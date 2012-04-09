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Sony, 10.000 kişiyi işten çıkarıyor

7 yıl
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62
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Ericsson ortaklığındaki Ericsson hisselerinin devir alınmasıyla yeniden yapılanma sürecine giren Sony, geçen yıla ait 3.2 milyar dolarlık kayıp beklentisinin ardından 12 Nisan günü tepe yöneticisi Kazou Hirai'nin ağzından önümüzdeki süreçte planlanan yol haritasını aktaracak. Ancak toplantı öncesi bazı ağır kararlar alındığı belirtiliyor.

Japon iş dünyasına hitap eden Nikkei gazetesinin raporuna göre yeniden yapılanma sürecinde toplam 10 000 Sony çalışanı işten çıkarılacak. Bu Sony'nin iş gücünün yüzde 6'sına denk geliyor. İşten çıkarma süreci yılın sonlarına kadar devam edecek.

Diğer bir karar ise yöneticileri vuracak. Sony, Howard Stinger dahil 7 üst düzey yöneticiden aldıkları bonus ikramiyeleri geri vermesini isteyecek. Bu da Sony'nin içinde bulunduğu krizi gözler önüne seriyor. 

Akıllı telefon pazarında Xperia serisiyle başarı yakalayan Sony, iki farklı tablet modeliyle de bu segmentte iddialı olmaya çalıştı. Yeni yıla yeni Xperia serisiyle giren Sony, bununla birlikte PS Vita satışlarında beklenen ilgiyi göremedi. 

Perşembe günü bu haberlerin ne kadar gerçeğe yakın olduğu ortaya çıkacak. Ancak doğruysa bu yılın Sony için epey zor geçeceğini söyleyebiliriz.

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redoracle 7 yıl en beğenilen
Demekki her işçi çıkaran şirket batmıyormuş(amd gibi)...
Yalnız bu sony iyi markayız fahiş fiyattan satarız politikasını değiştirmesi gerek,artık samsung gibi rekabetçi firmalar varken özellikle.Şu illa sony memory kartımı kullansın benim müşterim olayındanda vazgeçmeli bir an önce...
Demekki her işçi çıkaran şirket batmıyormuş(amd gibi)...Yalnız bu sony iyi markayız fahiş fiyattan satarız politikasını değiştirmesi gerek,artık samsung gib...
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Esayar07 7 yıl
sony batarmı ya akıl var mantık var. Bu gün bütün üretimi durdursa sadece lisanslarla 10 yıl para kazanır. sony nin sorunu dünyadaki bütün insanları japonlar gibi hayal dünyasının içinde yaşadığını sanıyor , herkes sony e aşık sanıyor.

