Sonraki iPhone versiyonları tamamiyle kablosuz olarak şarj edilebilir

Haber Editörü
iPhone fenomeninin 5. nesli için dedikoduların ardı arkası kesilmiyor. 8MP kamera, daha ince bir kasa, NFC desteği, çift çekirdekli A5 işlemci gibi özellikler üzerinde görüşler yoğunlaşırken Eylül 2011 için Pegatron şirketine 15 milyon iPhone 5 modelinin üretim talimatı verildiği de gündeme getirilmişti.
Teknoloji gündemi bu dedikodular ile meşgulken Apple’ın sonraki iPhone modelleri için yenilikçi teknolojiler üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.
Wall Street Journal’ın haberine göre Apple sonraki iPhone modellerinde bir devrim yapmak için kolları çoktan sıvadı bile. Test aşamaları devam eden değişikliklerden en önemlisi yeni bir şarj yöntemi.
Kaynaklara göre bu yıl çıkması muhtemel olan iPhone modeli için devrimsel bir değişiklik yok. Asıl değişiklik gelecek yıl piyasaya sürülecek olan modellerde başlayacak.
Şarj yönteminin nasıl bir mekanizmaya sahip olacağı bilinmiyor. Ancak kablo karmaşasını tamamen ortadan kaldıracak kablosuz bir şarj teknolojisi olacağı ihtimali üzerinde duruluyor.
Yakında yayınlanacak olan iOS 5 sürümünde tüm kablosuz özelliklerin de destekleniyor olması bu ihtimali kuvvetlendiriyor. Eğer bu yenilik gerçekleşirse iPhone yeni bir dönemin de kapısını açmış olacak.
Daha küçük ve daha ucuz bir iPhone iddiasında ise ısrar eden WSJ bu model için köşeden köşeye ekranın şu an deneme aşamasında olduğunu belirtiyor.
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Apple zaten varolan şeyleri iyice allayıp pullayıp sanki ilk defa kendi yapıyormuş gibi millete fahiş fiyatla satıyor. Enteresandır, millette bunu kılçıksız yutuyor.
Kablosuz Şarj: Klasik yöntemde şarj cihazının içindeki transformatörde hem primer hemde secondar sargılar olur. Primer sargının oluşturduğu manyetik alan seconder sargı tarafından belli oranda kesilerek daha düşük bir akım+gerilim elde edilir. Kablosuz şarjda ise seconder sargı cihaz üzerinedir. Şarj edici kısımdaki primer sargının manyetik alanı cihaz üzerindeki seconder sargının üzerinden geçirilerek enerji transferi sağlanır.
Uzun lafın kısası çokta aman aman bir nane değil. Sonuçta elinizdeki cihazın manyetik alanı alabilmesi için şarj edici ünitenin bir yerine koymak zorundasınız.
not: Apple fanboyları mesajımı eksilemeye başlayabilirler
tesla ismini duydukça içim acıyor.adam harcandı gitti.edisonun adı anılana kadar bu teslanın adı anılmalıydı.bence dünyanın en büyük bilim adamıydı
yapmasa da yaptı derler 3g görüntülü görüşme taa ne zaman vardı,adamlar facetime ı iphone 4 te tanıtımını yaparken nasıl anlatıyordu.sanki uzay çağı teknolojisini yakalamış gibi.üstelik facetime da iphone zorunluluğu varken 3g teknolojisinde marka model gözetmeksizin 3g görüntülü görüşme özelliği yetiyordu. apple ın satış politikasına hastayım aylar sonra beyaz iphone u yeni bir iphone gibi çıkarıp milleti sırf heyecanlandırdılar. beğenmeseler bile insanda olmayanı isteme güdüsü uyandırdılar.satış stratejileri çok iyi