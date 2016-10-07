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Sony A6500: Aynasız sınıfa yeni amiral gemisi

Aynasız profesyonel kamera sınıfında en beğenilen serilerden birisi olan A6000, bu yıl ikinci kez elden geçiriliyor ve daha performanslı olarak meraklılarının karşısına çıkıyor.
2 yıl
3,4b
1
18
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Tüm zamanların en beğenilen değiştirilebilir lensli aynasız kameralarından birisi olan A6000’i önceki yıl piyasaya süren Sony, bu yılın Şubat ayında da A6300 modelini görücüye çıkarmıştı. Aradan fazla zaman geçmeden A6500 modeli de piyasaya çıkıyor.

E-mount uyumlu A6500 aslında A6300 modelinin üzerinde yükseliyor ancak bazı farklılıklar var ve bu farklılıkların son kullanıcı tarafında önemi büyük. Ayrıca APS-C sensörlü kameralar açısından da ilklere imza atıyor. İlk olarak ortak noktalara değinirsek:

Ortak Noktalar

A6500 modeli önceki versiyon gibi 24.2MP çözünürlüğünde APS-C sensör barındırıyor ve 425 faz algılamalı otomatik odaklama noktası mevcut. ISO aralığı 100-51200 olarak gerçekleşirken 4K video kaydı bulunuyor. Hızlı çekimlerde saniyede 11 kare veya toplamda 307 görüntü alınabiliyor.

Farklılıklar

İlk olarak BIONZ X görüntü işlemcisinin biraz daha geliştirildiğini belirtelim. Önceki versiyon da performansı ile beğeni toplamıştı ve sadece 0.05 saniyede bir nesne üzerine odaklanabiliyordu. Yeni son kullanıcı LSI sayesinde odaklama performansının daha da iyileştiği ifade ediliyor.

İkinci olarak LCD ekran dokunmatik özelliği kazanmış. Önceki modelde bunun eksikliği fazla hissediliyordu. Yine Sony APS-C sensörlü kameralar arasında ilk kez 5 eksenli optik görüntü dengeleme özelliğini kullanacak olan model A6500 olacak. Hatırlanacağı üzere bu özellik yazılım tabanlı olarak Xperia XZ amiral gemi modelinde de yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Lenovo’dan dev satın alma hamlesi"

Bu farklılıklar nedeniyle Sony A6500 modelinin boyutları biraz daha büyümüş. Kasım ayında satışa sunulacak olan modelin gövde fiyatının 1400$ civarında olacağı belirtiliyor. 

 

http://www.theverge.com/circuitbreaker/2016/10/6/13185920/sony-a6500-a6300-mirrorless-digital-camera-specs Yorum Yaz
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ezimuse 2 yıl en beğenilen
8 ayda yeni bir gövde! Alan kullanıcılar kendini enayi olarak hissetmiyorlardır umarım :)
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aragorn22 2 yıl
Apsc gövde çıkaracağına. Apsc için birkaç kaliteli lens çıkarsın.
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aybey 2 yıl
5 yönlü optik sabitleme ilk olarak Sony A7II de sunuldu!

Arkadaşlar, yukarıdaki yorumu, yazının şu şekildeki hali ile yazdım!
''Hatırlanacağı üzere bu özellik daha önce Xperia XZ amiral gemi modelinde kullanılıyor/kullanıldı '' mealinden yazılmıştı.
Şimdi ise -muhtemelen düzeltilmiş- ''Hatırlanacağı üzere bu özellik yazılım tabanlı olarak Xperia XZ amiral gemi modelinde de yer alıyor. ''yazıyor.

Birdaha alt yazı geçmek isteyen olursa bilgisen sunarım. Okuduğumu anlayacak ve yorumlayacak kapasitedeyim.

