Sony, 10.000 kişiyi işten çıkarıyor

Sony Ericsson ortaklığındaki Ericsson hisselerinin devir alınmasıyla yeniden yapılanma sürecine giren Sony, geçen yıla ait 3.2 milyar dolarlık kayıp beklentisinin ardından 12 Nisan günü tepe yöneticisi Kazou Hirai'nin ağzından önümüzdeki süreçte planlanan yol haritasını aktaracak. Ancak toplantı öncesi bazı ağır kararlar alındığı belirtiliyor.





Japon iş dünyasına hitap eden Nikkei gazetesinin raporuna göre yeniden yapılanma sürecinde toplam 10 000 Sony çalışanı işten çıkarılacak. Bu Sony'nin iş gücünün yüzde 6'sına denk geliyor. İşten çıkarma süreci yılın sonlarına kadar devam edecek.





Diğer bir karar ise yöneticileri vuracak. Sony, Howard Stinger dahil 7 üst düzey yöneticiden aldıkları bonus ikramiyeleri geri vermesini isteyecek. Bu da Sony'nin içinde bulunduğu krizi gözler önüne seriyor.





Akıllı telefon pazarında Xperia serisiyle başarı yakalayan Sony, iki farklı tablet modeliyle de bu segmentte iddialı olmaya çalıştı. Yeni yıla yeni Xperia serisiyle giren Sony, bununla birlikte PS Vita satışlarında beklenen ilgiyi göremedi.





Perşembe günü bu haberlerin ne kadar gerçeğe yakın olduğu ortaya çıkacak. Ancak doğruysa bu yılın Sony için epey zor geçeceğini söyleyebiliriz.