İnsanlar artık sadece marka diye iki katı para vermiyor hiçbirşeye , türkiye hariç
sony batarmı ya akıl var mantık var. Bu gün bütün üretimi durdursa sadece lisanslarla 10 yıl para kazanır. sony nin sorunu dünyadaki bütün insanları japonlar g...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 7 yıl
Şimdi Sony ne demek bilmeyenlere cevap vermem gerekiyor.
Sony, Panavision, Arri ve RED in 4K kamerası var. Bu kameralarla dünyanın en büyük bütçeli filmleri çekiliyor. LG ve Samsung anlamadığı bir konudur.
Sony Columbia, Sony Pictures Screen gems film çekiyor kendi teknolojisi olan Blu-ray e aktarıyor, Sony sayesinde bugün Blu-ray Disc var sizler internetten 7GB indirip izliyorsunuz. Dünyanın en büyük film ve elektronik şirketleri bir standard olarak yıllar önce kabul etti. Sony TV sayesinde ayakta durmuyor. Sony profesyonel görüntü sistemleri, profesyonel ses sistemleri, stüdyo ekipmanları ve profesyonel yazılım üretiyor. Bu adamların işi bu, sadece bir panel üreticisi değil.
Live Production Control Software Package Sadece
$175,000.00 US TR de 620.000 TL civarı alınabilir.
pro.sony.com/...
Tamam Sony hakkında hiç bir şey bilmeden yazanları anlıyorum ama bilgisizliğini bir kaç kelime oyunu ve kabalıkla gösterenleri anlamıyorum. LG de Samsungda profesyonel ses ve görüntü dünyasının kapılarından hiç girememiş firmalar. Film sektörü onlara Amerika kadar uzak.
Ne görüntüden anlarlar ne sesden. Adam gibi bir profesyonel kamera ve ses sistemleri yapamamış korea kökenli firmalar ucuz LCD panel yapıp başka firmaların üretiği teknolojileri kullanarak LCD TV ve fotoğraf makineleri yapıp satıyorlar diye dünyanın en iyileri mi oldular? Türkiyede en çok satan Murat, şahin ve doğan çok sattığı için mi iyiler? Yoksa ucuz olduğu için mi tercih edildiler.
Parasınzı yoksa ucuz arıyorsanız veya ses ve görüntüden anlamıyorsanız Samsung ve LG alın bende tavsiye ederim. 2.000 TL ye Samsung var 5.000TL ye olan Samsung bence çok daha iyidir.
52.400 avroluk Profesyonel Sony monitörle 2.000 TL lik LG televizyonu aynı sanmak
Sony F65 profesyonel 4K kamera Sadece MSRP: $108 500.00
TR de 388.000 TL ye alabilirsiniz. Belki 3-5 bin farkeder.
bandpro.com/...
Sony SRML560 Bu profesyonel LCD monitor
TRIMASTER 56" QFhd LCD Video monitor 52.400 Euro 224.000 TL civarı alabilirsiniz.
Çeşitli Ekran Modları ?4K/QFhd mode (4096 x 2160 ve 3840 x 2160)
pro.sony.eu/...
Sony'nin HIEND ev kullanıcıları için üretiği ses sistemleri ve teknolojilerinden bir örnek;
Sadece SONY SS-M9ED i £9999.95 TR de 49.000 TL civarı alabilirsiniz.
avland.co.uk/...
Tekrar yazıyorum Samsung ve LG tarihi boyunca profesyonel bir kamera monitör ve stüdyo ekipmanı üretemedi. Film ve müzik sektörü için tek taş bile koymamış firmalar. Aslında üzülerek söylüyorum bugüne kadar sattıkları bildiğimiz LCD panel başka teknolojileri yok. Ucuz LCD TV yaparlar ve çok satarlar. Ya parası az olan yada anlamayan alır. Sony ve diğer pahalıya satan markaların ürünlerini alamıyorsanız pahalı geliyorsa almayın. Pahalı olan ürünlerin kalitesiz olduğuna ve ucuzu kadar iyi olabileceğine inanmanızı sağlayan sanırım parasızlık.
Sony BVM-E250 Buda profesyonel OLED monitor Sony 2006 yılında OLED ekran üretmeye başladı. Hala üretiyor. Satılan ürünlerini yazıyorum. Satışa çıkacak olanları değil.
Trimaster EL OLED 24.62" Master Monitor 23,400.00 USD 82.000 TL civarı alabilirsiniz.
Resolution - up to 1920 x 1080 (full HD)
Super Top Emission OLED Display Panel
bhphotovideo.com/...
Bunlar Sony'nin Quad Layer Professional Disc
Video Kaydedicileri
XDSPD2000 $40,000.00 TR de 144.000 TL civarı alınabilir.
Farklı model ve fiyatlarını görebilirsiniz.
Advanced Professional Media Station with Dual SxS Card Slots and Quad Layer Professional Disc
pro.sony.com/...
Sony FULL HD 1080p HDW-F900 ün üretim yılı 1997
Sony 2005 yılında 4K profesyonel SRX-R210 üretti.
Sony 2006 yılında 4K profesyonel SRX-220 Kampanya fiyatı 360.000 TL
istanbulbilisim.com.tr/...
