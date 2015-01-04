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Sony CES 2015 fuarında yeni bir Walkman modeli tanıtacak

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony CES 2015 fuarında yeni bir Walkman modeli tanıtacak

CES 2015 fuarına çeşitli kategorilerde yeni ürünler ile gelmesi beklenen Sony'nin en büyük bombasının Xperia Z4 olduğu düşünülüyordu. Ancak fuar tanıtım görselleri internete sızmaya başlayınca bizi çok farklı lansmanların beklediği ihtimali ortaya çıkmaya başladı. 

Yeni görsel Sony'nin yeni bir Walkman tanıtacağını gösteriyor. Yüksek kaliteli ses çıkışına odaklanan Walkman ZX1 modelinin devamı olacağı görülen cihazda kontrol tuşlarının farklı olarak yan kısma konumlandırıldığı görülüyor. Altın renkli bir jak çıkışı olan cihaz klasik Sony tasarımını ve kavisli mat kenarları ile dikkat çekiyor. 

Bunun bir Walkman entegreli akıllı telefon olacağını düşünenler de mevcut. Ancak her halükarda üst seviye ses kalitesine sahip bir cihaz karşımızda duruyor. Cihazın fiyatının 900$ civarında olacağı tahmin ediliyor. 

Cihazın ortaya çıkması gözlerin ilk Sony CES tanıtım videosuna çevrilmesine neden oldu. Videoda ses kalitesine vurgu yapılmıştı. Ancak ilk saniyelerde görünen ve Xperia Z4 olması beklenen cihaz görüntüsünün bu modele ait olması ihtimali mevcut. Bu durumda Xperia Z4 ve Z4 Ultra modellerinin fuar sonrasındaki bir tarihte tanıtılması olası hale geliyor. Gizemini koruyan Sony lansmanı için yaklaşık bir buçuk günlük bir süre kalmış durumda. 

http://www.theverge.com/2015/1/3/7487215/a-new-sony-walkman-is-coming-to-ces Yorum Yaz
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turgay coskun 2 yıl
sony mony hikaye... siz hiç aiwa hs jx 959 veya hs jx 849 walkmandan müzik dinledinizmi??? dinlemediyseniz gerçek müzik tadının nasıl bişe olduğunu asla anlayamazsınız..aiwa dünyada gerçek sese en yakın sesi üreten sistem olan BBE SOUND sistemini gerçek olarak uygulayan tek markadır.. ben müziği evimdede arabamdada bu walkman sayesinde canlı müzik tadında keyifle dinliyorum.. bu bahsettiğim walkmanlar 96 97 yıllarında 350 400 dolar civarındaydı.. 20 yıldır kulaklığı bile aynı performansta çalışıyor.. adamlar o küçücük kulaklığı öyle bi tasarlamışki sanki müzik stüdyosundasın diskodasın..derin baslar enstrümanların sesi canlı müzik gibi adamın ruhunu okşuyor.. ben bu cihazların üstüne cihaz tanımam arkadaş kim ne üretirse üretsin..
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xmasx 4 yıl
Gercek 24 bıt muzık dınleyenler icin :) bende bir tane almak isterim.
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doctor_bey 4 yıl
Türkiyedeki walkmanlere bak, birde yurt dışındakilere; nedense amiral gemileri getirmiyorlar Türkiyeye, neden bizde nwz-zx1 yok
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travers 4 yıl
Birazdan burda ooooo çok para bu ne yha diyenler gelir ve kavga çıkar.
Eğer Türkiye'de satışı olmayacaksa hiç çıkarmasınlar. Ses kalitesi olarak z serisi ile kıyas yapılmaz.
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swat882 4 yıl
normal kullanıcı için spotify ve akıllı telefon yetiyor, bunlar artık çok ama çok küçük bir gruba hitap ediyor
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CorelDraw04 4 yıl
Sony ne zaman ses müzik öncelikli cihaz çıkarmışsa telefonun olmazsa olmaz özelliklerinden ferakag etmiştir. Tek merak ettiğim z4 snapdragon 805 yada 810 hangisi ile geleceği...
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N. Chomsky 4 yıl

Ses kalitesi olarak Z serisinden ne kadar bir farkı var şu walkman serisinin?
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raseptin 4 yıl
NWZ-ZX1 modelinin halefi, altında Walkman portu var, kesinlikle bir telefon değil. Kaliteli mobil müzik dinlemek isteyen ve buna ciddi bütçe ayırabilen azınlık bir kitleye hitap edecektir.
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gcb1903 4 yıl
Mp3 çalar kullanan insan kalmadı neredeyse. ( ipod dışında hava atılabiliyor hala ipodla )
Ben kullanıyorum ve çok memnunum açıkçası. Küçücük şey zaten ve bir tam şarjla 3 gün çok rahat gidiyor. Telefonda dinlemeye kalkınca gün içinde telefonun şarjıyla uğraşmak zorunda kalıyorum.
Walkman bence gayet güzel 8 gb var 6 sene önce aldım 40 liraya hala taş gibi kullanıyorum.
Hem acil durumlar için flash bellek gibi bir şey sayılır çok işime yarıyor.
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DeistSuat 4 yıl gcb1903
Sen çok yanlış gelmişsin. Bu mp3 çalar değil :D

Üni. kazanınca kendime hediye olarak alacağım ya NWZ-ZX1 yada bunu.
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