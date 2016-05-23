iPhone 7 dört adet hoparlöre sahip olabilir

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Son sızıntılar iPhone 7'nin 6S'e oldukça benzer bir tasarımla geleceğini gösterse de yaklaşan yeni model üzerinde daha radikal bir değişime işaret eden beklenmedik bir söylenti var. Fransız web sitesi NowhereElse tarafından paylaşılan arka kapak görüntüsü, 4.7 inçlik iPhone 7 modelinin dört adet hoparlörle gelebileceğini ortaya koyuyor.
Apple'ın amacı, iPhone'un 10. yıldönümünde daha büyük bir revizyonla birlikte piyasaya sürülecek 2017 model cihaza kadar müşterilerinin "yenilik" baskılarına cevap vermek. Yayınlanan fotoğraf cihazın eğlence tarafını yükseltecek şekilde dört farklı hoparlör ızgarasının yer aldığı bir iPhone 7 tasarımını gösteriyor.Ayrıca Bkz. "Windows 10 Mobile telefonlara Çift Dokunuşla Uyandırma özelliği geliyor"
Alt ve üst kısımlarda ikişer hoparlörün bulunacak olması iPhone 7'nin ekran boyutuna rağmen video izlemek, müzik dinlemek ve hatta TV seyretmek için daha uygun bir cihaz haline gelebileceğini ortaya koyuyor. Görselden de anlaşılabileceği gibi bu 4.7 inçlik iPhone modeli için planlanan bir yenilik gibi görünüyor. Ancak dört hoparlör uygulaması 5.5 inç ekranlı Plus modeli ya da 2017'de 5.7 veya 5.8 inç ekranla gelmesi beklenen Pro versiyonu için daha mantıklı olabilir.
http://www.nowhereelse.fr/iphone-7-photos-prototype-italien-114025/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tebrik ederim. Zekan Egonu yenmiş. :D
Side Apps Bar+ ı bir dene bence. İOS a çok küfredeceksin.
Yok İPhone 5 Kablosuz şarj ile gelebilir.
Yok İPhone 6 da kızılötesi klavye olabilir.
Yok Yeni İPhone saydam olacak.
Yok İPhone 5s te hafıza kartı olabilir.
Tek doğru çıkan kısım YOK kısmı oluyor.
Yıllardır aynı terane. Ben okuyup gülüyorum.
4 ay var daha.
Yaklaşık 5 yıldır iphone kullanıcıydım. Geçen hafta samsung s7 aldım. Bu korkumu yendim :) iphone kullanmak çok gereksizmiş. Yıllarca saçımı uzattım. Sonra kestirdim. Dedim neden uzatmışım. oh bu ne rahatlık :):). Bunun gibi.
Arkadaşlar ciddiyim bu markalar resmen zamanımızı, cebimizi satın alıyor.
İphonedan vazgeçmemin sebebi;satış politikası. Ben 64 gb kullanıyordum. Yetmedi. 128 gb olsun istedim. İphonun buna çözümü yeni telefon aldırmaktı. Bende gittim samsung aldım bu dertten kurtuldum.
Diğer neden şu: baktım maaşı 1000 tl olmayan gençlerin bile elinde artık var iphone. Sırf elit gözükmek için 3-4 ay bu telefona çalışmaya razı hale gelmişiz. Elinde iphone olan zengin göründüğünü düşünüyor. Bende imajı zenginlik olmayan telefon samsung aldım.
Çok memnunum.
Ayrınca buna Motorola E398'deki titreşimle bassları kuvvetlendirme eklenirse müthiş satar bence...
şaka len şaka 1300 tl oldu asgari ücret karnımız doydu. baksana milletin derdi 4 aporlö varmış yokmuş olmuş. şimdi 5000 tlye satar bu çakallar bunun prosu musudur nedir. pro deyince aklıma geldi. ben puromu yakayım da zevkle fakir muhabbetlerini okumaya devam edeyim :)))
kulagın alğılayacağı maximum 4 hoparlör :))
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