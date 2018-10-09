Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, ABD'de korsan oyun yüklü PS4 satışı yapan kişiye dava açtı

Sony, ABD'de kırık PS4 satışı yapan bir satıcıya dava açtı. Dava dosyasına, oyunların telif hakkı ihlalini de ekledi. Davanın, diğer satıcıların gözünü korkutmak amacıyla açılmış olması muhtemel.
7 ay
3,5b
1
11
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony Interactive Entertainment, ABD’de kırık PlayStation satışı yapan bir satıcıya dava açtı. Satıcı, eBay’de oyun yüklü kırık PS4 satışı yapıyor.

Sony’nin ifadesine göre davalı Eric Scales, eBay’de “Blackcloak13” mağaza adıyla ticaret yapıyor. Sony, dava açmadan önce “63 oyun yüklü kırık PlayStation 4” isimli ilanının siparişini verdi. İlanda yazdığı gibi oyun yüklü konsol geldi.

Sony, ABD'de korsan oyun yüklü PS4 satışı yapan kişiye dava açtı

Kırık PS4 satan tek satıcı bu değil. EBay’de yüzlerce satıcı, kırık PS4 satıyor. Sony’nin dava açtığı satıcının web sitesinde “Oyun satın almaya son verin”, “Tüm oyunlar ücretsiz” gibi ifadeler yer alıyor.  Sony, bugüne kadar yasal yaptırımda bulunmadığı satıcılara ilk kez bir dava açtı. Bu davanın, diğer satıcılar üzerinde baskı oluşturacağı tahmine diliyor.

PlayStation 4, uzun zamandır kırılabiliyor. Yazılım versiyonu 5.05 ve altında olan cihazlar, herhangi bir donanımsal müdahale gerekmeksizin yaklaşık 3 dakikada kırılabiliyor. Yaklaşık 6 ay öncesine kadar çıkan oyunlar, korsan yöntemlerle oynanabiliyor.

Mahkeme yüklü bir ceza verebilir

Sony, muhtemelen bu davayı diğer satıcıların gözünü korkutmak amacıyla açtı. Firma, kırık PS4 satışı yapılmasının yanında, ilgili mağazanın oyunların telif haklarını ihlal ettiğini de dava dosyasına ekledi. Davaya eklenen üst seviye oyunların telif hakkı ihlali ile nedeniyle, mahkeme yüzbinlerce dolar ceza verilebilir.

Türkiye’de de kırık PS4 satışı yaygın bir şekilde yapılıyor. İkinci el satış platformlarında ve pasajlarda satış yapan binlerce satıcı var. Sony’nin açtığı dava, bu satıcıların satışını etkileyecektir.



https://torrentfreak.com/images/sonycomp.pdf Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
AC_Hawker 7 ay en beğenilen
Hiiiç millete 'aman kopya oyun kullanmayın' algısı yaratmaya çalışmayın boşa. O iş bitti. Türkiye'de 1-2 seneye orjinal oyun satışlarının nasıl düştüğüne hepimiz şahit olacağız. Dünyanın hiç bir yerinde maaşının 1/3 ini bir oyuna verecek ülke vatandaşı yoktur. O en küçük kur farkını dakikasinda misliyle bize yansıtan PS Ingiltere, kendi vatandaşına versin bakayım 500 £'a oyun. Ülkede iç savaş çıkmıyormu :)
Hiiiç millete 'aman kopya oyun kullanmayın' algısı yaratmaya çalışmayın boşa. O iş bitti. Türkiye'de 1-2 seneye orjinal oyun satışlarının nasıl düştüğüne hepi...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +43
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Witcher3 7 ay
Bu ülkede bundan sonra orjinal oyun devri açılmamak üzere kapanmıştır. Neredeyse 500 liraya oyun satın alan biri kendinede ülkesinede en büyük kötülüğü yapar...
Bu ülkede bundan sonra orjinal oyun devri açılmamak üzere kapanmıştır. Neredeyse 500 liraya oyun satın alan biri kendinede ülkesinede en büyük kötülüğü yapar.....
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaazto28 7 ay AC_Hawker
valla hocam kusura bakma, bizde maaşının üçte birini değil maaşının 3 katını telefona gömenler var, oyunun içine apple logosunu eklesinler sen gör maaşlar nasıl harcanıyor ;)
valla hocam kusura bakma, bizde maaşının üçte birini değil maaşının 3 katını telefona gömenler var, oyunun içine apple logosunu eklesinler sen gör maaşlar nası...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fukachuu 7 ay
Çok güzel haber, sevindim valla. Darısı buradaki kırdıranların başına inşallah
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
joof 7 ay
sony kadar acgozlu soyguncu para delisi bir firma daha yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 7 ay
herkese açsa konsoldan kazandıpının iki katını kazanır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suÇ 7 ay
Ayaginizi denk alin diye goz kirpmis sony buradakilerede
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Witcher3 7 ay
Bu ülkede bundan sonra orjinal oyun devri açılmamak üzere kapanmıştır. Neredeyse 500 liraya oyun satın alan biri kendinede ülkesinede en büyük kötülüğü yapar...
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CWaRRioR 7 ay
Geçen gün playstation store'da denk geldim, WWE 2019 670 lira. Şok olmamak elde değil. Konsolu herhalde 4 sene önce 1000liraya aldım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihkosovalı 7 ay
O adamın yerinde olsam Türkiye'ye kaçarım burda serbest



Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AC_Hawker 7 ay en beğenilen
Hiiiç millete 'aman kopya oyun kullanmayın' algısı yaratmaya çalışmayın boşa. O iş bitti. Türkiye'de 1-2 seneye orjinal oyun satışlarının nasıl düştüğüne hepimiz şahit olacağız. Dünyanın hiç bir yerinde maaşının 1/3 ini bir oyuna verecek ülke vatandaşı yoktur. O en küçük kur farkını dakikasinda misliyle bize yansıtan PS Ingiltere, kendi vatandaşına versin bakayım 500 £'a oyun. Ülkede iç savaş çıkmıyormu :)
2 Yanıt Yanıtla +43
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaazto28 7 ay AC_Hawker
valla hocam kusura bakma, bizde maaşının üçte birini değil maaşının 3 katını telefona gömenler var, oyunun içine apple logosunu eklesinler sen gör maaşlar nasıl harcanıyor ;)
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tugares 7 ay
Çok emin olma üstad, verecek olan vardır illa ki ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
choyrn 7 ay AC_Hawker
İngilterede season pass sürümlü oyunların 850£ olduğunu bir an düşündümde hocam insanlar ne tepki verirdi acaba
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3540 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sony, playstation ve
8 etiket daha playstation 4 Jailbreak hack kırık ps4 exploit Oyunlar Yazılım Yusuf Akbaş
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 ay Google, Lens'i Pixel 3 ve 3 XL'in kamerasına entegre etti 7 ay Oyuncu odaklı Huawei Mate 20X geliyor 7 ay Karşınızda Türkçe, İngilizce ve Arapça bilen yerli yapay zeka robotu Akıncı-4 7 ay Google Pixel USB-C kulaklıklar duyuruldu 7 ay Cyberpunk 2077'de Türkçe dil desteği olacak mı? Resmi açıklama geldi 7 ay Pixel 3 serisini akıllı ekrana dönüştürebilen Google Pixel Stand tanıtıldı 7 ay NASA, Hubble'ın 'güvenli moda' alındığını açıkladı 7 ay TomTom ve INRIX'e göre İstanbul'da trafik giderek azalıyor 7 ay Pentagon virüs yayabilen böcek ordusu kurmak istiyor 7 ay Google’ın akıllı ekranı ile tanışın 7 ay Google’ın ilk Chrome OS tableti Pixel Slate tanıtıldı 7 ay Google Pixel 3 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 7 ay iOS 12.0.1 güncellemesi ile iPhone Xs'lerdeki Wi-Fi ve şarj sorunları düzeltildi 7 ay Call of Duty: Black Ops 4 sistem gereksinimleri açıklandı 7 ay Yeni nesil iPad Pro'nun sahip olacağı özellikler ortaya çıktı 7 ay 4K NBA 2K19 Video İnceleme 7 ay Dünya Sağlık Örgütü, sigara fiyatının artırılmasını istiyor 7 ay Boeing CEO'su: Sürücüsüz uçan arabalar beş yıl içinde göklerde olacak 7 ay Enflasyonla mücadele için web sitesi kuruldu 7 ay Ünlü kripto para borsası DSX, ABD'den önce Türkiye'de 7 ay GÖRÜNTÜLENEN Sony, ABD'de korsan oyun yüklü PS4 satışı yapan kişiye dava açtı Sonraki ''Hyperloop yolculuğu, tren yolculuğundan pahalı olmayacak'' 7 ay Google Plus platformu kapanıyor 7 ay Google, Pentagon'a bulut depolama hizmeti sunmayacak 7 ay Demiryollarından elektrik çalarak madencilik yapan adam 7 ay Milli füzeleri birbirine bağlayacak teknoloji: KEMENT ilk aşamayı geçti 7 ay Microsoft çevrim içi oyun hizmeti xCloud’u duyurdu 7 ay HyperX'ten yeni oyuncu kulaklığı: Cloud MIX 7 ay EVGA küçük yapılara SuperNOVA GM SFX güç kaynaklarını sunar 7 ay Asus ve G.Skill çift kapasiteli DDR4 bellekleri duyurdu 7 ay HMD Global yeni bir Nokia telefonu daha tanıtacak 7 ay Zararlı yazılım geliştirmekten 14 yıl hapis cezası yedi 7 ay Google Pixel Mini sesleri 7 ay Google kullanıcılarının da veri ihlali yaşadığı ortaya çıktı 7 ay Eti Alüminyum'dan savunma sanayinde çığır açacak buluş 7 ay RX 570’in halefi bu ay geliyor 7 ay 48A / 540W destekli MSI MPG Z390 Edge Gaming AC'nin kutusunu açtık! 7 ay LG Mobile, 5G ile birlikte kâra geçeceğine inanıyor 7 ay İlk 8 çekirdekli Core i7 işlemcisi duyuruldu 7 ay 100 bin dolar değerindeki gök taşı, 30 yıl boyunca kapı takozu olarak kullanıldı 7 ay Performans isteyenlere 28 çekirdekli Xeon işlemcisi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim