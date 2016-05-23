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Sonunda LG G5 de rootlandı!

XDA Developers forumundaki kullanıcılar LG'nin son model akıllı telefonu G5'i rootlamayı başardılar. Root işlemi için gerekli TOT dosyası ve diğer araçlar indirmeye sunulmuş durumda.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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LG'nin yeni amiral gemisi akıllı telefonu G5'in Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa ülkelerinde piyasaya sürülmesinin ardından şimdi de cihazın rootlama yöntemi internete düştü. XDA Developers forumundaki bir gönderi, LG G5'i rootlamak için gerekli araçları indirebileceğiniz bağlantılar sunuyor. İlgili sayfada G5 için LGUP, DLL H830, Suppersu, Disbable ve TOT dosyalarının indirme linkleri sunulurken ayrıca rootlamak için gerekli talimatlar da sıralanmış durumda.
Yayınlanan ekran görüntüleri, forum kullanıcılarının bahsi geçen araçları kullanarak LG G5 telefonlarını rootlamayı başardıklarını kanıtlar nitelikte. Samsung Galaxy S7 de piyasaya sürülmesinin üzerinden bir hafta geçtikten sonra rootlanmıştı. Kullanıcılar SM-G935 kod adlı ve Exynos SoC taşıyan telefonları root işleminden geçirebiliyorlar.

Root işlemi ne fayda sağlar?


Android cihazlara uygulanan root işlemiyle birlikte tüm izinlere sahip olunabiliyor. Yani cihazınıza farklı ROM'lar kurabilir ve mobil işletim sistemini dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Ayrıca bu işlemden sonra cihazınızın performansına direkt olarak etki edecek ayarlara erişim sağlayabileceğiniz gibi root gerektiren uygulamaları da kullanabiliyorsunuz.
Sonunda LG G5 de rootlandı!
 

http://forum.xda-developers.com/tmobile-lg-g5/development/root-h830-t3384526 Yorum Yaz
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mehmedaltair 3 yıl en beğenilen
Bir amiral gemisi telefonu rootlamak kolay bir iş değil ancak LG G5 için bir çözüm bulunmuş gibi görünüyor.


Ne demek kolay değil android telefona root yapılmasının ne haber değeri var yahu haber baştan sona fail. Sanki apple kullanıcıları gibi jailbreak bekliyor android kullanıcıları...
Bir amiral gemisi telefonu rootlamak kolay bir iş değil ancak LG G5 için bir çözüm bulunmuş gibi görünüyor.Ne demek kolay değil andro...
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2 Yanıt Yanıtla +40
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fatalrhymex 3 yıl
mehmedaltair
Bir amiral gemisi telefonu rootlamak kolay bir iş değil ancak LG G5 için bir çözüm bulunmuş gibi görünüyor.
Ne demek kolay değil android telefona root yapılmasının ne haber değeri var yahu haber baştan sona fail. Sanki apple kullanıcıları gibi jailbreak bekliyor android kullanıcıları...

İos için jb ne ise Android için root ta o derece önemlidir. Çözülebilmesi çok zor olan algoritmalar sadece İos ta yok, Android tarafında da aynı şekilde güvenlik önlemleri bulunmakta. Xda gibi bir geliştirici sitesinde bile halen Lg nin eski amiral gemisi G4 kolay yöntemle rootlanabilmiş değil sistem dosyasını değiştirme root enjekte etme gibi aşamalardan sonra root edilebiliyorken G5 in bu kadar sürede rootlanabilmesi meraklısına güzel bir haber. Meraklısı değilseniz haberi okumayı geçtim yorum yazmaya bile tenezzül etmemeliydiniz.
mehmedaltairBir amiral gemisi telefonu rootlamak kolay bir iş değil ancak LG G5 için bir çözüm bulunmuş gibi görünüyor.Ne demek kola...
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KalemKolik 3 yıl
Bu yılki açık ara en kötü amiral gemisi telefondu.
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sendomi 3 yıl
ayrıca rootlayınca dış tehtidlere karşı açık hale getirirsiniz telefonunuzu,bankacılık işlemleri falan yapıyorsanız 10 numara olur :)
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shadowtr 3 yıl
Gerçekten ihtiyacınız yoksa telefonu rootlamayın.

Oldu da rootladıysanız her uygulamayı yüklemeyin.
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OverClocK1ng 3 yıl
KalemKolik
Bu yılki açık ara en kötü amiral gemisi telefondu.

Bunun üzerine fiyatı da eklenince...
Bırak Root'lamayı, Şutlanacak bile.
O zaman görürüz fiyatını. Bakınız: G4 ;)
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kadirirdem 3 yıl
ne kadar bir haber değeri taşıyor oda ayrı bir tartışma konusu...
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Pi 3 yıl
Arkadas su root isini serbest birakmalari lazim. Millet bir yolunu bulup eninde sonunda yukluyor. Telefonu bozulan kendi basinin caresine baksin.
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Cenkay KESER 3 yıl
Firmalar neden root yapılmasın diye bu kadar ısrar ediyorlar anlamak güç. Birak isteyen istediğini yapsın. Adb ile twrp kurup keyfimize bakalım.
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Pi 3 yıl Cenkay KESER
Cenkay KESER
Firmalar neden root yapılmasın diye bu kadar ısrar ediyorlar anlamak güç. Birak isteyen istediğini yapsın. Adb ile twrp kurup keyfimize bakalım.

Cunku o sekilde olursa eline yuzune bulastiracak millet. Bir dunya telefon servise gelecek. Ee oyle olunca da adamlara kacacak.
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Guest-5E274E432 3 yıl
Bu lg size ne etti kardeş.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
mehmedaltair
Bir amiral gemisi telefonu rootlamak kolay bir iş değil ancak LG G5 için bir çözüm bulunmuş gibi görünüyor.
Ne demek kolay değil android telefona root yapılmasının ne haber değeri var yahu haber baştan sona fail. Sanki apple kullanıcıları gibi jailbreak bekliyor android kullanıcıları...

malesef her model öyle kolay kolay rootlamaya ( yetki erişimine) izin vermiyor !
eğer kolay diyorsanız elinizdeki cep telefonunun güvenliği yok demek misali bir durumdasınız bilmem farkında mısınız !?
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SEO-Uzmanı 3 yıl
açık ve net bir şekilde şunu söyleye bilirim ki ; indirilen programların arka planda çalışmasını engellesinler ne root ister nede başka bir şey ! bu root saçmalığı yüzünden kullanmadığınız bir ton saçmalık arka planda çalışıyor !
android markete alternatif olarak çık dediğinde kapanan programların olduğu yani programların düzeltilip arka planda çalışması engellense root mot istermez kimse !
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fatalrhymex 3 yıl
Kimsenin yan hesabı değilim merak etmeyin. Okuma beceriniz iyi olsaydı bende sizin söylediğiniz gibi zorluk derecesini bahis alan bir mesaj yazmıştım anlardınız. Diğer arkadaşın birisi de OneClickRoot tan bahsetmişte onun da ücretli olduğunu da yazsaydın keşke herkes sizin gibi para verme meraklısı değil ;) Bilgisiz olduğunuzu da popüler modellerin 1 hafta içerisinde kırılabildiğini söyleyerek kanıtladığınıza göre size daha fazla cevap yazmayı düşünmüyorum.
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mehmedaltair 3 yıl fatalrhymex
Evet android hakkında bilgisizim ondan 5 tane rom yaptım androidin altını üstüne getirdim anlıyorum
sen beni pek bilmezsin ama forumda beni iyi tanırlar android bölümünde
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Bender B. Rodriquez 3 yıl fatalrhymex
Aga bosver ya one click root denilen programi xda daki bir suru gelistirici akil edememis bir suru ugrasmislar. Halbuki gelip dh ios kullanicilarina sorsalardi keske nasil yapacaklarini.

One click root yada benzeri root programlari kac telefonda calisiyor? Elimde bir suru android alet var sadece birisini rootlayabildi.
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yoksulseytan22 3 yıl
Sanki yen baştan yapılmış ip oyunu kırıyorlar. Yine Android kullanan bir telefon sonuçta. Ne kadar farklı olabilirki diğerlerinden.
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