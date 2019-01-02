Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi yarın yeni bir şey duyuracağını açıkladı

Çinli Xiaomi, sosyal medya hesabı aracılığı ile yarın bir duyuru yapacağını açıkladı. Söz konusu duyurunun, şirketin 48 megapiksel kameralı ilk akıllı telefonu ile ilgili olabileceği söyleniyor.
4 ay
8,2b
1
9
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xiaomi, resmi Weibo hesabı aracılığıyla, yarın yeni bir duyuru yapacağını açıkladı. Çinli şirketin 48 megapiksellik kameraya sahip ilk akıllı telefonu hakkında bazı önemli bilgiler verebileceği veya cihazın teaser görüntüsünü yayınlayabileceği tahmin ediliyor.
Ayrıca Bkz. "Facebook Messenger uygulamasına karanlık mod özelliği geliyor"
Weibo gönderisinde Xiaomi'nin yarın ne duyurabileceği hakkında herhangi bir detay yok. Ancak geçtiğimiz ay Xiaomi Başkanı Lin Bin, şirketin 48 megapiksel kameralı akıllı telefonunu kısmen gösteren bir fotoğraf paylaşmıştı.

Redmi Pro 2 gelebilir

Bunun üzerine cihazın Redmi serisi altında çıkacak bir amiral gemisi olabileceği söylendi. Bazı haberlerde ise telefonun 2016'da çıkan Redmi Pro'nun devamı niteliğinde piyasaya sürülecek Redmi Pro 2 olduğu öne sürüldü.
Lin Bin, 48 megapiksel kameralı akıllı telefonun Ocak ayında tanıtılacağını söylemişti. Dolayısıyla, şirketin yarın gizemli telefon hakkında bazı bilgiler verme olasılığı var. Neyse ki gerçekleri öğrenebilmemiz için çok fazla beklememiz gerekmeyecek.

https://www.weibo.com/1771925961/Ha6CV0yGf Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kevin De Bruyne 4 ay en beğenilen
Komutan logar, bir cisim yaklaşıyor efendim.
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sipihrz 4 ay
Radyonun resimlisi ?
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MalayMahmut 4 ay
Arkadaşlar uzun süre boyunca internetten nasıl gelir elde edilir diye araştırmalar yaptım. Bu hayalim gün geçtikçe daha çok eriyordu. İlk kavradığım şey çok yüksek fiyatlar kazanamayacağımdı. Ama ek gelir olsun çok yüksek olmasa da olur şeklinde devam eden araştırmalarım sonucu makale yazarlığını keşfettim. Lafı uzatmadan aşağıda linki bulunan sitede birçok ihtiyacımı karşılayabildiğim miktarlar kazanıyorum. Eğer zorlanacağınızı düşünüyorsanız size twitter hesabımı vereceğim ve birçok sorunuza çözüm arayacağım. Makale nasıl yazılır? Makale nasıl yazılırsa onaylanır? Gibi birçok konuda yardımcı olacağıma söz veriyorum. Umarım çok faydalı olur. yazkazan.net/...
Twitter: @malay_mahmut
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
evil2302 4 ay
İsmi çakal evafone olacakmış!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kevin De Bruyne 4 ay en beğenilen
Komutan logar, bir cisim yaklaşıyor efendim.
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
inifiesta 4 ay
Oppo Find 7 50 mp kameralı idi. Tabi yazılımla 50 mp yapmışlardı. Acaba bu 48 mp de salt 48 mp mi yoksa yazılımla mı güçlendirilmiş?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tugares 4 ay
Duyurma artık birşeyler! Suyunu çıkardın!!!
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sipihrz 4 ay
Radyonun resimlisi ?
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selman1435 4 ay
Yeni birşey? Ne ola ki :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Shoresh 4 ay
olmamış, en az 49 mp olmalıydı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay ODTÜ İşletme Topluluğu’ndan sanal borsa yarışması 4 ay Windows 10 en çok kullanılan masaüstü işletim sistemi oldu 4 ay USB Tip-C için yeni bir güvenlik standardı geldi 4 ay İnsanlık tarihinin en uzak görevinden ilk görsel geldi 4 ay Su damlası çentikli Moto Z4 Play'in görüntüleri yayınlandı 4 ay AnTuTu, Aralık ayının en performanslı Android telefonlarını açıkladı 4 ay Sony, CES 2019'da düzenleyeceği etkinliğin tarihini açıkladı 4 ay Google, el hareketlerini algılayan sensörü için FCC onayı aldı 4 ay GDDR6 bellekler yüzde 70 daha maliyetli 4 ay New Horizons, Ultima Thule’den ilk sinyalini yolladı 4 ay Nokia S40 cihazları WhatsApp'e veda ediyor 4 ay Amazon, 2018'in en çok satan oyunlarını açıkladı 4 ay Xiaomi araç içi hava temizleyici duyuruldu 4 ay Chrome OS, kilitli cihazlardaki USB bağlantı noktalarını engelleyecek 4 ay Xiaomi Mi Mix 3 elimizde: Kızaklı amiral gemisi 4 ay Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan dev adım: 10 yeni Ar-Ge projesi başlatıldı 4 ay AMD Ryzen 3000 serisi listelenmeye başladı 4 ay Geçen yıl 1000 civarında ICO projesi çöpe gitti 4 ay Podcast dinleme davranışları da takip edilecek 4 ay Google Haritalar'a mesajlaşma özelliği geldi 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi yarın yeni bir şey duyuracağını açıkladı Sonraki Telefon üreticileri güncelleme desteğine göre AOSMark ile sıralanacak: İlk 5’te General Mobile da var 4 ay Genel maksat bombalarını akıllı bombaya çeviren HGK sınır ötesi operasyona hazır 4 ay Sürücüsüz araçlarla ilgili en çok patent alan şirket Samsung 4 ay Realme 4 milyon akıllı telefon satışına ulaştı 4 ay İngiltere, tehlikeli alanlarda çalışabilecek mikro robotlara yatırım yapıyor 4 ay Louis Vuitton Tambour Horizon lüks akıllı saatine taze kan 4 ay Facebook Messenger uygulamasına karanlık mod özelliği geliyor 4 ay HÜRKUŞ'ta eğitim alacak pilotlara yerli simülatör: HÜRSİM 4 ay Volkswagen'in fütüristik dizel-hibrit modeli açık artırma ile satılacak 4 ay Plastik israfımız o kadar çok ki gözümüzde canlandırmamız neredeyse imkânsız 4 ay Kablonet’te AKN kalktı AST geldi! 4 ay İBB'den yeni karar: Kamyonet ve minibüsler artık ikinci köprüyü kullanabilecek 4 ay Queen grubunun gitaristi Brian May'den New Horizons şarkısı 4 ay 250 cc ve altındaki motosikletlerin ÖTV'si sıfırlandı 4 ay PlayStation 4 90 milyon, Nintendo Switch 25 milyon satış rakamını geçti 4 ay Geçen yılın amiral gemi telefonlarında SAR değerleri listelendi 4 ay Nvidia’ya kripto madencilik davası 4 ay Stranger Things'in 3. sezon yayın tarihi açıklandı 4 ay Google da katlanabilir telefon furyasına girmeye hazırlanıyor olabilir 4 ay Android Pie güncellemesi Galaxy S9'a yaramadı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim