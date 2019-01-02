Xiaomi yarın yeni bir şey duyuracağını açıkladı

Xiaomi, resmi Weibo hesabı aracılığıyla, yarın yeni bir duyuru yapacağını açıkladı. Çinli şirketin 48 megapiksellik kameraya sahip ilk akıllı telefonu hakkında bazı önemli bilgiler verebileceği veya cihazın teaser görüntüsünü yayınlayabileceği tahmin ediliyor.

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Weibo gönderisinde Xiaomi'nin yarın ne duyurabileceği hakkında herhangi bir detay yok. Ancak geçtiğimiz ay Xiaomi Başkanı Lin Bin, şirketin 48 megapiksel kameralı akıllı telefonunu kısmen gösteren bir fotoğraf paylaşmıştı.

Redmi Pro 2 gelebilir

Bunun üzerine cihazın Redmi serisi altında çıkacak bir amiral gemisi olabileceği söylendi. Bazı haberlerde ise telefonun 2016'da çıkan Redmi Pro'nun devamı niteliğinde piyasaya sürülecek Redmi Pro 2 olduğu öne sürüldü.

Lin Bin, 48 megapiksel kameralı akıllı telefonun Ocak ayında tanıtılacağını söylemişti. Dolayısıyla, şirketin yarın gizemli telefon hakkında bazı bilgiler verme olasılığı var. Neyse ki gerçekleri öğrenebilmemiz için çok fazla beklememiz gerekmeyecek.

https://www.weibo.com/1771925961/Ha6CV0yGf