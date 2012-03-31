Sony, 4K çözünürlükte NEX-FS700E sinema kamerasını tanıtmaya hazırlanıyor

Görüntü standartlarında Full HD çözünürlük henüz yerleşmeye başlamışken, daha yüksek çözünürlük sunan ve 4K ile nitelenen yeni görüntü standardı da kendisine yer edinmeye çalışıyor.





Sony bu standarda uyumlu NEX-FS700E sinema kamerasını EOSHD sitesinin haberine göre gelecek haftaki NAB 2012 dijital medya fuarında tanıtmaya hazırlanıyor.





NEX-FS700E modeli Full HD kayıt yapabilen önceki FS100 modeli ile aynı NEX E gövdesini kullanıyor. Kamera 4K çözünürlükteki çekimleri 2.97Gbps aktarım hızlarına imkan veren 3G HD-SDI dijital arayüz ile atanmış bir harici kaydediciye aktarıyor. Kamera ile birlikte çok yönlülüğü artırmak için üçlü yoğunluk filtresinin de sunulabileceği belirtiliyor.





Sony NEX-FS700E modelinin 9000$ fiyat etiketiyle Haziran ayında piyasada olacağı tahmin ediliyor. Canon firması da 16000 dolarlık 4K çözünürlükteki EOS DSLR makinesini aynı fuarda tanıtacak. RED firmasının 4K çözünürlüklü Scarlet kamerası da 9000$ fiyatıyla piyasada bulunuyor.





Sinema sektörünün yavaş yavaş 4K çözünürlüğü benimsemeye başladığını söyleyebiliriz. Ancak piyasada bu çözünürlüğü destekleyen Toshiba, Sony ve LG gibi firmaların birkaç TV ve projeksiyon modeli bulunuyor ancak maliyetleri çok yüksek. Intel'in Haswell işlemci mimarisi de 4K video hızlandırma desteği sunacak. Londra 2012 Olimpiyatları'nda da Japonya kısmen 4K olarak müsabakaları yayınlayacak.

4K yayın yapabilmek için çok ciddi altyapı yatırımları yapılması gerekiyor. Özellikle internet üzerinden 4K yayın yapmak şu anda mümkün değil.