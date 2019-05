Playstation Avrupa: Türkiye'deki oyun fiyatlarıyla ilgili talepler değerlendirilecek

Döviz kurundaki artışın etkisiyle Türkiye’de oyun fiyatları çok fazla yükseldi. Üst seviye oyunların başlangıç fiyatları 500 liraya yaklaştı. Bazı oyunların fiyatı kısa sürede iki katına çıktı.

Yurt dışında $59.99 / €69,99 / £59.99 fiyat ile satılan pek çok üst seviye oyunun Türkiye fiyatı 469,00 TL'ye sabitlendi. 469 TL’lik bir oyunun ABD, Rusya, Hong Kong, BAE ve Endonezya’daki fiyatı yaklaşık 100 TL daha ucuza denk geliyor. Avrupa ülkelerindeki fiyatlar da yaklaşık 50 TL daha ucuz.

PSN Türkiye’deki fiyatlar, PlayStation İngiltere tarafından belirleniyor. Ülkemizdeki alım gücünün düşmesi göz önüne alınarak düşük bir fiyat belirlemenin aksine, döviz kurundaki hareketlilik göz önüne alınarak olması gereken fiyatın üstüne tampon fiyat da konularak yüksek satış fiyatları belirleniyor.

Yollanan mailler yetkililere ulaştı

DonanımHaber Forum üyelerimiz, oyunların yüksek fiyatının revize edilmesi için mail kampanyası başlattı. Oyun fiyatlarıyla ilgili durumu özetleyen bir maili, İngiltere’de bulunan PlayStation Avrupa’ya iletti. Mail kampanyasını oyun dünyasının önemli isimleri ve OyunGezer de destekledi.

PlayStation sahipleri, oyun fiyatlarının daha düşük seviyede fiyatlandırılmasını istiyor. Yüksek fiyatların revize edilmesini veya Steam gibi makul düzeyde sabit döviz kuru uygulamasına geçilmesini talep ediyor.

PlayStation Avrupa: Oyuncuların talepleri değerlendirilecek

Oyunsevelerin yoğun emeği sonucunda mailler yetkililere iletildi. Yoğun mail akışına tutulan PlayStation Avrupa, konuyu incelemeye aldı. Türk halkının alım gücü, döviz kurundaki hareketlilikler ve kar marjı dikkate alınarak değerlendirmede bulunulacak.

Konuyu gündeme taşımak isteyen oyuncuların çağrısı başarılı oldu. Umarız değerlendirme sonucunda da mutlu bir haber alırız.

Kullanıcılar toplu olarak şu metni gönderdi:

Hello there,



As Turkish Playstation owners, we would like to give feedback for recently increasing game prices in Playstation Store Turkey. Due to losing the value of Turkish Lira (TL) against USD & EUR, even basic needs has become more expensive in Turkey. With the latest price update in Playstation Turkey, Marvel’s Spider-Man (469 TL) & Red Dead Redemption 2 (469 TL) and even older games (like Shadow of the Tomb Raider is 469 TL, as well) almost corresponds 1/3 of the minimum wage (1603 TL). Therefore, it has become impossible to buy a game for us. The current exchange rate fluctuations do not show a change in our purchasing power.



Instead of following the way you did, we think Sony may apply the fixed exchange rate in the Turkish market like Steam. Turkish Playstation Store prices may be decreased to a mean value which corresponds the real purchasing power of Turkish people. Of course, we understand Sony's worries about the profit margin, but it is meaningless to sell a game to the minority at this price level. Instead of selling the game to the minority, with revised prices, thousands of players could buy the game. In the present, many games are cheaper on U.S Playstation store than Turkish store.



To sum up, we kindly ask Sony to revise the prices for Turkish Playstation Store and apply the fixed exchange rate that will make games reachable for Turkish Playstation players. We think it may be obtainable by revising the prices and putting a region lock to games that sold on Turkish PlayStation Store.



Türkçe çevirisi Merhaba,



Türk Playstation sahipleri olarak Playstation Store Türkiye’de son dönemde artan oyun fiyatları ile ilgili geri bildirimde bulunmak istiyoruz. Türk Lirası'nın (TL) ABD Doları ve Euro karşısında değer kaybetmesi nedeniyle, Türkiye'de temel ihtiyaçlar bile daha pahalı hale geldi. Playstation Türkiye'deki son fiyat güncellemesi ile Marvel's Spider-Man (469 TL) & Red Dead Redemption 2 (469 TL) ve hatta daha eski oyunlar (Shadow of the Tomb Raider (469 TL) gibi) asgari ücretin (1603 TL) neredeyse 1/3'üne denk geliyor. Bu nedenle, bizler için oyun satın almak artık imkansız hale geldi. Mevcut döviz kuru dalgalanmaları gerçek satın alma gücümüzü yansıtmıyor.



İzlediğiniz politikayı takip etmek yerine Sony'nin Türkiye pazarında Steam gibi sabit döviz kuru uygulayabileceğini düşünüyoruz. Türk Playstation Store fiyatları, Türk halkının gerçek satın alma gücüne karşılık gelen ortalama bir değere indirgenebilir. Elbette, Sony'nin kar marjı hakkındaki endişelerini anlıyoruz, ancak bu fiyat seviyesinde oyunları sadece azınlık bir gruba satmak anlamsız. Oyunu daha az kişiye satmak yerine revize edilmiş fiyatlar ile binlerce oyuncu oyunları satın alabilir. Şu durumda, pek çok oyun, ABD Playstation mağazasında Türk mağazasından daha ucuz.



Özetle, Sony'den Türk Playstation Store'a yönelik fiyatları revize etmesini ve sabit döviz kuru uygulamasına geçerek Türk Playstation oyuncuları için daha ulaşılabilir fiyatlandırma uygulamasını istiyoruz. Bunun, fiyatların revize edilerek ve Türk PlayStation Store'da satılan oyunlara bölge kilidi eklenerek mümkün olacağını düşünüyoruz.

Playstation Avrupa'dan tarafımıza iletilen yanıt:

"PS Store Türkiye fiyatlarıyla ilgili olarak iletmiş olduğunuz e-postalarınız ilgili kişilere ulaşmıştır. PlayStation Avrupa, e-postalarınızda belirttiğiniz taleplerinizi değerlendirmektedir. İlginiz için teşekkür ederiz."