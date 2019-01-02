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Sony, CES 2019'da düzenleyeceği etkinliğin tarihini açıkladı

Japon teknoloji devi Sony, Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2019 fuarı kapsamında bir basın etkinliği gerçekleştirecek. Şirketin fuar sırasında yeni telefonlarını ve 5G planlarını duyurması bekleniyor.
4 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Sony bu yılki Tüketici Elektroniği Fuarı'na (CES) katılacağını açıklayan ilk şirketlerden biri oldu. Japon teknoloji devi 7 Ocak 2019 tarihinde CES 2019 kapsamında düzenleyeceği basın konferansının davetiyelerini medya mensuplarına ulaştırdı.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi yarın yeni bir şey duyuracağını açıkladı"
Şirket yaklaşmakta olan etkinlikte sahneye çıkaracağı yeni ürünler konusunda hiçbir ipucu vermemiş olsa da fuar sırasında birkaç orta sınıf telefon tanıtması bekleniyor. Söylentilere bakılırsa daha önce internete sızdırılmış Sony Xperia XA3, XA3 Ultra ve L3 modelleri lanse edilebilir.

5G teknolojisi ile ilgili bazı duyurular da gelebilir

Sony geçen yıl aynı fuarda birkaç uygun fiyatlı akıllı telefon tanıtmıştı ve bu yıl da aynı şeyi tekrar etmesi bekleniyor. Bunun dışında şirketin 5G teknolojileri konusunda bazı duyurular yapacağına yönelik bilgiler de var.
Şimdilik etkinlikle ilgili basına yansıyanlar bunlarla sınırlı. Önümüzdeki hafta Japon markanın ne gibi sürprizlerle karşımıza çıkacağını hep birlikte göreceğiz.

https://www.gizchina.com/2019/01/01/218229save-the-date-sony-schedules-ces-2019-press-event-for-january-7/ Yorum Yaz
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napolyon94 4 ay en beğenilen FRAPS_TR
Mobil Cihaz fuarinda ps5 gelecek?
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nct96 4 ay
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tugares 4 ay
Sony CEO'su olsam(ki imkânsiz😄) ilk iş bir oyun telefonu duyurur akabinde de bu telefona özel oyunlar çıkarırdım. İlk hedef kitlem PS kitlesi olurdu. Biliyorum bu denendi ama saçmalıklar ile doluydu. Sonrasında sağlam prodüksiyonları çıkararak hem mobil oyun sektörünü yavaştan domine ederdim hemde telefonlarım ile saglam bir kitleye hitap etmiş olurdum. Ha Sony CEO su bunu düşünmüyor mu? Bence düşünmüyor 😄😝
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oly1786 4 ay
arttırıyorum ve PS6 diyorum
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FRAPS_TR 4 ay
ps5 gelebilir
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napolyon94 4 ay FRAPS_TR
Mobil Cihaz fuarinda ps5 gelecek?
İyimiş
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