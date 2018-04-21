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Sony 3D Oluşturucu ile artık üç boyutlu özçekim yapılabilecek

Sony, Xperia XZ Premium, XZ1 ve XZ Compact için 3D Oluşturucu uygulamasına bir güncelleme yayınladı. Eklenen özellik sayesinde artık 3 boyutlu özçekim oluşturup Facebook'ta paylaşılabilecek.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Sony'nin  Xperia XZ Premium, XZ1 ve XZ Compact modelleri için geliştirdiği 3D Creator uygulaması yeni bir güncelleme aldı. Gelen özelliklerin arasında en dikkat çekici olanı, arka kameralarında kullanılan 3D algoritma, ön kamerasına da eklenmiş oldu. Belirtilen Sony telefonlardan birine sahipseniz kendi özçekiminizi 3 boyutlu ortamda oluşturup Facebook'ta paylaşabileceksiniz.
Gelen güncellemeyi yükleyenler kendi yüzünü 360 derece tarattıktan sonra 3D modelini çıkarabilecekler. Tarattıkları görüntüyü dilerse Facebook'ta paylaşabilir, dilerse de Sony'nin sunucusuna aktarıp 4K modelleme çıkartabilirler. Sistem şuan için sadece Xperia XZ Premium, XZ1 ve XZ Compact modellerinde çalışabiliyor. Sony de dahil olmak üzere başka cihazlarda kullanılamıyor. 3D Oluşturucu 2.0 hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki tanıtım videosunu izleyebilirsiniz. 
 
3D Oluşturucu: Google Play Store 

https://blogs.sonymobile.com/2018/04/19/3d-creator-update-xperia-xz-premium-xz1-xz1-compact-rolls/ Yorum Yaz
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MonitörKertenkelesi 1 yıl
Oha. DH'de ilk kez bu kadar vahim ve kötü konu altı mesaj bölümüne rastladım buralar ne olmuş böyle?
Biri çıkmış "benimkinin kafası" diye argonun an babasını en kabasını koyup like alırken bir diğerleri bildiğin randevu ve özel mesaj bölümüne çevirmiş ortamı, PM'den konuşacağı şeyi burada kaşımak nedir? Bu neyin kafası? Ya DH'yi trolleyen paralı bir rakip site, buraları çökertme işlemine girişti ya da bu üyelerin artık bir kendilerine çeki düzen vermesi gerekiyor. Alo, ergenleşmeyin yahu.
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kartal172 1 yıl
iPhone da Trnio uygulamasını kullanıyorum. Tavsiye ederim.
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Jül Sezar 1 yıl OverClocK1ng
Est. takılıyorum Antalya ya ya da İstanbul'a gelirsen ben seni gezdireyim

Bu arada annem Sökeli'dir
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OverClocK1ng 1 yıl Jül Sezar
Valla bende motor var. Bugün tüm gün Buca'da gezdik. Ama Antalya'ya gelirsem ararım. Arkadaş ekliyorum. Oradan numaramı veririm.
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qkhn83 1 yıl
Kime ne faydası var
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filtrattivo 1 yıl
Bu neyin kafası ?
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Galatas4ray 1 yıl
Çok iyi düşünülmüş bişey düşünsenize oyunda yönlendirdiğiniz karakterin kafasını yüzünü böyle değiştirdiğinizi ilerde olur bu.
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flegga34 1 yıl
Apk var mı arkadaşlar bu uygulamanın
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Crown4 1 yıl
Evet bugün güncelledim denedim güzel bir uygulama
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darkhair 1 yıl
Bu bir yandan iyi, bir yandan kötü bir teknoloji.
Sevdiğin birinin kafasını taratıp bastırttın diyelim. O kişi ölünce napacaksın o kafayı? Atsan atamazsın, baksan bakamazsın. Düşüncesi bile kötü...
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intel7mix 1 yıl
Videodaki yengede erik gibi kütür kütür
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