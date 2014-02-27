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Sony, ABD'deki 20 mağazasını kapatıyor

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Sony, ABD'deki 20 mağazasını kapatıyor
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Ciddi bir yeniden yapılanma sürecine giren Sony, bu şekillenmenin bir ayağını da ABD’de gerçekleştiriyor.

Sony Electronics’den yapılan resmi açıklamaya göre Sony, ABD’de kendi yönettiği 20 mağazasını kapatarak, 1000 çalışanını 2014 sonuna kadar işten çıkartacağını açıkladı. Bu kararla birlikte Sony’nin ABD’de faaliyet gösteren mağaza sayısı 11’e düşecek.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sony’nin Operasyonlardan Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi Mike Fasulo, bu kararı almanın kendileri için zor olduğunu ancak gelecekte Sony’nin daha iyi bir yerde olması için bu kararı vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

Hatırlanacağı gibi Sony, bir süre önce de benzer bir karar alarak dünya genelinde 5000 çalışanını işten çıkaracağın açıklamıştı. 2014 mali yılı (31 Mart 2015)’e kadar gerçekleşecek işten çıkarmaların 1500’ü Japonya’da, geri kalanı ise diğer ülkelerde olacağı ifade edilmişti.


http://www.digitimes.com/news/a20140227VL200.html Yorum Yaz
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pixelliumdh90 5 yıl en beğenilen
Sony kendi icinde ataklar yapıyor güzel.
İşten tasarımcı falan cıkarırlarsa samsung işe alsın bari :D
4 Yanıt Yanıtla +52
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VirgilSollozzo 5 yıl
Yillardir batiriyorsunuz Sony'i zaten.Hic merak etmeyin,Japonya'nin en buyuk firmasina hicbirsey olmaz.

1 Yanıt Yanıtla +29
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mehmedaltair 5 yıl Project Scorpio
Xbox One
JohnnyCash
sony'e neler oluyor

Batıyor.

Ps4 satışları bile kurtarır boşa kasma
Xbox OneJohnnyCashsony'e neler oluyorBatıyor.Ps4 satışları bile kurtarır boşa kasma
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2 Yanıt Yanıtla +14
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Utku 5 yıl
Meydan şu dandik Kore'lilere ve Çin'lilere kaldı ya ona yanıyorum.
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turusan 5 yıl
internet alışverişi diye bir şey var bilmem farkında mısınız?
Mantıklı karar vermişler isteyen internetten versin siparişi alsın beğenmezsen zaten iade garantisi var.
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DH Misafiri 5 yıl
Yav he he batıyor yeniden yapılanma noktasında odak noktaları değişiyor sonynin abdde birsürü mağzasıı var zaten Türkiyedeki gibi sadece bayilik yolu olmadan direkt kendi yönettiği mağazaları kapatıyor,batacak olan firma gidipte dünya kupasına ana sponsor olmaz heralde...Ayrıca Sonyi hala TV telefon üreticisi falan sanıp,Dünyanın en büyük film ve dizi yapım şirketi,En büyük müzik şirketi,sony bank sony life sigorta gibi dev şirketlerin sahibi olduğunu bilmeden sallaması normal....
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Blindfire 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Yav he he batıyor bilmeden sallaması normal....

forum.donanimhaber.com/...
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Tom Hagen 5 yıl
sony yeniden düzenliyor kendini. Batıyor merak etmeyin. Ps üretse sadece yine batmaz sony...
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cemo62 5 yıl
Her şey söylenmiş de ben de ilave edeyim Sony nin esas film stüdyoları var arkadaşlar o işten bile çok bal kaymak para kazanıyor hangi batmadan bahsediyor batacak diyenler..
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muvakkit 5 yıl
benim dayim da biz kaliteli kapi yapiyoruz farbrikasyon urunler bize yetisemez diyordu o kapatti dukkani fabrikalar buyudu
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9600_G_T 5 yıl
bu kadar işcileri cıkarmak cok yanlıs ınsanların ekmegınden edıyorlar . sanki görende robocop üretecek zannetcekler
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1963bursa 5 yıl
PS4'e ağırlık verecektir, planı vardır, sony haz etmediğim bir firma olmasına rağmen tebrik ederim, konsol satışlarında şu anda Nintendo WiiU ile başabaş çekişiyor. WiiU ile çekişebilmek herkesin harcı değildir. vgchartz.com/...
Keza XboxOne satışları buna örnektir, şu anda 299$'a XboxOne satanlar bile var ama bu satışları ne kadar etkiler bekleyip göreceğiz. amazon.com/...
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VirgilSollozzo 5 yıl
Sony bilmez mi ucuz madde kullanip TV,Telefon vs. uretmesini ? Adamlar Japon,Kore'li,Cin'liler gibi yapalim 2 kurusa,iteleyelim 5 kurusa mantigi yok adamlarda.Yaptiklari her cihaz goze ve gonule hitap etsin istiyorlar.Adamlarin 2013 icin urettikleri TV'lerde en alt segment olani bile 3000 euroluk Samsung TV'den daha kaliteli duruyor.

bir de bazilari var ki Sony batsa zil takip oynayacaklar.Bir de zaten umutsuz bir xboxci tayfasi var,onlar yillardir batacak diye bekliyorlar Sony'i.Adamlar Sony'nin sattigi konsolun yarisini zor satmislar,MS bile xbox bolumunu elden cikarmayi dusunuyorken Sony batsin diye dua ediyorlar.Bakkal dukkani mi isletiyor saniyorsunuz sony'i ? 1500 cikarir 2000 alir.

Zaten yakin zamanda da Android piyasasini domine edecektir.Samsung'un S5 copunden sonra z2 ile rahat bir galibiyet alacaktir 2014 senesi mobil pazarinda.Z tablet var daha saymadigim.PS4,PS2 tepkisi yapti.3 ayda 6 milyon konsol satildi nerdeyse.

bu verilere gore yine bir 100 milyon konsol satacaktir Sony.Yazilimdan gelecek olan para bile Sony'i delirtir.Yani herkes sakin olsun beyler.Simdiye kadar kac tane Japon markasinin battigini,yok olup gittigini duydunz ?
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okan_cehapelioglu 5 yıl
sony nerelerden zarar ediyor hala anlamış değilim
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ruskovbulgaria 5 yıl
sony saçmalamaya başlamış
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01001101 5 yıl
sony yi hep beğenirdim, taa walkman devrinden, telefon ve sonrasında android telefon devri açıldığında ürettikleri ilk cihazlara kadar. ama günümüzdeki telefonlarını beğenmiyorum.

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bunlar nereeeeee

bu nere:

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Persona_Non_Grata 5 yıl
Sony demek kalite demek, evdeki tv lerin hepsi sony biri 7 yaşında hala canavar gibi maşallah.Telefonlarıda kaliteli, playstation 4 ü de kaliteli. Laptoplarını bilmem ama malzeme kalitesini tartışmam vaio nun.
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jack_sparrow_82 5 yıl Persona_Non_Grata
atam1881-1938
Sony demek kalite demek, evdeki tv lerin hepsi sony biri 7 yaşında hala canavar gibi maşallah.Telefonlarıda kaliteli, playstation 4 ü de kaliteli. Laptoplarını bilmem ama malzeme kalitesini tartışmam vaio nun.

Sony her türlü malzeme kalitesi olarak samsung ve lg'den kalitelidir. Ama fiyat/performans dengesini de tutturması lazım. Ürünlerinin o fiyatları hak ettiğini düşünmüyorum. Bu fiyatlar artık piyasada yemez ve yemiyor da zaten.
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