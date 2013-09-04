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Sony, 20.7 MP kameralı akıllı telefonuyla karşımızda: Xperia Z1

5 yıl
33,6b
1
650
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sony, 20.7 MP kameralı akıllı telefonuyla karşımızda: Xperia Z1
Sony, bugüne kadar pek çok söylentiye konu olan akıllı telefonu Xperia Z1'e (nam-ı diğer Honami) Berlin'de düzenlenen IFA 2013 etkinliği kapsamında resmiyet kazandırdı.
Fiziksel özelliklerle başlamak gerekirse 144 mm uzunluğunda, 74 mm genişliğinde, 8.5 mm kalınlığında ve 170 gram ağırlığında tasarlanan Xperia Z1, gerek IPX5 / IPX8 gerekse IP5X dayanıklılık sertifikalarını beraberinde getiriyor. Bu da akıllı telefonun, yaklaşık 1.5 metre derinliğindeki suya (maksimum 30 dk) ve toza karşı dayanıklılık sergileyebildiği anlamına geliyor. Siyah, beyaz ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip akıllı telefonun çerçevesi ise alüminyumdan imal edilmiş.
Xperia Z1, sahip olduğu gücü Qualcomm'un dört çekirdekli MSM8974 Snapdragon 800 platformuna borçlu. 28 nm'lik HPm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen, 2.2 GHz saat hızında görev yapan ve Krait 400 çekirdeğinin desteğini arkasına alan bu platformda grafik işlem birimi Adreno 330. 16 GB'lık dahili depolama alanı, microSD / microSDHC / microSDXC kartlar yardımıyla arttırılabilen (64 GB'a kadar) akıllı telefonun RAM miktarı ise 2 GB.
Sony, 20.7 MP kameralı akıllı telefonuyla karşımızda: Xperia Z1
5-inç büyüklüğünde, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif TRILUMINOS ekrana yer verilen akıllı telefonun kamera konusunda bir hayli iddialı olduğunu söylemek mümkün. Sony, akıllı telefonun arka yüzüne 20.7 megapiksel çözünürlüğe, 27 mm f/2.0 Sony G geniş açı objektife ve 1/2.3-inç büyüklüğünde Exmor RS sensöre sahip bir kamera yerleştirmiş. Loş mekanlarda çekim için LED flaşın ve BIONZ görüntü işlemcisinin eşlik ettiği kamera, önceki söylentilerin aksine 4K çözünürlükte video kaydı değil; Full HD çözünürlükte video kaydı gerçekleştirebiliyor. Akıllı telefonun ön yüzündeki kameranın çözünürlüğü ise merak edenler için 2 megapiksel.
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, NFC, GPS ve LTE gibi teknolojilerin eşlik ettiği akıllı telefon, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.3 Jelly Bean sürümünü kullanıyor. Son olarak 3.000 mAh kapasiteli bataryayla gelen akıllı telefonun, bu aydan itibaren boy göstermesi bekleniyor.
Sony, 20.7 MP kameralı akıllı telefonuyla karşımızda: Xperia Z1
 
 
 

http://www.sonymobile.com/gb/products/phones/xperia-z1/#tabs Yorum Yaz
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erdem3113 5 yıl
Sony nin yeni çıkardığı çerçeveye telefon özelliği eklenmiş çok iyi olmuş.
1 Yanıt Yanıtla +90
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nzmaydin 5 yıl
ka ka ka ka
Ben note 3 ten başkasını merak etmiyorum

