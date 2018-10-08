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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Playstation Avrupa: Türkiye'deki oyun fiyatlarıyla ilgili talepler değerlendirilecek

DonanımHaber takipçilerinin başlattığı mail kampanyası yanıt verdi. PlayStation Avrupa'dan tarafımıza gelen yanıta göre oyuncuların talepleri değerlendirilecek. İşte PlayStation Avrupa'nın yanıtı.
7 ay
20b
1
82
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Döviz kurundaki artışın etkisiyle Türkiye’de oyun fiyatları çok fazla yükseldi. Üst seviye oyunların başlangıç fiyatları 500 liraya yaklaştı. Bazı oyunların fiyatı kısa sürede iki katına çıktı.

Yurt dışında $59.99 / €69,99 / £59.99 fiyat ile satılan pek çok üst seviye oyunun Türkiye fiyatı 469,00 TL'ye sabitlendi. 469 TL’lik bir oyunun ABD, Rusya, Hong Kong, BAE ve Endonezya’daki fiyatı yaklaşık 100 TL daha ucuza denk geliyor. Avrupa ülkelerindeki fiyatlar da yaklaşık 50 TL daha ucuz.

Playstation Avrupa: Türkiye'deki oyun fiyatlarıyla ilgili talepler değerlendirilecek
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PSN Türkiye’deki fiyatlar, PlayStation İngiltere tarafından belirleniyor. Ülkemizdeki alım gücünün düşmesi göz önüne alınarak düşük bir fiyat belirlemenin aksine, döviz kurundaki hareketlilik göz önüne alınarak olması gereken fiyatın üstüne tampon fiyat da konularak yüksek satış fiyatları belirleniyor.

Yollanan mailler yetkililere ulaştı

DonanımHaber Forum üyelerimiz, oyunların yüksek fiyatının revize edilmesi için mail kampanyası başlattı. Oyun fiyatlarıyla ilgili durumu özetleyen bir maili, İngiltere’de bulunan PlayStation Avrupa’ya iletti. Mail kampanyasını oyun dünyasının önemli isimleri ve OyunGezer de destekledi.

PlayStation sahipleri, oyun fiyatlarının daha düşük seviyede fiyatlandırılmasını istiyor. Yüksek fiyatların revize edilmesini veya Steam gibi makul düzeyde sabit döviz kuru uygulamasına geçilmesini talep ediyor.

PlayStation Avrupa: Oyuncuların talepleri değerlendirilecek

Oyunsevelerin yoğun emeği sonucunda mailler yetkililere iletildi. Yoğun mail akışına tutulan PlayStation Avrupa, konuyu incelemeye aldı. Türk halkının alım gücü, döviz kurundaki hareketlilikler ve kar marjı dikkate alınarak değerlendirmede bulunulacak.

Konuyu gündeme taşımak isteyen oyuncuların çağrısı başarılı oldu. Umarız değerlendirme sonucunda da mutlu bir haber alırız.

Kullanıcılar toplu olarak şu metni gönderdi:

Hello there,

As Turkish Playstation owners, we would like to give feedback for recently increasing game prices in Playstation Store Turkey. Due to losing the value of Turkish Lira (TL) against USD & EUR, even basic needs has become more expensive in Turkey. With the latest price update in Playstation Turkey, Marvel’s Spider-Man (469 TL) & Red Dead Redemption 2 (469 TL) and even older games (like Shadow of the Tomb Raider is 469 TL, as well) almost corresponds 1/3 of the minimum wage (1603 TL). Therefore, it has become impossible to buy a game for us. The current exchange rate fluctuations do not show a change in our purchasing power.

Instead of following the way you did, we think Sony may apply the fixed exchange rate in the Turkish market like Steam. Turkish Playstation Store prices may be decreased to a mean value which corresponds the real purchasing power of Turkish people. Of course, we understand Sony's worries about the profit margin, but it is meaningless to sell a game to the minority at this price level. Instead of selling the game to the minority, with revised prices, thousands of players could buy the game. In the present, many games are cheaper on U.S Playstation store than Turkish store.

To sum up, we kindly ask Sony to revise the prices for Turkish Playstation Store and apply the fixed exchange rate that will make games reachable for Turkish Playstation players. We think it may be obtainable by revising the prices and putting a region lock to games that sold on Turkish PlayStation Store.

Türkçe çevirisi

Merhaba,

Türk Playstation sahipleri olarak Playstation Store Türkiye’de son dönemde artan oyun fiyatları ile ilgili geri bildirimde bulunmak istiyoruz. Türk Lirası'nın (TL) ABD Doları ve Euro karşısında değer kaybetmesi nedeniyle, Türkiye'de temel ihtiyaçlar bile daha pahalı hale geldi. Playstation Türkiye'deki son fiyat güncellemesi ile Marvel's Spider-Man (469 TL) & Red Dead Redemption 2 (469 TL) ve hatta daha eski oyunlar (Shadow of the Tomb Raider (469 TL) gibi) asgari ücretin (1603 TL) neredeyse 1/3'üne denk geliyor. Bu nedenle, bizler için oyun satın almak artık imkansız hale geldi. Mevcut döviz kuru dalgalanmaları gerçek satın alma gücümüzü yansıtmıyor.

İzlediğiniz politikayı takip etmek yerine Sony'nin Türkiye pazarında Steam gibi sabit döviz kuru uygulayabileceğini düşünüyoruz. Türk Playstation Store fiyatları, Türk halkının gerçek satın alma gücüne karşılık gelen ortalama bir değere indirgenebilir. Elbette, Sony'nin kar marjı hakkındaki endişelerini anlıyoruz, ancak bu fiyat seviyesinde oyunları sadece azınlık bir gruba satmak anlamsız. Oyunu daha az kişiye satmak yerine revize edilmiş fiyatlar ile binlerce oyuncu oyunları satın alabilir. Şu durumda, pek çok oyun, ABD Playstation mağazasında Türk mağazasından daha ucuz.

Özetle, Sony'den Türk Playstation Store'a yönelik fiyatları revize etmesini ve sabit döviz kuru uygulamasına geçerek Türk Playstation oyuncuları için daha ulaşılabilir fiyatlandırma uygulamasını istiyoruz. Bunun, fiyatların revize edilerek ve Türk PlayStation Store'da satılan oyunlara bölge kilidi eklenerek mümkün olacağını düşünüyoruz.

Playstation Avrupa'dan tarafımıza iletilen yanıt:

"PS Store Türkiye fiyatlarıyla ilgili olarak iletmiş olduğunuz e-postalarınız ilgili kişilere ulaşmıştır. PlayStation Avrupa, e-postalarınızda belirttiğiniz taleplerinizi değerlendirmektedir. İlginiz için teşekkür ederiz."

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Ekrem71.5 7 ay en beğenilen
Sony den cevap : Fakirler oynamasın :)
Yanıtla +131
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khytr89 7 ay
Dear customers,
You are poor so takecare your self and sell your ps device.
Good luck,
Scee team
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BeyazBüyü 7 ay
Değerli editör arkadaşım, editörlüğü gönüllü mü yoksa ücretli olarak mı yapıyorsunuz? Gönüllü olarak yapıyorsanız eğer sorumu dikkate almayın, ancak ücretli olarak yapıyorsanız, Ps Avrupa'nın mesajının orijinal halini burada paylaşmanızı halen bekliyorum!
Değerli editör arkadaşım, editörlüğü gönüllü mü yoksa ücretli olarak mı yapıyorsunuz? Gönüllü olarak yapıyorsanız eğer sorumu dikkate almayın, ancak ücretli ...
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1 Yanıt Yanıtla +66
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# Ace # 7 ay
Eleştiri bile kaldırmıyor abi forum mesaj atıyoruz ne hakaret var, ne küfür sadece eleştiri çüş be.
Önüne gelen mesaj siler oldu bu kadar beter bir forum oldu burası....
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Umutcan 7 ay
Mailde torrent paylaşım linki atarlar, ölmüşsünüz gömeniniz yok sizi anca bu paklar diye.
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tnrvrd1996 7 ay
İnatla paylaşmadılar maili şaka gibi
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Witcher3 7 ay
banada cevap yazmıslar fakirler oynamasın diyorlar
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Sean john 7 ay
Cidden 400 lira neya milyoner olsam vermem yazıktır içim el vermez.
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Dante 7 ay
Donanimhaber A Haber'in kalitesini elde etmeye calisiyor. Buyuk bir yaris icerisindeler.
Soylesene donanimhaber, enflasyon yuzde 15 e dustu degil mi.
Arkadaslar haberin gercegini soracaginiz yere forumun yoneticilerini herkes mesaja eklesin. Herkesten etiketli mesaj bekliyoruz. Bunu da mi biz soyleyelim

Sayin Gun ve powerstorm, yaptiginiz haberin kaynagi nerededir?
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Source 7 ay
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Source 7 ay
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Source 7 ay Dante
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Dante 7 ay
Donanimhaber A Haber'in kalitesini elde etmeye calisiyor. Buyuk bir yaris icerisindeler.
Soylesene donanimhaber, enflasyon yuzde 15 e dustu degil mi.
Arkadaslar haberin gercegini soracaginiz yere forumun yoneticilerini herkes mesaja eklesin. Herkesten etiketli mesaj bekliyoruz. Bunu da mi biz soyleyelim

Sayin Gun ve powerstorm, yaptiginiz haberin kaynagi nerededir?
1 Yanıt Yanıtla +1
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Haykıran Bıngıldak 7 ay
Sony : Konuyu değerlendirdik, steame rekabet politikasına uyması için mail yolladık aksi halde mahkemeye vereceğiz.
Fakirler ölsün porşdan selamlar
SCEE
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oyuncu11790 7 ay
Konu hakkında neden cevap verilmiyor ? Haber yapılmış fakat haberin esas mevzusu mail ortada yok. Gerçekten mail atılmış olabilir, burada paylaşamıyor olabilirler fakat neden kimse çıkıp bir şey demiyor ?
Bende konu açayım o zaman, donanımhaber bana "konuyla ilgili mail gelmedi diye mail attı" diyeyim ? Ama hiç bir mesaj yada mail göstermeyeyim :)
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defected 7 ay
cevap ile ilgili ekran görüntüsü falan bekleyen arkadaşlar
adamların mail'ini sender kısmına yazıp kendi elinle mail yazmak paint'te bile yapılabilir :)
sony'nin kendine ait resmi bir kanalda yayınlaması lazım
ekran görüntüsü yayınlasalar ne olur :)
ben yapıpı yayınlayayım size bi tane sony göndermiş gibi ne var bunda
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Kartal Göz 7 ay
Playstation Avrupa'nın mail cevabı nerde? @theJuDGe_41
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