LG ve Samsung daha 50 fırın ekmek yemesi lazım. Ayrıca ben Sony satıcısı değilim. Bildiğim linkleri paylaştım.
1 Yanıt Yanıtla
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_-_bluedragon_-_ 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Şimdi Sony ne demek bilmeyenlere cevap vermem gerekiyor.
Sony, Panavision, Arri ve RED in 4K kamerası var. Bu kameralarla dünyanın en büyük bütçeli filmleri çekiliyor. LG ve Samsung anlamadığı bir konudur.
Sony Columbia, Sony Pictures Screen gems film çekiyor kendi teknolojisi olan Blu-ray e aktarıyor, Sony sayesinde bugün Blu-ray Disc var sizler internetten 7GB indirip izliyorsunuz. Dünyanın en büyük film ve elektronik şirketleri bir standard olarak yıllar önce kabul etti. Sony TV sayesinde ayakta durmuyor. Sony profesyonel görüntü sistemleri, profesyonel ses sistemleri, stüdyo ekipmanları ve profesyonel yazılım üretiyor. Bu adamların işi bu, sadece bir panel üreticisi değil.
Live Production Control Software Package Sadece
$175,000.00 US TR de 620.000 TL civarı alınabilir.
pro.sony.com/...
Tamam Sony hakkında hiç bir şey bilmeden yazanları anlıyorum ama bilgisizliğini bir kaç kelime oyunu ve kabalıkla gösterenleri anlamıyorum. LG de Samsungda profesyonel ses ve görüntü dünyasının kapılarından hiç girememiş firmalar. Film sektörü onlara Amerika kadar uzak.
Ne görüntüden anlarlar ne sesden. Adam gibi bir profesyonel kamera ve ses sistemleri yapamamış korea kökenli firmalar ucuz LCD panel yapıp başka firmaların üretiği teknolojileri kullanarak LCD TV ve fotoğraf makineleri yapıp satıyorlar diye dünyanın en iyileri mi oldular? Türkiyede en çok satan Murat, şahin ve doğan çok sattığı için mi iyiler? Yoksa ucuz olduğu için mi tercih edildiler.
Parasınzı yoksa ucuz arıyorsanız veya ses ve görüntüden anlamıyorsanız Samsung ve LG alın bende tavsiye ederim. 2.000 TL ye Samsung var 5.000TL ye olan Samsung bence çok daha iyidir.
52.400 avroluk Profesyonel Sony monitörle 2.000 TL lik LG televizyonu aynı sanmak
Sony F65 profesyonel 4K kamera Sadece MSRP: $108 500.00
TR de 388.000 TL ye alabilirsiniz. Belki 3-5 bin farkeder.
bandpro.com/...
Sony SRML560 Bu profesyonel LCD monitor
TRIMASTER 56" QFhd LCD Video monitor 52.400 Euro 224.000 TL civarı alabilirsiniz.
Çeşitli Ekran Modları ?4K/QFhd mode (4096 x 2160 ve 3840 x 2160)
pro.sony.eu/...
Sony'nin HIEND ev kullanıcıları için üretiği ses sistemleri ve teknolojilerinden bir örnek;
Sadece SONY SS-M9ED i £9999.95 TR de 49.000 TL civarı alabilirsiniz.
avland.co.uk/...
Tekrar yazıyorum Samsung ve LG tarihi boyunca profesyonel bir kamera monitör ve stüdyo ekipmanı üretemedi. Film ve müzik sektörü için tek taş bile koymamış firmalar. Aslında üzülerek söylüyorum bugüne kadar sattıkları bildiğimiz LCD panel başka teknolojileri yok. Ucuz LCD TV yaparlar ve çok satarlar. Ya parası az olan yada anlamayan alır. Sony ve diğer pahalıya satan markaların ürünlerini alamıyorsanız pahalı geliyorsa almayın. Pahalı olan ürünlerin kalitesiz olduğuna ve ucuzu kadar iyi olabileceğine inanmanızı sağlayan sanırım parasızlık.
Sony BVM-E250 Buda profesyonel OLED monitor Sony 2006 yılında OLED ekran üretmeye başladı. Hala üretiyor. Satılan ürünlerini yazıyorum. Satışa çıkacak olanları değil.
Trimaster EL OLED 24.62" Master Monitor 23,400.00 USD 82.000 TL civarı alabilirsiniz.
Resolution - up to 1920 x 1080 (full HD)
Super Top Emission OLED Display Panel
bhphotovideo.com/...
Bunlar Sony'nin Quad Layer Professional Disc
Video Kaydedicileri
XDSPD2000 $40,000.00 TR de 144.000 TL civarı alınabilir.
Farklı model ve fiyatlarını görebilirsiniz.
Advanced Professional Media Station with Dual SxS Card Slots and Quad Layer Professional Disc
pro.sony.com/...
Sony FULL HD 1080p HDW-F900 ün üretim yılı 1997
Sony 2005 yılında 4K profesyonel SRX-R210 üretti.
Sony 2006 yılında 4K profesyonel SRX-220 Kampanya fiyatı 360.000 TL
istanbulbilisim.com.tr/...
LG ve Samsung daha 50 fırın ekmek yemesi lazım. Ayrıca ben Sony satıcısı değilim. Bildiğim linkleri paylaştım.