O zaman ne işin var burda :D
Yanıtla +71
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kesbi 5 yıl
Malesef önceki haberler gerçek çıktı. Benim için büyük hayal kırıklığı. Hem tek ve led flaş, 7 inç kasaya 4 küsür inç ekran (büyük bir kısmı sanal tuşlara gidiyor). Çok kaba bir telefon olmuş. Boyu kaç cm merak ettim. O ekran 5 inçse kasa epeyce bir uzun olacaktır. Metre yerine kullanırız artık. Olmadı malesef sony yine olmadı. İşte sanal tuşları çıkarınca ortaya çıkan manzara. Oraya QWERTY klavye sığar diyesi geliyor insanın. Hoparlör tepeye alındığı halde üstteki boşluk yorumsuz:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Düzeltme: Aboooow. Boyu nerdeyse 15 cm.
Ohannesburg demek istiyorum.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Malesef önceki haberler gerçek çıktı. Benim için büyük hayal kırıklığı. Hem tek ve led flaş, 7 inç kasaya 4 küsür inç ekran (büyük bir kısmı sanal tuşlara gidi...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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orka55 4 yıl
Sony adam adam
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farego 5 yıl
Kamerası, lumia kadar tatmin edici mi? merak ettim..
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ensar_cakmak 5 yıl
Kamera çözünürlüğü güzel
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TearsForFears 5 yıl
Bu telefon du geçirmez degil suya dayaniklidir.O yuzden telefon kapaklardan su alirsa garanti disi birakabilirler.Xperia Z'de biraktilarda.Dikkatli kullanmanizi tavsiye ederim.Gerekmedikce artislik olsun diye suya falan atmayin.
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Teknode 5 yıl TearsForFears
LawLess437
Bu telefon du geçirmez degil suya dayaniklidir.O yuzden telefon kapaklardan su alirsa garanti disi birakabilirler.Xperia Z'de biraktilarda.Dikkatli kullanmanizi tavsiye ederim.Gerekmedikce artislik olsun diye suya falan atmayin.

Istedigim zaman da suya sokuyorum telefonu. Vakum testi yapmayan teleservice utansin sony utansin. Telefonun guvenilmicek bir durumu yok. Kamerali telefon alip kamerayi acmayin demek gibi bir sey bu. Kapak acik bilerek suya sokacak halim yok. He adam soktu mu suya kapak acik hemen vakum testi yap kacak yok mu adama yenisini verme ama baktin vakum testinde sorun var magdur etmeyeceksin milleti.
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run...rabbt 5 yıl
Arladaşlar bende alacam fakat hat üzerinden görüntülü görüşme yapılıyormu.Hemen alıcam varsa.
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Mactavish- 5 yıl
Geçenlerde Z1 inceledim çerçeveleri biraz itici ama genel olarak gerçekten beyazı "KARİZMA"

Malzeme kalitesine zaten laf yok.

LG ile fiyat farkı var ama LG ile kıyaslayacak bir telefonda değil şahsen.
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TEKİN 1881 5 yıl
neden 42 mp değil

şu nokia nın rekorunu geçseydi ya.

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killnOd 5 yıl TEKİN 1881
TEKIN corp.

neden 42 mp değil

şu nokia nın rekorunu geçseydi ya.



Rekor bildigim kadariyla suanda Z1 de cunku gercek 20mp sensor kullanan ilk ve tek telefon Z1 yaniliyor olabilirim.
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phoenix 5 yıl
Bugün teknosa ile vatanda inceledim elemanlar su geçirmiyor ama geçirirse garanti dışı kalacağını söylediler cidden çok saçma bi durum değil mi
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kaju waffle 5 yıl phoenix
phoenix
Bugün teknosa ile vatanda inceledim elemanlar su geçirmiyor ama geçirirse garanti dışı kalacağını söylediler cidden çok saçma bi durum değil mi

Taahut edilen bir ozellik kapsaminda ariza cikarsa garanti kapsaminda olur. Onlarin demesi onemlibdegil hakem heyetine gidince kazanilir. Su gecirmez debdigi icin de suya sokmayin yine dikkatli kullanin. Bebim de zamaninfa seiko saatim vardi su gecirmiyor diyr denize giriyordum dalaren tasa carpip catlattim ve bozuldu. Yanlislikla su dokulunce ya da yagmurda mecburen kullanildiginda sorun olacagini sanmiyorum olsa da garanti kapamanindadir.
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General. 5 yıl
Telefoncu arkadaşım eğer istersen sana 1900 tl ye getiririm dedi sizce fiyat nasıl
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phoenix 5 yıl
Galiba istanbul bilişimde 2050 tl olması lazım
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HiddeN_Ra 5 yıl
istanbulbilisim.com.tr/...

nakit fiyatı 2.036 TL
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uraltay85 5 yıl
2200e o işlemciye o kasa boyutu ve o ses... Yazık yeminlen...
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