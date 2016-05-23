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iPhone 7 dört adet hoparlöre sahip olabilir

Yeni sızıntı Apple'ın iPhone 7 modelini dört adet hoparlörle donatabileceğini ortaya koyuyor. Şirket bu hamleyle 2017'ye kadar müşterilerin yenilik itirazını bir nebze de olsa hafifletmeyi planlıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
19,1b
1
53
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Son sızıntılar iPhone 7'nin 6S'e oldukça benzer bir tasarımla geleceğini gösterse de yaklaşan yeni model üzerinde daha radikal bir değişime işaret eden beklenmedik bir söylenti var. Fransız web sitesi NowhereElse tarafından paylaşılan arka kapak görüntüsü, 4.7 inçlik iPhone 7 modelinin dört adet hoparlörle gelebileceğini ortaya koyuyor.
Apple'ın amacı, iPhone'un 10. yıldönümünde daha büyük bir revizyonla birlikte piyasaya sürülecek 2017 model cihaza kadar müşterilerinin "yenilik" baskılarına cevap vermek. Yayınlanan fotoğraf cihazın eğlence tarafını yükseltecek şekilde dört farklı hoparlör ızgarasının yer aldığı bir iPhone 7 tasarımını gösteriyor.
Ayrıca Bkz. "Windows 10 Mobile telefonlara Çift Dokunuşla Uyandırma özelliği geliyor"
Alt ve üst kısımlarda ikişer hoparlörün bulunacak olması iPhone 7'nin ekran boyutuna rağmen video izlemek, müzik dinlemek ve hatta TV seyretmek için daha uygun bir cihaz haline gelebileceğini ortaya koyuyor. Görselden de anlaşılabileceği gibi bu 4.7 inçlik iPhone modeli için planlanan bir yenilik gibi görünüyor. Ancak dört hoparlör uygulaması 5.5 inç ekranlı Plus modeli ya da 2017'de 5.7 veya 5.8 inç ekranla gelmesi beklenen Pro versiyonu için daha mantıklı olabilir.

http://www.nowhereelse.fr/iphone-7-photos-prototype-italien-114025/ Yorum Yaz
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eulogy 3 yıl en beğenilen
İnsan kulağı en fazla 4 hoparlörü algılar :P
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abrenax 3 yıl
Artık herkes uyandı. Yok şöyle gelecek, yok böyle olacak söylentilerinin neredeyse hiç birinin doğru çıkmayıp, pil artışı bile olmadan sadece "hızlandırdık işte daha ne yapalım" modunda takılmaları herkesi bıktırmıştır diye düşünüyorum. Eskiden alacak olan da olmayan da bu tür haberleri takip eder, en azından bir merakı olurdu ama artık en azından benim ilgimi çekmiyor. "Huylu huyundan vazgeçmez" diye bir söz var sonuçta.
Artık herkes uyandı. Yok şöyle gelecek, yok böyle olacak söylentilerinin neredeyse hiç birinin doğru çıkmayıp, pil artışı bile olmadan sadece "hızlandırdık işt...
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FLameS.7 3 yıl
Şu 2017'de neler olacak bir yıldır haberlerde hep 7S böyle olacak uçacak, kaçacak 7 çıkmasın o zaman direkt seneye çıkarsınlar haberlere göre tüm yenilikler 7S'de.
Şu 2017'de neler olacak bir yıldır haberlerde hep 7S böyle olacak uçacak, kaçacak 7 çıkmasın o zaman direkt seneye çıkarsınlar haberlere göre tüm yenilikler 7S'...
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1 Avatar
DigitalWorld 3 yıl
DH Misafiri
Merhaba,Yaklaşık 5 yıldır iphone kullanıcıydım. Geçen hafta samsung s7 aldım. Bu korkumu yendim :) iphone kullanmak çok gereksizmiş. Yıllarca saçımı uzattım. Sonra kestirdim. Dedim neden uzatmışım. oh bu ne rahatlık :):). Bunun gibi.Arkadaşlar ciddiyim bu markalar resmen zamanımızı, cebimizi satın alıyor.İphonedan vazgeçmemin sebebi;satış politikası. Ben 64 gb kullanıyordum. Yetmedi. 128 gb olsun istedim. İphonun buna çözümü yeni telefon aldırmaktı. Bende gittim samsung aldım bu dertten kurtuldum.Diğer neden şu: baktım maaşı 1000 tl olmayan gençlerin bile elinde artık var iphone. Sırf elit gözükmek için 3-4 ay bu telefona çalışmaya razı hale gelmişiz. Elinde iphone olan zengin göründüğünü düşünüyor. Bende imajı zenginlik olmayan telefon samsung aldım.Çok memnunum.

