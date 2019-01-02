Sony, CES 2019'da düzenleyeceği etkinliğin tarihini açıkladı

Sony bu yılki Tüketici Elektroniği Fuarı'na (CES) katılacağını açıklayan ilk şirketlerden biri oldu. Japon teknoloji devi 7 Ocak 2019 tarihinde CES 2019 kapsamında düzenleyeceği basın konferansının davetiyelerini medya mensuplarına ulaştırdı.

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Şirket yaklaşmakta olan etkinlikte sahneye çıkaracağı yeni ürünler konusunda hiçbir ipucu vermemiş olsa da fuar sırasında birkaç orta sınıf telefon tanıtması bekleniyor. Söylentilere bakılırsa daha önce internete sızdırılmış Sony Xperia XA3, XA3 Ultra ve L3 modelleri lanse edilebilir.

5G teknolojisi ile ilgili bazı duyurular da gelebilir

Sony geçen yıl aynı fuarda birkaç uygun fiyatlı akıllı telefon tanıtmıştı ve bu yıl da aynı şeyi tekrar etmesi bekleniyor. Bunun dışında şirketin 5G teknolojileri konusunda bazı duyurular yapacağına yönelik bilgiler de var.

Şimdilik etkinlikle ilgili basına yansıyanlar bunlarla sınırlı. Önümüzdeki hafta Japon markanın ne gibi sürprizlerle karşımıza çıkacağını hep birlikte göreceğiz.

https://www.gizchina.com/2019/01/01/218229save-the-date-sony-schedules-ces-2019-press-event-for-january-7/