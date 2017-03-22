Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, Android O için yaptığı geliştirme ile kasasını doldurabilir

Android O için bir dizi hatanın düzeltilmesine ve işletim sisteminin bazı yönden daha iyi hale getirilmesine destek veren Sony, sisteme eklediği bir özellik ile ciddi bir kazanç elde edebilir.
2 yıl
5,4b
1
21
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sony, Android O için yaptığı geliştirme ile kasasını doldurabilir
Tam Boyutta Gör

Android 8.0’ın resmi olarak duyurulmasının ardından yeni sürümdeki yeniliklere dair detaylar da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Küçük iyileştirmelerin ve hata düzeltmelerinin yanı sıra sistemi, yeni nesil teknolojiler tarafında daha donanımlı hale getirecek çalışmalar içeren Android O için Sony de ses konusunda önemli çalışmalar yapmış.

Sistemin LDAC codec desteği kazanmasını sağlayan Sony, kendi geliştirdiği bu teknoloji sayesinde kaba bir ifadeyle kablosuz kulaklara 3 kat daha fazla veri iletimini olanaklı kılıyor. SBC’de 328kbps değer, LDAC ile 990kbps seviyesine yükselebiliyor. Yani eskiden Bluetooth kulaklıklar ile müzik dinlediğinizde CD kalitesinden biraz daha zayıf bir ses alırken LDAC ile yüksek kaliteli ses elde edilebiliyor. 24 bitlik ses derinliği de bu sayede kablo kullanmadan olanaklı hale gelebiliyor.

Sony, bu özelliği ücretsiz olarak kullanıma sunuyor ve akıllı telefon üreticileri telefonlarında bu destek var diye Japon teknoloji şirketine herhangi bir ücret ödemek zorunda değil. Şu anda LDAC destekli kulaklık, hoparlör veya ses sistemi üreten tek isim Sony. Diğer üreticiler de bu desteğe sahip ürünler üretmek isterse Sony’ye lisans ücreti ödemek zorunda kalacak. Şimdilik daha kaliteli kulaklık ve daha etkili bir ses deneyimi için Sony tek seçenek haline gelmiş durumda. Android O desteği ile yeni kulaklık muhtemelen ortaya çıkacaktır. Uzun vadede ise Sony, satılan her kablosuz kulaklıktan kazanç elde eden isim konumuna gelebilir. Tabi Bluetooth 5.0'ın artan transfer hızları da işe farklı bir boyut kazandırabilir.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Mr. Kvnç 2 yıl en beğenilen
diğerleri göz boyar sony yapar...
Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ERIKCI 2 yıl
İşte bize bunlarla gel Sony
Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 yıl
Diğerlerinin hayallerinin bile ulaşamadığı yerlerde SONY at koşturur AT!
*_*_*_*_ SONY _*_*_*_*
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
KUM23 2 yıl
Bu kadar sony kolik varken bu firma çok yollar insanları
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Giresunlufuk 2 yıl
Boşuna demiyoruz.
Onlar konuşur, Sony yapar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 yıl
analog plak çalamıyorsa
matematik edebiyatı yapmasın !
sony bırak bu işleri !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Sony Fan boyları basmış burayı
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Road.Runner 2 yıl
It's a Sony

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ciginix 2 yıl
Hem lisans ücretinden hem de kulaklık v.s. yönünden... Hem üreticiden, hem kullanıcıdan.
Çok sağlam adım.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neo01470 2 yıl
Sony ve Lg marka telefonları kimseye önermiyorum; çok çabuk dağılıyorlar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 2 yıl
Bir an kasa değişti diyecek sandım .p
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TUFF GONG 2 yıl
Öf gene batmıcak departman
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lj94 2 yıl
bi kulaklığa 100 tl verilir mi tayfasına hitap etmeyecek bir özellik. audiophileler yaşadı.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MS4343 2 yıl lj94
lj94
bi kulaklığa 100 tl verilir mi tayfasına hitap etmeyecek bir özellik. audiophileler yaşadı.