Tebrik ederim. Zekan Egonu yenmiş. :D
Side Apps Bar+ ı bir dene bence. İOS a çok küfredeceksin.
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DigitalWorld 3 yıl
Gene aynı dalavereler.
Yok İPhone 5 Kablosuz şarj ile gelebilir.
Yok İPhone 6 da kızılötesi klavye olabilir.
Yok Yeni İPhone saydam olacak.
Yok İPhone 5s te hafıza kartı olabilir.
Tek doğru çıkan kısım YOK kısmı oluyor.
Yıllardır aynı terane. Ben okuyup gülüyorum.
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Zlatan.İbrahimovic 3 yıl
çüşş. hoparleri nereye koyacaklar.
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Nuverti 3 yıl
7+ cıksada alsam artık.

4 ay var daha.
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DH Misafiri 3 yıl
Anlayın artık apple bir yenilik yaptığında sırayla tüm cihazlarına dağıtır ve o tanıtımda bunu tekrar yenilikmiş gibi anlatır. 2gb ram tablete geldiyse telefona da illa gelir, basınçlı sensör macbook ve saate geldiyse telefona da tablete de gelir. Seneyeki tablette görürsünüz. Bu sene en fazla ekranı ikiye bölme tarzı tablette olan bir şeyi koyar ve alkış beklerler. Tüm apple cihazlarını kullanıyorum yazılımının hayranıyım ama donanım ve yenilik konusunda apple kırk yılda bir büşey bulur pazarlar da pazarlar.
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Master_Evil 3 yıl
oyunlarda ses kasarız artık kulaklık olmadan
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DH Misafiri 3 yıl
Merhaba,
Yaklaşık 5 yıldır iphone kullanıcıydım. Geçen hafta samsung s7 aldım. Bu korkumu yendim :) iphone kullanmak çok gereksizmiş. Yıllarca saçımı uzattım. Sonra kestirdim. Dedim neden uzatmışım. oh bu ne rahatlık :):). Bunun gibi.
Arkadaşlar ciddiyim bu markalar resmen zamanımızı, cebimizi satın alıyor.
İphonedan vazgeçmemin sebebi;satış politikası. Ben 64 gb kullanıyordum. Yetmedi. 128 gb olsun istedim. İphonun buna çözümü yeni telefon aldırmaktı. Bende gittim samsung aldım bu dertten kurtuldum.
Diğer neden şu: baktım maaşı 1000 tl olmayan gençlerin bile elinde artık var iphone. Sırf elit gözükmek için 3-4 ay bu telefona çalışmaya razı hale gelmişiz. Elinde iphone olan zengin göründüğünü düşünüyor. Bende imajı zenginlik olmayan telefon samsung aldım.
Çok memnunum.
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leventalpsal 3 yıl
Telefonlarda 4 hoparlör olayını yıllardır düşünüyordum. Sadece hoparlör sayısını arttırmak için değil ama, telefon dik tutulurken telefonun o durumuna göre solda kalan iki hoparlör sol kanal, diğer ikisi sağ kanal olacak. Telefon yan çevrilip yatay tutulunca da hoparlörlerin sağ-sol kanal eşleşmesi değişecek ve gene doğru şekilde stereo ses gelecek. Yani yatay tutarken de dikey tutarken de doğru stereo ses alınacak.
Ayrınca buna Motorola E398'deki titreşimle bassları kuvvetlendirme eklenirse müthiş satar bence...
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fagum 3 yıl
insan kulağı bence de 4 aporlöyü algılar. Bu telefonun hemen çıkması ve aynı dakika içinde almam lazım. fazladan bi 16000 tl var cebimde nakit olarak. bu para 4 hoparlörlü bir telefona az bile. bi tane prosundan bir tane normalinden almalıyım. çok param var yihuuuuuu :)))) telefonun fiyatı en az 10bin tl olsun ki herkes alamasın ben gibi birkaç elit kişide olabilsin. o kadar elit biriyim ki donanımhaberde yorum yazıyorum. sen düşün artık.
şaka len şaka 1300 tl oldu asgari ücret karnımız doydu. baksana milletin derdi 4 aporlö varmış yokmuş olmuş. şimdi 5000 tlye satar bu çakallar bunun prosu musudur nedir. pro deyince aklıma geldi. ben puromu yakayım da zevkle fakir muhabbetlerini okumaya devam edeyim :)))
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ceo-tr 3 yıl
kadirirdem
kulagın alğılayacağı maximum 4 hoparlör derler şimdi...

kulagın alğılayacağı maximum 4 hoparlör :))
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kadirirdem 3 yıl
kulagın alğılayacağı maximum 4 hoparlör derler şimdi...
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