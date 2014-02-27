Sony, ABD'deki 20 mağazasını kapatıyor

Ciddi bir yeniden yapılanma sürecine giren Sony, bu şekillenmenin bir ayağını da ABD’de gerçekleştiriyor.

Sony Electronics’den yapılan resmi açıklamaya göre Sony, ABD’de kendi yönettiği 20 mağazasını kapatarak, 1000 çalışanını 2014 sonuna kadar işten çıkartacağını açıkladı. Bu kararla birlikte Sony’nin ABD’de faaliyet gösteren mağaza sayısı 11’e düşecek.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sony’nin Operasyonlardan Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi Mike Fasulo, bu kararı almanın kendileri için zor olduğunu ancak gelecekte Sony’nin daha iyi bir yerde olması için bu kararı vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

Hatırlanacağı gibi Sony, bir süre önce de benzer bir karar alarak dünya genelinde 5000 çalışanını işten çıkaracağın açıklamıştı. 2014 mali yılı (31 Mart 2015)’e kadar gerçekleşecek işten çıkarmaların 1500’ü Japonya’da, geri kalanı ise diğer ülkelerde olacağı ifade edilmişti.

http://www.digitimes.com/news/a20140227VL200.html