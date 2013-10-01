Sony, 2014'de akıllı telefon satışlarını %55 arttırmayı hedefliyor

Yakın zamanda tanıttığı Xperia Z1 ile akıllı telefon pazarındaki elini güçlendiren Sony Mobile, gelecek yıldan umutlu.

Sony Mobile’ın tedarik zincirindeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre firma, 2014 Nisan ve 2015 Mart aylarını kapsayan 2014 mali yılında toplam 65 milyon adet akıllı telefonu satışı hedefliyor. Diğer bir deyişle, firmanın 2013 mali yılında 42 milyon akıllı telefon satışı öngörüsü göz önüne alındığında Sony, satışlarını yıllık bazda %55 oranında arttırma planları yapıyor.

Sony, bu hedefe ulaşmak için Qualcomm’un çözümlerinin yanı sıra MediaTek çözümlerinden gücünü alan çok daha uygun fiyatlı akıllı telefonları satışa sunmayı planladığı öğrenilirken; Firefox işletim sistemiyle donatıltmış ilk akıllı telefonun 2014 içerisinde, özellikle gelişmekte olan pazarlarda giriş ve orta segmente hedef alarak satışa sunulacağı kaynaklar tarafında dile getirildi.

http://www.digitimes.com/news/a20130930PD206.html