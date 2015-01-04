Sony CES 2015 fuarında yeni bir Walkman modeli tanıtacak





CES 2015 fuarına çeşitli kategorilerde yeni ürünler ile gelmesi beklenen Sony'nin en büyük bombasının Xperia Z4 olduğu düşünülüyordu. Ancak fuar tanıtım görselleri internete sızmaya başlayınca bizi çok farklı lansmanların beklediği ihtimali ortaya çıkmaya başladı.





Yeni görsel Sony'nin yeni bir Walkman tanıtacağını gösteriyor. Yüksek kaliteli ses çıkışına odaklanan Walkman ZX1 modelinin devamı olacağı görülen cihazda kontrol tuşlarının farklı olarak yan kısma konumlandırıldığı görülüyor. Altın renkli bir jak çıkışı olan cihaz klasik Sony tasarımını ve kavisli mat kenarları ile dikkat çekiyor.





Bunun bir Walkman entegreli akıllı telefon olacağını düşünenler de mevcut. Ancak her halükarda üst seviye ses kalitesine sahip bir cihaz karşımızda duruyor. Cihazın fiyatının 900$ civarında olacağı tahmin ediliyor.





Cihazın ortaya çıkması gözlerin ilk Sony CES tanıtım videosuna çevrilmesine neden oldu. Videoda ses kalitesine vurgu yapılmıştı. Ancak ilk saniyelerde görünen ve Xperia Z4 olması beklenen cihaz görüntüsünün bu modele ait olması ihtimali mevcut. Bu durumda Xperia Z4 ve Z4 Ultra modellerinin fuar sonrasındaki bir tarihte tanıtılması olası hale geliyor. Gizemini koruyan Sony lansmanı için yaklaşık bir buçuk günlük bir süre kalmış durumda.

http://www.theverge.com/2015/1/3/7487215/a-new-sony-walkman-is-coming-to-ces