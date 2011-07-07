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Sonraki iPhone versiyonları tamamiyle kablosuz olarak şarj edilebilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,9b
1
63
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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iPhone fenomeninin 5. nesli için dedikoduların ardı arkası kesilmiyor. 8MP kamera, daha ince bir kasa, NFC desteği, çift çekirdekli A5 işlemci gibi özellikler üzerinde görüşler yoğunlaşırken Eylül 2011 için Pegatron şirketine 15 milyon iPhone 5 modelinin üretim talimatı verildiği de gündeme getirilmişti.
Teknoloji gündemi bu dedikodular ile meşgulken Apple’ın sonraki iPhone modelleri için yenilikçi teknolojiler üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Wall Street Journal’ın haberine göre Apple sonraki iPhone modellerinde bir devrim yapmak için kolları çoktan sıvadı bile. Test aşamaları devam eden değişikliklerden en önemlisi yeni bir şarj yöntemi.

Kaynaklara göre bu yıl çıkması muhtemel olan iPhone modeli için devrimsel bir değişiklik yok. Asıl değişiklik gelecek yıl piyasaya sürülecek olan modellerde başlayacak.

Şarj yönteminin nasıl bir mekanizmaya sahip olacağı bilinmiyor. Ancak kablo karmaşasını tamamen ortadan kaldıracak kablosuz bir şarj teknolojisi olacağı ihtimali üzerinde duruluyor.
Yakında yayınlanacak olan iOS 5 sürümünde tüm kablosuz özelliklerin de destekleniyor olması bu ihtimali kuvvetlendiriyor. Eğer bu yenilik gerçekleşirse iPhone yeni bir dönemin de kapısını açmış olacak.

Daha küçük ve daha ucuz bir iPhone iddiasında ise ısrar eden WSJ bu model için köşeden köşeye ekranın şu an deneme aşamasında olduğunu belirtiyor.

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0tt0m@n 8 yıl en beğenilen
Sayın editör gözünüzü biraz dünyaya açın, bu olay 3 kuruşluk traş makinelerinde bile var.
Apple zaten varolan şeyleri iyice allayıp pullayıp sanki ilk defa kendi yapıyormuş gibi millete fahiş fiyatla satıyor. Enteresandır, millette bunu kılçıksız yutuyor.
Kablosuz Şarj: Klasik yöntemde şarj cihazının içindeki transformatörde hem primer hemde secondar sargılar olur. Primer sargının oluşturduğu manyetik alan seconder sargı tarafından belli oranda kesilerek daha düşük bir akım+gerilim elde edilir. Kablosuz şarjda ise seconder sargı cihaz üzerinedir. Şarj edici kısımdaki primer sargının manyetik alanı cihaz üzerindeki seconder sargının üzerinden geçirilerek enerji transferi sağlanır.
Uzun lafın kısası çokta aman aman bir nane değil. Sonuçta elinizdeki cihazın manyetik alanı alabilmesi için şarj edici ünitenin bir yerine koymak zorundasınız.
not: Apple fanboyları mesajımı eksilemeye başlayabilirler
Sayın editör gözünüzü biraz dünyaya açın, bu olay 3 kuruşluk traş makinelerinde bile var.Apple zaten varolan şeyleri iyice allayıp pullayıp sanki ilk defa k...
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Emir 8 yıl

people66

zaten telefonlarda elektromanyetik radyasyona maruz kalıyoruz bide bunu yüksek dozda elektromanyetik dalgalar ile şarj yapacaklar herkes kanser olur o zaman ortaya bir tesla bobini koysunlar cızt cızt 1 sn de şarj eder herşeyi :))


tesla ismini duydukça içim acıyor.adam harcandı gitti.edisonun adı anılana kadar bu teslanın adı anılmalıydı.bence dünyanın en büyük bilim adamıydı
people66zaten telefonlarda elektromanyetik radyasyona maruz kalıyoruz bide bunu yüksek dozda elektromanyetik dalgalar...
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Emir 8 yıl

acmtncy

kablosuz şarj apple'ın yaptığı bir devrim olmaz çünkü lg bunu yaptı bile.


yapmasa da yaptı derler
3g görüntülü görüşme taa ne zaman vardı,adamlar facetime ı iphone 4 te tanıtımını yaparken nasıl anlatıyordu.sanki uzay çağı teknolojisini yakalamış gibi.üstelik facetime da iphone zorunluluğu varken 3g teknolojisinde marka model gözetmeksizin 3g görüntülü görüşme özelliği yetiyordu.
apple ın satış politikasına hastayım aylar sonra beyaz iphone u yeni bir iphone gibi çıkarıp milleti sırf heyecanlandırdılar. beğenmeseler bile insanda olmayanı isteme güdüsü uyandırdılar.satış stratejileri çok iyi
acmtncykablosuz şarj apple'ın yaptığı bir devrim olmaz çünkü lg bunu yaptı bile....
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-technology4ever- 7 yıl
Haberin yayınlandığı tarih 7 temmuz 2011 ama yorumların yapıldığı tarih 7 temmuz 2012 yanlış mı görüyorum ? :S
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PathWizard 7 yıl -technology4ever-
-technology4ever-

Haberin yayınlandığı tarih 7 temmuz 2011 ama yorumların yapıldığı tarih 7 temmuz 2012 yanlış mı görüyorum ? :S

yanlış görüyorsun.
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ZZ RAT 7 yıl -technology4ever-
-technology4ever-
Haberin yayınlandığı tarih 7 temmuz 2011 ama yorumların yapıldığı tarih 7 temmuz 2012 yanlış mı görüyorum ? :S

Durduk yere 1 yillik haberi hortlatmissin.
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face1tr 8 yıl
zannedersem, apple ile motorola, yeniden mahkemelik olacak. Motorola, uzunca bir süredir, lcd panelin ardına gizlemeye çalıştığı güneş panelleriyle telefonu şarj etmeye yönelik araştırmalar yapıyor. apple bu teknolojiyi kullanacaktır. yukarıdaki tesla muhabbetnden farklı olarak, bu seçenek de aklınızda bulunsun.
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DH Misafiri 8 yıl
apple yapmazsa digerleri yapmiyor hadi apple bi buyukluk yapta bizde android teleonlarimizda sayende gorelim :) usandim sok tak yapmaktan
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zengier 8 yıl
Yillardir dusundugum iki sey var zaten . 1 - neden kablosuz sarj istasyonlari yapmadilar bu cep telefonu ureticileri 2- neden bu cep telefonunun yuzeyini gunes enerjisi paneline donusturecek bir tasarim yapmadilar halen daha. Bu ikisi guzel tasarlandiginda telefon kullanimini gercekten kolaylastiracak seyler. Hatta abartip hareketleri de elektrik enerjisine donusturecek mekanik bir sistem bile tasarlanabilir (tabii tikirtilardan rahatsiz olur herkes ama, yinede mumkun) .
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kaansen32 8 yıl
ya herkes gene apple olan teknolojiyi kullanacak diyor da var mı ben niye hiç göremedim piyasada
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darkaura 8 yıl
applein kullandigi tum teknolojiler onceden var olan seyler. kokten getirdigi bir yenilik yok.
applein basarisi yenilikleri standartlastirip yayginlastirabilmesi. iphonedan once dokunmatik ekranli portatif bilgisayarlar yokmuydu. ama uygun yazilim ve isletim sistemleri yoktu. apple aldi bundan iphoneu yaratti. kablosuz sarjda var olan bir teknoloji ama bunu apple alirsa acik alanlarda bir anda kablosuz sarj noktalari bitebilir. bir sene sonrada tum markalarda gorulen bir ozellik haline gelebilir. olur demiyorum. applein varolan teknolojileri nasil gundelik hayata soktuguna ornek veriyorum.

acikcasi kisitlamalarindan ve tekeleciliginden apple urunlerini tercih etmiyorum almiyorum ama adamlar "think different" derken bosa konusmuyorlar, kabul etmek gerek.
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Volkanbaba 8 yıl
Teslaya lisans davası açarlar yakında mezarından çıkarırlar
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Ömer3458 8 yıl
Ne cok biliyosunuz siz ya yok soyle olurmus boyle olurmus applein yapcagi zaten bulunmusmus apple daha bisey yapmadiki nedir sizdeki bu kiskanclik. Lg buldu diyosunuz nerden biliyosunuz peki lgnin buldugu tabla gibi olacagini. Daha cikmamis seyi yerin dibine geciriyosunuz.
Burda bi kac cok bilmis arkadas var onlara soruyorum babaniz falan appleda mi calisiyor.
Bu konuda bile iphone u apple i kotuleyenler var ve eminimki o insanlar ellerine bir defa apple cihazi alamamis, alanlarida kiskanan insanlar eminim. Yazik size.
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TuVNeRa 8 yıl
Benim şarjlı dişfırçam bile kablosuz şarj oluyor....
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darkaura 8 yıl
Evde kullanmanin bir espirisi yok. sarj mesafesi sifira yakin bu yuzden sarj olmasi icin cihazinin ustune yerlestirilmesi gerek. o cihaz gene ayni kablolara ihtiyac duyacagindan sol kulagini sag elinle tutmak gibi bir sey.
ama halka acik alanlarda yayginlasirsa guzel olur. barda otururken telefon yuzeye konup sarj edilebilir.
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madhane 8 yıl
tesla hırsızın tekiydi :D arastırmaları calıp calıp son noktayı koydu :D
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78erhan78 8 yıl
Apple fahis fiyata satiyor deyenlere birlafim var 600 dolar fahis mi sizce akilli telefon piyasasini bir dolasin isterseni o fahisi turkiye yapiyor

Bu sarj olayi bir tane oyuncak arabada gormustum ultraviyola kizil otesi isinlar ile sarj oluyordu
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Foo Fighters 8 yıl
Çağrı
Konuyla ilgili olarak da, Edison gibi bir haysiyetsiz olmasaydı dünya tarihinde, bugün zaten kablosuz şarjı tartışmayacaktık, çünkü kablolar olmayacaktı. Doğru akımı kullanmayı başardıktan hemen sonra kablo şirketi kuran bu arkadaş elektromanyetik dalgalar aracılığı ile elektrik iletebilen Teslayı sahip olduğu tüm parasal güçle susturmuş ve tüm dünyanın milyonlarca kilometre kablo ile sarılmasına sebebiyet vermiştir.


Hocam bu biraz abartı olmuş sanki. Hadi Edison o zaman susturdu diyelim aradan kaç yıl geçmiş teknoloji gelişmiş hiç mi teslanın izinden giden veya bunu akıl eden olmadı mı? Alışkanlık mıdır yani bu:)
Apple a gelince bırakın Allah'ından bulsun ya:) Herkes görüyor artık neyin ne olduğunu.
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GoldPunch 8 yıl
Sarj aleti tepsi gibi birsey olursa bunu apple smart coverda oldugu gibi ayri satacaktir.
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