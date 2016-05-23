iPhone 7 dört adet hoparlöre sahip olabilir

Son sızıntılar iPhone 7'nin 6S'e oldukça benzer bir tasarımla geleceğini gösterse de yaklaşan yeni model üzerinde daha radikal bir değişime işaret eden beklenmedik bir söylenti var. Fransız web sitesi NowhereElse tarafından paylaşılan arka kapak görüntüsü, 4.7 inçlik iPhone 7 modelinin dört adet hoparlörle gelebileceğini ortaya koyuyor.

Apple'ın amacı, iPhone'un 10. yıldönümünde daha büyük bir revizyonla birlikte piyasaya sürülecek 2017 model cihaza kadar müşterilerinin "yenilik" baskılarına cevap vermek. Yayınlanan fotoğraf cihazın eğlence tarafını yükseltecek şekilde dört farklı hoparlör ızgarasının yer aldığı bir iPhone 7 tasarımını gösteriyor.

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Alt ve üst kısımlarda ikişer hoparlörün bulunacak olması iPhone 7'nin ekran boyutuna rağmen video izlemek, müzik dinlemek ve hatta TV seyretmek için daha uygun bir cihaz haline gelebileceğini ortaya koyuyor. Görselden de anlaşılabileceği gibi bu 4.7 inçlik iPhone modeli için planlanan bir yenilik gibi görünüyor. Ancak dört hoparlör uygulaması 5.5 inç ekranlı Plus modeli ya da 2017'de 5.7 veya 5.8 inç ekranla gelmesi beklenen Pro versiyonu için daha mantıklı olabilir.

http://www.nowhereelse.fr/iphone-7-photos-prototype-italien-114025/