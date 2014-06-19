Sony, AS100V'ye canlı yayın desteği ekledi

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Aksiyon kamerası pazarının önemli isimlerinden Sony, AS100V model isimli kamerası için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı.
2.0 kodlu bu yeni yazılım ile AS100V, dahili Wi-Fi kablosuz bağlantıyla Ustream üzerinden canlı yayın yapabilir hale geldi. Kameraya aynı zamanda seri fotoğraf çekimi ile birden fazla fotoğrafı birleştiren Motion çekim modları eklendi ve birçok performans geliştirmesi yapıldı.
Mac ve Windows sürümleri bulunan yeni AS100V güncellemesine buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.engadget.com/2014/06/19/sony-action-cams-can-now-stream-live-video/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Telaşa gerek yok, sen kullan diye çıkmadı bu, Sony firmasına senin cep telefonun olduğunu daha önce söylemişler.
Bu kamera sporcular için, rüzgar sörfü yaparken, motosiklet sürerken, yamaç paraşütü yaparken vb sporları yaparken kullanmak için.
Sen zaten cep telefonu ile tüm bunları yapabiliyorsunuz ya! O nedenle zaten senin için çıkmış bir alet değil.