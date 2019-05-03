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Sonic filmine gelen ağır eleştiriler sonrasında Paramount'tan geri adım

Sonic the Hedgehog filminin fragmanı sosyal medyada inanılmaz ağır eleştiriler alıyor. Yapımcı stüdyo Paramount, tepkiler sonrasında geri adım atarak karakterin tasarımını değiştirme kararı aldı.
2 hf.
8,5b
1
19
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Oyun dünyasının en popüler karaktelerinden birisi olan Sonic the Hedgehog, yakın bir zamanda ilk live-action filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Filmin merakla beklenen ilk fragmanı da bildiğiniz gibi nihayet geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Ancak Sonic serisinin hayranları, yayınlanan ilk görüntülerden pek de hoşnut olmadı. Filmin YouTube'da 20 milyondan fazla izlenen fragmanı şu anda neredeyse %70 oranında olumsuz oy oranına sahip. Ayrıca sosyal medyada genel anlamda inanılmaz ağır eleştiriler yapılıyor.

Bu durumun farkında olan yapımcı stüdyo Paramount Pictures, ilginç bir hamle yaparak Sonic'in tasarımını filmin vizyona girmesine altı ay kala değiştirme kararı aldı. Konuyla ilgili Twitter üzerinden açıklama yapan yönetmen Jeff Fowler,"Tüm destek ve eleştirileriniz için teşekkürler. Mesaj çok açık ve net...Sonic'in tasarımından memnun değilsiniz ve değişiklikler istiyorsunuz. Gerekeni yapacağımızdan emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.



Tasarım değişikliği kararının filmi tam olarak nasıl etkileyeceği şu an için elbette belli değil. Ancak en azından Paramount stüdyolarında görev yapan CGI uzmanları için bu haberin epey can sıkıcı olacağı söylenebilir.

Sonic'in fragmandaki tasarımı sadece sosyal medyadan değil karakterin orijinal tasarımcısı Naoto Ohsima'dan da tepki çekti. Ohsima,"Şimdiye kadar farklı tasarımlarda birçok Sonic gördüm ve hepsini de beğendim. Bugün izlediğim fragman ise beni endişelendirdi. Yetişkinlerin de eğlenebileceği bir film bekliyordum." ifadelerini kullandı.

Sonic hayranlarının fragman üzerinde düzenlemeler yaparak oluşturduğu kendi Sonic tasarımlarına buradan göz atabilirsiniz.

 

https://www.theverge.com/2019/5/2/18527476/sonic-live-action-cgi-redesign-sega-paramount-director-fan-edits Yorum Yaz
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darkaura 2 hf. en beğenilen
3d obje ve robotik tasariminda the uncanny valley denen bir nokta vardir. filmdeki sonic tam olarak bu noktaya denk gelmis. gariplik acayiplik vadisi diye cevrilebilir, insansi tasariminda objenin gercege yakinliyla begenilme oraninda bir artis vardir taki uncanny noktasina gelene kadar. tasarim gercegine cok benzer ama tam gercegi degilse iste bu insanda bir rahatsizlik huzursuzluk durumu yaratir. gercek ile birebir uyumluysa bu rahatsizlik begenilmeme durumu olmaz. simdi orjinal sonic karikatur bir varlik. gercek insan oranlarinda degil, bu yuzden rahasiz etmiyor, o sekilde kabul ediliyor. ama paramount un yaptigi gibi govde ve bacaklari insana cok benzettiginizde karikatur ile gecek insan arasinda rahatsiz edici bir noktaya geliyor. buda insanlara itici geliyor. bu kadar tepki yaratmasi tam olarak bu nedenden. sonic in cizgileri yumusatilip ornek fotodaki gibi boru bacaklar, orantisiz ufak govde, normlden buyuk gozler yapildiginda bu uncanny etkisi kaybolacaktir.
3d obje ve robotik tasariminda the uncanny valley denen bir nokta vardir. filmdeki sonic tam olarak bu noktaya denk gelmis. gariplik acayiplik vadisi diye cevri...
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Darknesia 2 hf.
Belli ki çizen arkadaşlar hiç Sonic oynamamış :D
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expressimo 2 hf.
İlk defa bir film patchlenecek.
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DH Misafiri 2 hf.
Ancak fark etmediysen Wreck-It Ralph tamamen bir animasyon filmi, Bu film ise gerçek dünyada , içinde insanların da bulunduğu bir film.Yine de ,tasarımın değişmesine ben de olumlu bakıyorum
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Redunay 2 hf.
Hangi akla hizmet sonic i böyle alien gibi yaptılar anlamak zor. Daha karakteri çizemiyorlar film çekecekler.
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grupima 2 hf.
Anlamadığım nokta şu, Sonic daha önce sinema evrenine aktarılmamış bir karakter değil. Bakınız: Wreck-It Ralph
Yani olabiliyormuş, kimsenin gözüne batmayabiliyormuş, herkes sevebiliyormuş. Niye onun gibi yapmadılar ki? Bir de direkt Sega olarak işin içindesin, Sonic'in yaratıcısısın, sahibisin, asıl senin yapman lazımdı bunu.

Bakınız, Wreck-It Ralph filmindeki Sonic şu şekildeydi:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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volkaninho11 2 hf. yeni yorumcu
film cıkmadan uptade yedi :D
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a_y_k_u_t 2 hf.
Tailsle knucklesi de görsek bu yenilenmiş haliyle güzel olurdu. Gerçi film tutarsa 2. filmde görürüz kesin.
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Algorithmus 2 hf. yeni yorumcu
Ben beğenmiştim oysa.
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Drxl 2 hf.
İzleyenleri dinlemeleri çok güzel bir şey. Umarım oyunlardaki Sonic'e bağlı kalırlar.
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MonitörKertenkelesi 2 hf.
Oyun tasarımındaki Sonic'e sadık kalsalarmış başları bu kadar ağrımazmış, yine de darkaura isimli yazarın dediği gibi gerçeklik ile karikatürlük arası rahatsız edici bir noktada ve insanı neyin rahatsız ettiğini bulamadığı tuhaf bir tasarımı var. Belli ki yapımcı ekip de buna tam karar verememiş film bitmeye yakın iken değiştirmeye karar vermişler.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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MERNEPTAH 2 hf. MonitörKertenkelesi
GERÇEK SONIC BUDUR İŞTEE TASARIMA BAK NE KADAR SEVİMLİ VE TATLI



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KaleyDeskop 2 hf.
ben beğenmiştim tasarımı lakin fan olunca hayli ile tepki çekiyor, ayrıca iyi reklamıda yapıldı bu vesileyle. Jim carry fragmanı kurtarmış oldu lakin bende yetişkin filmi olsa daha iyi olur kanaatindeyim, sonic uyuşturucu kartellerinin mallarını taşıyor gibi :)
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FreeRun 2 hf.
şuradan eksileyebilirsiniz

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