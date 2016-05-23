Sonunda LG G5 de rootlandı!

rootlama yöntemi internete düştü. XDA Developers gerekli araçları indirebileceğiniz bağlantılar sunuyor. İlgili sayfada G5 için LGUP, DLL H830, Suppersu, Disbable ve TOT dosyalarının indirme linkleri sunulurken ayrıca rootlamak için gerekli talimatlar da sıralanmış durumda. LG'nin yeni amiral gemisi akıllı telefonu G5'in Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa ülkelerinde piyasaya sürülmesinin ardından şimdi de cihazıninternete düştü. XDA Developers forumundaki bir gönderi, LG G5'i rootlamak içinindirebileceğiniz bağlantılar sunuyor. İlgili sayfada G5 için LGUP, DLL H830, Suppersu, Disbable vedosyalarının indirme linkleri sunulurken ayrıca rootlamak için gereklida sıralanmış durumda.

Yayınlanan ekran görüntüleri, forum kullanıcılarının bahsi geçen araçları kullanarak LG G5 telefonlarını rootlamayı başardıklarını kanıtlar nitelikte. Samsung Galaxy S7 de piyasaya sürülmesinin üzerinden bir hafta geçtikten sonra rootlanmıştı. Kullanıcılar SM-G935 kod adlı ve Exynos SoC taşıyan telefonları root işleminden geçirebiliyorlar.

Root işlemi ne fayda sağlar?



Android cihazlara uygulanan root işlemiyle birlikte tüm izinlere sahip olunabiliyor. Yani cihazınıza farklı ROM'lar kurabilir ve mobil işletim sistemini dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Ayrıca bu işlemden sonra cihazınızın performansına direkt olarak etki edecek ayarlara erişim sağlayabileceğiniz gibi root gerektiren uygulamaları da kullanabiliyorsunuz.

http://forum.xda-developers.com/tmobile-lg-g5/development/root-h830-t3384526