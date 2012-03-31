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Sony, 4K çözünürlükte NEX-FS700E sinema kamerasını tanıtmaya hazırlanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,1b
1
43
Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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Görüntü standartlarında Full HD çözünürlük henüz yerleşmeye başlamışken, daha yüksek çözünürlük sunan ve 4K ile nitelenen yeni görüntü standardı da kendisine yer edinmeye çalışıyor.

Sony bu standarda uyumlu NEX-FS700E sinema kamerasını EOSHD sitesinin haberine göre gelecek haftaki NAB 2012 dijital medya fuarında tanıtmaya hazırlanıyor.

NEX-FS700E modeli Full HD kayıt yapabilen önceki FS100 modeli ile aynı NEX E gövdesini kullanıyor. Kamera 4K çözünürlükteki çekimleri 2.97Gbps aktarım hızlarına imkan veren 3G HD-SDI dijital arayüz ile atanmış bir harici kaydediciye aktarıyor. Kamera ile birlikte çok yönlülüğü artırmak için üçlü yoğunluk filtresinin de sunulabileceği belirtiliyor.

Sony NEX-FS700E modelinin 9000$ fiyat etiketiyle Haziran ayında piyasada olacağı tahmin ediliyor. Canon firması da 16000 dolarlık 4K çözünürlükteki EOS DSLR makinesini aynı fuarda tanıtacak. RED firmasının 4K çözünürlüklü Scarlet kamerası da 9000$ fiyatıyla piyasada bulunuyor.

Sinema sektörünün yavaş yavaş 4K çözünürlüğü benimsemeye başladığını söyleyebiliriz. Ancak piyasada bu çözünürlüğü destekleyen Toshiba, Sony ve LG gibi firmaların birkaç TV ve projeksiyon modeli bulunuyor ancak maliyetleri çok yüksek. Intel'in Haswell işlemci mimarisi de 4K video hızlandırma desteği sunacak. Londra 2012 Olimpiyatları'nda da Japonya kısmen 4K olarak müsabakaları yayınlayacak. 
4K yayın yapabilmek için çok ciddi altyapı yatırımları yapılması gerekiyor. Özellikle internet üzerinden 4K yayın yapmak şu anda mümkün değil. 

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inuY 7 yıl en beğenilen
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bydvd 7 yıl
bune arkadaş ya bune yaaaaaa biz daha led tv almadık 1080p. olarak ledtv de flim seyredemeddik bunedir yavvvvv bu kadar hızlı teknolojiyi ne koç ailesi nede sabancı tabik eder bizler nasıl takip etcez kedi ciğere baktığı gibi karşıdan bakcaz hep. mırnav mırnav. biz 4k alasıya kadar bunun 10k sıda çıkar...
bune arkadaş ya bune yaaaaaa biz daha led tv almadık 1080p. olarak ledtv de flim seyredemeddik bunedir yavvvvv bu kadar hızlı teknolojiyi ne koç ailesi nede sab...
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DH Misafiri 7 yıl
NeverJames
Herkes ttnete suç atıyorda adam akıllı hız paketi seçin kullanın sonra internet yavaş demeyin.20 megabit fibernet kullanıyorum wupload premium olursa 5 megabitle çekiyorum

Sen kesin avukatsın galiba hız paketini seçsen ne olacak aldığın cevap alt yapı yok bölgenizde 8 mbit tarifesindeki kişiler modem arayüzünde 6,8 veya 7,01 görmüyorlarmı ( hatta hattında kopmalar olanları 4 mbit veya 2 mbit e sabitleyen gerizekalılar değillermi bunlar ) bahanede aynen devam desteklediği bu kadar hattınızın sen fibernet 20 mbit tarifeye 44 tl veriyosun biz esnek oğlu esnek 8 mbit'e 59 tl ödüyoruz senmi akıllısın yoksa bizmi salakları oynuyoruz ?
sende wupload premium al 15 mbit ilemi çekiyorsun kaçla çekiyorsan çek!!!
NeverJamesHerkes ttnete suç atıyorda adam akıllı hız paketi seçin kullanın sonra internet yavaş demeyin.20 megabit fibernet kullanıyorum wuploa...
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DH Misafiri 7 yıl
saygılar türk islam katagorisi
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DH Misafiri 7 yıl
sinemadaki filmler kaça kaç pixel yayın yapıyor acaba 4k mı yoksa daha üstümü?
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izmirlibambam 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
sinemadaki filmler kaça kaç pixel yayın yapıyor acaba 4k mı yoksa daha üstümü?

filmler beyazperdede 2k çözünürlükte gösterilir.
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Guest-0924579C4 7 yıl
sadece 4k yı nasıl izleyeceğiz diye düşünmeyinki japonyada 8k yayın var ..
tüm filmler yüksek emisyon ve yüksek çözünürlük için 35 mm film çekilir ki hala en iyisidir .15 yıldır devamlı yakaladı diye haber çıkar ama görülürkü daha zamanı var.4k olması kadraja zoom yapma özelliğide katar ki bazı montajlarda hayat kurtarır.
2012 de çok modeller çıkacak her bütçeye göre.bir taneside jvc 5.000 dolar.
canona teşekkür etmek lazım 5d ile ortalığı kızıştırdı.
engadget.com/...
youtube da 4K videolarda var izleyebilene..ttnet izin verirse tabikii..
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Downer1040 7 yıl
Maşallah 8 saniyelik seri çekimde saniyede 240 kare çekiyor. Nasıl bi slow-mo'dur.
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jackal73 7 yıl
Atladığınız bir konu var.4K ile gözlüksüz 3D devri başlıyacak.Buda çok ciddi talep görmesi demek.(Tabiki fiyatların makul seviyelere gelmesi ile birlikte)
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khytr89 7 yıl
ama şu da bir gerçek ki 3D tutmadı.bu kez 4k kartını oynuyorlar.
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alpa07 7 yıl
Büyük bir şaşkınlık içindeyim
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söny 7 yıl
Evet ne internetimiz nede bunu oynatıcak bir makinamız var teknolaji artık kendi hızına yetişemez oldu
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emirizmir 7 yıl
Kamera hoş ama asıl mevzu 4k standardının kullanım alanları ne olacak.
50inç altı ekranlar için 1080p yeterli, 4k 8k bugünkü örnekleri 84inç tvlerde var; izlediği 3d filmi(3D'de göz başına toplam piksel ikiye bölünür)yüksek çözünürlüklü izlemek isteyen ev kullanıcısı, onlarca (800*600)güvenlik kamerasını aynı ekranda izleyecek bir güvenlik görevlisi, laboratuvarda mikroskobik incelemeleri daha detaylı bir ekranda görmek isteyen araştırmacı, yüksek çözünürlükte proje hazırlayan bir tasarımcı, fotoğraf baskısı yapan fotoğrafçı monitöründe yüksek çözünürlüğe ihtiyaç duyar.
Ekran kartlarının çoklu monitör seçenekleri ekran çerçevesi gibi birçok dezavantajı nedeniyle oyun kullanıcıları haricinde pek tercih edilmiyor.
Yüksek çözünürlüklü monitörler "4k olmasa da" Dell U3011(2550*1600=4096k piksel) Apple thunderbolt display (2650*1440=3816k piksel)günümüzde de kullanılmakta.
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alp0007 7 yıl
4Kyı 40 inch tvlerde insanın algılayabileceği sanmıyorum. Bence sinema salonları için faydalı olur.
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khytr89 7 yıl
günlük hayata inmesi için rahat bir 5 yılı var.ps4 ün yaygınlaşmasıyla 4k tv lerde yaygınlaşır. Geçen 1080p 32inç tv 1000tl civarıydı.bunlar ilk çıktığında 10.000tl den aşağı yoktu.lcd ler baya ucuzladı. 1500tl lik tablette bile 2k çözünürlük var. 4k tv ler ortalama 3000-5.000tl ile piyasaya girer. Ama sorun şu ki tv kanallarımızın %80 i hala 720p yayın yapıyor. Film için desek oynatıcısı da gerek. Sony nin bluray playerlerini 100tl den satma sebebide gayet mantıklı bir nedene bağlanmış oldu.
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Momo-Oz 7 yıl
Satın al ,itaat Et ve ÖL artık dünya bunun üstüne kurulu insanlarsatın almak için çalışıyor satın almak için yaşıyor

çoğunub biz bunu alamayız bıdı bıdı demiş zaten bu sinema sektörü için kullanıcı için degil bizim türkler cok meraklı birinin boynunda dslr görünce bence alıcamdemeye kullanmasını bilmez ama hava atcak ya gider alır yinede
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DH Misafiri 7 yıl
Fiyat yanlış sanırım. Sinema kamerası fiyatları böyle fiyatlarla satılmaz. 30.000 liradan başlar, 200.000 liraya kadar gider. Kaldı ki 4K çözünürlük destekliyse 200.000 lirayıda geçer. İki sıfır daha ekleseler şaşırmam:))
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