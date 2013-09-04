Sony, 4K video çekebilen FDR-AX1 ve üst seviye ses kayıt yeteneği ile hazırladığı HDR-MV1 isimli video kameralarını resmi olarak tanıttı

Geçtiğimiz saatler içerisinde yaptığı etkinlik kapsamında QX10, QX100 ve HDR-AS30 isimli görüntüleme ürünleri duyuran teknoloji dünyasının öncü isimlerinden Sony, ayrıca 4K video çekebilen FDR-AX1 ve üst seviye ses kayıt yeteneği ile hazırladığı HDR-MV1 isimli video kamera modellerini de resmi olarak tanıttı.

Firma tarafından normal kullanıcılara yönelik olarak hazırlanan ilk 4K video kamera modeli olma özelliği taşıyan FDR-AX1, gövde özellikleri ile profesyonel bir yapı ortaya koyabiliyor. Bu doğrultuda teknik olarak 3840 x 2160 piksel çözünürlüğünde saniyede 60 kare sesli (Dahili 2 kanal stereo mikrofon) video çekimi yapabilen ürün, bünyesinde 1/2.3" Exmor R 8.3MP CMOS görüntü sensörü barındırıyor. 20 kat optik yakınlaştırma sağlayan F/1.6 - f/3.4 31.5 - 630mm Sony G lens kullanan kamera, optik görüntü sabitleme teknolojisiyle de her koşulda üst seviye sonuçlar ortaya koyabiliyor. 16:9 en boy oranında çekim yapabilen FDR-AX1, üzerinde 3.5-inç (8.8 cm) Xtra Fine 3D 1.29 milyon piksel LCD ekran ve açısı ayarlanabilir bir optik vizör barındırıyor. Yüksek çözünürlüklü videoların altıdan kalkabilmek adına yüksek kapasiteli iki adet XQD, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo ve SD/SDHC/SDXC hafıza kartlarını kullanan kamera, ayrıca HDMI ve USB2.0 portları üzerinden veri aktarımı sağlayabiliyor. 189 x 193 x 362 mm boyutta hazırlanan Sony FDR-AX1, batarya dahil 2.77 kg ağırlığa sahip.

Birçok farklı video formatını aktif olarak destekleyen ve manuel ayar noktasında oldukça geniş seçenekler sunan kamera, özel tasarım yapısıyla da rahatlıkla taşınabiliyor. Ekim ayında dağıtımına başlanacağı belirtilen Sony FDR-AX1 4K video kamera modeli, sunduğu teknik özellikler dikkate alındığında normal karşılanabilecek 4,500$ gibi bir fiyat etiketine sahip olacak.

Görüntüleme sektörüne özel olarak ayrıca HDR-MV1 isimli video kamera modelini de duyuran Sony, bu model ile tüketicilere aynı anda hem yüksek kaliteli video hem de ses kayıt imkanı sunuyor. Üzerinde teknik olarak 16MP çözünürlüğünde arka aydınlatmalı Exmor R CMOS sensör, BIONZ görüntü işlemcisi ve 120 derece görüş açısına sahip Carl Zeiss Vario-Tessar lens yer alan kamera, bu sayede saniyede 30 kare hızında 1920 x 1080 piksel video çekimi ve dahili mikrofonuyla 120 derecelik geniş bir alan içerisinden 44.1kHz/16-bit LPCM ve 48kHz/128kbps AAC (2 Kanal Stereo) formatında ses kaydı yapabiliyor. Tasarımsal olarak gün içerisinde duyurulan Sony HDR-AS30 aksiyon kamerasına benzeyen model, biraz daha büyük gövdesi üzerinde 2.7-inç 460 bin piksel bir LCD ekran barındırıyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak harici mikrofon çözümleri bağlanabilen ve Wi-Fi ile NFC kablosuz bağlantı teknolojileri ile akıllı cep telefonu ya da tablet modelleri ile kablosuz olarak bağlantı kurabilen kamera, aynı zamanda micro HDMI ve USB2.0 potlarından da veri aktarımı sağlayabiliyor.

Tasarımsal olarak oldukça şık görünen Sony HDR-MV1, Aralık ayında 300$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.