İyi niyetli uyarılarınız için sağ olun.
5 yönlü optik sabitleme ilk olarak Sony A7II de sunuldu!Arkadaşlar, yukarıdaki yorumu, yazının şu şekildeki hali ile yazdım!''Hatırlanacağı üz...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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eniyiteknoloji 2 yıl
Laowa Venus 12mm Zero-D Lens-Sony Uyumlu
12mm olup balıkgözü olmayan lens sony kullanıcılarına tavsiyemdir
fotoaksesuar.com/...
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ozbey08 2 yıl
fiyatı kdv ile 5000tl falan ediyor ki o fiyata sony a7 m2 alırım daha iyi.
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kakarikikiri 2 yıl
aslında güzel cihaz, 3-4 stop avantaj sağlasa sigma 30mm f 1.4 ve 18-105 f4 ile güzel takılmalık bir cihaz olurdu ama çok tipsiz. ve sony nin ürün politikası çok tutarsız, gövde çıkartıyorsun lens çıkarmıyorsun... birkaç tane işe yarar lens var, fuji m4/3 sistemler almış başını gitmiş, sony hala kaç senedir işe yarar lens çıkarmadı
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Fenomenon 2 yıl
Çok aşırı pahalı. 6300 bile pahalı bence. 6300'ün 4k video dışında bir özelliği yok. 6500 ise aşırı pahalı olmuş. 5 eksenli görüntü sabitleme iyi güzel de bu özelliğin 6300'de hatta 6000'de bile olması gerekirdi. A57'de görüntü sabitleme var a6000'de yok. Sonuç olarak pahalı olmuş. A6000 hala f/p olarak çok önde.
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ercument007 2 yıl
Buna yeni cihaz demek mümkün değil. Olympus, panasonic cevabı verdi. Sony kendi yeni duyurduğu cihaz bunlardan geri kalınca hemen yeni gövde çıkardı. Yeni lens yine yok. Sadece gövde çıkartmak ile olmuyor bu işler.
Rakipleri hızlı netlemenin yanından doğru ve istikrarlı netleme önemlidir. Biz hızlıyız diyerek netleme sayısının çokluğu ile övünenlere inanmayın deneyin göreceksiniz bizimki daha iyi diyor. Buna cevap olarak süper hızlı netliyoruz diyerek rakiplerinin gülmesine neden oluyor.
5 yönlü titreşim engelleyici eklemiş ama olympus gibi 5 durak diye gerile gerile söyleyemiyor. Demek ki o kadar iyi çalışmıyor. 4k 100 mbps diyor. Olympus yenn modelinde zaten 237 demişti. Panasonic zaten bunların ikisinden de iyi video tarafında.
Neymiş 20 saniye aralıksız 11 kare çekiyormuş. 307 fotoğrafa kadar. Pil 320 çekimde bitiyor. Yani pil 30 saniye içinde bitiyor. Bu konuda tebrik etmek gerek. Hız dersen 11 kare ama sürekli netleme mi tek netleme mi belli değil. Sabit odaktır büyük ihtimalle.
Yeni bir şey yok ama yeni ürün var orta'da alınası olmamış. Hatta a6300 modelini alanlar için sony firmasının güveni kalmadı. 6-7 ay içinde yeni model çıkartmak ile müşteri memnun edilmez.
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Infinitum 2 yıl
Haberi görünce çok sevindim, A6300'ü biraz daha beklersem ucuza alabilirim.
Bu kadar kısa zaman diliminde gövde çıkardıklarını bilmiyordum. 6 ayda bir telefon mantığı fotoğraf bölümüne de yansımış.
Hiç DSLR işine girmeden fotoğraf/video işlerine 6300'le başlamayı planlıyorum.
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aragorn22 2 yıl
Apsc gövde çıkaracağına. Apsc için birkaç kaliteli lens çıkarsın.
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Das Boot 2 yıl
A7ii ile cok az fark var fiyat anlaminda. Video tarafiyla isi olmayan rahatlikla a7ii'yi tercih edebilir.
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kenya64 2 yıl
Sanırım a6300 fiyatının yüksekliği sebebi ile a6000 in yerini alamadı. Kaldı ki sadece video iyileştirmeleri haricinde fotoğraf olarak çok bir ilerleme görünmiyordu. Sanırım bu hamle ile sony hem a6300 ün fiyatını biraz düşürerek daha alınabilir seviyeye çekecek hem de beklentileri tam olarak karşılayan bir model ile de aps-c kullanıcıları için tepe modeli piyasaya sürmüş olacak.

Ayrıca haber çok eksik, daha fazla bilgi verilmeliydi.
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serkanozg 2 yıl
6 ayda bir milim milim ilerleme ekliyerek gövde çıkar sonra kullanıcıların sony e geçmesini bekle. bakın 5d mark3 2012, mark4 2016 da çıktı. mark 3 ü olanlar şimdi mark 4 e geçmeyi planlıyor. 6300 ü olanların kaçı 6500 e geçmek ister sony e sormak lazım.
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aybey 2 yıl
5 yönlü optik sabitleme ilk olarak Sony A7II de sunuldu!

Arkadaşlar, yukarıdaki yorumu, yazının şu şekildeki hali ile yazdım!
''Hatırlanacağı üzere bu özellik daha önce Xperia XZ amiral gemi modelinde kullanılıyor/kullanıldı '' mealinden yazılmıştı.
Şimdi ise -muhtemelen düzeltilmiş- ''Hatırlanacağı üzere bu özellik yazılım tabanlı olarak Xperia XZ amiral gemi modelinde de yer alıyor. ''yazıyor.

Birdaha alt yazı geçmek isteyen olursa bilgisen sunarım. Okuduğumu anlayacak ve yorumlayacak kapasitedeyim.

İyi niyetli uyarılarınız için sağ olun.
2 Yanıt Yanıtla +4
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ercument007 2 yıl aybey
aybey

5 yönlü optik sabitleme ilk olarak Sony A7II de sunuldu!

Zatan sony aps-c gövdeler için ilk diyor. Sony için a7 ii ilk 5 eksenli ama diğer firmalarda'da daha eskisi var. Orada belirtilen yer önemli.
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