Sony A6500: Aynasız sınıfa yeni amiral gemisi

Tüm zamanların en beğenilen değiştirilebilir lensli aynasız kameralarından birisi olan A6000’i önceki yıl piyasaya süren Sony, bu yılın Şubat ayında da A6300 modelini görücüye çıkarmıştı. Aradan fazla zaman geçmeden A6500 modeli de piyasaya çıkıyor.

E-mount uyumlu A6500 aslında A6300 modelinin üzerinde yükseliyor ancak bazı farklılıklar var ve bu farklılıkların son kullanıcı tarafında önemi büyük. Ayrıca APS-C sensörlü kameralar açısından da ilklere imza atıyor. İlk olarak ortak noktalara değinirsek:

Ortak Noktalar

A6500 modeli önceki versiyon gibi 24.2MP çözünürlüğünde APS-C sensör barındırıyor ve 425 faz algılamalı otomatik odaklama noktası mevcut. ISO aralığı 100-51200 olarak gerçekleşirken 4K video kaydı bulunuyor. Hızlı çekimlerde saniyede 11 kare veya toplamda 307 görüntü alınabiliyor.

Farklılıklar

İlk olarak BIONZ X görüntü işlemcisinin biraz daha geliştirildiğini belirtelim. Önceki versiyon da performansı ile beğeni toplamıştı ve sadece 0.05 saniyede bir nesne üzerine odaklanabiliyordu. Yeni son kullanıcı LSI sayesinde odaklama performansının daha da iyileştiği ifade ediliyor.

İkinci olarak LCD ekran dokunmatik özelliği kazanmış. Önceki modelde bunun eksikliği fazla hissediliyordu. Yine Sony APS-C sensörlü kameralar arasında ilk kez 5 eksenli optik görüntü dengeleme özelliğini kullanacak olan model A6500 olacak. Hatırlanacağı üzere bu özellik yazılım tabanlı olarak Xperia XZ amiral gemi modelinde de yer alıyor.

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Bu farklılıklar nedeniyle Sony A6500 modelinin boyutları biraz daha büyümüş. Kasım ayında satışa sunulacak olan modelin gövde fiyatının 1400$ civarında olacağı belirtiliyor.