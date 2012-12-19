Sonunda bu da oldu: Karşınızda Android'li ilk iPhone

iOS ve Android arasındaki rekabet hızla süredursun Brezilya'dan gelen son haber akıllı telefon dünyasında şok etkisi yarattı. Brezilya merkezli bilişim firmalarından IGB Electonica SA firması yeni Android'li akıllı telefonlarını IPHONE markası altında satacağını duyurdu. Firmanın bu hamlesinin güvencesi ise marka kullanım hakkını 2000 yılından bu yana elinde bulunduruyor olması.



Reuters'ın haberine göre serinin IPHONE markası altında satılacak olan ilk akıllı telefon Neo One isimli model olacak. Modelin teknik detayları ya da hangi tarihte satışa sunulacağıyla ilgili şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.



Android'li "IPHONE"'a hayat veren IGB Electonica SA isimli firma, "IPHONE" markasının imtiyaz hakkını 2000 yılından bu yana elinde bulunduran Gadiente Electonica SA firmasının yeniden yapılanma süreci sonrasında, bu yıl kuruldu.



Brezilya'da yaşanan bu gelişme sonrasında Apple'ın izleyebileceği iki yol bulunuyor. Bunlardan ilki IGB Electronica'ya dava açıp durumu mahkemeye taşıması. Ancak IGB Electronica'nın elinde yerel de olsa güvence bulunduğu için Apple'ın mahkemeden istediği sonucu alması zor görünüyor. Diğer yol ise IGB Electronica ile anlaşma masasına oturup Brezilya'da "IPHONE" markasının kullanım haklarını belli bir ücret karşılığında satın alması ki Apple, çok yakın zamanda Çin'de "iPad"'in isim hakkıyla ilgili karşılaştığı sorunun üstesinden diğer firma ile anlaşarak gelmişti.



http://www.reuters.com/article/2012/12/18/snippet-idUSL1E8NI2BR20121218