100 tl ise iyi.Brnce çok daha pahalı olacaktır.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5449 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sony, Popüler ve
6 etiket daha MPopüler Android O ldac Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Siemens yazılımının parçası gibi görünen malware 10 fabrikaya yayıldı 2 yıl 2020'de Mars'a gitmeyi planlayan SpaceX iniş yapacağı yeri araştırıyor 2 yıl Xiaomi, Hindistan'da ikinci fabrikasını kuruyor 2 yıl Samsung Galaxy S8 ilk 3 ay koşulsuz iade garantisi sunacak 2 yıl Bir Youtube kanalı Tesla'nın özel batarya hücresini analiz etti 2 yıl Yeni keşif AIDS tedavisinin etkisini arttırabilir 2 yıl Hindistan'ın ucuz mühendis gücüne sahip Silikon Vadisi: Bengalore 2 yıl Twitter terörle bağlantılı binlerce hesabı askıya aldı 2 yıl Türkiye'den alkollü içecek firmalarına erişim engeli geldi 2 yıl Donald Trump imzaladı, Elon Musk beğenmedi: İşte NASA'nın yeni bütçesi 2 yıl TurkNet’ten sevindiren hamle: Adil Kullanım Kotası kaldırıldı! 2 yıl Snapdragon 835 inceleme "Qualcomm'un yeni canavarı test masamızda" 2 yıl BMW Grubu, 2018 sonuna kadar 40 yeni model tanıtacak 2 yıl Airspace’den drone avcısı yeni nesil drone 2 yıl Facebook, Google’ı yenmek için aralarında Amazon’un da olduğu şirketlerle anlaştı 2 yıl Nokia ve Facebook, deniz altındaki fiber kabloları hızlandıracak bir yöntem geliştirdi 2 yıl Dubai’de robot polis dönemi: Mayıs ayında başlıyor! 2 yıl WiFi’dan 100 kat daha hızlı kablosuz internet 2 yıl Apple’ın kırmızı iPhone’una tasarımcılardan eleştiri yağıyor 2 yıl Türk hackerlar’dan Apple’a tehdit 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Sony, Android O için yaptığı geliştirme ile kasasını doldurabilir Sonraki Netflix’in popülaritesi, iTunes’ın katı kurallarını değiştirmeye başladı 2 yıl Türkiye, Avrupa’nın mobil ödemeleri en çok kullanan ülkesi oldu 2 yıl Citroen’den elektrikli ticari araç: E-Berlingo Multispace 2 yıl Fransız savcılığı Fiat’a emisyon soruşturması açtı 2 yıl Apple’ın zengin gerçekliği ilk olarak yeni iPhone modellerinde boy gösterecek 2 yıl Logitech’den yeni iPad için kombo kılıf 2 yıl 3 Milyon dolarlık patriot füzesi ile drone vuruldu 2 yıl Nvidia GTX 1080 Ti’dan Dünya rekoru! 2 yıl Google'dan insan kadar hızlı öğrenebilen yapay zeka 2 yıl Karşınızda Android O 2 yıl Aorus GTX1080 Xtreme Edition incelemesi "2.1GHz'e çıkabilen en iyi GTX1080'lerden" 2 yıl Yeni Volkswagen Polo kamuflajsız olarak kameralara yakalandı 2 yıl Kırmızı Beyaz iPhone Plus, iPhone SE 128GB, yeni iPad ve fazlası 2 yıl Bitki köklerinin büyümesinin izlenebilmesi için 3D sistem geliştirildi 2 yıl Adobe ve Microsoft’tan iş dünyasına yönelik ortaklık 2 yıl Twitter, profesyonel canlı yayın özelliğini tanıtıyor 2 yıl Apple’dan Clips uygulaması geliyor 2 yıl Apple, 9.7inçlik iPad’i A9 işlemci seçeneği ile güncelledi 2 yıl Apple’dan kırmızı renkli iPhone: Special Edition 2 yıl ARM, big.LITTLE teknolojisini yapay zeka çalışmalarına getiriyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim