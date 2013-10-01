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Sony, 2014'de akıllı telefon satışlarını %55 arttırmayı hedefliyor

5 yıl
1,1b
1
61
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Sony, 2014'de akıllı telefon satışlarını %55 arttırmayı hedefliyor

Yakın zamanda tanıttığı Xperia Z1 ile akıllı telefon pazarındaki elini güçlendiren Sony Mobile, gelecek yıldan umutlu.

Sony Mobile’ın tedarik zincirindeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre firma, 2014 Nisan ve 2015 Mart aylarını kapsayan 2014 mali yılında toplam 65 milyon adet akıllı telefonu satışı hedefliyor.  Diğer bir deyişle, firmanın 2013 mali yılında 42 milyon akıllı telefon satışı öngörüsü göz önüne alındığında Sony, satışlarını yıllık bazda %55 oranında arttırma planları yapıyor.

Sony, bu hedefe ulaşmak için Qualcomm’un çözümlerinin yanı sıra MediaTek çözümlerinden gücünü alan çok daha uygun fiyatlı akıllı telefonları satışa sunmayı planladığı öğrenilirken; Firefox işletim sistemiyle donatıltmış ilk akıllı telefonun 2014 içerisinde, özellikle gelişmekte olan pazarlarda giriş ve orta segmente hedef alarak satışa sunulacağı kaynaklar tarafında dile getirildi.


http://www.digitimes.com/news/a20130930PD206.html Yorum Yaz
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kucukyenici 5 yıl en beğenilen
Satışlarını arttırmak istiyorlarsa, not etsin sayın yetkililer. 1. Çerçeveyi küçük tutun, 2. Gerçekten kaliteli ekran kullanın, 3. Gelişmiş ses çiplerini telefonlara da dahil edin. 4.Tok esnaflık yapıp fiyatı yüksek tutmayın. Bunları yapın, sonra görüşelim!
Satışlarını arttırmak istiyorlarsa, not etsin sayın yetkililer. 1. Çerçeveyi küçük tutun, 2. Gerçekten kaliteli ekran kullanın, 3. Gelişmiş ses çiplerini telef...
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gdervisoglu 5 yıl
Brky
hilasaAcaba neye dayanarak boyle bir hedef koymuslar cok merakeediyorum
Bir şeye dayanmalarına gerek yok. İsimlerinin Sony olması yetiyor.

Artık günümüzde isim yetmiyor.. Bkz. Motorola, Nokia, Blackberry..
BrkyhilasaAcaba neye dayanarak boyle bir hedef koymuslar cok merakeediyorumBir şeye dayanmalarına gerek yok. İsimlerinin Sony olm...
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djkubi 5 yıl
Saçmalamaya başladı Sony.
Z nin fiyatı çoğu sitede hala 1800 civarı lg g2 varken Z almak hata.
Z1 g2 ile aynı fiyatta çıkmalıki hedefi tutsun.
Gerçekten Sony almak istiyorum ama çok itici olmaya başladı. Sırf 4k kameralarını satabilmek için z1'e 4k video koymadı g2 60sn kare video var. Sırf Walkman satabilmek için 24/192 ses çipini z1'e koymadı. Telefonun fiyatıda cabası buna rağmen z1 yada z alınırmı? Alınmaz.
Saçmalamaya başladı Sony.Z nin fiyatı çoğu sitede hala 1800 civarı lg g2 varken Z almak hata.Z1 g2 ile aynı fiyatta çıkmalıki hedefi tutsun....
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dirkali 4 yıl
Arçelik,Bosch,Vestel, veya X bi marka da arıza,sorun v.b. çıkması durumunda kendi servisleri muhataptır ve müşteri firma ve servis arasında tenis topu gibi gidip gelmez.Çağrı merkezi çalışanları sorunu çözemezlerse bir üst kademe müşteri memnuniyeti adına konuya dahil olur,müşterinin istediği yönde çözemezse bile müşteriye, ''Sony Kullanıcısı'' olduğu için kendisini değerli hissetmesi sağlanır.
Siz bunların hiç birini yapamadığınız için ben Sony aldığım güne lanet olsun diyorum.
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elazıglıyız 5 yıl
o fiyatlara çok zor
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fukox 5 yıl
Küsüratlı sallayalımda inansınlar...
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TheNewAtilla 5 yıl
Telefonuda televizyonuda belirledikleri fiyatları asla haketmiyor. Bakalım nereye kadar sürecek bu böyle
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DH Misafiri 5 yıl
Toshiromifune53
Tablet boyutunda 5 inc ekranlı telefon yapmaya devam ederse biraz zor. Telefonlarının çerçeveleri ekranlarından büyük oluyor. Tasasrım iyi ama ergonomi sıfır.

Çerçeveler ergonomiyi arttırıp tasarımı öldürüyor tam tersi olarak sen yanlış anlamışsın gülüm.Avucun elin başın değmiyor yanlışlıkla...
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DH Misafiri 5 yıl
djkubi
Saçmalamaya başladı Sony.Z nin fiyatı çoğu sitede hala 1800 civarı lg g2 varken Z almak hata. Z1 g2 ile aynı fiyatta çıkmalıki hedefi tutsun. Gerçekten Sony almak istiyom ama çok itici olmaya başladı. Sırf 4k kameralarını satabilmek için z1e 4k video koymadı g2 60sn kare video var. Sırf Walkman satabilmek için 24/192 ses çipini z1e koymadı. Telefonun fiyatıda cabası buna rağmen z1 yada z alınırmı alınmaz.

Bu 60 kare saniyeyse kalsın youtube.com/...
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yhackup 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

djkubi

Saçmalamaya başladı Sony.Z nin fiyatı çoğu sitede hala 1800 civarı lg g2 varken Z almak hata. Z1 g2 ile aynı fiyatta çıkmalıki hedefi tutsun. Gerçekten Sony almak istiyom ama çok itici olmaya başladı. Sırf 4k kameralarını satabilmek için z1e 4k video koymadı g2 60sn kare video var. Sırf Walkman satabilmek için 24/192 ses çipini z1e koymadı. Telefonun fiyatıda cabası buna rağmen z1 yada z alınırmı alınmaz.


Bu 60 kare saniyeyse kalsın youtube.com/...

bu mu 60sn benim Z bundan daha iyi çekiyor
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dryope_21 5 yıl
sony Ericsson zamanında da aynı hatayı yapıyordu.FİYATı düşür be sony z1 i adamakıllı fiyata vermezsen s4 alacam bak falan filan sony ya işte pufff
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ulmel 5 yıl
sony aşığı olmayan bu telefonu almaz . çerçeve , ekran , fiyat...

herhalde bende fan oldum dicem ama onca insan da aynı fikirdeyse..
LG G2 varken ve seneye G3 ü de aynı fiyat bazından verirse LG nin satışları yüzde kaç artar hepimiz görürüz
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okan_cehapelioglu 5 yıl
sony bu yıl 42 milyon telefonmu satmış vay be
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emre4335 5 yıl
TFT ekranla mı %55 artcak.
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