Sonynin en Iyi oldugunu biliyordum ama bu kadarını bilmiyordum geçen gün tv kere bakmak için teknosaya gittim sony nin tvleri gerçekten 1 numara
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ultraslan.1905 7 yıl
adamlar elektronik cihazlarda kendini kanıtlamış neyine batacak koskoca sony batarmı hiç yaa
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aziz77 7 yıl
sony önce kafayı değiştirmeli,Yıllardır Türkide adam gibi distibitör bulamadılar.her sene biriyle çalıştılar,genpa,telpa ,başarı kvk daha sayamadığım bir sürü firma,önce pazarlama straterjinizi değiştirin,sony alan garanti için nereye göndereceğini bilmiyor,kısacası korkuyor telefon almaya,tabi reklam işinide hiç beceremiyor,bilmiyorum avrupada nasıl ama burda işler iyi gitmiyor.kendimde sonyericsson telelrini ta k750i den beri kullanıyorum,telefonları çok iyi am eleştirilmeyecek diya bi şey yok,kafayı değiş önce sony.
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bafbaf 7 yıl
Beter ol sony.
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nightsoldier 7 yıl
yeniden yapılanmada bunlar kaçınılmazdır. Işçi çıkartmak bir şirketin iflasın eşiğine geldiğini göstermez. Sony denilen şirket mp3 çalarlardan oyun konsollarına ve hatta müzik sistemlerine varıncaya kadar çok değişik sektörlerde üretim yapan bir şirket. Bunlar zaten ericsson hisselerinin alınmasından sonra öngörülmüştü. Kaldıki yeni s p ve u serileri tasarım ve özellik açısından oldukça başarılı bulundu. Barcelonada hepimiz gördük. Yeni sesi birçok yenilikle geldi. Biraz mantıklı olun arkadaşlar hemen iflas etmiş gibi konuşmayın...
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vidoko 7 yıl
sony adını satıyor kalite dersen birçok markayla farkı yok , sony apple gibi de olamaz adamlarda mükemmel akıcı bir yazilımı var .batma bir anda olmaz zaten ancak böyle gıderse batmaya mustahak .artık anlamasi lazim sony tek kaliteli marka değil.
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Piêr Dé Sans 7 yıl
Siz Sony yi sadece telefondan ibaret mi sanıyorsunuz? Sony belli alanlarda kendini ispat etmiş bir firmadır. öyle ha deyince batmaz. 10 000 kişi çıkararır 20000 kişi alır bu sorun değil. Sony sizin iddia ettiğiniz gibi çok çok pahalı da değil şuan. Eskiden deseniz eyvallah. Ama bana kalırsa arada verdiğiniz fiyat farkını bir şekilde karşılıyor Sony. Televizyon alsanız en canlı renkler Sony de. Ses deseniz araç sistemleri, ev sinema sistemleri, teypler, mp3 playerlar , kulaklıklarda iyi bir yeri var. Fotoğraf makinesi ve kamera deseniz yine kendine has bir duruşu ve belli başlı modellerde üstünlüğü var. Laptop deseniz kasası sağlam, stabil çalışan, estetiğe önem veren bir firma. Telefon deseniz Sony nin ilk ürettiği telefon (ericsson öncesi) döneminde kimsenin aklına gelmeyen özellikleri barındıran cihazlardı. Baktığınızda Sony Ericsson un bir çok modeli piyasayı alt üst etmiş telefonlardı. Sony nin hatası ise son kullanıcıdan ziyade belli başlı kesimlere hitap etmeye çalışmasıydı. Ürün kalitesini düşürmeden " üst seviye kullanıcı alsın kâfidir" mantığıyla ilerlediği için piyasada Samsung veya Philips ile rekabet etmeye uğraşmadı. Televizyon piyasasından belli ürünlerini çekme isteği de bundan kaynaklı. Alt kesime satmayı bırakıp üste hitap etmeye çalışıyor. Bu bir hata mıdır? Bence değil. Zaten alacak kesim belli. Alt kesime satamıyor. o yüzden alt kesime cihaz üretmeye gerek yok bana kalırsa.
Sony büyük bir firmadır. Batacak matacak hikayelerini daha çok duyarız. Birisi de Sony Apple olamaz demiş ama tam tersi. Apple bir Sony olamaz. Apple belli ürün gamını üreten, tek tip üretim yapan bir firma. Sony gibi çeşitliliği olan bir firma değil. O yüzden aynı kefeye koyulmaz. Yanlış bir düşüncedir.
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Coco.Jambo 7 yıl
du bakiyim japonyadaki amca oglu hakutomo numinotoyu arayim. bakalim isten cikarmslar mi
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NuKe_MaNia 7 yıl
yeniden yapılandırmanın sonuçları işte direkt batırdınız firmayı dur bakalım ne olacak ona göre
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nedensiz07 7 yıl
SF01
ben sony e birşey olacagını sanmıyorum elindeki patentler bile yetersony nin elinde bulundurdugu ortaklıklar ve şirketlerBirleşmeler, devralmalar ve ortak girişimler1987 yılında CBSi devraldı.1991 yılında adı Sony Music Entertainment olarak değiştirildi.1989 yılında Coca-Cola Company ve Colombia Pictures Entertainmentı devraldı.Daha sonra adı Sony Pictures Entertainment olarak değiştirildi.1993 yılında Psygnosis Limitedı devraldı.Bu şirket bilgisayar oyunu üretiyordu.Daha sonra bu şirketin müdürü Sony Computer Entertainment Europea müdür olarak atandı[17].1995 yılında Sony/ATV Music Publishing LLC şirketi için Michael Jackson ile yarı yarıya ortak oldu.1997 yılında Toyota ile yarı yarıya ortak olarak ST Liquid Crystal Display Corporationı satın aldı.1997 yılında Sony ve Panavision ilk HDV 1920X1080 kameralarını tanıttı. (Sony HDW-F900) Ayrıca firmanın %40 hissesine sahip.2001 yılında Ericsson ile ortak olarak Sony Ericssonu kurdu.2002 yılında Aiwa Corporationı satın aldı.2004 yılında S-LCD Corporationnın %50 hissesini Samsunga sattı.2005 yılında MGMyi devraldı.2006 yılında Sony NEC Optiarc Inci %55 hisseyle satın aldı.2006 yılında Sony/ATV Music Publishingdeki Michael Jacksonın %50 hissesini devraldı.2006 yılında Konica Minoltayı devraldı.2006 yılında Grouper Networksü devraldı.2006 yılında Field Emission Technologies Inci devraldı.2007 yılında Qreatic Design Inci Qimonda AG ile birlikte kurdu.2007 yılında Moversa GmbHyi NXP Semiconductors ortaklığıyla kurdu.2008 yılında Gracenote, Inci 260 milyon dolara devraldı.2008 yılında Bertelsmann AGyi Sony BMG Entertainment devraldı.sony nin 167.000 çalışanı var 10.000 çalışan pek etkilemez sony yi,ne olursa olsun tv mi alacam gider sony alırım,telefonmu alacam gider sony alırım,laptopmı alacam gider sony vaio alırım insan kullanınca diger markalarla aradaki farkı anlıyor

