Sony 3D Oluşturucu ile artık üç boyutlu özçekim yapılabilecek

Sony'nin Xperia XZ Premium, XZ1 ve XZ Compact modelleri için geliştirdiği 3D Creator uygulaması yeni bir güncelleme aldı. Gelen özelliklerin arasında en dikkat çekici olanı, arka kameralarında kullanılan 3D algoritma, ön kamerasına da eklenmiş oldu. Belirtilen Sony telefonlardan birine sahipseniz kendi özçekiminizi 3 boyutlu ortamda oluşturup Facebook'ta paylaşabileceksiniz.

Gelen güncellemeyi yükleyenler kendi yüzünü 360 derece tarattıktan sonra 3D modelini çıkarabilecekler. Tarattıkları görüntüyü dilerse Facebook'ta paylaşabilir, dilerse de Sony'nin sunucusuna aktarıp 4K modelleme çıkartabilirler. Sistem şuan için sadece Xperia XZ Premium, XZ1 ve XZ Compact modellerinde çalışabiliyor. Sony de dahil olmak üzere başka cihazlarda kullanılamıyor. 3D Oluşturucu 2.0 hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki tanıtım videosunu izleyebilirsiniz.

https://blogs.sonymobile.com/2018/04/19/3d-creator-update-xperia-xz-premium-xz1-xz1-compact-rolls/