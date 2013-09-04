Sony, 20.7 MP kameralı akıllı telefonuyla karşımızda: Xperia Z1

Sony, bugüne kadar pek çok söylentiye konu olan akıllı telefonu Xperia Z1'e (nam-ı diğer Honami) Berlin'de düzenlenen IFA 2013 etkinliği kapsamında resmiyet kazandırdı.



Fiziksel özelliklerle başlamak gerekirse 144 mm uzunluğunda, 74 mm genişliğinde, 8.5 mm kalınlığında ve 170 gram ağırlığında tasarlanan Xperia Z1, gerek IPX5 / IPX8 gerekse IP5X dayanıklılık sertifikalarını beraberinde getiriyor. Bu da akıllı telefonun, yaklaşık 1.5 metre derinliğindeki suya (maksimum 30 dk) ve toza karşı dayanıklılık sergileyebildiği anlamına geliyor. Siyah, beyaz ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip akıllı telefonun çerçevesi ise alüminyumdan imal edilmiş.



Xperia Z1, sahip olduğu gücü Qualcomm'un dört çekirdekli MSM8974 Snapdragon 800 platformuna borçlu. 28 nm'lik HPm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen, 2.2 GHz saat hızında görev yapan ve Krait 400 çekirdeğinin desteğini arkasına alan bu platformda grafik işlem birimi Adreno 330. 16 GB'lık dahili depolama alanı, microSD / microSDHC / microSDXC kartlar yardımıyla arttırılabilen (64 GB'a kadar) akıllı telefonun RAM miktarı ise 2 GB.

5-inç büyüklüğünde, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif TRILUMINOS ekrana yer verilen akıllı telefonun kamera konusunda bir hayli iddialı olduğunu söylemek mümkün. Sony, akıllı telefonun arka yüzüne 20.7 megapiksel çözünürlüğe, 27 mm f/2.0 Sony G geniş açı objektife ve 1/2.3-inç büyüklüğünde Exmor RS sensöre sahip bir kamera yerleştirmiş. Loş mekanlarda çekim için LED flaşın ve BIONZ görüntü işlemcisinin eşlik ettiği kamera, önceki söylentilerin aksine 4K çözünürlükte video kaydı değil; Full HD çözünürlükte video kaydı gerçekleştirebiliyor. Akıllı telefonun ön yüzündeki kameranın çözünürlüğü ise merak edenler için 2 megapiksel.



Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, NFC, GPS ve LTE gibi teknolojilerin eşlik ettiği akıllı telefon, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.3 Jelly Bean sürümünü kullanıyor. Son olarak 3.000 mAh kapasiteli bataryayla gelen akıllı telefonun, bu aydan itibaren boy göstermesi bekleniyor.

http://www.sonymobile.com/gb/products/phones/xperia-z1/#tabs