kesinlikle katılıyorum hocan.. millet sony battı demiş sanki bakkal dükkanı.. sony belki pahalı ama verdigim her kurusum sonuna kadar helal olsun sony e.. kalıtesı baska
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danGerfuLL 7 yıl
Agzi olan konusuyor. PS oynamak icin cafeye giden bir ton adam Sony'i batirma derdinde.
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cagataykoroglu 7 yıl danGerfuLL
danGerfuLL

Agzi olan konusuyor. PS oynamak icin cafeye giden bir ton adam Sony'i batirma derdinde.

senede 3 milyar dolar zararı Ps oynamak için cafeye giden liseliler mi kapatacak? Neden cafeye gidiyorlar? çünkü çoğu oyunları ve cihazı alamıyor. koca firmayı PS a bağladın helal olsun.
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SF01 7 yıl
ben sony e birşey olacagını sanmıyorum elindeki patentler bile yeter
sony nin elinde bulundurdugu ortaklıklar ve şirketler
Birleşmeler, devralmalar ve ortak girişimler
1987 yılında CBS'i devraldı.1991 yılında adı Sony Music Entertainment olarak değiştirildi.
1989 yılında Coca-Cola Company ve Colombia Pictures Entertainment'ı devraldı.Daha sonra adı Sony Pictures Entertainment olarak değiştirildi.
1993 yılında Psygnosis Limited'ı devraldı.Bu şirket bilgisayar oyunu üretiyordu.Daha sonra bu şirketin müdürü Sony Computer Entertainment Europe'a müdür olarak atandı[17].
1995 yılında Sony/ATV Music Publishing LLC şirketi için Michael Jackson ile yarı yarıya ortak oldu.
1997 yılında Toyota ile yarı yarıya ortak olarak ST Liquid Crystal Display Corporation'ı satın aldı.
1997 yılında Sony ve Panavision ilk HDV 1920X1080 kameralarını tanıttı. (Sony HDW-F900) Ayrıca firmanın %40 hissesine sahip.
2001 yılında Ericsson ile ortak olarak Sony Ericsson'u kurdu.
2002 yılında Aiwa Corporation'ı satın aldı.
2004 yılında S-LCD Corporation'nın %50 hissesini Samsung'a sattı.
2005 yılında MGM'yi devraldı.
2006 yılında Sony NEC Optiarc Inc'i %55 hisseyle satın aldı.
2006 yılında Sony/ATV Music Publishing'deki Michael Jackson'ın %50 hissesini devraldı.
2006 yılında Konica Minolta'yı devraldı.
2006 yılında Grouper Networks'ü devraldı.
2006 yılında Field Emission Technologies Inc'i devraldı.
2007 yılında Qreatic Design Inc'i Qimonda AG ile birlikte kurdu.
2007 yılında Moversa GmbH'yi NXP Semiconductors ortaklığıyla kurdu.
2008 yılında Gracenote, Inc'i 260 milyon dolara devraldı.
2008 yılında Bertelsmann AG'yi Sony BMG Entertainment devraldı.
sony nin 167.000 çalışanı var 10.000 çalışan pek etkilemez sony yi,ne olursa olsun tv mi alacam gider sony alırım,telefonmu alacam gider sony alırım,laptopmı alacam gider sony vaio alırım insan kullanınca diger markalarla aradaki farkı anlıyor
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XperiaTM 7 yıl
Acaba apple da kaç kişi çalışıyor telefon bölümü olarak ele alırsak ?
Onların yolundan mı gitmeye çalışıyorlar nedir bilemedim.
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