Sony, AS100V'ye canlı yayın desteği ekledi

Aksiyon kamerası pazarının önemli isimlerinden Sony, AS100V model isimli kamerası için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı.





2.0 kodlu bu yeni yazılım ile AS100V, dahili Wi-Fi kablosuz bağlantıyla Ustream üzerinden canlı yayın yapabilir hale geldi. Kameraya aynı zamanda seri fotoğraf çekimi ile birden fazla fotoğrafı birleştiren Motion çekim modları eklendi ve birçok performans geliştirmesi yapıldı.





Mac ve Windows sürümleri bulunan yeni AS100V güncellemesine buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.engadget.com/2014/06/19/sony-action-cams-can-now-stream-live-video/?ncid=rss_truncated