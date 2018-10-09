Sony, ABD'de korsan oyun yüklü PS4 satışı yapan kişiye dava açtı

Sony Interactive Entertainment, ABD’de kırık PlayStation satışı yapan bir satıcıya dava açtı. Satıcı, eBay’de oyun yüklü kırık PS4 satışı yapıyor.

Sony’nin ifadesine göre davalı Eric Scales, eBay’de “Blackcloak13” mağaza adıyla ticaret yapıyor. Sony, dava açmadan önce “63 oyun yüklü kırık PlayStation 4” isimli ilanının siparişini verdi. İlanda yazdığı gibi oyun yüklü konsol geldi.

Kırık PS4 satan tek satıcı bu değil. EBay’de yüzlerce satıcı, kırık PS4 satıyor. Sony’nin dava açtığı satıcının web sitesinde “Oyun satın almaya son verin”, “Tüm oyunlar ücretsiz” gibi ifadeler yer alıyor. Sony, bugüne kadar yasal yaptırımda bulunmadığı satıcılara ilk kez bir dava açtı. Bu davanın, diğer satıcılar üzerinde baskı oluşturacağı tahmine diliyor.

PlayStation 4, uzun zamandır kırılabiliyor. Yazılım versiyonu 5.05 ve altında olan cihazlar, herhangi bir donanımsal müdahale gerekmeksizin yaklaşık 3 dakikada kırılabiliyor. Yaklaşık 6 ay öncesine kadar çıkan oyunlar, korsan yöntemlerle oynanabiliyor.

Mahkeme yüklü bir ceza verebilir

Sony, muhtemelen bu davayı diğer satıcıların gözünü korkutmak amacıyla açtı. Firma, kırık PS4 satışı yapılmasının yanında, ilgili mağazanın oyunların telif haklarını ihlal ettiğini de dava dosyasına ekledi. Davaya eklenen üst seviye oyunların telif hakkı ihlali ile nedeniyle, mahkeme yüzbinlerce dolar ceza verilebilir.

Türkiye’de de kırık PS4 satışı yaygın bir şekilde yapılıyor. İkinci el satış platformlarında ve pasajlarda satış yapan binlerce satıcı var. Sony’nin açtığı dava, bu satıcıların satışını etkileyecektir.

https://torrentfreak.com/images/sonycomp.pdf