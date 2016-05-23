Sonunda LG G5 de rootlandı!

Haber Editörü
LG'nin yeni amiral gemisi akıllı telefonu G5'in Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa ülkelerinde piyasaya sürülmesinin ardından şimdi de cihazın rootlama yöntemi internete düştü. XDA Developers forumundaki bir gönderi, LG G5'i rootlamak için gerekli araçları indirebileceğiniz bağlantılar sunuyor. İlgili sayfada G5 için LGUP, DLL H830, Suppersu, Disbable ve TOT dosyalarının indirme linkleri sunulurken ayrıca rootlamak için gerekli talimatlar da sıralanmış durumda.
Yayınlanan ekran görüntüleri, forum kullanıcılarının bahsi geçen araçları kullanarak LG G5 telefonlarını rootlamayı başardıklarını kanıtlar nitelikte. Samsung Galaxy S7 de piyasaya sürülmesinin üzerinden bir hafta geçtikten sonra rootlanmıştı. Kullanıcılar SM-G935 kod adlı ve Exynos SoC taşıyan telefonları root işleminden geçirebiliyorlar.
Root işlemi ne fayda sağlar?
Android cihazlara uygulanan root işlemiyle birlikte tüm izinlere sahip olunabiliyor. Yani cihazınıza farklı ROM'lar kurabilir ve mobil işletim sistemini dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Ayrıca bu işlemden sonra cihazınızın performansına direkt olarak etki edecek ayarlara erişim sağlayabileceğiniz gibi root gerektiren uygulamaları da kullanabiliyorsunuz.
http://forum.xda-developers.com/tmobile-lg-g5/development/root-h830-t3384526 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ne demek kolay değil android telefona root yapılmasının ne haber değeri var yahu haber baştan sona fail. Sanki apple kullanıcıları gibi jailbreak bekliyor android kullanıcıları...
İos için jb ne ise Android için root ta o derece önemlidir. Çözülebilmesi çok zor olan algoritmalar sadece İos ta yok, Android tarafında da aynı şekilde güvenlik önlemleri bulunmakta. Xda gibi bir geliştirici sitesinde bile halen Lg nin eski amiral gemisi G4 kolay yöntemle rootlanabilmiş değil sistem dosyasını değiştirme root enjekte etme gibi aşamalardan sonra root edilebiliyorken G5 in bu kadar sürede rootlanabilmesi meraklısına güzel bir haber. Meraklısı değilseniz haberi okumayı geçtim yorum yazmaya bile tenezzül etmemeliydiniz.