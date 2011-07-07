Sonraki iPhone versiyonları tamamiyle kablosuz olarak şarj edilebilir

iPhone fenomeninin 5. nesli için dedikoduların ardı arkası kesilmiyor. 8MP kamera, daha ince bir kasa, NFC desteği, çift çekirdekli A5 işlemci gibi özellikler üzerinde görüşler yoğunlaşırken Eylül 2011 için Pegatron şirketine 15 milyon iPhone 5 modelinin üretim talimatı verildiği de gündeme getirilmişti.

Teknoloji gündemi bu dedikodular ile meşgulken Apple’ın sonraki iPhone modelleri için yenilikçi teknolojiler üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.





Wall Street Journal’ın haberine göre Apple sonraki iPhone modellerinde bir devrim yapmak için kolları çoktan sıvadı bile. Test aşamaları devam eden değişikliklerden en önemlisi yeni bir şarj yöntemi.





Kaynaklara göre bu yıl çıkması muhtemel olan iPhone modeli için devrimsel bir değişiklik yok. Asıl değişiklik gelecek yıl piyasaya sürülecek olan modellerde başlayacak.





Şarj yönteminin nasıl bir mekanizmaya sahip olacağı bilinmiyor. Ancak kablo karmaşasını tamamen ortadan kaldıracak kablosuz bir şarj teknolojisi olacağı ihtimali üzerinde duruluyor.

Yakında yayınlanacak olan iOS 5 sürümünde tüm kablosuz özelliklerin de destekleniyor olması bu ihtimali kuvvetlendiriyor. Eğer bu yenilik gerçekleşirse iPhone yeni bir dönemin de kapısını açmış olacak.





Daha küçük ve daha ucuz bir iPhone iddiasında ise ısrar eden WSJ bu model için köşeden köşeye ekranın şu an deneme aşamasında olduğunu belirtiyor.