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Sonunda bu da oldu: Karşınızda Android'li ilk iPhone

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,2b
1
71
iPhone
Shady
Haber Editörü
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iOS ve Android arasındaki rekabet hızla süredursun Brezilya'dan gelen son haber akıllı telefon dünyasında şok etkisi yarattı. Brezilya merkezli bilişim firmalarından IGB Electonica SA firması yeni Android'li akıllı telefonlarını IPHONE markası altında satacağını duyurdu. Firmanın bu hamlesinin güvencesi ise marka kullanım hakkını 2000 yılından bu yana elinde bulunduruyor olması.
Reuters'ın haberine göre serinin IPHONE markası altında satılacak olan ilk akıllı telefon Neo One isimli model olacak. Modelin teknik detayları ya da hangi tarihte satışa sunulacağıyla ilgili şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.
Android'li "IPHONE"'a hayat veren IGB Electonica SA isimli firma, "IPHONE" markasının imtiyaz hakkını 2000 yılından bu yana elinde bulunduran Gadiente Electonica SA firmasının yeniden yapılanma süreci sonrasında, bu yıl kuruldu.
Brezilya'da yaşanan bu gelişme sonrasında Apple'ın izleyebileceği iki yol bulunuyor. Bunlardan ilki  IGB Electronica'ya dava açıp durumu mahkemeye taşıması. Ancak IGB Electronica'nın elinde yerel de olsa güvence bulunduğu için Apple'ın mahkemeden istediği sonucu alması zor görünüyor. Diğer yol ise IGB Electronica ile anlaşma masasına oturup Brezilya'da "IPHONE" markasının kullanım haklarını belli bir ücret karşılığında satın alması ki Apple, çok yakın zamanda Çin'de "iPad"'in isim hakkıyla ilgili karşılaştığı sorunun üstesinden diğer firma ile anlaşarak gelmişti.

http://www.reuters.com/article/2012/12/18/snippet-idUSL1E8NI2BR20121218 Yorum Yaz
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MütercimBey 6 yıl en beğenilen
Adamlarında üreteceğinden değil de apple dan ne koparabilirsek hesabı
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fbkaya 6 yıl
hakkını sonuna kadar kullansın
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kratocfil 6 yıl
Bir an icin gercek iPhone beklentisine girdim.
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tek hakkın VAR..! 6 yıl
Apple için bir sorun teşkil etmez.Zaten çinliler sayesinde 1000 çeşit çakma iphone gördüler.Buda o bin çeşitten biri olur sadece..
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Statistik 6 yıl
Bu telefonun hayranlarina da IFAN deriz artik
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:Fatih: 6 yıl
brezilya yaptıysa bizde yapmalıyız
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Karlito Yalaréz 6 yıl
sıradan bi android telefondan farkı olmaz sonuçta sadece ismi iphone
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sedat79 6 yıl
brezilya apple için ne kadar önemli çok diye biliyorum oraya bir fabrika kurulmuştu çinden sonra üretim birde orda var. burdan yeni bir 60 milyon vakası yada daha fazlası çıkabilir
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AbilerdenBayramAbi  6 yıl
Brezilyalı bir şirketten beklemezdim
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E_Aydin35 6 yıl
2000 yılından beri bu isim hakkıı elinde bulunduruyor olması gerçekten şaşırtıcı..
Ancak fazlasıyla ilgi çekici ve albenisi olacak gibi geliyor.. Bu isimle sırf merakından olsa bile satın alacak kullanıcı sayısı çok. Burada 2 durum olacak; IGB Electonica firmasının gelecekteki yeri ve konumu, Apple'ın bu durma tepkisi. En çokta 2. seçeneği çok merak ediyorum.. :)
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Canis Lupus 6 yıl
sonrası davalar, davalar...
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SEO-Uzmanı 6 yıl
bazı ürünlerde isim satar
bazı ürünlerde ise
isim değil, kalite satar !
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MütercimBey 6 yıl en beğenilen
Adamlarında üreteceğinden değil de apple dan ne koparabilirsek hesabı
1 Yanıt Yanıtla +6
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BekleGeliyorum 6 yıl
Sadece para koparma amaçlı yapılmış.
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Lee-on! 6 yıl MütercimBey
onurozbek

Adamlarında üreteceğinden değil de apple dan ne koparabilirsek hesabı

Aynen katılıyorum. Herşeyiyle belli ediyor.
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escapethelife 6 yıl
Başlığı okuyunca iphone'da android çalıştırdılar sandım.
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Virtual Reality 6 yıl
Apple saat simgesi için İsviçre Federal Demiryollarına bir dünya para vermişti. Sanırım Iphone ismi için, kasasındaki paranın yarısını vermesi gerekecek. Demek ki neymiş, asıl hırsız diğer telefon firmaları değil, apple mış,
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