Sony, Android O için yaptığı geliştirme ile kasasını doldurabilir

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Android 8.0’ın resmi olarak duyurulmasının ardından yeni sürümdeki yeniliklere dair detaylar da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Küçük iyileştirmelerin ve hata düzeltmelerinin yanı sıra sistemi, yeni nesil teknolojiler tarafında daha donanımlı hale getirecek çalışmalar içeren Android O için Sony de ses konusunda önemli çalışmalar yapmış.

Sistemin LDAC codec desteği kazanmasını sağlayan Sony, kendi geliştirdiği bu teknoloji sayesinde kaba bir ifadeyle kablosuz kulaklara 3 kat daha fazla veri iletimini olanaklı kılıyor. SBC’de 328kbps değer, LDAC ile 990kbps seviyesine yükselebiliyor. Yani eskiden Bluetooth kulaklıklar ile müzik dinlediğinizde CD kalitesinden biraz daha zayıf bir ses alırken LDAC ile yüksek kaliteli ses elde edilebiliyor. 24 bitlik ses derinliği de bu sayede kablo kullanmadan olanaklı hale gelebiliyor.

Sony, bu özelliği ücretsiz olarak kullanıma sunuyor ve akıllı telefon üreticileri telefonlarında bu destek var diye Japon teknoloji şirketine herhangi bir ücret ödemek zorunda değil. Şu anda LDAC destekli kulaklık, hoparlör veya ses sistemi üreten tek isim Sony. Diğer üreticiler de bu desteğe sahip ürünler üretmek isterse Sony’ye lisans ücreti ödemek zorunda kalacak. Şimdilik daha kaliteli kulaklık ve daha etkili bir ses deneyimi için Sony tek seçenek haline gelmiş durumda. Android O desteği ile yeni kulaklık muhtemelen ortaya çıkacaktır. Uzun vadede ise Sony, satılan her kablosuz kulaklıktan kazanç elde eden isim konumuna gelebilir. Tabi Bluetooth 5.0'ın artan transfer hızları da işe farklı bir boyut kazandırabilir.