuş. Niye onun gibi yapmadılar ki? Bir de direkt Sega olarak işin içindesin, Sonic'in yaratıcısısın, sahibisin, asıl senin yapman lazımdı bunu.
Bakınız, Wreck-It Ralph filmindeki Sonic şu şekildeydi:
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